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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Конкурс «Помнить вечно!» 7-мая-2020 — прочитано 20 раз Напоминаем, продолжается конкурс «Помнить вечно», посвященный 75-летию Победы. Ждем ваши тематические публикации. Уверены, что каждой редакции есть что предложить. В преддверии 75-летия Победы вы публикуете Напоминаем, продолжается конкурс «Помнить вечно», посвященный 75-летию Победы. Ждем ваши тематические публикации. Уверены, что каждой редакции есть что предложить. В преддверии 75-летия Победы вы публикуете Подробнее... Все конкурсы! ДОРОГИ БЕССМЕРТИЯ Новости, Главные новости, Обратите внимание, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 7-мая-2020 — прочитано 38 раз ДОРОГИ БЕССМЕРТИЯ



75-летию Великой Победы



Да, именно этой славной юбилейной дате страны нашей посвящена новая книга «Бессмертие. Стихи и рассказы о войне» известного саратовского писателя-фронтовика Бориса Озёрного. В ней представлены лучшие стихотворения о войне из циклов «Память о войне» и «Письма с фронта», поэма «Бессмертие», а также рассказы о разведчиках, пользующиеся в 50-е годы прошлого века большим спросом в библиотеках.

Книга адресована юным читателям, учащимся среднего и старшего школьного возрастов. Жаль, конечно, что презентация новой книги не состоится в мае в областной детской библиотеке имени А.С.Пушкина, но будем надеяться, что встреча с юными читателями произойдёт в сентябре.

Важно заметить, что книга «Бессмертие» выходит при финансовой поддержке Правительства Саратовской области в лице Министерства печати и информации.

Благодаря этой помощи тиража книги хватит, чтобы пополнить фонды областных, городских и районных библиотек, особенно детских. Там эту книгу очень ждут.

Как составитель данного издания я выражаю сердечную благодарность Министерству печати и информации за своевременную поддержку книги, которая выходит из печати именно к 9 Мая.

Хочу отметить, что книгу Б.Ф.Озёрного завершает послесловие, написанное доктором филологических наук, профессором СГУ Александром Ивановичем Ванюковым. Послесловие называется «Дороги бессмертия» и даёт возможность читателям глубже понять содержание всех разделов книги, полнее осмыслить своеобразие художественного творчества писателя. Надеюсь, что эта статья привлечет внимание учителей-словесников, а также родителей юных читателей.

Хотелось бы, чтобы и читатели сайта Союза журналистов «Летописцы-победители» познакомились с этим материалом, который станет для них предисловием к предстоящей встрече с книгой Бориса Фёдоровича Озёрного «Бессмертие. Стихи и рассказы о войне».

Светлана Дурнова, дочь поэта, составитель книги.



ДОРОГИ БЕССМЕРТИЯ

Послесловие к книге Б.Озерного «Бессмертие. Стихи и рассказы о войне»



И вот, дорогой читатель, книга прочитана и можно мысленно оглянуться, вспомнить отдельные стихотворения, строки, образы, картины, уже запавшие в сознание, отчётливее ощутить жизненную и поэтическую атмосферу времени и ту «скрепляющую силу», которая определяется личностью творца – писателя Бориса Фёдоровича Озёрного (1911 – 1958).

В эту книгу стихов и рассказов о войне, которая по праву называется «Бессмертие» и посвящена 75-летию Великой Победы, вошли лучшие, характерные, знаменательные произведения Б.Озёрного из его знаковых, программных поэтических сборников «Рубежи» (1945), «У крутых берегов»(1950), «Огни на стрежнях» (1951), «Волга – песня моя» (1955), «Звёзды светят в пути» (1958) и «Рассказов разведчика» (1947, 1952).

