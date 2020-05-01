По дорогам отца и деда Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 10-мая-2020 — прочитано 40 раз По дорогам отца и деда

Селезнёв Антон Маркелович

(1885-1937)



Антон Маркелович Селезнёв, зам редактора Хвалынской газеты «Волжанин».



Профессия журналиста в семье может стать наследственной. Когда есть пример служения газете, как гласу народа, когда в семейном кругу ведутся разговоры о статьях, вёрстках, строчках, встречах с читателями, тогда даже расстрел отца не ожесточает, а приводит по наследству к профессии корреспондента по. И третье поколение, наряду с основной профессией, сотрудничает с газетой, подчиняясь генам газетчика. Мне удалось найти три поколения Селезнёвых, которые работали в хвалынских газетах до войны и после.



Из писарей в зам. редактора



Антон Маркелович Селезнёв родился в январе 1885 года в деревне Мордовский Шамолак, Хвалынского уезда, в крестьянской зажиточной cемье. После окончания трёх классов сельской школы достаточно развитый мальчик стал писарем в своём селе, а через несколько лет переехал в село Павловка, где продолжил писарское дело в волостной управе. Там читал революционную литературу и даже дважды (в 1905-1906 годах) задерживался за чтение запрещённой литературы и драку с полицией. В 1907-1908 годах переезжает с матерью в Хвалынск, работает в Земской управе делопроизводителем. К 1917-му году Селезнёв уже вступил в партию эсеров, поддерживал её умеренное крыло, с которым сотрудничали большевики. Но когда пришли белые, его вместе с другом Сидоровым Ф.З., видимо, как наиболее образованных, мобилизовали в судейскую коллегию следователями.

Домой вернулся в конце 1921-го года. Работал на должности зам. редактора газеты "Волжанин", которая издавалась в Хвалынске с 1918 года и пользовалась у жителей большим авторитетом. Грамотные статьи А.М. Селезнёва и умение правильно подать всю поступающую корреспонденцию на страницы газеты «Волжанин», (сохранился один номер газеты от 22 июня 1922 года, где на первой странице описывается процесс над эсерами «Убежали от правды», а на обратной стороне страницы, подпись; зам. редактора А.Селезнёв).

Газета «Волжанин», подписанная зам. редактора А.Селезнёвым.

Опыт жизни и политическая грамотность служат ему плохую службу. Он высказывает некоторые мысли, пугающие соседей. На него пишут донос, арестовывают в 1926-м году и приговаривают к высшей мере за контрреволюционную деятельность. Жена, Зинаида Архиповна, добивается приёма у "всенародного старосты" Михаила Ивановича Калинина и, возможно поэтому, расстрел заменили на 8 лет тюрьмы. Домой А.М. Селезнёв вернётся только в 1934-м году. Потом, по рассказам бабушки, его внучка Любовь Валентиновна Сапитон (Селезнёва) узнала, что ему предложили стать редактором газеты «Цемент». Он уехал в Вольск и уже не вернулся к семье: 23 августа 1937 года, Антона Маркеловича Селезнёва вновь арестовывают по доносу. Якобы, он хвалит заграничную технику, авиацию и ругает советскую власть. При обыске изъяты книги Бухарина, Карпинского, труды по политэкономии,10 исчирканных карандашом портретов членов ЦК (не уследили за 2-х летней внучкой!), 46 фотографий (не написано каких),151 лист переписки (не уточняется с кем). Допрашиваются свидетели, подтверждающие, что в беседе у двора А.М. Селезнёв говорил: «Не найдут наши самолёт Леваневского (С.А. Леваневский, советский лётчик, второй герой Советского Союза, участник второй экспедиции по спасению парохода «Челюскин. 1934 года, пропавший без вести в 1937 году), так как наша авиация ещё слабая. А вот американцы бы нашли».

5 октября 1937-го года "тройка" в Вольске выносит приговор: «за контрреволюционную деятельность, пропаганду троцкизма, шпионаж приговорён к высшей мере наказания – расстрелу». В феврале 1959года – реабилитирован за недоказанностью обвинения. Место захоронения неизвестно.

В семье Селезнёвых обычно о нём не рассказывали, позднее стало понятно почему. Поэтому сведения о его жизни, в основном, взяты из уголовного дела 1937 года. Но преемственность – очевидна, ведь сын продолжил дело отца.



Селезнёв Валентин Антонович

( 26.06.1912 - 14.12.1989)



Летом 1929 года семью Селезнёвых предупреждают, что на сына Валентина, который учится в профтехшколе, готовится арест. Что криминального можно найти в поступках семнадцатилетнего юноши? Скорее всего, он цитировал свободные и ясные мысли, сформулированные отцом, привыкшим подавать только достоверную информацию. За такое поплатились многие и многие известные журналисты. Опасен был журналистский хлеб у отца, Антона Маркеловича Селезнёва. Но, несмотря на это, именно Валентин принял от него эстафету.

Со справкой, что он собирает фольклор, Валентин уезжает в Ташкент. Многие тогда бежали в Ташкент. Но добирается он только до Красноводска (порт Шевченко) устраивается матросом на судно и попадает в Баку. Работает на промыслах и с 1930-го по 1933-й годы. Учится в Механическом техникуме, работает техником-нормировщиком на заводе «Азнефть» и пишет в заводскую газету о производстве, сохранилась статья «Образцово-техническое нормирование», в которой он обращает внимание читателя на то, что «Одним из главных, что помогает развить нашу промышленность, является рациональная организация производства. Техника всякого производства может быть продуктивна только тогда, когда правильно будет поставлен учёт производства». В конце 1933-го Валентин возвращается в Хвалынск. Работает монтёром-телеграфистом на почте, а с 1936.-го года – инструктором автошколы. В августе 1937-го отца арестовывают вновь, и он уже не возвращается. 15 июля 1941-го у Валентина рождается дочь, а 16 июля он уходит в армию.

