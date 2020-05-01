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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Конкурс «Помнить вечно!» 7-мая-2020 — прочитано 66 раз Напоминаем, продолжается конкурс «Помнить вечно», посвященный 75-летию Победы. Ждем ваши тематические публикации. Уверены, что каждой редакции есть что предложить. В преддверии 75-летия Победы вы публикуете Напоминаем, продолжается конкурс «Помнить вечно», посвященный 75-летию Победы. Ждем ваши тематические публикации. Уверены, что каждой редакции есть что предложить. В преддверии 75-летия Победы вы публикуете Подробнее... Все конкурсы! Первый в стране О создателе и первом директоре Народного музея Ю.А. Гагарина Актуально » Новости — 12-мая-2020 — прочитано 12 раз Первый в стране

О создателе и первом директоре

Народного музея Ю.А. Гагарина





Первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин, родившийся на смоленской земле, всегда считал Саратов своей второй родиной: «…здесь я учился в индустриальном техникуме, у меня естественно, осталось много друзей среди преподавателей техникума, так и среди бывших студентов, с которыми я учился, здесь я учился в аэроклубе ДОСААФ, здесь началась моя крылатая юность. Наконец, на саратовскую землю я возвратился из космоса», - скажет он в радиообращении к саратовцам в 1964 году, накануне третьей годовщины полёта.

Поэтому и появился в нашем городе первый в стране (по свидетельству Ассоциации музеев космонавтики) Народный музей Ю.А. Гагарина при Саратовском индустриальном техникуме. Уже 15 апреля 1961 года директор техникума Сергей Иванович Родионов подписал приказ о сборе материалов и создании музея легендарного выпускника. Была утверждена постоянно действующая комиссия из преподавателей и учащихся, стали проводиться встречи и беседы о Гагарине-воспитаннике системы трудовых резервов, экскурсии по учебным кабинетам.



Но официальное открытие музея стоялось только 5 января 1965 года и стало своеобразным подарком для первого космонавта, приехавшего в Саратов вместе с женой Валентиной Ивановной на празднование 20-летия родного техникума, в котором в 1951-1955 гг. он учился на техника-технолога литейного производства, мастера производственного обучения.

Работа в музее стала главным делом, смыслом жизни Владимира Ивановича Россошанского, первого директора (в 1966-2003гг.) музея, по сути – его создателя.

Выпускник исторического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского (1963гг.) он проработал в техникуме(колледже) почти 40 лет. Вместе со студентами собирал по крупицам материал, фотографии и воспоминания, ездил с ними в Гжатск (ныне Гагарин) и Смоленск, работал в архивах Москвы, Ленинграда и Калуги, встречался с космонавтами. По душам говорил в нашем музее с Г.С. Титовым – вторым космонавтом планеты, тоже приземлившимся в Краснокутском районе нашей Саратовской области; А.А. Леоновым и П.Р. Поповичем, с первым начальником Центра подготовки космонавтов Е.А. Карповым, друзьями Ю. А. Гагарина - профессором-историком, заведующим кафедрой истории МАИ В.С. Порохней, Заслуженным мастером РФ Т.А. Чугуновым, вместе с которым Ю. Гагарин учился ещё и в Люберецком ремесленном училище. В музее выступали космонавты В.И. Севостьянов и В.В. Горбатко, спортивный комиссар И.Г. Борисенко, зарегистрировавший рекордный полёт первого космонавта планеты. В дни ежегодного празднования Дня космонавтики в техникуме (колледже) побывали 35 космонавтов, в том числе наши земляки: Ю.Г. Шаргин, С.В. Авдеев, В.В. Ковалёнок, В.Д. Зудов.

