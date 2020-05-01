Союз журналистов России

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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Конкурс «Помнить вечно!» 7-мая-2020 — прочитано 56 раз Напоминаем, продолжается конкурс «Помнить вечно», посвященный 75-летию Победы. Ждем ваши тематические публикации. Уверены, что каждой редакции есть что предложить. В преддверии 75-летия Победы вы публикуете Напоминаем, продолжается конкурс «Помнить вечно», посвященный 75-летию Победы. Ждем ваши тематические публикации. Уверены, что каждой редакции есть что предложить. В преддверии 75-летия Победы вы публикуете Подробнее... Все конкурсы! ВРАГА МЫ ВМЕСТЕ ПОБЕЖДАЛИ Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 10-мая-2020 — прочитано 23 раз

«ВРАГА МЫ ВМЕСТЕ ПОБЕЖДАЛИ».

О САРАТОВЕ И САРАТОВЦАХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Митинги в Саратове и области в связи с нападением гитлеровской Германии на Советский Союз

На проведённых митингах 22 и 23 июня присутствовало 82 800 человек, выступило 837. На заводе им. Кирова на одном из митингов присутствовало 200 человек, выступило 7 человек, трое из них – участники боёв с белофиннами – т.т. Максимов, Куклин, Сидоров. Они заявили, что снова готовы пойти защищать нашу Родину. На фабрике им. Халтурина изъявили желание пойти добровольцами 26 человек. На митинге в мастерской Текстильшвейторга приняли решение работать сверх 8 часов на нужды армии столько, сколько потребуется. В Театре юного зрителя на митинге приняли решение использовать свой отпуск для обслуживания частей Красной Армии. Митинги прошли на судремзаводе (500 человек), на Саратовской пристани (2245 человек), на площади сада ДКА (1500 человек)… На собрании домохозяек при тресте № 13 т. Викторова заявила, что у неё муж на фронте, дочь подала заявление об уходе в РККА добровольцем, пятнадцатилетний сын тоже рвётся на фронт, и она сама готова в любую минуту встать на защиту Родины…

Колхозница сельскохозяйственной артели «Красный пахарь» Базарно-Карабулакского района т. Каширина в выступлении на митинге сказала: «Я готова хоть сейчас сесть за руль трактора или комбайна. Да и не только я…» На митинге в селе Дергачи выступала Вера Туранова: «В тяжёлый для Родины момент мы, женщины, сядем за руль трактора, возьмём в руки штурвал комбайна…» Ершовский район приготовил резерв из девушек-комбайнёров и штурвальных – 70 человек.

В аудитории им. Горького СГУ состоялся антифашистский митинг саратовских учёных. Митинг открыл доктор геолого-минеральных наук профессор Б. А. Можаровский. Среди выступающих – С. Р. Миротворцев, А. П. Скафтымов. «На необъятных просторах нашей земли, – сказал А. П. Скафтымов, – идут кровопролитные бои героической Красной Армии с полчищами фашистских варваров. Там решается сейчас вопрос о судьбах культуры, создаваемой человечеством на протяжении многих веков. Фашисты изгоняют и умерщвляют лучших представителей науки искусства. Они сожгли Брюссельскую библиотеку, разрушили чудесное здание Британского парламента, закрыли старейший Пражский университет. Теперь фашистские вандалы подбираются к нашей культуре. Но зверства эти не спасут гитлеризм от неизбежной гибели. Фашизм обречён на уничтожение».



В 1942 и 1943 годах из Сталинграда в Саратов приходили пароходы с ранеными бойцами, которых размещали в госпиталях.

Саратовский юридический в годы войны

Жизнь в Саратовском юридическом институте, как и во всей стране, с началом войны была подчинена законам военного времени. Экзамены проводились в сжатые сроки и в первую очередь их принимали у студентов, которые уходили на фронт. На I курсе из почти 200 студентов после призыва в армию осталось всего 34 студента (5 юношей, остальные - девушки).

Первыми защищать Родину ушли проректор по административно-хозяйственной части П.И. Ягунов, заведующие кафедрами С.А. Епанешников и П.П. Кочегаров, преподаватель М.А. Добров, библиотекарь М.И. Якубенко, шофер А.Я. Рыжов, сотрудники института С.И. Митрофанов, В.К. Венцов (Венцель), которому звание Героя Советского Союза присвоено посмертно, студенты А. Ячеев, П. Маринич, а И. Молчанов, Ю. Овчинников, Н. Старчиков. Всего из института ушли 156 чел., а многие из них добровольно. В 1942 г. в Саратове была создана стрелковая дивизия народного ополчения, командиром которой был назначен военный руководитель СЮИ К. И. Рыбалко, а начальником политотдела – бывший ректор института А.И. Федорцов. Многие преподаватели и сотрудники вуза становятся бойцами Кировского (районного) полка дивизии.

Большой и славный путь прошли десятки преподавателей и сотрудников института — доктора юридических наук профессора Н.А. Баринов, Б.В. Виленский, В.А. Дубривный, В.А. Тархов; доценты В.В. Гаврилов, П.В. Рамзаев, К.Ф. Тихонов, В.А. Теплов, М.Н. Хлынцов, А.П. Чугунов, бывший начальник отдела кадров генерал-майор в отставке Я.Е. Камейко, П.А. Соколянский, выпускница Саратовской юридической школы 1941 г. В.И. Губарь, пработавшая почти 20 лет методистом - зав. учебной частью заочного факультета СЮИ, бывшая разведчица, заведующая методическим кабинетом Т.М. Масюкова, проработавшая в этой должности более 30 лет, и многие другие.

Деревенский паренек из Саратовской области Баринов Николай Алексеевич 22 июня 1941 г. на рассвете, возвращаясь со школьного выпускного бала, узнал, что фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на СССР. Он, как и многие его сверстники, решил добровольцем идти на фронт. Его направили на учебу в Ленинградское военно-политическое училище. Однако ввиду тяжелой обстановки на фронте из курсантов училища была сформирована боевая группа и отправлена на Крымский фронт, где Н.А. Баринов был зачислен пулеметчиком ручного пулемета Дегтярева.

В первой половине 1942 г. непрерывно шли ожесточенные бои на Керченском участке фронта, в которых участвовал и пулеметчик Баринов. В этих боях он был дважды ранен.

Боевые заслуги Н.А. Баринова отмечены государственными наградами: Орденом Отечественной войны 1-й степени; двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова и др. Кроме того, он награжден орденами «За вклад в Победу» (1939-1945 гг.), «За мужество и гуманизм» 2-й степени, крестом Международного Ордена «Георгиевская слава», «Мужество», «Мудрость», «Благородство», Орденом «За вклад в просвещение», а также медалями Анатолия Кони, «Ветеран труда», «Ветеран прокуратуры» и др.

С сентября 1967 г. и до последнего дня своей жизни - 30 декабря 2014г. - Н.А. Баринов - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заслуженный работник высшей школы РФ - преподавал, занимался активной научной деятельностью в СЮИ - СГАП - СГЮА, снискав уважение, любовь, благодарность коллег и многочисленных учеников.

Славный путь доблестных фронтовиков-героев прошли выдающиеся саратовские юристы Борис Вениаминович Виленский, Василий Николаевич Демьяненко, Владлен Александрович Дубривный, Василий Михайлович Манохин, Пётр Васильевич Рамзаев, Пётр Андреевич Соколянский, Виктор Алексеевич Тархов, Александр Павлович Чугунов.