Книга Б.Озёрного 2020 года обращена к юным читателям, представителям молодых, российских поколений, не знающих войны, и честно воссоздаёт образ своего времени, эпохи Великой Отечественной войны. Живой дух, пафос книги – любовь к родной земле, энергия, сила патриотизма, и как поэтический завет звучат проникновенные строки из поэмы «Бессмертие» :

Мой юный друг!

Мы трудно жили,

Не знали отдыха в борьбе,

Мы землю кровью оросили,

Чтоб было легче жить тебе.

И ты, счастливым песням внемля,

Жизнь не измерив на шаги,

В цветах садов родную землю,

Как мы, - люби и береги!

Не случайно книга открывается небольшим поэтическим разделом «Всё начинается с детства», эпиграф к которому сразу же намечает драматизм жизненной ситуации молодых бойцов Великой Отечественной. Лирический герой первых двух стихотворений «Я помню детство»и «Здесь всё до мелочи знакомо» естественно соотносит в движении поэтической мысли прошлое и настоящее, мирное и фронтовое. Афористическую образность приобретают строки: «Но детство вспоминаем неспроста», «Простой пейзаж с рекой и облаками/ Как талисман у сердца берегу», «В пейзаже этом всё моё наследство», «Я свой планшет с военной картой / При первой встрече подарил/ Тому, кто нас за школьной партой/Впервые мужеству учил» ( поэтическая вершина второго стихотворения).

Отрывок из поэмы «Мечта» органично передаёт в мощном напряжении лирического чувства взаимодействие автобиографизма и публицистичности, были и мечты, пути и славы, жизни и песни:

О, родная земля –

Голубые степные просторы.

О, родная река –

Колыбель наших песен и грёз!



Важное место в лирике Б.Озёрного занимают поэтические циклы «Память о войне» и «Письма с фронта». Они неизменно - в варьирующемся составе - входили во все его сборники, глубоко раскрывая основные темы, мотивы, особенности творческого сознания поэта да и художественный образ времени.

«Память о войне» - священная, вечная память: «И вечно будут жить в сердцах народов/ Дела героев, павших на войне». Лейтмотивом цикла и становится память, живая память современника-солдата: «И видится не мглистый Млечный путь, /А тот, что пройден поступью солдата», «встают в виденьях огненные были». «Передний край» темы с полным правом занимают стихотворения, названия которых прямо выражают направленность поэтической мысли автора: «Памяти краснодонцев», «Воспоминание» («Однажды в траншеях переднего края»), «Мне снится вновь пережитое», «Памятник». Причём в цикле связываются, соединяются чувства, настроения, переживания, картины, дела, были военных лет и «волны памяти» о войне, говоря литературными метафорами, «война и мир». Своё место занимают в цикле – выписанные просто и правдиво – батальные сцены («Танк в атаке»), военные будни («В затишье»), трагические аспекты военной действительности – в природе («Берёзка») и человеческих судьбах ( «У кудрявых, зелёных берёз/ Офицера бойцы схоронили», «Её нашли под сводами подвала/ В отбитом у фашистов городке»). Если брать временное выражение темы «память о войне», то в центре цикла, несомненно, окажется стихотворение «День Победы 1950 года», характерное газетное творение, пронизанное честным публицистическим, патриотическим духом осмысления уроков войны, утверждения жизни и мира. Способствуют созданию объёмного образа времени и балладные ритмы («Неизвестному лётчику»), и песенные интонации («Солдатская песня»). И весь цикл – от начала («Дрожащим светом даль озарена») до конца («Тревога», «Возвращение к Волге») – оказывается скреплён, окольцован элегическим чувством лирического героя, победно вернувшегося с войны:

Мы были томительно долго

Вдали от родимой земли.

Ах, Волга, красавица Волга,

Родные мои Жигули!