Вместе с учащимися-членами Совета музея Владимир Иванович отвечал на сотни писем со всех концов Земного шара, разрабатывал тематико-экспозиционные планы, актуальные и сегодня, участвовал в научно-практических конференциях. Музей несколько раз переносили из одного помещения в другое – всегда больше по размеру, - но экскурсии он проводил беспрерывно, невзирая на обстоятельства и собственный отпуск. И всё это – на протяжении 20 лет на общественных началах, работая преподавателем истории и заместителем директора по воспитательной работе в техникуме с общежитием, где жила многонациональная семья индустриков. Ночевать порой приходилось замполиту в общежитии. Штатная единица заведующего музеем была выделена управлением профтехобразования лишь в 1985 году.

Судьба, жизненный путь Владимира Ивановича сложились так, как будто он специально готовился к работе в музее Ю.А. Гагарина. Родившейся в 1935 году в селе Красный Яр Старо-Полтавского района Сталинградской области, он знал поколение детей войны не понаслышке, сердцем понимал семейный уклад, среду, в которой воспитывался Юрий Гагарин, как к родным относился к его матери Анне Тимофеевне, братьям и сестре. Много лет дружил с его племянницей Тамарой Дмитриевной Филатовой – создавшей мемориальную часть музейного комплекса на родине космонавта в Гагарине. Именно она приезжала собирать материал о саратовском периоде жизни Ю. Гагарина.

Активную жизненную позицию формировал у В. Россошанского комсомол. Секретарь комсомольской организации Иловатской средней школы, которую Владимир Россошанский окончил в 1955 году, комсорг в батальоне аэродромного обслуживания в армии, инструктор Кировского райкома, а потом и Саратовского обкома ВЛКСМ, Владимир Иванович сумел привлечь к активной работе в музее комсомольский актив техникума. Секретари комитета комсомола Григорий Березний и Александр Хмаладзе стали его первыми помощниками во всем, что связано было с воспитанием молодёжи на примере жизни и подвига Юрия Гагарина. Вместе с ними Владимир Иванович проводил ежегодно на месте приземления посвящение в гагаринцы.

Неоценимое понимание находил он у своих коллег – учителей Ю. Гагарина: А.П. Акуловой, Н.В. Рузановой, Н.А. Бренько, А.И. Ракчеева, М.Я. Паршковой и многих других: заведующих отделением физвоспитания Г.Г. Соколова и Г.И. Михайлова, Д.А. Тазаткиной, А.П. Занориной, председателя Совета ветеранов Г.Н. Ильиной.

Всегда заведующий музеем находил поддержку и понимание у директоров учебного заведения: С.И. Родионова, В.П. Ерофеевского, Ю.В. Тимофеева, В.А. Зайцева.

Много лет избирался Владимир Иванович секретарем партийной организации техникума. Он всегда умел быть целеустремленным, настойчивым, твердым и в то же время душевным, способным выслушать каждого, в лучшем смысле – настоящим идейным коммунистом, как и его отец Иван Матвеевич Россошанский – неграмотный пастух из заволжского села Узморье, закончивший при советской власти в Республике Немцев Поволжья школу агрономов, участник Великой Отечественной войны с Германией, а потом и Японией, впоследствии - уважаемый всеми председатель колхоза и сельского Совета в селе Красный Яр. Старополтавского района Волгоградской области. Во время шествия бессмертного полка его внуки и правнуки всегда несут портреты не только Ивана Матвеевича, но и своей бабушки – Аграфены Андреевны, простой колхозницы, домохозяйки, сумевшей сберечь в голодное военное время четверых детей.

Владимир Иванович всегда убедительно и резко выступал против тех, кому хотелось умалить подвиг поколений, создавших великую державу и отстоявших её, боролся с теми, кто принижал свершения тысяч и тысяч советских людей, для которых освоение космоса стало смыслом жизни, и прежде всего - Юрия Гагарина.

