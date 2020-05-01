В его жизни была война с Японией Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 7-мая-2020 — прочитано 21 раз В его жизни была война с Японией

Свиридов Василий Никифорович

(1926–1987 г.г.)



Шестнадцать лет проработал редактором газеты «Путь Ильича» Калининского района Василий Никифорович Свиридов. Журналисты старшего поколения помнят его как первого наставника в выбранной профессии, как опытного газетчика, умудрённого жизненным опытом человека, интересного собеседника, хорошо знавшего историю Родины и дело, которому посвятил свою жизнь.

Память о нём в редакционном коллективе жива. Мы часто вспоминаем «планёрки», которые он проводил беспристрастно, его пояснения сути газетных жанров, с пониманием принимали его замечания к написанным нами материалам. Редактор был компетентным человеком в вопросах сельского хозяйства, промышленного производства, событий из истории страны, и мы обращались к нему за советом в освещении той или иной темы, в написании ночных рейдов, зарисовок о заслуженных людях родного края. Василий Никифорович был и строгим редактором, и добрым, мудрым человеком, готовым прийти на помощь в трудные моменты жизни. Не могли не восхищать в нём жизнелюбие и порядочность, желание идти в ногу со временем и чувство юмора.

К сожалению, Василий Никифорович не особо откровенничал о своей личной жизни, и мы мало что знаем о ней. С помощью дочери Натальи Васильевны Степановой кое-какие сведения мы имеем. Родился Василий Никифорович 26 июня 1926 года в селе Дурникино Романовского района Саратовской области. До начала Великой Отечественной войны окончил Дурникинскую семилетку. Потом пятнадцатилетний подросток пошёл в колхоз работать трактористом.

В ноябре 1943 года был призван на службу в армию, там вступил в комсомол. Почти год служил солдатом-стрелком в 246-й стрелковой бригаде, а с октября 1944 года по июнь 1945-го – в 395-м стрелковом полку, затем – телефонистом 155-го армейского запасного полка. В его составе Василий Свиридов участвовал на восточном фронте в войне с империалистической Японией, обеспечивал связь командного пункта с военными действиями на передовой. В успешном проведении военных операций против японских войск есть и заслуга отважного радиотелефониста Василия Свиридова. После победы над квантунской армией в октябре 1945 года солдат-победитель был переведён для дальнейшей службы радиотелеграфистом в 413-й отдельный артиллерийско-пулемётный батальон. Боевые заслуги в войне с Японией красноармейца Свиридова отмечены орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией».

До увольнения в запас он служил в воинской части 29322, базировавшейся вблизи села Константиновка Молотовского района Приморского края, уволен в воинском звании младший сержант. Организаторские способности проявил, будучи секретарём комсомольской организации роты. В 1947 году принят кандидатом в члены КПСС. Во время службы проявил и творческие способности: был внештатным корреспондентом дивизионной и армейской газет. Тогда и решил посвятить себя интересной и ответственной профессии журналиста.

Журналистскую деятельность начал в марте 1958 года на малой родине, в романовской районной газете, а в 1962 году стал собственным корреспондентом межрайонной газеты «Путь к коммунизму», совершенствуя творческие способности, постоянно повышая самообразование. В апреле 1965 года В.Н. Свиридов заочно окончил высшую партийную школу при ЦК КПСС и с июня того же года был назначен редактором перелюбской районной газеты «Целинник», где проработал шесть лет. В апреле 1971 года переведён на должность заместителя редактора калининской районной газеты «Путь Ильича» и впоследствии назначен её редактором.

Полтора десятка лет плодотворной работы Василия Никифоровича – опытного журналиста, умелого организатора деятельности печатного органа райкома партии и райисполкома – способствовали увеличению тиража районной газеты. Коллектив под его руководством успешно реализовывал планы и решения партии. Высокая сознательность редактора, личная ответственность за порученное дело члена бюро райкома КПСС, порядочность и мудрость человека, прошедшего через испытания военного лихолетья, всегда были для сотрудников редакции примером справедливой и активной гражданской позиции, ответственности за каждое написанное слово, ориентиром для журналиста в повседневной работе. Именно таким мы помним Василия Никифоровича. За многолетний плодотворный труд В.Н. Свиридов награждён орденом «Знак Почёта», множеством Почётных грамот районного и областного уровней.

В редакционном альбоме есть немало фотографий, на которых Василий Никифорович запечатлён во время планёрок в коллективе, районных совещаний на важные темы, торжеств в День Великой Победы и других праздников, патриотических мероприятий в стенах редакции, в городских школах и т.д. