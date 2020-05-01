Декан журфака МГИМО поделится опытом с саратовскими школьниками Новости, Главные новости, Обратите внимание — 8-мая-2020 — прочитано 21 раз Декан журфака МГИМО поделится опытом с саратовскими школьниками



Учеников 5-11 классов приглашают на творческую встречу в формате онлайн-конференции с деканом факультета международной журналистики МГИМО МИД России Ярославом Скворцовым 10 мая в 13:00 в рамках работы Школы журналистики имени Владимира Мезенцева.

Ярослав Львович Скворцов расскажет о профессии журналиста-международника, об обучении в МГИМО МИД РФ, а также ответит на все интересующие ребят вопросы.

Онлайн-встреча пройдет в Zoom, принять участие может любой желающий, предварительно оставив заявку на основном сайте Школы

Директор Школы Георгий Мезенцев прокомментировал предстоящую конференцию:

“Ярослав Львович Скворцов уже более 10 лет приходит в Домжур для общения с воспитанниками Школы журналистики имени Владимира Мезенцева. Сейчас мы вынуждены перевести нашу встречу в онлайн-формат, но это позволит ребятам из регионов в ней поучаствовать ”.

Школа журналистики при Центральном Доме журналиста была создана Союзом журналистов России, преподавателями факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, оргкомитетом Всероссийского конкурса "Юные журналисты России", сотрудниками ряда федеральных медиа. Инициатором и первым руководителем школы был известный журналист, лауреат международной премии "за создание новой телевизионной формы и активную гражданскую позицию", преподаватель МГУ Владимир Георгиевич Мезенцев. Школа стала носить имя своего основателя после его смерти в 2008 году. Владимир Мезенцев никогда не сдавался и продолжал рассказывать людям правду, бороться за справедливость. Его активная деятельность в области журналистики остается примером для новых поколений работников медиаиндустрии.

Учеников 5-11 классов приглашают на творческую встречу в формате онлайн-конференции с деканом факультета международной журналистики МГИМО МИД России Ярославом Скворцовым 10 мая в 13:00 в рамках работы Школы журналистики имени Владимира Мезенцева.Ярослав Львович Скворцов расскажет о профессии журналиста-международника, об обучении в МГИМО МИД РФ, а также ответит на все интересующие ребят вопросы.Онлайн-встреча пройдет в Zoom, принять участие может любой желающий, предварительно оставив заявку на основном сайте Школы https://journs.ru/ или на странице системы дистанционного обучения https://domjour.academy/ Директор Школы Георгий Мезенцев прокомментировал предстоящую конференцию:“Ярослав Львович Скворцов уже более 10 лет приходит в Домжур для общения с воспитанниками Школы журналистики имени Владимира Мезенцева. Сейчас мы вынуждены перевести нашу встречу в онлайн-формат, но это позволит ребятам из регионов в ней поучаствовать ”.Школа журналистики при Центральном Доме журналиста была создана Союзом журналистов России, преподавателями факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, оргкомитетом Всероссийского конкурса "Юные журналисты России", сотрудниками ряда федеральных медиа. Инициатором и первым руководителем школы был известный журналист, лауреат международной премии "за создание новой телевизионной формы и активную гражданскую позицию", преподаватель МГУ Владимир Георгиевич Мезенцев. Школа стала носить имя своего основателя после его смерти в 2008 году. Владимир Мезенцев никогда не сдавался и продолжал рассказывать людям правду, бороться за справедливость. Его активная деятельность в области журналистики остается примером для новых поколений работников медиаиндустрии.