Цикл «Письма с фронта» занимает ещё одну содержательную сторону поэтического мира Б.Озёрного; тему фронта и тыла в её сердечном, интимном измерении, сокровенной жизни солдатского сердца. Все шесть стихотворений цикла воссоздают различные лирические проявления живого процесса трепетного, целомудренного взаимодействия мужского и женского на войне («Нас разделяют вёрсты и недели», «Треугольник писем/ Приносят и радость, и грусть», «Где-то в неизвестном медсанбате»). Лирический герой находится в общенародном временном потоке и вместе с тем доверчиво раскрывает свою личностную, сердечную, семейную историю, он идёт от мотива горького расставания к мотиву выстраданной встречи – «милого в шинели у крутого яра». А в центре поэтического цикла проникновенно звучат исповедальные интонации внутреннего, сердечного разговора лирического героя с любимой:

Дорогая моя!

Снова горечью ветры дохнули

Вон взметнулась ракета

И тает, во тьме догорая…

Точка!

Лирика кончена!

Надо в атаку идти!»

Родная!

Одно только

Нежное слово

Хочу я

Чтоб ты для меня

Сберегла.

Ядро книги закономерно составляет поэма Б.Озёрного «Бессмертие», над которой поэт работал все послевоенные годы, придавая ей значение программного, этапного произведения. И, действительно, поэма даёт великолепный художественный образец лиро-эпического творения, написанного выразительными, пластичными строфами, связывающими воедино войну и мир, быт и бытие, судьбу народную и судьбу человеческую. Стройностью и динамичностью отличается композиционный рисунок поэмы, 33 строфы которой виртуозно передают движение поэтической мыли автора и вместе с тем складываются в законченное художественное целое. Первые девять строф намечают суровый образ военного времени, «несложного фронтового быта»: «блиндаж был тесен и угрюм», «тревоги полон сон солдата», «в ту ночь лежал я третьим с края, / на хвое, пахнувшей смолой». И сразу же в лирическое повествование входят и воспоминания героя: «Я вспоминал часы закатов,/ Рассветной Волги синеву», и его обращение к потомкам, воплощённое в чеканных, афористических строках:

И пусть, листая наши годы,

Потомок выпишет резцом

Глухие ночи непогоды,

Снег вперемежку со свинцом.

Второй фрагмент поэмы (строфы 10 -18) вводят в эпический сюжет образы комбата («Был наш комбат из Балакова,/Мы с ним с одной большой реки»), полтавского паренька, сержанта Миколы Кобзаря, дружеские взаимоотношений героев. Характерно, что и здесь автор органично соотносит прошлое и настоящее, боевое и мирное.

Третья часть «Бессмертия» ( 19 -27 строфы) воссоздает выразительный образ одного напряжённого боя, в котором участвуют герои поэмы, как мощный, характерный образ времени – эпохи Великой Отечественной войны с её патриотизмом («О. доблесть русского солдата!», «Сердца солдат, в их вечной вере,/ Врагам России не понять»), героизмом и трагедийностью: «Мы сердцем жаждали расплаты/ И жили, мщением горя,/За гибель нашего комбата,/ За смерть Миколы Кобзаря». Из глубины движения поэтического чувства и стиха поднимается обращение лирического героя к «юному другу», звучит мотив исторического оправдания войны и Победы.

Мой юный друг!

Мы трудно жили,

Не знали отдыха в борьбе,

Мы землю кровью оросили,

Чтоб было легче жить тебе.

Заключительная, финальная часть поэмы (строфы 28 -33) наполнена симфонически стройным апофеозом ведущей темы, соединяя воедино основные мотивы войны и мира, примера и памяти, Родины и бессмертия..

Все послевоенные годы Б.Озёрный напряжённо работал над темой Великой Отечественной войны и в прозе. Складывающийся цикл сначала назывался «Рассказы бывалого солдата», но в процессе уточнения концепции и структуры книги выходил двумя изданиями в 1947 и 1952 годах под заглавием «Рассказы разведчика». Боевой опят автора в определённой степени отразился во всех рассказах. В первом издании было шесть рассказов: «Первое поручение», «Ночной крик», «Случай в бане», «Мышеловка» «У лесного ручья» и «В осаждённой крепости», которые показывали различные военные эпизоды, скреплялись образом «бывалого разведчика» и завершались «славой» героям. «На могиле друзей мы поставили небольшой памятник с лучистой пятиконечной звездой. И пошли дальше. На запад».

Второе, переработанное и расширенное издание состояло из восьми рассказов, которые складывались в продуманную систему: «Первое поручение», «Ночной крик», «У лесного ручья», далее «В осажденной церкви», «Лесные друзья», «Однажды в пути» и завершающие «На подступах к Берлину» и «Герои не умирают». В книге совершенствовалась сказовая форма повествования и отчётливее выделялась авторская мысль – «герои не умирают».

Очень ярко и органично дополняли книгу иллюстрации художника В.Киселёва. Почти все они вошли в нынешнее издание.



Книга «Бессмертие» предлагает вниманию новых поколений читателей четыре лучших, проверенных временем рассказов Б.Озёрного: «Первое поручение», «Поединок (У лесного ручья)», «Лесные друзья» и «На подступах к Берлину», в которых событийность (эпизоды Великой Отечественной от «первого боевого поручения» до увлекательной разведистории «на подступах к Берлину») художественно связывается со словом и делом героев. Причем повествование, рассказывание идёт как вширь, так и вглубь.

Особенно показательны в этом плане рассказы Б.Озёрного «Боевая разведка», «Рахе» и «Колдун», произведения трудной творческой истории, не прошедшие цензуру советского времени и опубликованные только в последние годы. В каждом из этих рассказов автор идёт по пути художественной концентрации, углубления внутренних, гуманистических аспектов темы войны и человека на войне.

Рассказ «Боевая разведка» можно считать характерным, можно сказать, классическим в соотношениях событийных, боевых и человеческих, автобиографических аспектов военной темы. Но в финале рассказа Б.Озёрный нашел великолепный художественный «поворот»: «спор с одним политруком», спор, который открывал глубины проблемы патриотизма и гуманизм.

Человек как проблема встаёт в рассказе «Рахе» - «Рахе, в переводе на русский язык, означает месть». И до самого финала – а он новеллистический, открытый – читатель будет следить за этой человеческой загадкой; «на него легло подозрение тягчайшего преступления – измены воинской присяге». Суд, оправдание – внутри самой ситуации.

Народную быль военных лет представляет рассказ «Колдун», в котором смекалистый русский солдат – Иван Петрович - решает в сказочном стиле все житейские проблемы, да и хозяйка оказалась настоящей русской женщиной.

Так проходит перед нами всё содержание этой книги, своеобразного военного избранного Б.Ф.Озёрного, заслуженный памятник его творчества.

Пусть этот памятник, сверкая,

Сердечной горестью храним,

Стоит, бои напоминая,

Как назидание живым.



Проф. А.И.Ванюков.



Об авторах



Дурнова Светлана Борисовна родилась 18 января 1939 года в Саратове. Высшее образование получила в Саратовском государственном университете – в 1962 году закончила филологический факультет и начала профессиональную деятельность в качестве преподавателя эстетического воспитания в системе профтехобразования. Богатый педагогический опыт был обобщен в методической разработке «Прекрасное в жизнь» (1969), которая получила широкий общественный резонанс. С 1981 года С.Б.Дурнова творчески проявляет себя в журналистике и газетном деле: корреспондент, а затем редактор многотиражной газеты «Металлист» Саратовского агрегатного завода. За время работы здесь получили много почётных грамот, награждена медалью «Ветеран труда».

В последние десятилетия активно сотрудничала с саратовскими газетами: «Коммунист-XXI век», «Саратовские вести», «Земское обозрение»., публикуя в них материалы на злободневные морально-этические темы; знакомит читателей с жизнью и творчеством саратовских писателей 1940—1950 –х годов. Отдельная тема – творчество саратовского поэта-фронтовика Бориса Фёдоровича Озёрного. Материалы, посвященные ему и саратовским писателям-фронтовикам, ежегодно, с 2011 г., печатаются в журнале «Волга –XXI век». К 70-летию Великой Победы подготовила и выпустила литературно-художественный сборник «Родине». Это издание признано в 2015 году лучшей региональной книгой для юношества.

Член Союза журналистов СССР и России.





Александр Иванович Ванюков работает на кафедре советской литературы СГУ с 1966 года. В декабре 1971 года в Ученом совете филологического факультета СГУ защитил кандидатскую диссертацию «Проза Александра Неверова советского периода». В 1989 г. на заседании специализированного совета при МГУ им. М.В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук «Русская советская повесть 20-х годов. Поэтика жанра». С сентября 1991 по октябрь 2005 г. – профессор, заведующий кафедрой русской литературы ХХ в., затем кафедры новейшей русской литературы, с сентября 2015 г. – профессор кафедры русской и зарубежной литературы СГУ.

В 1978–1980 гг. работал в должности приглашенного доцента в университете Мартина Лютера (Галле – Виттенберг, ГДР).