В.И. Россошанский написал несколько книг о Ю. Гагарине и космонавтике. Первая «Наш Гагарин» вышла в Приволжском книгоиздательстве в 1989 году, в ней на документационной основе рассказывалось о саратовском периоде жизни Ю. Гагарина. С годами накопился материал об истории отечественной и мировой космонавтики и родилась книга «Феномен Гагарина», в предисловии к которой Владимир Иванович писал: «Рассказывать об этом феноменальном человеке трудно, но я надеюсь, что моя работа в техникуме, где он учился, общение с людьми, которые знали Ю.А. Гагарина, встречи с космонавтами, конструкторами и учеными, изучение архивных и печатных материалов и, наконец, более чем тридцатилетняя работа в Народном музее Ю.А. Гагарина при техникуме, дают мне право сказать своё слово о нём». Если в первой книге содержался ответ на вопрос - почему Ю.А. Гагарин считал Саратов своей второй родиной, а техникум был для него «не только школой знаний, но и замечательной школой жизни», то теперь главное рассказать зачем человечество мечтало о полётах в космос и кто, не жалея самой жизни, осуществил эту мечту…

Владимир Иванович не мог не написать книгу о выпускниках-индустриках, о своих коллегах по работе в этом учебном заведении, которых ценил и уважал. Так появились «Парни из нашего города», а также «Через миры и века» - документальный очерк об истории учебного заведения, и ещё- «Врачи Обуховы» - о династии замечательных хирургов в его родном селе.

Выпускник индустриального техникума, Заслуженный работник культуры РСФСР Н.Л. Курьяков по пьесе В.И. Россошанского «Я хочу летать» поставил спектакль с членами студенческой театральной студии Саратовской юридической академии.

Книги, пьеса, статьи Владимира Ивановича – всё пропускалось через сердце, в них – его идейные, нравственные принципы, служение долгу воспитателя и коммуниста…

Владимир Иванович хорошо фотографировал, на уроках ТСО (технические средства обучения) учил будущих мастеров и воспитателей пользоваться кинокамерой, писать сценарии. Тем более, что сам когда-то пытался поступить во ВГИК, был призером многих конкурсов художественной самодеятельности.

Во время отпуска, когда уставал писать и читать, с удовольствием стучал топором и молотком - из ничего за несколько лет получилась дача на Гусёлке, тоже память о нём…

Он стал заслуженным работником культуры РСФСР, отличником профтехобразования СССР, активным членом областного Совета Общества охраны памятников истории и культуры, неоднократно выступал на пленарных заседаниях ВООПИК об успехах и нуждах музея Ю.А. Гагарина. Он возглавлял городское методическое объединение преподавателей истории и обществоведения.

За книгу «Феномен Гагарина» и многолетнюю работу в музее дважды Герой Советского Союза, Президент Федерации космонавтики России В.В. Ковалёнок вручил семье и коллективу колледжа его медаль «Ветеран космонавтики», когда Владимира Ивановича уже не стало.

Он очень любил детей и внуков. Недавно появились четверо наших правнуков. Может быть, он об этом уже знает… Владимира Ивановича не стало 23 июня 2003 года. До последних дней, в больнице он писал, каким должен стать музей в будущем. А в записке детям и внукам - о том, что в «коротенькой нашей жизни надо стремиться сделать как можно больше полезного своим близким и людям вокруг». Мысль известная, но много ли людей, которые живут по такому правилу, особенно в нынешнее время…

С 1985 года музей располагается в двухэтажном здании бывшей столовой индустриального техникума, и все посетители (по 15-20 тысяч в год) поднимаются по лестнице, по которой Юрий Гагарин пробегал 4 года на завтрак, обед и ужин.

В экспозиции музея представлены уникальные экспонаты: написанные рукой Гагарина заявление на имя директора с просьбой зачислить в техникум, автобиография, учётная карточка и экзаменационный лист, отзыв на дипломную работу, характеристика выпускника – отличника учебы и активного комсомольца, отчет о соревнованиях по баскетболу главного судьи, письма Ю.А. Гагарина. В фондах музея хранятся более 9 тысяч фотографий, документов, видео и аудиокассет, дисков, альбомов, рукописных воспоминаний, книг, журналов, картин, макетов и моделей.