Тяжелыми дорогами войны прошли профессора и доценты Академии: А.И. Казаков, А.П. Лобанов, И.С. Ной, В.Р. Пацевич, Д.П. Рассейкин, Г.С. Со-снова, К.Ф. Тихонов, М.Н. Хлынцов, Д.Г. Долгов, В.М. Кондратьев, В.В. Борисов, А.Е. Камейко, Б.А. Денежкин, В.С. Кононов, А.И. Ларин, Е.А. Кулапина…

(По материалам Вестника Саратовской государственной юридической академии).





Из докладной Балаковского райкома ВЛКСМ о патриотических делах молодёжи в первые дни войны

«Комсомольцы колхоза «Спартак» в фонд обороны дали: Парфёнов – 5 кур, Дельнов – полцентнера пшеницы, Брызгина – шарф и носки, Уткина – варежки…»

Из выступления секретаря Татищевского райкома т. Корогодина об уборке урожая 1941 года

«В уборке… участвовали старики, старушки, подростки. Только по одному колхозу имени Сталина Фёдоровского сельсовета было организовано пять звеньев из престарелых женщин. Эти звенья серпами и крюками убрали озимой ржи более 100 гектаров».

О патриотизме женщин-доноров города

Весть о том, что на фронт понадобится кровь для раненых, нашла широкий отклик у населения. Работница кондитерской фабрики т. Иванова сказала: «Мой брат ушёл защищать Родину. Оставаясь в тылу, я вступаю в ряды доноров и призываю всех работниц и рабочих дать кровь нашим братьям-бойцам!»





Семь против двадцати пяти

Участник первой мировой войны Ферапонт Головатый доставил в областную контору Госбанка 100 000 рублей своих личных сбережений, которые попросил направить на строительство боевого самолёта. Этот почин был поддержан по всей стране. Из действующей армии в марте 1943 года майор Ерёмин написал письмо саратовскому герою тыла, рассказав, как самолёт «Феропонт Головатый» крушит вражеских истребителей.

Борис Николаевич Ерёмин родился в Саратове, в 1913 году. Окончил школу, работал на заводе «Серп и молот». Был курсантом Вольского авиационного училища, служил на Дальнем Востоке, участвовал в боях близ озера Хасан. 22 июня 1941 года Борис Ерёмин – помощник командира авиационной эскадрильи в 160-ом резервном авиаполку Одесского военного округа. 13 июля самолёт Ерёмина был подбит вражеской зениткой, Борис Николаевич получил тяжёлое ранение. Но через какой-то месяц Ерёмин вновь на боевом задании в небе. 9 марта 1942 года Ерёмин и его фронтовые друзья-лётчики подбили 7 самолётов противника. Один за другим загорались юнкерсы под ерёминским огнём. После выяснилось, что семь советских самолётов выиграли бой у двадцати пяти фашистских юнкерсов и бомбардировщиков. В «Красной Звезде» появилась заметка: «Семь против двадцати пяти». Материал о подвиге наших лётчиков напечатал и саратовский «Коммунист». И вот, в декабре 1942 года, Борис Ерёмин принял в подарок от земляка Ферапонта Головатого боевую машину, чтобы громить на ней врага над Сталинградом, Крымом, Севастополем. Сегодня этот самолёт отдыхает на Соколовой горе, в Парке Победы. После войны Ерёмин встречался с легендарным лётчиком Маресьевым и много работал с ним в Советском комитете ветеранов. Среди наград Бориса Ерёмина орден Ленина, шесть Орденов Красного Знамени, два Ордена Красной Звезды. И звание Героя Советского Союза.

Из письма Героя Советского Союза гвардии генерал-майора И. В. Панфилова жене

«Здравствуй, дорогая Мурочка!.. Ты, Мура, себе представить не можешь, какие у меня хорошие бойцы… истинные патриоты, бьются, как львы… Сегодня приказом фронта сотни бойцов, командиров дивизии награждены орденами Союза… Пиши чаще, ты знаешь, как хорошо, когда получишь весточку из дома… Пиши, адрес: Действующая армия, штаб дивизии… Целую, твой И. Панфилов».

Всем известен, конечно, подвиг панфиловцев, семнадцать суток удерживавших натиск гитлеровской дивизии, рвущейся к Москве. Письмо жене написано Панфиловым на двух листах вырванной из блокнота линованной бумаги. Родился будущий Герой Советского Союза в Петровске, 1 января 1893 года. С 1818-го воевал в 25 Чапаевской стрелковой дивизии. Во время Великой Отечественной – командир 8 гвардейской дивизии, которая героически обороняла под его командованием стратегически важное Волоколамское направление. Бойцы называли Панфилова «батей», знали, что каждый его приказ продуман. Панфилов не раз подчёркивал, что требует от своих подчинённых не погибнуть, а остаться в живых. Человечная позиция героя едва не стоила ему жизни, когда Ивана Панфилова чуть не отдали под трибунал: никто из руководства не хотел слушать о том, что Волоколамск необходимо было временно оставить, дабы избежать ненужных жертв. В ход дела вмешался К. Рокоссовский: «Я доверяю Панфилову. Если он оставил Волоколамск, то значит – так было нужно!» Рокоссовский не ошибся. 32 ноября 1941 года стрелковая дивизия под командованием Панфилова получила почётное звание Панфиловской. Бойцы вошедшей в легенды Панфиловской дивизии остановили наступление гитлеровцев под Волоколамском, разгромив превосходящих численностью фашистов. Именно Панфилов разработал принципиально новую методику ведения боя с танками, когда «с шашками наголо» воевать бесполезно. Иван Васильевич учил бойцов «преодолевать танкобоязнь», для чего придумал использовать… трактора. Во все учебники военного искусства попала и «петля Панфилова» – новая методика ведения боя, когда боевые подразделения были рассредоточены в разных точках, атаковали с разных направлений. 19 ноября 1941 года наш великий земляк-полководец Иван Васильевич Панфилов пал смертью храбрых близ деревни Гусенево Волоколамского района Московской области. Именем героя названы улицы в Донецке, Луганске, Волоколамске, Перми, Липецке, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Воронеже, Омске, Бишкеке… В Саратове улица Панфилова любима и почитаема горожанами. При школе № 3 в Петровске, где учился герой, располагается музей И. В. Панфилова.

Из письма партизанки-разведчицы К. П. Ивановой родным

«Родные мамулька и Ленусечка! Крепко целую вас и желаю здоровья!.. Я сегодня уезжаю в командировку, довольно продолжительную, писать не обещаю пока, но ты не волнуйся… Приеду не скоро, ты сама, мамочка, понимаешь… Но ты не грусти, я здорова, чувствую себя замечательно и очень рада от сознания, что сама лично принимаю участие в деле разгрома подлейшего врага… В будущем году соберёмся снова все вместе: и папа, и я, и ты с Ленусей. Тогда будет очень о многом поговорить… До свиданья, родные!»

«Командировка», о которой пишет Клавдия Иванова, – это боевое задание в тылу фашистов. Клавдия обучалась искусству радиосвязи в городе Энгельсе, а в сентябре 1943 года, когда ей исполнилось всего двадцать, погибла, сохранив ценой жизни связь.



Предсмертная записка командира танка А. Н. Дегтярёва

«Погибаю… за освобождение Родины. 22 марта 1944 года. Прошу сообщить о моей гибели моим родителям по адресу: Саратов, Большая Садовая, №151, общежитие 3, квартира 9, Николаю Фёдоровичу Дегтярёву, и моей невесте по адресу: Саратов, Аптечная ул., № 4, Аделаиде Пулиной».

Александр Николаевич Дегтярёв родился в большой семье, под Тамбовом. Вскоре семья, где было пятеро детей, перебралась в Саратов. Едва ли не с самых первых дней войны Дегтярев служил в 1 гвардейской танковой бригаде. Танк Дегтярёва громил фашистов день изо дня. Вот и 22 марта «тигр» и вражеский бронетранспортёр горели после его прямых попаданий, но из засады выстрелила в упор 105-миллиметровая вражеская пушка. Механик-водитель оттащил раненого командира в ближайший дом, где Александр Николаевич, чувствуя, что умирает, окровавленной дрожащей рукой вывел прямо в комсомольском билете последние в своей жизни слова. О героической смерти Александра Дегтярева семья узнала из радиопередачи, транслировавшейся по чёрной тарелке репродуктора. Передача называлась «Эпизоды войны».



Огонь на себя

Когда гитлеровцы на окраине Мценска попытались захватить несколько «катюш», танковый взвод политрука Николая Власенко, родившегося в селе Широкий Уступ Калининского района, преградил им путь. Советские танки были подбиты, и в эфире раздался голос Власенко: «Вызываю огонь на себя! Сообщаю координаты! Немедленно дать огонь! Фашисты возле моего танка! Прощайте, товарищи!»

Николай Поликарпович Власенко родился в 1912 году, окончил рабфак, несколько лет работал директором школы в Горьком. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 г. г., Герой Советского Союза. Во время войны Николай Власенко – военный комиссар батальона 271-го мотострелкового полка 17-й мотострелковой дивизии 13 армии Северо-Западного фронта. Именем нашего земляка-героя, политрука Власенко, названа одна из улиц Мценска.



Из завещания младшего лейтенанта Г. И. Мороза

«Хочу оставить маленькое завещание… Во мне воспитали преданного своей Родине… советского офицера, и всё, что я приобрёл в результате упорной учёбы в Сызранском танковом училище, использую вполне на поле боя. Я буду драться до последней капли крови. Прошу вас, боевые товарищи, после моей смерти написать моим родителям о том, как я сражался за Родину… Их адрес: Саратовская область, станция Безымянная, РУ, ж. д., Морозу Ивану Ивановичу. Написано перед боем. Мл. лейтенант Г. Мороз».

Танк лейтенанта Мороза, во время атаки, первым ворвался в расположение вражеской пехоты, посеяв в рядах фашистов панику. Когда машина была подбита, наши танкисты стреляли по врагу из пулемётов. Но боеприпасы кончились, и Георгий Мороз приказал экипажу отходить, а сам прикрыл товарищей гранатами. Подоспевшие на помощь бойцы нашли героя уже мёртвым, с зажатым в руке письмом-завещанием.





Памятник Василию Клочкову установлен на его родине.

«Велика Россия, а отступать некуда!» Василий Клочков

Эти слова, вошедшие в историю Великой Отечественной войны, принадлежат саратовцу, комиссару 4-ой роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка Василию Клочкову. 16 декабря 1942 года, под Москвой, политрук Клочков поддерживал бойцов после тяжёлого боя, подползая к окопам: «Как держитесь? Как выдержали схватку? Движутся танки, придётся ещё схватку терпеть нам здесь». 15 фашистских танков было уничтожено, когда приблизилась вторая партия танков, Клочков поднялся из окопа со связкой гранат в руках и бросился под гусеницы.

Василий Георгиевтч Клочков родился в 1911 году, в селе Синодском, Вольского уезда, Саратовской губернии (ныне Воскресенский район). В 1935-1940-ых годах жил и работал в Пензенской области и в Саратове. В 1941 году был призван в Красную Армию. Отважно сражался в составе 316-ой стрелкой дивизии на Волоколамском направлении. Был назначен военным комиссаров 4-ой роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка. 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково Московской области участвовал в отражении танковых атак фашистов, уничтожал танки. Пал смертью храбрых. Был похоронен на месте сражения, через два дня перезахоронен в двух километрах от боя, в деревне Нелидово. Посмертно Василию Клочкову было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1985 году в киноэпопее Ю. Озерова «Битва за Берлин» роль легендарного политрука сыграл актёр Александар Воеводин. В Саратове и Синодском Герою установлены памятники – решимость во что бы то ни стало защитить Родину запечатлена в граните и мраморе. 14 улиц, 4 деревни и 4 переулка носят в России имя Василия Клочкова.

Из статьи капитана А. Лапина в газете «Коммунист», № 112, 29 мая, 1943 г.

«Всем памятны славные итоги минувшей зимней кампании Красной Армии. В этих итогах у саратовцев есть своя немалая доля. Они хорошо сражались в рядах Н-ской стрелковой саратовской дивизии: с доблестью, мужеством и геройством. И не раз, вступая в только что отбитое у фашистов село, бойцы дивизии на вопрос: чьи вы, наши дорогие избавители, с гордостью отвечали: « – Мы из Саратова!»



Аленький цветок «Марина Раскова»

В газете «Правда» (от 1 мая, 1980 года) П. Васильев рассказывает об удивительно красивых цветах, выведенных лётчицей Ириной Дрягиной в память о своих боевых подругах: «Эти цветы экспонировались на ВДНХ СССР. Ими любовались десятки тысяч посетителей выставки. Жюри дало гладиолусам и садовым ирисам высшую оценку… Автор выведенных цветов Ирина Викторовна Дрягина – бывшая лётчица знаменитого авиаполка, которым в годы Великой Отечественной войны командовала Марина Раскова. В сорок первом Ирина только что окончила Саратовский аэроклуб. Летала на «У-2». Как-то она узнала, что в городе Энгельсе Герой Советского Союза Марина Раскова набирает девушек в авиаполк. Дрягина встретилась со знаменитой лётчицей и вскоре стала летать на военном самолёте. А когда смолкли орудия великой битвы, она стала биологом, учёным-селекционером, автором более чем двадцати сортов садовых цветов.

Свои цветы И. Дрягина называла порой именами боевых подруг: «Марина Раскова», «Евгения Руднева»…»

Марина Михайловна Раскова родилась 28 марта 1912 года в Москве, училась в Московской консерватории, была лаборанткой аэроновигационной лаборатории Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. В 1934 году окончила Ленинградский институт инженеров Гражданского воздушного флота, затем – школу лётчиков при Центральном аэроклубе. В 1937 году отважная девушка участвует в установлении мирового авиационного рекорда – на самолёте АИР-12, она, штурман, совершает беспрецедентный по дальности перелёт Москва-Актюбинск. Осенью 1938 года на АНТ-37 «Родина» совершает беспосадочный перелёт Москва-Дальний Восток, за что ей присваивается звание Героя Советского Союза и орден Ленина (Раскова – одна из первых женщин, удостоенных звания Герой Советского Союза). Но гражданские подвиги остаются позади, Марину Михайловну ждёт тревожное военное небо. В самом начале Великой Отечественной бесстрашная лётчица добивается разрешения сформировать авиагруппу из трёх женских авиаполков – 586-го истребительного (ЯК-1), 587-го бомбардировочного (Пе-2), 588-го ночного бомбардировочного (По-2). Базировалась легендарная авиагруппа на берегу Волги, в Энгельсе. В историю Великой Отечественной прочно вошло название «Ночные ведьмы», наводящее ужас на гитлеровцев. 4 января 1943 года Марина Раскова погибла, совершая боевой перелёт, близ села Михайловка Саратовского района. В Лётном городке города Энгельса установлен памятник великой лётчице, в честь неё назван посёлок в Саратовском районе, её именем называют улицы, высшие учебные заведения, самолёты и… цветы.

