Орден Красной Звезды – за мужество и отвагу Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 8-мая-2020 — прочитано 11 раз Орден Красной Звезды – за мужество и отвагу

Сергей Васильевич Кирсанов



В коллектив редакции районной газеты (в те времена она называлась «Колхозная правда») Сергей Васильевич Кирсанов пришёл в 1931 году сразу после окончания Вольской партийно-советской школы корреспондентом-организатором. Он был одним из тех, кто зарождал нашу районку. Работал творчески, с душой вместе с другими журналистами К. Шемаевым, А. Храпуновым, В. Тарасовым и Ф. Самсоновым. Трудился за двоих, не считаясь с личным временем.

На фронт был призван в первые дни Великой Отечественной войны. Вот как вспоминал это событие Сергей Васильевич: «Как сейчас помню, коллектив журналистов редакции успешно справился с выпуском очередного номера газеты, все спокойно разошлись по домам, чтобы отдохнуть в выходные дни в кругу семьи, а в понедельник с новыми силами взяться за работу. Однако воскресным утром 22 июня по радио было передано важное правительственное сообщение: фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину, началась Великая Отечественная война...

Этим же утром редактор нашей газеты Д. Лысенко собрал по тревоге всех журналистов и технических работников, поставил задачу: в связи с чрезвычайными событиями будем выпускать внеочередной номер газеты. Начали работать, не сбавляя темпа. А вскоре многие из нас получили повестки явиться в райвоенкомат. Так, на четвертый день войны мы, молодые журналисты, ушли на фронт защищать Родину. Среди нас не было людей растерявшихся, унылых, равнодушных. В сердце каждого жила непоколебимая вера в победу и готовность бороться за нее. Карабулакские журналисты воевали достойно, смело шли навстречу опасностям, не щадя своей жизни».

Боевой путь старшего лейтенанта Кирсанова начался под Москвой осенью сорок первого, когда враг уже был на подступах к столице. Даже тогда, когда спать удавалось лишь по несколько часов в сутки, он находил время и силы писать полные ненависти к фашистам и любви к Родине заметки в фронтовую и армейскую газеты.

В военном билете Сергея Васильевича не так много записей, но стоят они дорогого: курсант, комиссар батареи, командир миномётной роты… А за ними горечь потери товарищей, полученные ранения, мужество и отвага. 23 января 1945 года С. В. Кирсанов отличился, принимая участие в боях за освобождение Польши. Был отмечен орденом Красной звезды. В наградном листе его подвиг описывается так: «Он первым ворвался в селение, захватил охранника дома и обеспечил успешное продвижение вперёд соседских взводов, что и решило успех боя за село». Наш земляк также обладатель ордена Отечественной войны первой степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и многих других. На фронте он получил тяжёлое ранение, более восьми месяцев пробыл в госпиталях, стал инвалидом войны. В июле 1945 года Кирсанов вернулся домой.

С 1950 г. - снова в редакции: в разное время корреспондент, заместитель редактора, редактор. Под его руководством в 1959 году из двухполосной районка превращается в четырёхполосную и имеет тираж 2,5 тыс. экземпляров. Сергей Васильевич писал для газеты, даже находясь на заслуженном отдыхе, отдав в общей сложности журналистской работе более 35 лет. Неоднократно избирался депутатом местных органов законодательной власти. Награждён медалью «За доблестный труд». Ветеран труда, один из старейших членов Союза журналистов России.

8 ноября 2005 года на 95-м году Сергей Васильевич ушёл из жизни. Для коллектива редакции эта потеря была особенно горька, ведь не стало славного земляка, чьё имя навеки вписано в историю Базарно-Карабулакского района.

Ирина Богданова.