Главная экспозиция «От литейщика – до космонавта» рассказывает о Гагарине – учащемся техникума, курсанте Саратовского аэроклуба, о приезде в Саратов не только самого первого космонавта, но и его матери Анны Тимофеевны вместе с другими членами семьи Гагариных, о значении полёта Ю.А. Гагарина для всего человечества.

К 70-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина в музее появились два новых раздела: «Истории отечественной космонавтики» и «Истории учебного заведения» (начиная с первого в Саратове Александровского ремесленного училища, открытого в августе 1871 года). И вновь за основу взяты тематико-экспозиционные планы В.И. Россошанского, его книги.



За годы существования музей посетило более 350 тысяч саратовцев и гостей города, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья (из Казахстана и Прибалтики, Средней Азии и Белоруссии, Франции, Канады, США, Израиля, Японии, Индии, Германии и других стран).

Друзьями музея и колледжа стали ветераны Байконура и других космодромов страны, бывшие инструкторы и курсанты Саратовского аэроклуба, как домой приходят в музей выпускники техникума (колледжа) и прежде всего, те, кто вместе с Ю.А. Гагариным учился в аэроклубе и техникуме. Большой интерес вызывают встречи с ветеранами Отечественной войны, замечательными деятелями науки, организаторами производства, композиторами и артистами, выставки работ саратовских художников. На материалах музея преподаватели колледжа проводят занятия и внеклассные мероприятия. Работники музея и студенты много раз побывали на родине Юрия Гагарина, в Звездном городке, на космодроме Байконур, в Киржаче и Калуге, ежегодно участвуют в гагаринских чтениях. Сохраняются традиции ещё и потому что из шести сотрудников музея трое – выпускники гагаринского колледжа.

Поздравляя музей с юбилеем, Президент Ассоциации музеев космонавтики России, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза П.Р. Попович 5 января 2005 года писал: «Открытый сорок лет назад, Ваш музей стал первым музеем в стране, посвященным Ю.А. Гагарину. Экспозиция музея раскрывает величие и простоту первого космонавта Вселенной, влияние на формирование его личности Саратовской земли, показывает его разносторонне одаренным человеком».

За активную работу по патриотическому воспитанию молодежи общественному музею Ю.А. Гагарина при Саратовском индустриально-педагогическом техникуме в 1985 году Министерством культуры РСФСР было присвоено почетное звание «Народный музей».

И сегодня музей Ю.А. Гагарина – это не только память о первом космонавте, но и плод коллективных размышлений о замечательном патриоте, о судьбах отечественной космонавтики, о людях великой страны.

Ю.А. Гагарин никогда не уставал повторять, что «по-настоящему счастливым человек может быть только вместе со своей страной». И ещё: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как она прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её». Вот оно – завещание первого космонавта! Донести до детей и внуков память о первом космонавте и его завет – главный смысл и предназначение Народного музея Ю.А. Гагарина при СГТУ им. Ю.А. Гагарина.

Александра Россошанская.



Об авторе

Александра Васильевна Россошанская родилась 16 сентября 1937 года в поселке Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области. В 1954 году после окончания средней школы поступила в Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. Во время учебы на 4-ом курсе была избрана освобожденным заместителем секретаря комитета комсомола университета, а в 1960 году – секретарем Саратовского горкома ВЛКСМ. В 1962-1965гг. работала инструктором, заведующей отделом Кировского райкома КПСС, с сентября 1965 по декабрь 1970 года – учителем, заведующей учебной частью школ 71 и 93 г. Саратова. С декабря 1970 по июль 1982 гг. – заведующая отделом, секретарь Кировского райкома КПСС, в июле 1982 года была избрана заместителем председателя исполкома городского Совета народных депутатов, проработала до сентября 1991 года.