Член диссертационных советов при СГУ и Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (1999). Да, именно этой славной юбилейной дате страны нашей посвящена новая книга «Бессмертие. Стихи и рассказы о войне» известного саратовского писателя-фронтовика Бориса Озёрного. В ней представлены лучшие стихотворения о войне из циклов «Память о войне» и «Письма с фронта», поэма «Бессмертие», а также рассказы о разведчиках, пользующиеся в 50-е годы прошлого века большим спросом в библиотеках.Книга адресована юным читателям, учащимся среднего и старшего школьного возрастов. Жаль, конечно, что презентация новой книги не состоится в мае в областной детской библиотеке имени А.С.Пушкина, но будем надеяться, что встреча с юными читателями произойдёт в сентябре.Важно заметить, что книга «Бессмертие» выходит при финансовой поддержке Правительства Саратовской области в лице Министерства печати и информации.Благодаря этой помощи тиража книги хватит, чтобы пополнить фонды областных, городских и районных библиотек, особенно детских. Там эту книгу очень ждут.Как составитель данного издания я выражаю сердечную благодарность Министерству печати и информации за своевременную поддержку книги, которая выходит из печати именно к 9 Мая.Хочу отметить, что книгу Б.Ф.Озёрного завершает послесловие, написанное доктором филологических наук, профессором СГУ Александром Ивановичем Ванюковым. Послесловие называется «Дороги бессмертия» и даёт возможность читателям глубже понять содержание всех разделов книги, полнее осмыслить своеобразие художественного творчества писателя. Надеюсь, что эта статья привлечет внимание учителей-словесников, а также родителей юных читателей.Хотелось бы, чтобы и читатели сайта Союза журналистов «Летописцы-победители» познакомились с этим материалом, который станет для них предисловием к предстоящей встрече с книгой Бориса Фёдоровича Озёрного «Бессмертие. Стихи и рассказы о войне».И вот, дорогой читатель, книга прочитана и можно мысленно оглянуться, вспомнить отдельные стихотворения, строки, образы, картины, уже запавшие в сознание, отчётливее ощутить жизненную и поэтическую атмосферу времени и ту «скрепляющую силу», которая определяется личностью творца – писателя Бориса Фёдоровича Озёрного (1911 – 1958).В эту книгу стихов и рассказов о войне, которая по праву называется «Бессмертие» и посвящена 75-летию Великой Победы, вошли лучшие, характерные, знаменательные произведения Б.Озёрного из его знаковых, программных поэтических сборников «Рубежи» (1945), «У крутых берегов»(1950), «Огни на стрежнях» (1951), «Волга – песня моя» (1955), «Звёзды светят в пути» (1958) и «Рассказов разведчика» (1947, 1952).Книга Б.Озёрного 2020 года обращена к юным читателям, представителям молодых, российских поколений, не знающих войны, и честно воссоздаёт образ своего времени, эпохи Великой Отечественной войны. Живой дух, пафос книги – любовь к родной земле, энергия, сила патриотизма, и как поэтический завет звучат проникновенные строки из поэмы «Бессмертие» :Не случайно книга открывается небольшим поэтическим разделом «Всё начинается с детства», эпиграф к которому сразу же намечает драматизм жизненной ситуации молодых бойцов Великой Отечественной. Лирический герой первых двух стихотворений «Я помню детство»и «Здесь всё до мелочи знакомо» естественно соотносит в движении поэтической мысли прошлое и настоящее, мирное и фронтовое. Афористическую образность приобретают строки: «Но детство вспоминаем неспроста», «Простой пейзаж с рекой и облаками/ Как талисман у сердца берегу», «В пейзаже этом всё моё наследство», «Я свой планшет с военной картой / При первой встрече подарил/ Тому, кто нас за школьной партой/Впервые мужеству учил» ( поэтическая вершина второго стихотворения).Отрывок из поэмы «Мечта» органично передаёт в мощном напряжении лирического чувства взаимодействие автобиографизма и публицистичности, были и мечты, пути и славы, жизни и песни:Важное место в лирике Б.Озёрного занимают поэтические циклы «Память о войне» и «Письма с фронта». Они неизменно - в варьирующемся составе - входили во все его сборники, глубоко раскрывая основные темы, мотивы, особенности творческого сознания поэта да и художественный образ времени.