После комплектации в Саратове его направляют мотористом в истребительный авиаполк, размещённый в селе Багай-Барановка, неподалёку от Вольска. Солдаты возят на машинах-полуторках бомбы и снаряды из Сызрани (железной дороги тогда не было), ремонтируют двигатели самолётов. В свободное время он оформляет политземлянки, проводит политинформации по поручениям политрука.



При одном из налётов фашистов, на аэродром при передислокации под Сталинград в конце 1943года, Валентина контузило. Почти год пробыл в госпитале в Саратове, признан годным к нестроевой и оставлен водителем при госпитале. После контузии заиканье у него так и не прошло. Демобилизован в ноябре 1945-го в звании старшего сержанта с медалью «За Победу над Германией». После возвращения в Хвалынск в 1948-49 -х годах Валентин Антонович работает в газете «Большевистский путь» (так стала называться газета «Волжанин»), с которой сотрудничает и после выхода на пенсию. Пишет статьи, фельетоны, репортажи.



Газета «Большевистский путь», где работал В.А. Селезнёв.

Все послевоенные годы, кроме основной работы, занимался, как и его старший брат Александр, и мама, Зинаида Архиповна, фотографией. В основном, в домах отдыха и санаториях. Много было фотографий окрестностей города. Не стало Валентина Антоновича Селезнёва в декабре 1989 года, но остались его статьи в газете и большое количество фотографий.



Передалось по наследству





Любовь Валентиновна Сапитон (в девичестве Селезнёва), родилась за день до ухода отца, Валентина Селезнёва, на войну: 15 июля 1941 года. Закончила среднюю школу с золотой медалью, но профессию решила выбрать более приземлённую: инженер-строитель-гидротехник, поступила на гидротехнический факультет Ленинградского Политехнического института. Строила Саратовскую ГЭС, Ефратскую ГЭС в Сирии, занималась проектированием промышленных и гражданских объектов в Ленинградской области, последние 10 лет перед выходом на пенсию была Главным инженером проектов в институте Ленгражданпроект (ГИП), но всегда имела тягу к перу. Писала стихи, рассказы, воспоминания. По наследству от отца ей передалась и способность к рисованию. После выхода на пенсию Любовь Валентиновна (восполняя нереализованную мечту), много сотрудничает с хвалынской газетой «Звезда», где когда-то печатал свои статьи её отец, активно печатается и в новых хвалынских газетах: «Жизнь по-Хвалынски», «Жизнь Хвалынска», - собирает большой краеведческий материал по истории не только своей семьи, но и города.

Именно она сохранила воспоминания о создании когда-то очень популярного среди хвалынцев фотоателье Гольдфейна. А история такова: её дед, Аитон Маркелович Селезнёв, в начале десятых годов ХХ века, чтобы содержать семью, сдал свой родовой дом под фотоателье, ютясь с родней в маленьком домике во дворе. Но, благодаря этому, они все: и сам Антон Маркелович, и жена, Зинаида Архиповна, сыновья Александр и Валентин - научились фотографировать и оставили много интересных фотографий. Любовь Валентиновна тоже хорошо владеет фотоаппаратом и снимает все самые значительные городские события. Её снимки хранятся в хвалынском краеведческом музее. Тут уж преемственность очевидна.





Галина Перекальская.



Об авторе

Перекальская Галина Юрьевна родилась в 1948 году в городе Пугачеве Саратовской области. В 1979 году окончила филфак Саратовского пединститута. Работала учителем русского языка и литературы в Хвалынской школе-интернате, литсотрудником, зав.отделом писем в местной газете «Звезда». Была главным редактором двух собственных проектов, которые сама разработала: цветной восьми-полосной газеты «Жизнь по-Хвалынски», а позже - газеты «Жизнь Хвалынска». Сотрудничала с областными газетами «Коммунист», «Саратовские вести», «Репортер», «Новые времена», с международным журналом «Достояние времени», редакцией сборника «Родники Саратовской губернии». В настоящее время ведет большую работу по созданию литературного музея в Хвалынске. С 2014 года на базе литературного музея организовала ежегодный межрегиональный фестиваль поэзии «Радуга-21 век», является редактором и составителем шести коллективных сборников «Радуга -21 век», издаваемых по результатам фестиваля. Председатель литературного объединения «Радуга».

Отмечена премии Губернатора Саратовской области за 2014 год, благодарственными письмами главы Хвалынского муниципального района, почетными грамотами, среди которых – от Министерства образования и науки РФ, дипломами Министерства образования Саратовской области. Победитель конкурса «Золотое перо» регионального отделения СЖР.

Член Союза журналистов России. Профессия журналиста в семье может стать наследственной. Когда есть пример служения газете, как гласу народа, когда в семейном кругу ведутся разговоры о статьях, вёрстках, строчках, встречах с читателями, тогда даже расстрел отца не ожесточает, а приводит по наследству к профессии корреспондента по. И третье поколение, наряду с основной профессией, сотрудничает с газетой, подчиняясь генам газетчика. Мне удалось найти три поколения Селезнёвых, которые работали в хвалынских газетах до войны и после.