В последующем работала главным специалистом отдела переобучения Областного центра занятости, заведующей детской библиотекой № 30, библиотекарем ЦБС г. Саратова (до сентября 2002г.). С июля 2003 года по сентябрь 2010 года работала в Народном музее Ю.А. Гагарина, и продолжаю сотрудничать с ним до сих пор. Отличник народного просвещения, награждена Орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100 – летия со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран труда», Почетными медалями и знаками Федерации космонавтики России, Почетной грамотой Саратовской областной Думы, Почетным знаком Губернатора «За любовь к родной земле», Почетным знаком «За заслуги перед Саратовом».



Первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин, родившийся на смоленской земле, всегда считал Саратов своей второй родиной: «…здесь я учился в индустриальном техникуме, у меня естественно, осталось много друзей среди преподавателей техникума, так и среди бывших студентов, с которыми я учился, здесь я учился в аэроклубе ДОСААФ, здесь началась моя крылатая юность. Наконец, на саратовскую землю я возвратился из космоса», - скажет он в радиообращении к саратовцам в 1964 году, накануне третьей годовщины полёта.Поэтому и появился в нашем городе первый в стране (по свидетельству Ассоциации музеев космонавтики) Народный музей Ю.А. Гагарина при Саратовском индустриальном техникуме. Уже 15 апреля 1961 года директор техникума Сергей Иванович Родионов подписал приказ о сборе материалов и создании музея легендарного выпускника. Была утверждена постоянно действующая комиссия из преподавателей и учащихся, стали проводиться встречи и беседы о Гагарине-воспитаннике системы трудовых резервов, экскурсии по учебным кабинетам.Но официальное открытие музея стоялось только 5 января 1965 года и стало своеобразным подарком для первого космонавта, приехавшего в Саратов вместе с женой Валентиной Ивановной на празднование 20-летия родного техникума, в котором в 1951-1955 гг. он учился на техника-технолога литейного производства, мастера производственного обучения.Работа в музее стала главным делом, смыслом жизни Владимира Ивановича Россошанского, первого директора (в 1966-2003гг.) музея, по сути – его создателя.Выпускник исторического факультета СГУ им. Н.Г. Чернышевского (1963гг.) он проработал в техникуме(колледже) почти 40 лет. Вместе со студентами собирал по крупицам материал, фотографии и воспоминания, ездил с ними в Гжатск (ныне Гагарин) и Смоленск, работал в архивах Москвы, Ленинграда и Калуги, встречался с космонавтами. По душам говорил в нашем музее с Г.С. Титовым – вторым космонавтом планеты, тоже приземлившимся в Краснокутском районе нашей Саратовской области; А.А. Леоновым и П.Р. Поповичем, с первым начальником Центра подготовки космонавтов Е.А. Карповым, друзьями Ю. А. Гагарина - профессором-историком, заведующим кафедрой истории МАИ В.С. Порохней, Заслуженным мастером РФ Т.А. Чугуновым, вместе с которым Ю. Гагарин учился ещё и в Люберецком ремесленном училище. В музее выступали космонавты В.И. Севостьянов и В.В. Горбатко, спортивный комиссар И.Г. Борисенко, зарегистрировавший рекордный полёт первого космонавта планеты. В дни ежегодного празднования Дня космонавтики в техникуме (колледже) побывали 35 космонавтов, в том числе наши земляки: Ю.Г. Шаргин, С.В. Авдеев, В.В. Ковалёнок, В.Д. Зудов.Вместе с учащимися-членами Совета музея Владимир Иванович отвечал на сотни писем со всех концов Земного шара, разрабатывал тематико-экспозиционные планы, актуальные и сегодня, участвовал в научно-практических конференциях. Музей несколько раз переносили из одного помещения в другое – всегда больше по размеру, - но экскурсии он проводил беспрерывно, невзирая на обстоятельства и собственный отпуск. И всё это – на протяжении 20 лет на общественных началах, работая преподавателем истории и заместителем директора по воспитательной работе в техникуме с общежитием, где жила многонациональная семья индустриков. Ночевать порой приходилось замполиту в общежитии. Штатная единица заведующего музеем была выделена управлением профтехобразования лишь в 1985 году.