«Память о войне» - священная, вечная память: «И вечно будут жить в сердцах народов/ Дела героев, павших на войне». Лейтмотивом цикла и становится память, живая память современника-солдата: «И видится не мглистый Млечный путь, /А тот, что пройден поступью солдата», «встают в виденьях огненные были». «Передний край» темы с полным правом занимают стихотворения, названия которых прямо выражают направленность поэтической мысли автора: «Памяти краснодонцев», «Воспоминание» («Однажды в траншеях переднего края»), «Мне снится вновь пережитое», «Памятник». Причём в цикле связываются, соединяются чувства, настроения, переживания, картины, дела, были военных лет и «волны памяти» о войне, говоря литературными метафорами, «война и мир». Своё место занимают в цикле – выписанные просто и правдиво – батальные сцены («Танк в атаке»), военные будни («В затишье»), трагические аспекты военной действительности – в природе («Берёзка») и человеческих судьбах ( «У кудрявых, зелёных берёз/ Офицера бойцы схоронили», «Её нашли под сводами подвала/ В отбитом у фашистов городке»). Если брать временное выражение темы «память о войне», то в центре цикла, несомненно, окажется стихотворение «День Победы 1950 года», характерное газетное творение, пронизанное честным публицистическим, патриотическим духом осмысления уроков войны, утверждения жизни и мира. Способствуют созданию объёмного образа времени и балладные ритмы («Неизвестному лётчику»), и песенные интонации («Солдатская песня»). И весь цикл – от начала («Дрожащим светом даль озарена») до конца («Тревога», «Возвращение к Волге») – оказывается скреплён, окольцован элегическим чувством лирического героя, победно вернувшегося с войны:Цикл «Письма с фронта» занимает ещё одну содержательную сторону поэтического мира Б.Озёрного; тему фронта и тыла в её сердечном, интимном измерении, сокровенной жизни солдатского сердца. Все шесть стихотворений цикла воссоздают различные лирические проявления живого процесса трепетного, целомудренного взаимодействия мужского и женского на войне («Нас разделяют вёрсты и недели», «Треугольник писем/ Приносят и радость, и грусть», «Где-то в неизвестном медсанбате»). Лирический герой находится в общенародном временном потоке и вместе с тем доверчиво раскрывает свою личностную, сердечную, семейную историю, он идёт от мотива горького расставания к мотиву выстраданной встречи – «милого в шинели у крутого яра». А в центре поэтического цикла проникновенно звучат исповедальные интонации внутреннего, сердечного разговора лирического героя с любимой:Ядро книги закономерно составляет поэма Б.Озёрного «Бессмертие», над которой поэт работал все послевоенные годы, придавая ей значение программного, этапного произведения. И, действительно, поэма даёт великолепный художественный образец лиро-эпического творения, написанного выразительными, пластичными строфами, связывающими воедино войну и мир, быт и бытие, судьбу народную и судьбу человеческую. Стройностью и динамичностью отличается композиционный рисунок поэмы, 33 строфы которой виртуозно передают движение поэтической мыли автора и вместе с тем складываются в законченное художественное целое. Первые девять строф намечают суровый образ военного времени, «несложного фронтового быта»: «блиндаж был тесен и угрюм», «тревоги полон сон солдата», «в ту ночь лежал я третьим с края, / на хвое, пахнувшей смолой». И сразу же в лирическое повествование входят и воспоминания героя: «Я вспоминал часы закатов,/ Рассветной Волги синеву», и его обращение к потомкам, воплощённое в чеканных, афористических строках:Второй фрагмент поэмы (строфы 10 -18) вводят в эпический сюжет образы комбата («Был наш комбат из Балакова,/Мы с ним с одной большой реки»), полтавского паренька, сержанта Миколы Кобзаря, дружеские взаимоотношений героев. Характерно, что и здесь автор органично соотносит прошлое и настоящее, боевое и мирное.Третья часть «Бессмертия» ( 19 -27 строфы) воссоздает выразительный образ одного напряжённого боя, в котором участвуют герои поэмы, как мощный, характерный образ времени – эпохи Великой Отечественной войны с её патриотизмом («О. доблесть русского солдата!», «Сердца солдат, в их вечной вере,/ Врагам России не понять»), героизмом и трагедийностью: «Мы сердцем жаждали расплаты/ И жили, мщением горя,/За гибель нашего комбата,/ За смерть Миколы Кобзаря». Из глубины движения поэтического чувства и стиха поднимается обращение лирического героя к «юному другу», звучит мотив исторического оправдания войны и Победы.Заключительная, финальная часть поэмы (строфы 28 -33) наполнена симфонически стройным апофеозом ведущей темы, соединяя воедино основные мотивы войны и мира, примера и памяти, Родины и бессмертия..Все послевоенные годы Б.Озёрный напряжённо работал над темой Великой Отечественной войны и в прозе. Складывающийся цикл сначала назывался «Рассказы бывалого солдата», но в процессе уточнения концепции и структуры книги выходил двумя изданиями в 1947 и 1952 годах под заглавием «Рассказы разведчика». Боевой опят автора в определённой степени отразился во всех рассказах. В первом издании было шесть рассказов: «Первое поручение», «Ночной крик», «Случай в бане», «Мышеловка» «У лесного ручья» и «В осаждённой крепости», которые показывали различные военные эпизоды, скреплялись образом «бывалого разведчика» и завершались «славой» героям. «На могиле друзей мы поставили небольшой памятник с лучистой пятиконечной звездой. И пошли дальше. На запад».