На крыльях Победы. Владимир Зарубин. Виктор Талалихин. Сергей Тархов

12 февраля 1944 года. 1-ый Украинский фронт. Фашисты под Корсунь-Шевченковским окружены, но не сдаются. Сквозь завесу огня, минуя исчертившие небо трассирующие выстрелы, русский лётчик оказывается над самым логовом злобно отбивающегося врага и сбрасывает на землю… вымпел с предложением сдаться. При этом он успешно отбивает атаки нескольких вражеских истребителей. Враг деморализован. Лётчика-смельчака зовут Владимир Зарубин. Самолёт лётчика-штурмана, как говорили однополчане, «летал играючи». К маю 1945 года ему предстоит совершить 215 победных вылетов, во время освобождения советских городов он выполнял по 5-6 боевых заданий в день. Самолёт нашего земляка младшего лейтенанта Виктора Талалихина, который одним из первых совершил ночной воздушный таран фашистского бомбардировщика над небом Москвы и подал пример многим и многим советским лётчикам, тоже вошёл в историю Великой Отечественной – в 2014 году, в лесу под Подольском, поисковики нашли легендарные крылья. И окрылённая смелость Виктора Тархова, громившего фашистов в небе над Мадридом в 1936 году, тоже приближала Победу над коричневой чумой. Такими вот усилиями и приближался он, великий День Победы, на таких крыльях летел.

Владимир Степанович Зарубин родился в Саратове, в 1922 году, в рабочей семье. Учился во второй школе. В 1942 году окончил Энгельсскую авиационную школу пилотов. Во время Великой Отечественной – командир эскадрильи 451-го штурмового авиационного полка. Владимиру Зарубину присвоено звание Героя Советского Союза 15 мая 1946 года. В послевоенные годы жил в Саратове, работал начальником летного аэроклуба Осоавиахима. Награжден тремя орденами Александра Невского, орденами: Ленина, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды и медалями. В 1966 г. именем В. С. Зарубина была названа Нижняя улица города Саратова. На здании школы № 2 установлена мемориальная доска.

Виктор Васильевич Талалихин родился 18 сентября 1918 года в селе Тепловка, Вольского уезда, Саратовской губернии, в рабочей семье. Участник советско-финской войны. В годы Великой Отечественной – боевой лётчик. Погиб в воздушном бою под Тобольском. Зачислен навечно в 1-ю эскадрилью 177-го истребительного авиаполка.

Сергей Фёдорович Тархов родился в 1909 году в Саратове, в семье рабочего. 7 классов школы, ФЗУ, работа на железной дороге. Но не поезда были судьбой будущего героя, а самолёты. Сергей Тархов окончил Ленинградскую школу военных лётчиков, Высшую авиационную лётно-тактическую школу. 10 ноября 1936 года эскадрилья И-16 под командованием Тархова провела штурмовку противника под Мадридом. В этот же день самолёт Тархова был подбит франкистами. 31 декабря 1936 года Сергею Тархову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.



Военный летчик, Герой Советского Союза Виктор Георгиевич Рахов.



На улице Рахова

«Почему мы выходим победителями в воздушных боях? Потому что действуем организованно, дисциплинированно, всегда поддерживаем друг друга, выручаем. Все лётчики дружат на земле, а воздухе наша дружба удесятеряется…» Так писал в армейской фронтовой газете «На штурм» легендарный лётчик Виктор Рахов.

Виктор Георгиевич Рахов родился в Саратове, 1 января 1914 года в бедной семье. Отец его был крестьянином, мать – батрачкой. Раховы не один год жили в деревне Новая Липовка под Саратовом. Виктор Рахов окончил Расловскую единую трудовую школу, 19-ую школу-семилетку в Саратове, затем ФЗУ при Саратовском заводе комбайнов. Ещё работая слесарем-инструментальщиком, Виктор грезит небом. И вскоре поступает в планерную школу, а затем и в Саратовскую лётную школу Осоавиахима. Юноша гордится полученным в 1932 году званием пилота. Осенью тридцать второго он становится курсантом первой военной авиашколы лётчиков им. Мясникова в г. Каче. А далее начинает служить в 118-й отдельной авиационной эскадрильи в Люберцах, с первых дней службы зарекомендовав себя смелым и талантливым лётчиком. Снискав репутацию «воздушного аса», наш земляк участвует в испытании новых самолётов, проводимых Научно-исследовательским институтом Военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной Армии. Воздушные парады над Красной площадью нельзя представить в ту пору без участия Рахова. Весной 1939 года Виктора Георгиевича командируют в Монгольскую Народную республику. Он становится участником боёв у реки Халхин-Гол. Монгольский орден «За военную доблесть», полученный Раховым, говорит о том, насколько трудными были эти бои. Одним из главных противников в небе был для Рахова японский лётчик-ас по прозвищу «Король», которого Рахов сумел победить и пленить. «Да это же мальчишка, как он смог сбить меня?» – удивился японец, увидев перед собой Виктора Георгиевича. В ту пору Рахову исполнилось всего двадцать пять. 27 августа наш лётчик был смертельно ранен в бою и умер через два дня в читинском госпитале… Саратовцы любят улицу Рахова, которая стала носить имя лётчика-самородка с 8 января 1940 года. Улицы Рахова есть в Чите и Казани. Виктору Рахову присвоено звание Героя советского Союза посмертно.



В первые дни и ночи победного мая

В эти первые ночи мая жители города, ложась спать, не выключали радио. Минута, которую они ждали в течение четырёх лет, во имя которой отдали всё, что было у них дорогого, ради которой трудились без устали, – эта минута приближалась.

Три часа ночи. Тишину пустых улиц и уснувших квартир разорвали позывные Москвы. Несколько секунд, и знакомый голос московского диктора впервые произнёс слова о военной капитуляции Германии.

Город проснулся немедленно…

«Победа!» – этот возглас передавался из уст в уста. Это слово кричали ребята, сразу усеявшие мостовую, его повторяли женщины, смеясь и плача обнимавшие друг друга.

Высоко в ночном небе разорвались первые яркие ракеты – сигнал 1-го танкового. Приглушённый звук пароходных сирен доносился до центра – это волжские суда салютовали победителям.

На проспекте Кирова у подъезда одного из домов группа людей. Они водружают первый в городе алый стяг – весть о блестящей победе. Не пройдёт и часа, как кумачовыми полотнищами уберутся все дома в ликующем городе. Кто-то выводит на стене дома большую надпись: «Да здравствует победа! Красной Армии – слава!»

На Кировской площади, у огромной карты, по которой тысячи саратовцев ежедневно следили за этапами продвижения доблестной Красной Армии на Запад, сегодня снова нарядная толпа. На импровизированной эстраде выступает ансамбль волжской народной песни, участники кружков самодеятельности, здесь же в стороне пляшет молодёжь.

Задрапированные кумачом мчатся по городу грузовики.

Артисты приветствуют саратовцев с всенародным праздником Победы, показывают своё мастерство. Стихийно возникают демонстрации, танцы, особенно легко и радостно поют сегодня весёлые песни.

Майское солнце, разорвав облака, озаряет нарядные улицы. Давно уже не видел Саратов такой оживлённой, такой праздничной публики».

(«Коммунист» № 91, 10 мая 1945 г.)



Составил Иван Пырков

По данным центральных и местных архивов, книг «Саратовская партийная организация в годы великой отечественной войны» (Саратов, 1969), «Говорят погибшие герои» (М., 1975), «Великая Отечественная в письмах» (М., 1983), «Книга Памяти Саратовской Области», газет «Правда» (21 декабря, 1942; 18 марта, 1943; 11 сентября, 1970; 1 мая, 1980), «На штурм» (фронтовая армейская газета Н-ской части Р.К.К.А. в районе Ханкил-Гола, из архива Саратовского областного музея краеведения), «Коммунист» (22 октября, 1941; 29 мая, 1943; 4 ноября, 1944, 10 мая, 1945), а также по материалам Вестника Саратовской государственной юридической академии.