Судьба, жизненный путь Владимира Ивановича сложились так, как будто он специально готовился к работе в музее Ю.А. Гагарина. Родившейся в 1935 году в селе Красный Яр Старо-Полтавского района Сталинградской области, он знал поколение детей войны не понаслышке, сердцем понимал семейный уклад, среду, в которой воспитывался Юрий Гагарин, как к родным относился к его матери Анне Тимофеевне, братьям и сестре. Много лет дружил с его племянницей Тамарой Дмитриевной Филатовой – создавшей мемориальную часть музейного комплекса на родине космонавта в Гагарине. Именно она приезжала собирать материал о саратовском периоде жизни Ю. Гагарина.Активную жизненную позицию формировал у В. Россошанского комсомол. Секретарь комсомольской организации Иловатской средней школы, которую Владимир Россошанский окончил в 1955 году, комсорг в батальоне аэродромного обслуживания в армии, инструктор Кировского райкома, а потом и Саратовского обкома ВЛКСМ, Владимир Иванович сумел привлечь к активной работе в музее комсомольский актив техникума. Секретари комитета комсомола Григорий Березний и Александр Хмаладзе стали его первыми помощниками во всем, что связано было с воспитанием молодёжи на примере жизни и подвига Юрия Гагарина. Вместе с ними Владимир Иванович проводил ежегодно на месте приземления посвящение в гагаринцы.Неоценимое понимание находил он у своих коллег – учителей Ю. Гагарина: А.П. Акуловой, Н.В. Рузановой, Н.А. Бренько, А.И. Ракчеева, М.Я. Паршковой и многих других: заведующих отделением физвоспитания Г.Г. Соколова и Г.И. Михайлова, Д.А. Тазаткиной, А.П. Занориной, председателя Совета ветеранов Г.Н. Ильиной.Всегда заведующий музеем находил поддержку и понимание у директоров учебного заведения: С.И. Родионова, В.П. Ерофеевского, Ю.В. Тимофеева, В.А. Зайцева.Много лет избирался Владимир Иванович секретарем партийной организации техникума. Он всегда умел быть целеустремленным, настойчивым, твердым и в то же время душевным, способным выслушать каждого, в лучшем смысле – настоящим идейным коммунистом, как и его отец Иван Матвеевич Россошанский – неграмотный пастух из заволжского села Узморье, закончивший при советской власти в Республике Немцев Поволжья школу агрономов, участник Великой Отечественной войны с Германией, а потом и Японией, впоследствии - уважаемый всеми председатель колхоза и сельского Совета в селе Красный Яр. Старополтавского района Волгоградской области. Во время шествия бессмертного полка его внуки и правнуки всегда несут портреты не только Ивана Матвеевича, но и своей бабушки – Аграфены Андреевны, простой колхозницы, домохозяйки, сумевшей сберечь в голодное военное время четверых детей.Владимир Иванович всегда убедительно и резко выступал против тех, кому хотелось умалить подвиг поколений, создавших великую державу и отстоявших её, боролся с теми, кто принижал свершения тысяч и тысяч советских людей, для которых освоение космоса стало смыслом жизни, и прежде всего - Юрия Гагарина.В.И. Россошанский написал несколько книг о Ю. Гагарине и космонавтике. Первая «Наш Гагарин» вышла в Приволжском книгоиздательстве в 1989 году, в ней на документационной основе рассказывалось о саратовском периоде жизни Ю. Гагарина. С годами накопился материал об истории отечественной и мировой космонавтики и родилась книга «Феномен Гагарина», в предисловии к которой Владимир Иванович писал: «Рассказывать об этом феноменальном человеке трудно, но я надеюсь, что моя работа в техникуме, где он учился, общение с людьми, которые знали Ю.А. Гагарина, встречи с космонавтами, конструкторами и учеными, изучение архивных и печатных материалов и, наконец, более чем тридцатилетняя работа в Народном музее Ю.А. Гагарина при техникуме, дают мне право сказать своё слово о нём». Если в первой книге содержался ответ на вопрос - почему Ю.