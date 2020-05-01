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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Конкурс «Помнить вечно!» 7-мая-2020 — прочитано 41 раз Напоминаем, продолжается конкурс «Помнить вечно», посвященный 75-летию Победы. Ждем ваши тематические публикации. Уверены, что каждой редакции есть что предложить. В преддверии 75-летия Победы вы публикуете Напоминаем, продолжается конкурс «Помнить вечно», посвященный 75-летию Победы. Ждем ваши тематические публикации. Уверены, что каждой редакции есть что предложить. В преддверии 75-летия Победы вы публикуете Подробнее... Все конкурсы! БОГИ ВОЙНЫ Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 8-мая-2020 — прочитано 36 раз БОГИ ВОЙНЫ

Исхизов Михаил Борисович

(1924-2020)



«Военным богом»

назвал артиллерию

легендарный французский

военный изобретатель

Жан Батист Грибоваль



Истребитель танков

Слышала не раз, как наши фронтовикиспорили между собой, кто на войне «всех важнее». Обычно спор шел между пехотой, флотом и авиацией. Пехотинцы утверждали, что, конечно, главные они, подданные «царицы полей».Моряки настаивали на первенстве флота – «царя морей», летчики восхваляли свой род войск – «королеву неба».Тележурналист , кинодокументалист и писатель Михаил Исхизов в пустых спорах не участвовал. Он точно знал, что «всех главнее» на той большой войне были артиллеристы.

Девятнадцатилетним юношей попал в самое пекло – колоссальное танковое сражение под Прохоровкой – и сумел описать фронтовую жизнь в очерках и повестях с симоновской лаконичностью и пробирающей до костей правдой войны.

После краткого курса в Черкасском пехотном училище, эвакуированном на Урал, где больше было «шагистики» и холодного формализма, чем полезных для солдат вещей (и это в 42-м году!), к выпускникам пришел усатый майор:

«Работа, конечно, опасная (он так и сказал: «работа»), но бить фашистов надо… Такое вот дело, сынки». С тех пор, как нас зачислили в Черкасское училище, никто нас «сынками» не называл. И никто с нами, вот так, по-доброму, по-человечески, не разговаривал. О том, что такое противотанковая артиллерия, мы тоже были наслышаны. Знали, что там воевали самые отчаянные ребята. Майор был хорош, а мы хотели по-настоящему бить фрицев. Человек двадцать бывших курсантов вышли из строя…».

Две документальные книги Исхизова о той поре - «Повесть о первом взводе» и «День да ночь». Помните, как в Сказе о Мальчише-Кибальчише? «Нам бы только ночь простоять да день продержаться». «Бой местного значения» (подзаголовок его второй книги) с вражескими танками и автоматчиками продолжался только один день и одну ночь. Но был крайне важен для сержанта Исхизова, для его артиллерийского расчета, его гвардейского истребительного противотанкового артиллерийского полка, а, значит, для исхода всей войны, если удостоился целой повести. В двух книгах рассказывает автор о друзья-однополчанах, об их суровом 57- миллиметровом «боге войны».

Михаил Давыдович не только превосходный писатель (был лауреатом конкурса на лучшее историко-литературное произведение о воинском подвиге), психолог и стилист, у него безотказное чувство юмора.На войне ж «одной минутки не прожить без прибаутки, шутки самой немудрой».

Знаете, как он начинает свою повесть? Сценкой розыгрыша необстрелянного «штабного» со смешной фамилией Дрозд, присланного «для оказания помощи и поддержки» бывалому артиллерийскому расчету. Оставшийся за сержанта Опарин делает вид, что разоблачает немецкого шпиона.

- Свой я! Свой! Опусти автомат! - завопил солдатик, но руки послушно поднял.- Вот так-то лучше, похвалил Опарин. - Рядовой Афонин, разоружить и обыскать!

Афонин поднял тяжелые веки. Смотрел то на Опарина, то на солдата… Ждал, пока они оба провалятся. Но не дождался..

- А ну его. – Афонину не хотелось вставать. Афонину спать хотелось. – Зачем тебе этот шибздик нужен?