Об авторе



Пырков (Васильцов) Иван Владимирович – писатель, журналист.

Родился в 1972 г. в Ульяновске.

В 1995 г. окончил филологический факультет Саратовского педагогического института, в 1998 г. – аспирантуру, а в 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую жизни и творчеству Гончарова.

Печатался в журналах «Смена», «Наш современник», «Волга», «Волга XXI век», «Сура», «Вестник славянских культур», в газете «Российский писатель», в сборнике «Лучшие стихи года», в российской периодике. Ведущий нескольких газетных колонок в саратовских и российских СМИ: главная тема выступлений – возвращение незаслуженно забытых имён и утраченных духовных ценностей.

Пырков (псевдоним – Васильцов) – автор двух поэтических сборников, литературно-критических статей по истории русской литературы и современному литературному процессу, участник Международных гончаровских научных конференций в Ульяновске, лауреат Международного конкурса «Золотое перо России».

Член Союза писателей и Союза журналистов России, кандидат филологических наук, доцент кафедры Русской классической литературы педагогического института СГУ и кафедры русского языка и культуры Саратовской государственной академии права.



На проведённых митингах 22 и 23 июня присутствовало 82 800 человек, выступило 837. На заводе им. Кирова на одном из митингов присутствовало 200 человек, выступило 7 человек, трое из них – участники боёв с белофиннами – т.т. Максимов, Куклин, Сидоров. Они заявили, что снова готовы пойти защищать нашу Родину. На фабрике им. Халтурина изъявили желание пойти добровольцами 26 человек. На митинге в мастерской Текстильшвейторга приняли решение работать сверх 8 часов на нужды армии столько, сколько потребуется. В Театре юного зрителя на митинге приняли решение использовать свой отпуск для обслуживания частей Красной Армии. Митинги прошли на судремзаводе (500 человек), на Саратовской пристани (2245 человек), на площади сада ДКА (1500 человек)… На собрании домохозяек при тресте № 13 т. Викторова заявила, что у неё муж на фронте, дочь подала заявление об уходе в РККА добровольцем, пятнадцатилетний сын тоже рвётся на фронт, и она сама готова в любую минуту встать на защиту Родины…Колхозница сельскохозяйственной артели «Красный пахарь» Базарно-Карабулакского района т. Каширина в выступлении на митинге сказала: «Я готова хоть сейчас сесть за руль трактора или комбайна. Да и не только я…» На митинге в селе Дергачи выступала Вера Туранова: «В тяжёлый для Родины момент мы, женщины, сядем за руль трактора, возьмём в руки штурвал комбайна…» Ершовский район приготовил резерв из девушек-комбайнёров и штурвальных – 70 человек.В аудитории им. Горького СГУ состоялся антифашистский митинг саратовских учёных. Митинг открыл доктор геолого-минеральных наук профессор Б. А. Можаровский. Среди выступающих – С. Р. Миротворцев, А. П. Скафтымов. «На необъятных просторах нашей земли, – сказал А. П. Скафтымов, – идут кровопролитные бои героической Красной Армии с полчищами фашистских варваров. Там решается сейчас вопрос о судьбах культуры, создаваемой человечеством на протяжении многих веков. Фашисты изгоняют и умерщвляют лучших представителей науки искусства. Они сожгли Брюссельскую библиотеку, разрушили чудесное здание Британского парламента, закрыли старейший Пражский университет. Теперь фашистские вандалы подбираются к нашей культуре. Но зверства эти не спасут гитлеризм от неизбежной гибели. Фашизм обречён на уничтожение».Жизнь в Саратовском юридическом институте, как и во всей стране, с началом войны была подчинена законам военного времени. Экзамены проводились в сжатые сроки и в первую очередь их принимали у студентов, которые уходили на фронт. На I курсе из почти 200 студентов после призыва в армию осталось всего 34 студента (5 юношей, остальные - девушки).Первыми защищать Родину ушли проректор по административно-хозяйственной части П.И. Ягунов, заведующие кафедрами С.А. Епанешников и П.П. Кочегаров, преподаватель М.А. Добров, библиотекарь М.И. Якубенко, шофер А.Я. Рыжов, сотрудники института С.И. Митрофанов, В.К. Венцов (Венцель), которому звание Героя Советского Союза присвоено посмертно, студенты А. Ячеев, П. Маринич, а И. Молчанов, Ю. Овчинников, Н. Старчиков. Всего из института ушли 156 чел., а многие из них добровольно. В 1942 г. в Саратове была создана стрелковая дивизия народного ополчения, командиром которой был назначен военный руководитель СЮИ К. И. Рыбалко, а начальником политотдела – бывший ректор института А.И. Федорцов. Многие преподаватели и сотрудники вуза становятся бойцами Кировского (районного) полка дивизии.Большой и славный путь прошли десятки преподавателей и сотрудников института — доктора юридических наук профессора Н.А. Баринов, Б.В. Виленский, В.А. Дубривный, В.А. Тархов; доценты В.В. Гаврилов, П.В. Рамзаев, К.Ф. Тихонов, В.А. Теплов, М.Н. Хлынцов, А.П. Чугунов, бывший начальник отдела кадров генерал-майор в отставке Я.Е. Камейко, П.А. Соколянский, выпускница Саратовской юридической школы 1941 г. В.И. Губарь, пработавшая почти 20 лет методистом - зав. учебной частью заочного факультета СЮИ, бывшая разведчица, заведующая методическим кабинетом Т.М. Масюкова, проработавшая в этой должности более 30 лет, и многие другие.Деревенский паренек из Саратовской области Баринов Николай Алексеевич 22 июня 1941 г. на рассвете, возвращаясь со школьного выпускного бала, узнал, что фашистская Германия вероломно, без объявления войны, напала на СССР. Он, как и многие его сверстники, решил добровольцем идти на фронт. Его направили на учебу в Ленинградское военно-политическое училище. Однако ввиду тяжелой обстановки на фронте из курсантов училища была сформирована боевая группа и отправлена на Крымский фронт, где Н.А. Баринов был зачислен пулеметчиком ручного пулемета Дегтярева.В первой половине 1942 г. непрерывно шли ожесточенные бои на Керченском участке фронта, в которых участвовал и пулеметчик Баринов. В этих боях он был дважды ранен.Боевые заслуги Н.А. Баринова отмечены государственными наградами: Орденом Отечественной войны 1-й степени; двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова и др. Кроме того, он награжден орденами «За вклад в Победу» (1939-1945 гг.), «За мужество и гуманизм» 2-й степени, крестом Международного Ордена «Георгиевская слава», «Мужество», «Мудрость», «Благородство», Орденом «За вклад в просвещение», а также медалями Анатолия Кони, «Ветеран труда», «Ветеран прокуратуры» и др.С сентября 1967 г. и до последнего дня своей жизни - 30 декабря 2014г. - Н.А. Баринов - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заслуженный работник высшей школы РФ - преподавал, занимался активной научной деятельностью в СЮИ - СГАП - СГЮА, снискав уважение, любовь, благодарность коллег и многочисленных учеников.Славный путь доблестных фронтовиков-героев прошли выдающиеся саратовские юристы Борис Вениаминович Виленский, Василий Николаевич Демьяненко, Владлен Александрович Дубривный, Василий Михайлович Манохин, Пётр Васильевич Рамзаев, Пётр Андреевич Соколянский, Виктор Алексеевич Тархов, Александр Павлович Чугунов.