А. Гагарин считал Саратов своей второй родиной, а техникум был для него «не только школой знаний, но и замечательной школой жизни», то теперь главное рассказать зачем человечество мечтало о полётах в космос и кто, не жалея самой жизни, осуществил эту мечту…Владимир Иванович не мог не написать книгу о выпускниках-индустриках, о своих коллегах по работе в этом учебном заведении, которых ценил и уважал. Так появились «Парни из нашего города», а также «Через миры и века» - документальный очерк об истории учебного заведения, и ещё- «Врачи Обуховы» - о династии замечательных хирургов в его родном селе.Выпускник индустриального техникума, Заслуженный работник культуры РСФСР Н.Л. Курьяков по пьесе В.И. Россошанского «Я хочу летать» поставил спектакль с членами студенческой театральной студии Саратовской юридической академии.Книги, пьеса, статьи Владимира Ивановича – всё пропускалось через сердце, в них – его идейные, нравственные принципы, служение долгу воспитателя и коммуниста…Владимир Иванович хорошо фотографировал, на уроках ТСО (технические средства обучения) учил будущих мастеров и воспитателей пользоваться кинокамерой, писать сценарии. Тем более, что сам когда-то пытался поступить во ВГИК, был призером многих конкурсов художественной самодеятельности.Во время отпуска, когда уставал писать и читать, с удовольствием стучал топором и молотком - из ничего за несколько лет получилась дача на Гусёлке, тоже память о нём…Он стал заслуженным работником культуры РСФСР, отличником профтехобразования СССР, активным членом областного Совета Общества охраны памятников истории и культуры, неоднократно выступал на пленарных заседаниях ВООПИК об успехах и нуждах музея Ю.А. Гагарина. Он возглавлял городское методическое объединение преподавателей истории и обществоведения.За книгу «Феномен Гагарина» и многолетнюю работу в музее дважды Герой Советского Союза, Президент Федерации космонавтики России В.В. Ковалёнок вручил семье и коллективу колледжа его медаль «Ветеран космонавтики», когда Владимира Ивановича уже не стало.Он очень любил детей и внуков. Недавно появились четверо наших правнуков. Может быть, он об этом уже знает… Владимира Ивановича не стало 23 июня 2003 года. До последних дней, в больнице он писал, каким должен стать музей в будущем. А в записке детям и внукам - о том, что в «коротенькой нашей жизни надо стремиться сделать как можно больше полезного своим близким и людям вокруг». Мысль известная, но много ли людей, которые живут по такому правилу, особенно в нынешнее время…С 1985 года музей располагается в двухэтажном здании бывшей столовой индустриального техникума, и все посетители (по 15-20 тысяч в год) поднимаются по лестнице, по которой Юрий Гагарин пробегал 4 года на завтрак, обед и ужин.В экспозиции музея представлены уникальные экспонаты: написанные рукой Гагарина заявление на имя директора с просьбой зачислить в техникум, автобиография, учётная карточка и экзаменационный лист, отзыв на дипломную работу, характеристика выпускника – отличника учебы и активного комсомольца, отчет о соревнованиях по баскетболу главного судьи, письма Ю.А. Гагарина. В фондах музея хранятся более 9 тысяч фотографий, документов, видео и аудиокассет, дисков, альбомов, рукописных воспоминаний, книг, журналов, картин, макетов и моделей.Главная экспозиция «От литейщика – до космонавта» рассказывает о Гагарине – учащемся техникума, курсанте Саратовского аэроклуба, о приезде в Саратов не только самого первого космонавта, но и его матери Анны Тимофеевны вместе с другими членами семьи Гагариных, о значении полёта Ю.А. Гагарина для всего человечества.К 70-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина в музее появились два новых раздела: «Истории отечественной космонавтики» и «Истории учебного заведения» (начиная с первого в Саратове Александровского ремесленного училища, открытого в августе 1871 года). И вновь за основу взяты тематико-экспозиционные планы В.И. Россошанского, его книги.