- Афоня, теряешь бдительность, - не отставал Опарин. – Это же подозрительная личность . Интересуется расположением орудий…

Афонин нехотя поднялся, стряхнул шинель, подошел к застывшей с поднятыми руками подозрительной личности и снял у нее с плеча автомат.

Но те же ершистые ребята (и бедный Дрозд, которого они так жестоко разыграли) превращаются в бою в беспощадных истребителей танков: в землю врастут, но врага не пропустят. Вот один из ключевых эпизодов исхизовской повести.

Крепок все – таки был Опарин. И ноги пробиты, и плечо зацепило, а еще находились силы видеть все, что делается вокруг, да и командовать.

Лихачев, откинув за спину автомат, послушно бросился к прицелу. И Дрозд от опаринского окрика пришел в себя. Сообразив, где он находится, вскочил на ноги и, не обращая внимание на гул в голове, припустился к орудию.

- Огонь! - отдал команду Опарин.

В ту же секунду, не взглянув на прицел, Лихачев нажал спусковой механизм, и снаряд полетел черт знает куда.

- В прицел смотри! - заорал Опарин.- Заряжай!

На это Лихачев пригнулся к прицелу, вжался в резину окуляра правым глазом и поймал танк в перекрестие. В маленьком окуляре танк казался особенно большим и несокрушимым.Не надеясь ни попасть в него, ни остановить, если даже попадет, Лихачев выстрелил. И попал под башню.Танк застыл, как будто в стенку уперся.

-Есть! – закричал Лихачев.- Испекся! Один испекся!

В этот момент из-за танка, уже окутавшегося дымом пожара, выползла другая немецкая машина. Но теперь Лихачев готов был встречать немецкие танки, сколько их ни появится. Он, как гвоздь в доску, вбил бронебойный снаряд в нижнюю часть машины, где сидел водитель. И этот танк застыл. Но ствол орудия стал поворачиваться, вынюхивая, откуда стреляют.

Только не успел вынюхать. Лихачев врубил в него второй снаряд, и третий…».

Немало было таких схваток у артиллериста Исхизова. За одну, где он был наводчиком, представлен к ордену Красной Звезды. Тогда его артиллерийский полк воевал на 1-м Украинском фронте.

Очень сдержанно, с обычной своей несуетной скромностью, описывает эпизод Михаил Давыдович: «Это было на Украине. Немецкие танки на нас идут, командир полка приказал встретить их и остановить. Ну, мы и встретили: на четыре танка и два бронетранспортера одно орудие. Подбили два танка и бронетранспортер. Бой случайно наблюдал начальник артиллерии корпуса. Он велел наградить расчет» (полное описание боя в книге «Повесть о первом взводе»). Там же, на Украинском фронте, Исхизов впервые ранен.



А мне кажется, еще один подвиг моего героя остался без награды: однажды всю ночь он «вызывал огонь на себя», то и дело перебегая с места на место, чтобы осветить сигнальными ракетами место боя (об этом в рассказе Исхизова, публикуемом ниже). Не всегда фронтовики получали по заслугам.



Выживший



Вот как объясняет сержант Исхизов фронтовое прозвище артиллеристов - «смертники». «В пехоте после атаки полвзвода осталось. Значит, взвод есть. А у нас: накрыло пару орудий, и нет взвода… И еще: нас меньше и мы на виду. Значит, и потери видней. За год с небольшим,что я провел в полку до самого ранения, погибли или были покалечены в бою по меньшей мере 90процентов бойцов расчетов». «Старичков» оставалось всего три человека, выживших еще с Курской дуги: он сам, взводный и старшина батареи, видно, в рубашке родились, все трое. А ему еще суждено было выжить, чтобы рассказать нам правду о войне – по-своему, по-исхизовски: просто, сильно, порою – с доброй улыбкой.

Михаил Давыдович очень эмоционально вспоминал первый и последний день войны.