Тяжелыми дорогами войны прошли профессора и доценты Академии: А.И. Казаков, А.П. Лобанов, И.С. Ной, В.Р. Пацевич, Д.П. Рассейкин, Г.С. Со-снова, К.Ф. Тихонов, М.Н. Хлынцов, Д.Г. Долгов, В.М. Кондратьев, В.В. Борисов, А.Е. Камейко, Б.А. Денежкин, В.С. Кононов, А.И. Ларин, Е.А. Кулапина…«Комсомольцы колхоза «Спартак» в фонд обороны дали: Парфёнов – 5 кур, Дельнов – полцентнера пшеницы, Брызгина – шарф и носки, Уткина – варежки…»«В уборке… участвовали старики, старушки, подростки. Только по одному колхозу имени Сталина Фёдоровского сельсовета было организовано пять звеньев из престарелых женщин. Эти звенья серпами и крюками убрали озимой ржи более 100 гектаров».Весть о том, что на фронт понадобится кровь для раненых, нашла широкий отклик у населения. Работница кондитерской фабрики т. Иванова сказала: «Мой брат ушёл защищать Родину. Оставаясь в тылу, я вступаю в ряды доноров и призываю всех работниц и рабочих дать кровь нашим братьям-бойцам!»Участник первой мировой войны Ферапонт Головатый доставил в областную контору Госбанка 100 000 рублей своих личных сбережений, которые попросил направить на строительство боевого самолёта. Этот почин был поддержан по всей стране. Из действующей армии в марте 1943 года майор Ерёмин написал письмо саратовскому герою тыла, рассказав, как самолёт «Феропонт Головатый» крушит вражеских истребителей.Борис Николаевич Ерёмин родился в Саратове, в 1913 году. Окончил школу, работал на заводе «Серп и молот». Был курсантом Вольского авиационного училища, служил на Дальнем Востоке, участвовал в боях близ озера Хасан. 22 июня 1941 года Борис Ерёмин – помощник командира авиационной эскадрильи в 160-ом резервном авиаполку Одесского военного округа. 13 июля самолёт Ерёмина был подбит вражеской зениткой, Борис Николаевич получил тяжёлое ранение. Но через какой-то месяц Ерёмин вновь на боевом задании в небе. 9 марта 1942 года Ерёмин и его фронтовые друзья-лётчики подбили 7 самолётов противника. Один за другим загорались юнкерсы под ерёминским огнём. После выяснилось, что семь советских самолётов выиграли бой у двадцати пяти фашистских юнкерсов и бомбардировщиков. В «Красной Звезде» появилась заметка: «Семь против двадцати пяти». Материал о подвиге наших лётчиков напечатал и саратовский «Коммунист». И вот, в декабре 1942 года, Борис Ерёмин принял в подарок от земляка Ферапонта Головатого боевую машину, чтобы громить на ней врага над Сталинградом, Крымом, Севастополем. Сегодня этот самолёт отдыхает на Соколовой горе, в Парке Победы. После войны Ерёмин встречался с легендарным лётчиком Маресьевым и много работал с ним в Советском комитете ветеранов. Среди наград Бориса Ерёмина орден Ленина, шесть Орденов Красного Знамени, два Ордена Красной Звезды. И звание Героя Советского Союза.«Здравствуй, дорогая Мурочка!.. Ты, Мура, себе представить не можешь, какие у меня хорошие бойцы… истинные патриоты, бьются, как львы… Сегодня приказом фронта сотни бойцов, командиров дивизии награждены орденами Союза… Пиши чаще, ты знаешь, как хорошо, когда получишь весточку из дома… Пиши, адрес: Действующая армия, штаб дивизии… Целую, твой И. Панфилов».Всем известен, конечно, подвиг панфиловцев, семнадцать суток удерживавших натиск гитлеровской дивизии, рвущейся к Москве. Письмо жене написано Панфиловым на двух листах вырванной из блокнота линованной бумаги. Родился будущий Герой Советского Союза в Петровске, 1 января 1893 года. С 1818-го воевал в 25 Чапаевской стрелковой дивизии. Во время Великой Отечественной – командир 8 гвардейской дивизии, которая героически обороняла под его командованием стратегически важное Волоколамское направление. Бойцы называли Панфилова «батей», знали, что каждый его приказ продуман. Панфилов не раз подчёркивал, что требует от своих подчинённых не погибнуть, а остаться в живых. Человечная позиция героя едва не стоила ему жизни, когда Ивана Панфилова чуть не отдали под трибунал: никто из руководства не хотел слушать о том, что Волоколамск необходимо было временно оставить, дабы избежать ненужных жертв. В ход дела вмешался К. Рокоссовский: «Я доверяю Панфилову. Если он оставил Волоколамск, то значит – так было нужно!» Рокоссовский не ошибся. 32 ноября 1941 года стрелковая дивизия под командованием Панфилова получила почётное звание Панфиловской. Бойцы вошедшей в легенды Панфиловской дивизии остановили наступление гитлеровцев под Волоколамском, разгромив превосходящих численностью фашистов. Именно Панфилов разработал принципиально новую методику ведения боя с танками, когда «с шашками наголо» воевать бесполезно. Иван Васильевич учил бойцов «преодолевать танкобоязнь», для чего придумал использовать… трактора. Во все учебники военного искусства попала и «петля Панфилова» – новая методика ведения боя, когда боевые подразделения были рассредоточены в разных точках, атаковали с разных направлений. 19 ноября 1941 года наш великий земляк-полководец Иван Васильевич Панфилов пал смертью храбрых близ деревни Гусенево Волоколамского района Московской области. Именем героя названы улицы в Донецке, Луганске, Волоколамске, Перми, Липецке, Владивостоке, Санкт-Петербурге, Воронеже, Омске, Бишкеке… В Саратове улица Панфилова любима и почитаема горожанами. При школе № 3 в Петровске, где учился герой, располагается музей И. В. Панфилова.«Родные мамулька и Ленусечка! Крепко целую вас и желаю здоровья!.. Я сегодня уезжаю в командировку, довольно продолжительную, писать не обещаю пока, но ты не волнуйся… Приеду не скоро, ты сама, мамочка, понимаешь… Но ты не грусти, я здорова, чувствую себя замечательно и очень рада от сознания, что сама лично принимаю участие в деле разгрома подлейшего врага… В будущем году соберёмся снова все вместе: и папа, и я, и ты с Ленусей. Тогда будет очень о многом поговорить… До свиданья, родные!»«Командировка», о которой пишет Клавдия Иванова, – это боевое задание в тылу фашистов. Клавдия обучалась искусству радиосвязи в городе Энгельсе, а в сентябре 1943 года, когда ей исполнилось всего двадцать, погибла, сохранив ценой жизни связь.«Погибаю… за освобождение Родины. 22 марта 1944 года. Прошу сообщить о моей гибели моим родителям по адресу: Саратов, Большая Садовая, №151, общежитие 3, квартира 9, Николаю Фёдоровичу Дегтярёву, и моей невесте по адресу: Саратов, Аптечная ул., № 4, Аделаиде Пулиной».Александр Николаевич Дегтярёв родился в большой семье, под Тамбовом. Вскоре семья, где было пятеро детей, перебралась в Саратов. Едва ли не с самых первых дней войны Дегтярев служил в 1 гвардейской танковой бригаде. Танк Дегтярёва громил фашистов день изо дня. Вот и 22 марта «тигр» и вражеский бронетранспортёр горели после его прямых попаданий, но из засады выстрелила в упор 105-миллиметровая вражеская пушка. Механик-водитель оттащил раненого командира в ближайший дом, где Александр Николаевич, чувствуя, что умирает, окровавленной дрожащей рукой вывел прямо в комсомольском билете последние в своей жизни слова. О героической смерти Александра Дегтярева семья узнала из радиопередачи, транслировавшейся по чёрной тарелке репродуктора. Передача называлась «Эпизоды войны».