Второе, переработанное и расширенное издание состояло из восьми рассказов, которые складывались в продуманную систему: «Первое поручение», «Ночной крик», «У лесного ручья», далее «В осажденной церкви», «Лесные друзья», «Однажды в пути» и завершающие «На подступах к Берлину» и «Герои не умирают». В книге совершенствовалась сказовая форма повествования и отчётливее выделялась авторская мысль – «герои не умирают».Очень ярко и органично дополняли книгу иллюстрации художника В.Киселёва. Почти все они вошли в нынешнее издание.Книга «Бессмертие» предлагает вниманию новых поколений читателей четыре лучших, проверенных временем рассказов Б.Озёрного: «Первое поручение», «Поединок (У лесного ручья)», «Лесные друзья» и «На подступах к Берлину», в которых событийность (эпизоды Великой Отечественной от «первого боевого поручения» до увлекательной разведистории «на подступах к Берлину») художественно связывается со словом и делом героев. Причем повествование, рассказывание идёт как вширь, так и вглубь.Особенно показательны в этом плане рассказы Б.Озёрного «Боевая разведка», «Рахе» и «Колдун», произведения трудной творческой истории, не прошедшие цензуру советского времени и опубликованные только в последние годы. В каждом из этих рассказов автор идёт по пути художественной концентрации, углубления внутренних, гуманистических аспектов темы войны и человека на войне.Рассказ «Боевая разведка» можно считать характерным, можно сказать, классическим в соотношениях событийных, боевых и человеческих, автобиографических аспектов военной темы. Но в финале рассказа Б.Озёрный нашел великолепный художественный «поворот»: «спор с одним политруком», спор, который открывал глубины проблемы патриотизма и гуманизм.Человек как проблема встаёт в рассказе «Рахе» - «Рахе, в переводе на русский язык, означает месть». И до самого финала – а он новеллистический, открытый – читатель будет следить за этой человеческой загадкой; «на него легло подозрение тягчайшего преступления – измены воинской присяге». Суд, оправдание – внутри самой ситуации.Народную быль военных лет представляет рассказ «Колдун», в котором смекалистый русский солдат – Иван Петрович - решает в сказочном стиле все житейские проблемы, да и хозяйка оказалась настоящей русской женщиной.Так проходит перед нами всё содержание этой книги, своеобразного военного избранного Б.Ф.Озёрного, заслуженный памятник его творчества.родилась 18 января 1939 года в Саратове. Высшее образование получила в Саратовском государственном университете – в 1962 году закончила филологический факультет и начала профессиональную деятельность в качестве преподавателя эстетического воспитания в системе профтехобразования. Богатый педагогический опыт был обобщен в методической разработке «Прекрасное в жизнь» (1969), которая получила широкий общественный резонанс. С 1981 года С.Б.Дурнова творчески проявляет себя в журналистике и газетном деле: корреспондент, а затем редактор многотиражной газеты «Металлист» Саратовского агрегатного завода. За время работы здесь получили много почётных грамот, награждена медалью «Ветеран труда».В последние десятилетия активно сотрудничала с саратовскими газетами: «Коммунист-XXI век», «Саратовские вести», «Земское обозрение»., публикуя в них материалы на злободневные морально-этические темы; знакомит читателей с жизнью и творчеством саратовских писателей 1940—1950 –х годов. Отдельная тема – творчество саратовского поэта-фронтовика Бориса Фёдоровича Озёрного. Материалы, посвященные ему и саратовским писателям-фронтовикам, ежегодно, с 2011 г., печатаются в журнале «Волга –XXI век». К 70-летию Великой Победы подготовила и выпустила литературно-художественный сборник «Родине». Это издание признано в 2015 году лучшей региональной книгой для юношества.Член Союза журналистов СССР и России.работает на кафедре советской литературы СГУ с 1966 года. В декабре 1971 года в Ученом совете филологического факультета СГУ защитил кандидатскую диссертацию «Проза Александра Неверова советского периода». В 1989 г. на заседании специализированного совета при МГУ им. М.В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук «Русская советская повесть 20-х годов. Поэтика жанра». С сентября 1991 по октябрь 2005 г. – профессор, заведующий кафедрой русской литературы ХХ в., затем кафедры новейшей русской литературы, с сентября 2015 г. – профессор кафедры русской и зарубежной литературы СГУ.В 1978–1980 гг. работал в должности приглашенного доцента в университете Мартина Лютера (Галле – Виттенберг, ГДР).Член диссертационных советов при СГУ и Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (1999).