«22 июня. Мы сидели втроем на крыльце нашего дома: я, Сергей Долин и Лева Гордеев. Нам было хорошо. Тепло. Учебный год позади, а впереди каникулы и ничего делать не надо. Хочешь – иди на Двину купаться, хочешь – иди на угол и покупай мороженное, хочешь – иди в кино… И мы, кажется, решили, что надо сходить в кино. А из открытого окна какой-то квартирыдоносился голос радио…Мы это радио не слушали и не слышали... Но случается и так: не слушаешь, не слушаешь, и вдруг, как будто что-то мгновенно изменилось: услышали! Услышали, что фашисты напали на нашу страну, услышали, что началась война. Три великовозрастных балбеса пришли от этого сообщения в великое уныние. Как же так: война и без нас? Война, а мы не сумеем сразиться с врагом! Мы ведь понимали, что фашистов разгромят в считанные дни…Мы были уверены, что уже завтра в Германии начнется всеобщая забастовка. Мы знали, что в Руре и Гамбурге (до сих пор не могу понять, почему именно в Руре и Гамбурге) восстанут рабочие и с оружием в руках пойдут на штурм фашистского режима…Нам тоже хотелось «в сабельный поход», нам тоже хотелось «гремя огнем, сверкая блеском стали»… Мы втроем отправились в райком комсомола. Нам сказали: «Мобилизуетесь по переоборудованию школ в госпитали». Несколько дней мы только тем и занимались, что выносили парты и вместо них устанавливали в классах кровати».

О последнем дне войны - по его рассказу - написала дочь Ирина Комарова.

«9 мая. После второго раненияпапа учился, кажется, в школе младших авиаспециалистов…Он был начальником караула, а тут Победа! А надо следить за порядком, караулы проверять. Приходит на пост, караульный стоит веселый и пьяный – все празднуют, как не поднести служивому… Он на этого солдата наорал, с поста снял, другого привел – через час тот веселый и пьяный. Ставит третьего – та же история… А вся ответственность на нем! Не хочется в день Победы под трибунал загреметь. Так до вечера и ходил, злой и трезвый. И только, когда его сменили, пошел праздновать».

В это весь Исхизов, остроумный, неунывающий, но прежде всего - человек железной дисциплины и долга, как растили наше довоенное поколение.



Учитель жизни

Михаил Исхизов оставался в армии до 1950 года, год проработал электросварщиком на саратовском заводе тяжёлого транспортного машиностроения. Окончил вечернюю школу рабочей молодежи, поступил на исторический факультет СГУ. Всерьез увлекся археологией, как научный сотрудник ездил в экспедиции Академии наук в Нижнее Поволжье и Казахстан. Напишет вскоре научно-популярную книгу «Загадки древних курганов», ставшую настоящим бестселлером для всех, влюбленных в историческое краеведение.

Он всегда любил историю, но на последнем курсе университета журналистика все же перетянула. Пишет много, охотно. Станет завотделом балашовской газеты «Комсомолец», вскоре возглавит отдел саратовской областной газеты «Заря молодёжи», редактирует университетский «Ленинский путь». Наконец, в 1961 году приходит в

Саратовский областной комитет по телевидению и радиовещанию, где много лет будет главным редактором. Делал документальные фильмы, писал книги, создавал популярные сатирические выпуски «На крючок» (вот где пригодился его фирменный юмор). Стал Почётным работником телевидения и радио.



Как вспоминала журналист Алла Лосина, работавшая с МихалДавыдычем (МД), «человек он был совершенно особенный. Мудро и по-отечески руководил редакцией информации областного телевидения. Его масштаб был виден сразу, но при этом очень мягким был человеком».Немало зрелых журналистов считают «МихалДавыдыча» своим главным учителем –в профессии и в жизни.

Уже в солидном возрасте Михаил Давыдович куда-то уехал, мы потеряли его след. И вдруг…Именно вдруг.



МД нашелся!



