Спасибо Союзу журналистов от сына Героя! Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 12-мая-2020 — прочитано 21 раз Спасибо Союзу журналистов от сына Героя!

Отзыв на статью

"Сын полка Александр Котельников"





В очередной раз перечитал очередную замечательную статью А.Б. Косенкова о моём отце: сыне полка и разведчике на войне и фотокорреспонденте и журналисте в мирной жизни.

Невероятны судьбы людей того поколения: за неполные 41 год жизни отца произошло столько разных событий, что их хватило бы на несколько поколений: беззаботное счастливое детство в селе под Воронежем; война; эвакуация в Киргизию; разбомбленный эшелон и жуткая картина смерти женщины из того эшелона, которую отец ошибочно принял за свою мать (одежда была как на матери, а головы не было, срезало осколком бомбы); потеря в том кошмаре матери, двух родных сестёр и брата; гибель отца под Ленинградом; детдома; многочисленные побеги на фронт; передовая; гибель боевых товарищей, (особенно часто отец вспоминал смерть своего боевого друга Саши - такого же пацана, как и он сам); тяжелейшие ранение и контузия 6-го мая 1945 года за два дня до окончания войны.

С осколком в сердце после того ранения его и похоронили. Врачи не давали шансов на выздоровление, но после нескольких лет скитания по госпиталям отцу удалось невозможное (надо знать его характер!!!) он, если можно так сказать, поправился, его выписали, правда, пожизненным инвалидом республиканского значения.

Затем настали самые счастливые годы в жизни отца, связанные с Перевесинкой: здесь он нашёл работу, женился, родились мы с сестрёнкой, заслужил почёт и уважение односельчан, построил дом — и вдруг, как гром среди ясного неба - у отца обнаружили рак крови. Отец всё знал о своей болезни, но не падал духом, до последнего продолжал писать в различные газеты, отвечал на письма однополчан и односельчан, ему писали со всех концов Советского Союза и Восточной Европы.

27 марта 1971 года отца не стало. Мы думали не переживём его похороны, несмотря на искреннюю помощь и поддержку односельчан, ну а боль от его потери мы ощущаем и по сей день.

В заключение хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимает участие в патриотическом воспитании нашего молодого поколения на примере моего отца, других участников Великой Отечественной войны, героям сегодняшней жизни: журналисту А.Б. Косенкову, директору Перевесинской средней школы Е.Г. Кирюхиной, завучу школы Т.А. Воеводиной, её супругу С.А. Воеводину, ответственной за школьный музей Е.Г. Ефимовой и многим другим людям, благодаря которым появился на свет этот Проект «Летописцы-Победители. Имена и судьбы».



Николай Александрович Котельников. В очередной раз перечитал очередную замечательную статью А.Б. Косенкова о моём отце: сыне полка и разведчике на войне и фотокорреспонденте и журналисте в мирной жизни. http://sarunion.ru/actual/news/2610-syn-polka.html Невероятны судьбы людей того поколения: за неполные 41 год жизни отца произошло столько разных событий, что их хватило бы на несколько поколений: беззаботное счастливое детство в селе под Воронежем; война; эвакуация в Киргизию; разбомбленный эшелон и жуткая картина смерти женщины из того эшелона, которую отец ошибочно принял за свою мать (одежда была как на матери, а головы не было, срезало осколком бомбы); потеря в том кошмаре матери, двух родных сестёр и брата; гибель отца под Ленинградом; детдома; многочисленные побеги на фронт; передовая; гибель боевых товарищей, (особенно часто отец вспоминал смерть своего боевого друга Саши - такого же пацана, как и он сам); тяжелейшие ранение и контузия 6-го мая 1945 года за два дня до окончания войны.С осколком в сердце после того ранения его и похоронили. Врачи не давали шансов на выздоровление, но после нескольких лет скитания по госпиталям отцу удалось невозможное (надо знать его характер!!!) он, если можно так сказать, поправился, его выписали, правда, пожизненным инвалидом республиканского значения.Затем настали самые счастливые годы в жизни отца, связанные с Перевесинкой: здесь он нашёл работу, женился, родились мы с сестрёнкой, заслужил почёт и уважение односельчан, построил дом — и вдруг, как гром среди ясного неба - у отца обнаружили рак крови. Отец всё знал о своей болезни, но не падал духом, до последнего продолжал писать в различные газеты, отвечал на письма однополчан и односельчан, ему писали со всех концов Советского Союза и Восточной Европы.27 марта 1971 года отца не стало. Мы думали не переживём его похороны, несмотря на искреннюю помощь и поддержку односельчан, ну а боль от его потери мы ощущаем и по сей день.В заключение хочу выразить огромную благодарность всем, кто принимает участие в патриотическом воспитании нашего молодого поколения на примере моего отца, других участников Великой Отечественной войны, героям сегодняшней жизни: журналисту А.Б. Косенкову, директору Перевесинской средней школы Е.Г. Кирюхиной, завучу школы Т.А. Воеводиной, её супругу С.А. Воеводину, ответственной за школьный музей Е.Г. Ефимовой и многим другим людям, благодаря которым появился на свет этот Проект «Летописцы-Победители. Имена и судьбы».