Об авторе

Ирина Сергеевна Богданова родилась и выросла в Базарном Карабулаке. В 2008 году после окончания Саратовского технического университета имени Ю.А.Гагарина пришла в базарнокарабулакскую газету «Вестник района», работала ответственным секретарем. С 2019 года исполняет обязанности редактора. Награждена Почетной грамотой министерства печати и информации Саратовской области В коллектив редакции районной газеты (в те времена она называлась «Колхозная правда») Сергей Васильевич Кирсанов пришёл в 1931 году сразу после окончания Вольской партийно-советской школы корреспондентом-организатором. Он был одним из тех, кто зарождал нашу районку. Работал творчески, с душой вместе с другими журналистами К. Шемаевым, А. Храпуновым, В. Тарасовым и Ф. Самсоновым. Трудился за двоих, не считаясь с личным временем.На фронт был призван в первые дни Великой Отечественной войны. Вот как вспоминал это событие Сергей Васильевич: «Как сейчас помню, коллектив журналистов редакции успешно справился с выпуском очередного номера газеты, все спокойно разошлись по домам, чтобы отдохнуть в выходные дни в кругу семьи, а в понедельник с новыми силами взяться за работу. Однако воскресным утром 22 июня по радио было передано важное правительственное сообщение: фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину, началась Великая Отечественная война...Этим же утром редактор нашей газеты Д. Лысенко собрал по тревоге всех журналистов и технических работников, поставил задачу: в связи с чрезвычайными событиями будем выпускать внеочередной номер газеты. Начали работать, не сбавляя темпа. А вскоре многие из нас получили повестки явиться в райвоенкомат. Так, на четвертый день войны мы, молодые журналисты, ушли на фронт защищать Родину. Среди нас не было людей растерявшихся, унылых, равнодушных. В сердце каждого жила непоколебимая вера в победу и готовность бороться за нее. Карабулакские журналисты воевали достойно, смело шли навстречу опасностям, не щадя своей жизни».Боевой путь старшего лейтенанта Кирсанова начался под Москвой осенью сорок первого, когда враг уже был на подступах к столице. Даже тогда, когда спать удавалось лишь по несколько часов в сутки, он находил время и силы писать полные ненависти к фашистам и любви к Родине заметки в фронтовую и армейскую газеты.В военном билете Сергея Васильевича не так много записей, но стоят они дорогого: курсант, комиссар батареи, командир миномётной роты… А за ними горечь потери товарищей, полученные ранения, мужество и отвага. 23 января 1945 года С. В. Кирсанов отличился, принимая участие в боях за освобождение Польши. Был отмечен орденом Красной звезды. В наградном листе его подвиг описывается так: «Он первым ворвался в селение, захватил охранника дома и обеспечил успешное продвижение вперёд соседских взводов, что и решило успех боя за село». Наш земляк также обладатель ордена Отечественной войны первой степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и многих других. На фронте он получил тяжёлое ранение, более восьми месяцев пробыл в госпиталях, стал инвалидом войны. В июле 1945 года Кирсанов вернулся домой.С 1950 г. - снова в редакции: в разное время корреспондент, заместитель редактора, редактор. Под его руководством в 1959 году из двухполосной районка превращается в четырёхполосную и имеет тираж 2,5 тыс. экземпляров. Сергей Васильевич писал для газеты, даже находясь на заслуженном отдыхе, отдав в общей сложности журналистской работе более 35 лет. Неоднократно избирался депутатом местных органов законодательной власти. Награждён медалью «За доблестный труд». Ветеран труда, один из старейших членов Союза журналистов России.8 ноября 2005 года на 95-м году Сергей Васильевич ушёл из жизни. Для коллектива редакции эта потеря была особенно горька, ведь не стало славного земляка, чьё имя навеки вписано в историю Базарно-Карабулакского района.Об автореИрина Сергеевна Богданова родилась и выросла в Базарном Карабулаке. В 2008 году после окончания Саратовского технического университета имени Ю.А.Гагарина пришла в базарнокарабулакскую газету «Вестник района», работала ответственным секретарем. С 2019 года исполняет обязанности редактора. Награждена Почетной грамотой министерства печати и информации Саратовской области