Знакомые упомянули в разговоре фамилию Исхизовых. Фамилия редкая, я переспросила, имеет ли она отношение к известному саратовскому телевизионщику. Мир тесен, обрадовавшись найденному «концу» клубочка аж в Израиле, передала любимому журналисту мою книгу о Японии. Вскоре в квартире раздался звонок. Такая же рослая красавица, как ее отец, Ирина привезла новую книгу Михаила Давидовича – солидный том фэнтэзи с ироническим подтекстом (иного от него и не ждала!), изданный в Канаде, и свой новый детектив. Дочь унаследовала литературный дар отца.

Когда я снова доехала до Ашкелона, маленького городка Средиземноморья с более чем трехтысячелетней историей, МД было уже 94 года. Он жил с дочерью у лазурного моря, в красивом белом доме. Теперь он взялся за древнюю историю, перетолковывая ее события в юмористическом ключе, напоминающем манеру Лео Таксиля с его «Забавным Евангелием»:

« Думаете, Творец создавал Адама и Еву для праздного и бесперспективного образа жизни? Ничего подобного! Ему не нужны были два вечных курортника с бесплатными путевками. Именно поэтому, как только Адам и Ева были готовы, он сотворил необходимое дерево и прозрачно намекнул подопечным на запретные плоды. Творец был не только всемогущим, но и всеведущим, он знал, что запретный плод сладок… Поэтому, предвидел результат, работал на результат и достиг результата…».

Когда мы вернули религию в русло нашей жизни, мы как будто разучились смотреть на вещи с разных точек зрения. Но только не мудрый старый историк!

Та наша встреча на древней земле Израиля продолжалась почти три часа. Ирина накрыла изысканный стол, где было все, от красной рыбки до фирменного блюда хозяйки «под шкафом»: раньше его там и хранили, в тесноте маленькой квартирки.



Так же остер и внимателен был взгляд фронтовика, светел и проницателен ум, точны наблюдения над жизнью и людьми. Нас многое роднило с МД: профессиональная любовь к истории и уход из нее в журналистику, нежная привязанность к «Зорьке»– нашей молодежной газете, яркой и задиристой во все времена (и мои, и исхизовские). Оба мы поработали в университетской газете. Ну и, конечно, совершенно покорял непотопляемый юмор этого человека более чем серьезного возраста.

Мы вспоминали прежнее телевидение. Михаил Давидович, описывая нравы партийного начальства, поведал забавную историю. Саратовское ТВ, которому тогда дозволена была лишь реклама областного управления торговли, непозволительно рано сообщило о скором снижении цен (что надо делать лишь в канун снижения). Естественно, магазины сразу обезлюдели, а главного редактора вызвали на ковер. Фронтовик не испугался грозно сведенных обкомовских бровей, отвечал спокойно и находчиво, как всегда. Гроза пронеслась мимо…

В тот год готовилась энциклопедия саратовской журналистики. Михаил Давыдович сам написал для нее свою «линию жизни».Энциклопедия, слава богам и Саратовскому СЖ, скоро вышла. Но как поскорей переправить ее в Израиль? Общаязнакомая отказалась – томик-то увесистый. Я, в растрепанных чувствах шла из Союза домой. И вдруг мой телефон зазвонил: «Говорит знакомый Исхизовых. Можно забрать книгу?». Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь…

Человек уезжал из города по Сокурскому тракту, когда его настиг звонок Ирины Исхизовой. И увесистость тома не остановила!.. Теперь я плакала уже не от огорчения, а от радости. Мир не без добрых людей.

Ирина потом написала, что Михаил Давыдович три дня не расставался с энциклопедией. А в день ее презентации прислал письмо: «Спасибо Союзу журналистов! Большое спасибо всем, кто задумал и создал эту энциклопедию! Все мы разные, а в этой книге вместе. Это здорово! Если бы так в жизни - свернули бы горы».



А вот эти его слова я бы вообще выбила золотыми буквами на памятнике героям войны: «Я не оказывался в окружении, не попадал в плен, среди моих командиров не было дураков, садистов, пьяниц, или, скажем, антисемитов. Среди моих боевых товарищей не было трусов, подлецов, шкурников и мародеров. У меня была «нормальная война».

О, это подкупающая исхизовская прямота! Спасибо вам, МД, за «вашу войну»…



P.S.Когда вчера дописывала очерк, из-за моря пришла печальная весть: не стало моего старшего друга, чудесного журналиста, писателя, очень светлого человека Михаила Давыдовича Исхизова. Чуть-чуть не дотянул артиллерист до своего самого главного праздника… хорошо, успел подержать в руках «Летописцы истории страны», где есть и его страничка, политая кровью солдата.

Пройдут годы, но военные книги Исхизова будут все так же стоять рядом с честной прозой Константина Симонова, Виктора Некрасова, Василя Быкова. На одной полке.

Ирина Крайнова.

Об авторе

Ирина Викторовна Крайнова (Хромова) родилась в 1952 году в Одессе, закончила исторический факультет Одесского университета. Журналистскую деятельность начала в саратовской областной газете «Заря молодежи», затем работала в ряде областных газет и журналов. Была обозревателем по культуре в газете «Саратовские вести» и по искусству – в региональном художественном журнале «Волга – ХХI» век. Постоянный рецензент по Саратовской области в Российском театральном журнале «Страстной бульвар». Освещает культурную жизнь города в собственном электронном издании «Сарытаун.АРТ».

С 1998 года – пресс-секретарь регионального отделения Всероссийской общественной организации «Россия-Япония», публикуется на международном сайте «Окно в Японию».

Лауреат журналистских конкурсов – от городского до международного (дважды – конкурса «Золотое перо») и премии Губернатора в сфере журналистики.

Награждена грамотами Союза журналистов России, медалью ОКН «За трудовые заслуги». Слышала не раз, как наши фронтовикиспорили между собой, кто на войне «всех важнее». Обычно спор шел между пехотой, флотом и авиацией. Пехотинцы утверждали, что, конечно, главные они, подданные «царицы полей».Моряки настаивали на первенстве флота – «царя морей», летчики восхваляли свой род войск – «королеву неба».Тележурналист , кинодокументалист и писатель Михаил Исхизов в пустых спорах не участвовал. Он точно знал, что «всех главнее» на той большой войне были артиллеристы.Девятнадцатилетним юношей попал в самое пекло – колоссальное танковое сражение под Прохоровкой – и сумел описать фронтовую жизнь в очерках и повестях с симоновской лаконичностью и пробирающей до костей правдой войны.После краткого курса в Черкасском пехотном училище, эвакуированном на Урал, где больше было «шагистики» и холодного формализма, чем полезных для солдат вещей (и это в 42-м году!), к выпускникам пришел усатый майор:Две документальные книги Исхизова о той поре - «Повесть о первом взводе» и «День да ночь». Помните, как в Сказе о Мальчише-Кибальчише? «Нам бы только ночь простоять да день продержаться». «Бой местного значения» (подзаголовок его второй книги) с вражескими танками и автоматчиками продолжался только один день и одну ночь. Но был крайне важен для сержанта Исхизова, для его артиллерийского расчета, его гвардейского истребительного противотанкового артиллерийского полка, а, значит, для исхода всей войны, если удостоился целой повести. В двух книгах рассказывает автор о друзья-однополчанах, об их суровом 57- миллиметровом «боге войны».Михаил Давыдович не только превосходный писатель (был лауреатом конкурса на лучшее историко-литературное произведение о воинском подвиге), психолог и стилист, у него безотказное чувство юмора.На войне ж «одной минутки не прожить без прибаутки, шутки самой немудрой».Знаете, как он начинает свою повесть? Сценкой розыгрыша необстрелянного «штабного» со смешной фамилией Дрозд, присланного «для оказания помощи и поддержки» бывалому артиллерийскому расчету. Оставшийся за сержанта Опарин делает вид, что разоблачает немецкого шпиона.Но те же ершистые ребята (и бедный Дрозд, которого они так жестоко разыграли) превращаются в бою в беспощадных истребителей танков: в землю врастут, но врага не пропустят. Вот один из ключевых эпизодов исхизовской повести.Немало было таких схваток у артиллериста Исхизова. За одну, где он был наводчиком, представлен к ордену Красной Звезды. Тогда его артиллерийский полк воевал на 1-м Украинском фронте.Очень сдержанно, с обычной своей несуетной скромностью, описывает эпизод Михаил Давыдович: «Это было на Украине. Немецкие танки на нас идут, командир полка приказал встретить их и остановить. Ну, мы и встретили: на четыре танка и два бронетранспортера одно орудие. Подбили два танка и бронетранспортер. Бой случайно наблюдал начальник артиллерии корпуса. Он велел наградить расчет» (полное описание боя в книге «Повесть о первом взводе»). Там же, на Украинском фронте, Исхизов впервые ранен.А мне кажется, еще один подвиг моего героя остался без награды: однажды всю ночь он «вызывал огонь на себя», то и дело перебегая с места на место, чтобы осветить сигнальными ракетами место боя (об этом в рассказе Исхизова, публикуемом ниже). Не всегда фронтовики получали по заслугам.Вот как объясняет сержант Исхизов фронтовое прозвище артиллеристов - «смертники». «В пехоте после атаки полвзвода осталось. Значит, взвод есть. А у нас: накрыло пару орудий, и нет взвода… И еще: нас меньше и мы на виду. Значит, и потери видней. За год с небольшим,что я провел в полку до самого ранения, погибли или были покалечены в бою по меньшей мере 90процентов бойцов расчетов». «Старичков» оставалось всего три человека, выживших еще с Курской дуги: он сам, взводный и старшина батареи, видно, в рубашке родились, все трое. А ему еще суждено было выжить, чтобы рассказать нам правду о войне – по-своему, по-исхизовски: просто, сильно, порою – с доброй улыбкой.Михаил Давыдович очень эмоционально вспоминал первый и последний день войны.О последнем дне войны - по его рассказу - написала дочь Ирина Комарова.В это весь Исхизов, остроумный, неунывающий, но прежде всего - человек железной дисциплины и долга, как растили наше довоенное поколение.Михаил Исхизов оставался в армии до 1950 года, год проработал электросварщиком на саратовском заводе тяжёлого транспортного машиностроения. Окончил вечернюю школу рабочей молодежи, поступил на исторический факультет СГУ. Всерьез увлекся археологией, как научный сотрудник ездил в экспедиции Академии наук в Нижнее Поволжье и Казахстан. Напишет вскоре научно-популярную книгу «Загадки древних курганов», ставшую настоящим бестселлером для всех, влюбленных в историческое краеведение.Он всегда любил историю, но на последнем курсе университета журналистика все же перетянула. Пишет много, охотно. Станет завотделом балашовской газеты «Комсомолец», вскоре возглавит отдел саратовской областной газеты «Заря молодёжи», редактирует университетский «Ленинский путь». Наконец, в 1961 году приходит вСаратовский областной комитет по телевидению и радиовещанию, где много лет будет главным редактором. Делал документальные фильмы, писал книги, создавал популярные сатирические выпуски «На крючок» (вот где пригодился его фирменный юмор). Стал Почётным работником телевидения и радио.Как вспоминала журналист Алла Лосина, работавшая с МихалДавыдычем (МД),.Немало зрелых журналистов считают «МихалДавыдыча» своим главным учителем –в профессии и в жизни.Уже в солидном возрасте Михаил Давыдович куда-то уехал, мы потеряли его след. И вдруг…Именно вдруг.Знакомые упомянули в разговоре фамилию Исхизовых. Фамилия редкая, я переспросила, имеет ли она отношение к известному саратовскому телевизионщику. Мир тесен, обрадовавшись найденному «концу» клубочка аж в Израиле, передала любимому журналисту мою книгу о Японии. Вскоре в квартире раздался звонок. Такая же рослая красавица, как ее отец, Ирина привезла новую книгу Михаила Давидовича – солидный том фэнтэзи с ироническим подтекстом (иного от него и не ждала!), изданный в Канаде, и свой новый детектив. Дочь унаследовала литературный дар отца.Когда я снова доехала до Ашкелона, маленького городка Средиземноморья с более чем трехтысячелетней историей, МД было уже 94 года. Он жил с дочерью у лазурного моря, в красивом белом доме. Теперь он взялся за древнюю историю, перетолковывая ее события в юмористическом ключе, напоминающем манеру Лео Таксиля с его «Забавным Евангелием»:Когда мы вернули религию в русло нашей жизни, мы как будто разучились смотреть на вещи с разных точек зрения. Но только не мудрый старый историк!Та наша встреча на древней земле Израиля продолжалась почти три часа. Ирина накрыла изысканный стол, где было все, от красной рыбки до фирменного блюда хозяйки «под шкафом»: раньше его там и хранили, в тесноте маленькой квартирки.Так же остер и внимателен был взгляд фронтовика, светел и проницателен ум, точны наблюдения над жизнью и людьми. Нас многое роднило с МД: профессиональная любовь к истории и уход из нее в журналистику, нежная привязанность к «Зорьке»– нашей молодежной газете, яркой и задиристой во все времена (и мои, и исхизовские). Оба мы поработали в университетской газете. Ну и, конечно, совершенно покорял непотопляемый юмор этого человека более чем серьезного возраста.Мы вспоминали прежнее телевидение. Михаил Давидович, описывая нравы партийного начальства, поведал забавную историю. Саратовское ТВ, которому тогда дозволена была лишь реклама областного управления торговли, непозволительно рано сообщило о скором снижении цен (что надо делать лишь в канун снижения). Естественно, магазины сразу обезлюдели, а главного редактора вызвали на ковер. Фронтовик не испугался грозно сведенных обкомовских бровей, отвечал спокойно и находчиво, как всегда. Гроза пронеслась мимо…В тот год готовилась энциклопедия саратовской журналистики. Михаил Давыдович сам написал для нее свою «линию жизни».Энциклопедия, слава богам и Саратовскому СЖ, скоро вышла. Но как поскорей переправить ее в Израиль? Общаязнакомая отказалась – томик-то увесистый. Я, в растрепанных чувствах шла из Союза домой. И вдруг мой телефон зазвонил: «Говорит знакомый Исхизовых. Можно забрать книгу?». Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь…Человек уезжал из города по Сокурскому тракту, когда его настиг звонок Ирины Исхизовой. И увесистость тома не остановила!.. Теперь я плакала уже не от огорчения, а от радости. Мир не без добрых людей.Ирина потом написала, что Михаил Давыдович три дня не расставался с энциклопедией. А в день ее презентации прислал письмо: «А вот эти его слова я бы вообще выбила золотыми буквами на памятнике героям войны:О, это подкупающая исхизовская прямота! Спасибо вам, МД, за «вашу войну»….Когда вчера дописывала очерк, из-за моря пришла печальная весть: не стало моего старшего друга, чудесного журналиста, писателя, очень светлого человека Михаила Давыдовича Исхизова. Чуть-чуть не дотянул артиллерист до своего самого главного праздника… хорошо, успел подержать в руках «Летописцы истории страны», где есть и его страничка, политая кровью солдата.Пройдут годы, но военные книги Исхизова будут все так же стоять рядом с честной прозой Константина Симонова, Виктора Некрасова, Василя Быкова. На одной полке.Об автореИрина Викторовна Крайнова (Хромова) родилась в 1952 году в Одессе, закончила исторический факультет Одесского университета. Журналистскую деятельность начала в саратовской областной газете «Заря молодежи», затем работала в ряде областных газет и журналов. Была обозревателем по культуре в газете «Саратовские вести» и по искусству – в региональном художественном журнале «Волга – ХХI» век. Постоянный рецензент по Саратовской области в Российском театральном журнале «Страстной бульвар». Освещает культурную жизнь города в собственном электронном издании «Сарытаун.АРТ».С 1998 года – пресс-секретарь регионального отделения Всероссийской общественной организации «Россия-Япония», публикуется на международном сайте «Окно в Японию».Лауреат журналистских конкурсов – от городского до международного (дважды – конкурса «Золотое перо») и премии Губернатора в сфере журналистики.Награждена грамотами Союза журналистов России, медалью ОКН «За трудовые заслуги».