За годы существования музей посетило более 350 тысяч саратовцев и гостей города, в том числе из ближнего и дальнего зарубежья (из Казахстана и Прибалтики, Средней Азии и Белоруссии, Франции, Канады, США, Израиля, Японии, Индии, Германии и других стран).Друзьями музея и колледжа стали ветераны Байконура и других космодромов страны, бывшие инструкторы и курсанты Саратовского аэроклуба, как домой приходят в музей выпускники техникума (колледжа) и прежде всего, те, кто вместе с Ю.А. Гагариным учился в аэроклубе и техникуме. Большой интерес вызывают встречи с ветеранами Отечественной войны, замечательными деятелями науки, организаторами производства, композиторами и артистами, выставки работ саратовских художников. На материалах музея преподаватели колледжа проводят занятия и внеклассные мероприятия. Работники музея и студенты много раз побывали на родине Юрия Гагарина, в Звездном городке, на космодроме Байконур, в Киржаче и Калуге, ежегодно участвуют в гагаринских чтениях. Сохраняются традиции ещё и потому что из шести сотрудников музея трое – выпускники гагаринского колледжа.Поздравляя музей с юбилеем, Президент Ассоциации музеев космонавтики России, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза П.Р. Попович 5 января 2005 года писал: «Открытый сорок лет назад, Ваш музей стал первым музеем в стране, посвященным Ю.А. Гагарину. Экспозиция музея раскрывает величие и простоту первого космонавта Вселенной, влияние на формирование его личности Саратовской земли, показывает его разносторонне одаренным человеком».За активную работу по патриотическому воспитанию молодежи общественному музею Ю.А. Гагарина при Саратовском индустриально-педагогическом техникуме в 1985 году Министерством культуры РСФСР было присвоено почетное звание «Народный музей».И сегодня музей Ю.А. Гагарина – это не только память о первом космонавте, но и плод коллективных размышлений о замечательном патриоте, о судьбах отечественной космонавтики, о людях великой страны.Ю.А. Гагарин никогда не уставал повторять, что «по-настоящему счастливым человек может быть только вместе со своей страной». И ещё: «Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как она прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать её». Вот оно – завещание первого космонавта! Донести до детей и внуков память о первом космонавте и его завет – главный смысл и предназначение Народного музея Ю.А. Гагарина при СГТУ им. Ю.А. Гагарина.Об автореАлександра Васильевна Россошанская родилась 16 сентября 1937 года в поселке Казталовка Казталовского района Западно-Казахстанской области. В 1954 году после окончания средней школы поступила в Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского. Во время учебы на 4-ом курсе была избрана освобожденным заместителем секретаря комитета комсомола университета, а в 1960 году – секретарем Саратовского горкома ВЛКСМ. В 1962-1965гг. работала инструктором, заведующей отделом Кировского райкома КПСС, с сентября 1965 по декабрь 1970 года – учителем, заведующей учебной частью школ 71 и 93 г. Саратова. С декабря 1970 по июль 1982 гг. – заведующая отделом, секретарь Кировского райкома КПСС, в июле 1982 года была избрана заместителем председателя исполкома городского Совета народных депутатов, проработала до сентября 1991 года.В последующем работала главным специалистом отдела переобучения Областного центра занятости, заведующей детской библиотекой № 30, библиотекарем ЦБС г. Саратова (до сентября 2002г.). С июля 2003 года по сентябрь 2010 года работала в Народном музее Ю.А. Гагарина, и продолжаю сотрудничать с ним до сих пор. Отличник народного просвещения, награждена Орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100 – летия со дня рождения В.И. Ленина» и «Ветеран труда», Почетными медалями и знаками Федерации космонавтики России, Почетной грамотой Саратовской областной Думы, Почетным знаком Губернатора «За любовь к родной земле», Почетным знаком «За заслуги перед Саратовом».