Когда гитлеровцы на окраине Мценска попытались захватить несколько «катюш», танковый взвод политрука Николая Власенко, родившегося в селе Широкий Уступ Калининского района, преградил им путь. Советские танки были подбиты, и в эфире раздался голос Власенко: «Вызываю огонь на себя! Сообщаю координаты! Немедленно дать огонь! Фашисты возле моего танка! Прощайте, товарищи!»Николай Поликарпович Власенко родился в 1912 году, окончил рабфак, несколько лет работал директором школы в Горьком. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 г. г., Герой Советского Союза. Во время войны Николай Власенко – военный комиссар батальона 271-го мотострелкового полка 17-й мотострелковой дивизии 13 армии Северо-Западного фронта. Именем нашего земляка-героя, политрука Власенко, названа одна из улиц Мценска.«Хочу оставить маленькое завещание… Во мне воспитали преданного своей Родине… советского офицера, и всё, что я приобрёл в результате упорной учёбы в Сызранском танковом училище, использую вполне на поле боя. Я буду драться до последней капли крови. Прошу вас, боевые товарищи, после моей смерти написать моим родителям о том, как я сражался за Родину… Их адрес: Саратовская область, станция Безымянная, РУ, ж. д., Морозу Ивану Ивановичу. Написано перед боем. Мл. лейтенант Г. Мороз».Танк лейтенанта Мороза, во время атаки, первым ворвался в расположение вражеской пехоты, посеяв в рядах фашистов панику. Когда машина была подбита, наши танкисты стреляли по врагу из пулемётов. Но боеприпасы кончились, и Георгий Мороз приказал экипажу отходить, а сам прикрыл товарищей гранатами. Подоспевшие на помощь бойцы нашли героя уже мёртвым, с зажатым в руке письмом-завещанием.Эти слова, вошедшие в историю Великой Отечественной войны, принадлежат саратовцу, комиссару 4-ой роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка Василию Клочкову. 16 декабря 1942 года, под Москвой, политрук Клочков поддерживал бойцов после тяжёлого боя, подползая к окопам: «Как держитесь? Как выдержали схватку? Движутся танки, придётся ещё схватку терпеть нам здесь». 15 фашистских танков было уничтожено, когда приблизилась вторая партия танков, Клочков поднялся из окопа со связкой гранат в руках и бросился под гусеницы.Василий Георгиевтч Клочков родился в 1911 году, в селе Синодском, Вольского уезда, Саратовской губернии (ныне Воскресенский район). В 1935-1940-ых годах жил и работал в Пензенской области и в Саратове. В 1941 году был призван в Красную Армию. Отважно сражался в составе 316-ой стрелкой дивизии на Волоколамском направлении. Был назначен военным комиссаров 4-ой роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка. 16 ноября 1941 года у разъезда Дубосеково Московской области участвовал в отражении танковых атак фашистов, уничтожал танки. Пал смертью храбрых. Был похоронен на месте сражения, через два дня перезахоронен в двух километрах от боя, в деревне Нелидово. Посмертно Василию Клочкову было присвоено звание Героя Советского Союза. В 1985 году в киноэпопее Ю. Озерова «Битва за Берлин» роль легендарного политрука сыграл актёр Александар Воеводин. В Саратове и Синодском Герою установлены памятники – решимость во что бы то ни стало защитить Родину запечатлена в граните и мраморе. 14 улиц, 4 деревни и 4 переулка носят в России имя Василия Клочкова.«Всем памятны славные итоги минувшей зимней кампании Красной Армии. В этих итогах у саратовцев есть своя немалая доля. Они хорошо сражались в рядах Н-ской стрелковой саратовской дивизии: с доблестью, мужеством и геройством. И не раз, вступая в только что отбитое у фашистов село, бойцы дивизии на вопрос: чьи вы, наши дорогие избавители, с гордостью отвечали: « – Мы из Саратова!»В газете «Правда» (от 1 мая, 1980 года) П. Васильев рассказывает об удивительно красивых цветах, выведенных лётчицей Ириной Дрягиной в память о своих боевых подругах: «Эти цветы экспонировались на ВДНХ СССР. Ими любовались десятки тысяч посетителей выставки. Жюри дало гладиолусам и садовым ирисам высшую оценку… Автор выведенных цветов Ирина Викторовна Дрягина – бывшая лётчица знаменитого авиаполка, которым в годы Великой Отечественной войны командовала Марина Раскова. В сорок первом Ирина только что окончила Саратовский аэроклуб. Летала на «У-2». Как-то она узнала, что в городе Энгельсе Герой Советского Союза Марина Раскова набирает девушек в авиаполк. Дрягина встретилась со знаменитой лётчицей и вскоре стала летать на военном самолёте. А когда смолкли орудия великой битвы, она стала биологом, учёным-селекционером, автором более чем двадцати сортов садовых цветов.Свои цветы И. Дрягина называла порой именами боевых подруг: «Марина Раскова», «Евгения Руднева»…»Марина Михайловна Раскова родилась 28 марта 1912 года в Москве, училась в Московской консерватории, была лаборанткой аэроновигационной лаборатории Военно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. В 1934 году окончила Ленинградский институт инженеров Гражданского воздушного флота, затем – школу лётчиков при Центральном аэроклубе. В 1937 году отважная девушка участвует в установлении мирового авиационного рекорда – на самолёте АИР-12, она, штурман, совершает беспрецедентный по дальности перелёт Москва-Актюбинск. Осенью 1938 года на АНТ-37 «Родина» совершает беспосадочный перелёт Москва-Дальний Восток, за что ей присваивается звание Героя Советского Союза и орден Ленина (Раскова – одна из первых женщин, удостоенных звания Герой Советского Союза). Но гражданские подвиги остаются позади, Марину Михайловну ждёт тревожное военное небо. В самом начале Великой Отечественной бесстрашная лётчица добивается разрешения сформировать авиагруппу из трёх женских авиаполков – 586-го истребительного (ЯК-1), 587-го бомбардировочного (Пе-2), 588-го ночного бомбардировочного (По-2). Базировалась легендарная авиагруппа на берегу Волги, в Энгельсе. В историю Великой Отечественной прочно вошло название «Ночные ведьмы», наводящее ужас на гитлеровцев. 4 января 1943 года Марина Раскова погибла, совершая боевой перелёт, близ села Михайловка Саратовского района. В Лётном городке города Энгельса установлен памятник великой лётчице, в честь неё назван посёлок в Саратовском районе, её именем называют улицы, высшие учебные заведения, самолёты и… цветы.12 февраля 1944 года. 1-ый Украинский фронт. Фашисты под Корсунь-Шевченковским окружены, но не сдаются. Сквозь завесу огня, минуя исчертившие небо трассирующие выстрелы, русский лётчик оказывается над самым логовом злобно отбивающегося врага и сбрасывает на землю… вымпел с предложением сдаться. При этом он успешно отбивает атаки нескольких вражеских истребителей. Враг деморализован. Лётчика-смельчака зовут Владимир Зарубин. Самолёт лётчика-штурмана, как говорили однополчане, «летал играючи». К маю 1945 года ему предстоит совершить 215 победных вылетов, во время освобождения советских городов он выполнял по 5-6 боевых заданий в день. Самолёт нашего земляка младшего лейтенанта Виктора Талалихина, который одним из первых совершил ночной воздушный таран фашистского бомбардировщика над небом Москвы и подал пример многим и многим советским лётчикам, тоже вошёл в историю Великой Отечественной – в 2014 году, в лесу под Подольском, поисковики нашли легендарные крылья. И окрылённая смелость Виктора Тархова, громившего фашистов в небе над Мадридом в 1936 году, тоже приближала Победу над коричневой чумой. Такими вот усилиями и приближался он, великий День Победы, на таких крыльях летел.Владимир Степанович Зарубин родился в Саратове, в 1922 году, в рабочей семье. Учился во второй школе. В 1942 году окончил Энгельсскую авиационную школу пилотов. Во время Великой Отечественной – командир эскадрильи 451-го штурмового авиационного полка. Владимиру Зарубину присвоено звание Героя Советского Союза 15 мая 1946 года. В послевоенные годы жил в Саратове, работал начальником летного аэроклуба Осоавиахима. Награжден тремя орденами Александра Невского, орденами: Ленина, Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды и медалями. В 1966 г. именем В. С. Зарубина была названа Нижняя улица города Саратова. На здании школы № 2 установлена мемориальная доска.Виктор Васильевич Талалихин родился 18 сентября 1918 года в селе Тепловка, Вольского уезда, Саратовской губернии, в рабочей семье. Участник советско-финской войны. В годы Великой Отечественной – боевой лётчик. Погиб в воздушном бою под Тобольском. Зачислен навечно в 1-ю эскадрилью 177-го истребительного авиаполка.Сергей Фёдорович Тархов родился в 1909 году в Саратове, в семье рабочего. 7 классов школы, ФЗУ, работа на железной дороге. Но не поезда были судьбой будущего героя, а самолёты. Сергей Тархов окончил Ленинградскую школу военных лётчиков, Высшую авиационную лётно-тактическую школу. 10 ноября 1936 года эскадрилья И-16 под командованием Тархова провела штурмовку противника под Мадридом. В этот же день самолёт Тархова был подбит франкистами. 31 декабря 1936 года Сергею Тархову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.«Почему мы выходим победителями в воздушных боях? Потому что действуем организованно, дисциплинированно, всегда поддерживаем друг друга, выручаем. Все лётчики дружат на земле, а воздухе наша дружба удесятеряется…» Так писал в армейской фронтовой газете «На штурм» легендарный лётчик Виктор Рахов.Виктор Георгиевич Рахов родился в Саратове, 1 января 1914 года в бедной семье. Отец его был крестьянином, мать – батрачкой. Раховы не один год жили в деревне Новая Липовка под Саратовом. Виктор Рахов окончил Расловскую единую трудовую школу, 19-ую школу-семилетку в Саратове, затем ФЗУ при Саратовском заводе комбайнов. Ещё работая слесарем-инструментальщиком, Виктор грезит небом. И вскоре поступает в планерную школу, а затем и в Саратовскую лётную школу Осоавиахима. Юноша гордится полученным в 1932 году званием пилота. Осенью тридцать второго он становится курсантом первой военной авиашколы лётчиков им. Мясникова в г. Каче. А далее начинает служить в 118-й отдельной авиационной эскадрильи в Люберцах, с первых дней службы зарекомендовав себя смелым и талантливым лётчиком. Снискав репутацию «воздушного аса», наш земляк участвует в испытании новых самолётов, проводимых Научно-исследовательским институтом Военно-воздушных сил Рабоче-крестьянской Красной Армии. Воздушные парады над Красной площадью нельзя представить в ту пору без участия Рахова. Весной 1939 года Виктора Георгиевича командируют в Монгольскую Народную республику. Он становится участником боёв у реки Халхин-Гол. Монгольский орден «За военную доблесть», полученный Раховым, говорит о том, насколько трудными были эти бои. Одним из главных противников в небе был для Рахова японский лётчик-ас по прозвищу «Король», которого Рахов сумел победить и пленить. «Да это же мальчишка, как он смог сбить меня?» – удивился японец, увидев перед собой Виктора Георгиевича. В ту пору Рахову исполнилось всего двадцать пять. 27 августа наш лётчик был смертельно ранен в бою и умер через два дня в читинском госпитале… Саратовцы любят улицу Рахова, которая стала носить имя лётчика-самородка с 8 января 1940 года. Улицы Рахова есть в Чите и Казани. Виктору Рахову присвоено звание Героя советского Союза посмертно.В эти первые ночи мая жители города, ложась спать, не выключали радио. Минута, которую они ждали в течение четырёх лет, во имя которой отдали всё, что было у них дорогого, ради которой трудились без устали, – эта минута приближалась.Три часа ночи. Тишину пустых улиц и уснувших квартир разорвали позывные Москвы. Несколько секунд, и знакомый голос московского диктора впервые произнёс слова о военной капитуляции Германии.Город проснулся немедленно…«Победа!» – этот возглас передавался из уст в уста. Это слово кричали ребята, сразу усеявшие мостовую, его повторяли женщины, смеясь и плача обнимавшие друг друга.Высоко в ночном небе разорвались первые яркие ракеты – сигнал 1-го танкового. Приглушённый звук пароходных сирен доносился до центра – это волжские суда салютовали победителям.На проспекте Кирова у подъезда одного из домов группа людей. Они водружают первый в городе алый стяг – весть о блестящей победе. Не пройдёт и часа, как кумачовыми полотнищами уберутся все дома в ликующем городе. Кто-то выводит на стене дома большую надпись: «Да здравствует победа! Красной Армии – слава!»На Кировской площади, у огромной карты, по которой тысячи саратовцев ежедневно следили за этапами продвижения доблестной Красной Армии на Запад, сегодня снова нарядная толпа. На импровизированной эстраде выступает ансамбль волжской народной песни, участники кружков самодеятельности, здесь же в стороне пляшет молодёжь.Задрапированные кумачом мчатся по городу грузовики.Артисты приветствуют саратовцев с всенародным праздником Победы, показывают своё мастерство. Стихийно возникают демонстрации, танцы, особенно легко и радостно поют сегодня весёлые песни.Майское солнце, разорвав облака, озаряет нарядные улицы. Давно уже не видел Саратов такой оживлённой, такой праздничной публики».(«Коммунист» № 91, 10 мая 1945 г.)Пырков (Васильцов) Иван Владимирович – писатель, журналист.Родился в 1972 г. в Ульяновске.В 1995 г. окончил филологический факультет Саратовского педагогического института, в 1998 г. – аспирантуру, а в 2006 г. защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую жизни и творчеству Гончарова.Печатался в журналах «Смена», «Наш современник», «Волга», «Волга XXI век», «Сура», «Вестник славянских культур», в газете «Российский писатель», в сборнике «Лучшие стихи года», в российской периодике. Ведущий нескольких газетных колонок в саратовских и российских СМИ: главная тема выступлений – возвращение незаслуженно забытых имён и утраченных духовных ценностей.Пырков (псевдоним – Васильцов) – автор двух поэтических сборников, литературно-критических статей по истории русской литературы и современному литературному процессу, участник Международных гончаровских научных конференций в Ульяновске, лауреат Международного конкурса «Золотое перо России».Член Союза писателей и Союза журналистов России, кандидат филологических наук, доцент кафедры Русской классической литературы педагогического института СГУ и кафедры русского языка и культуры Саратовской государственной академии права.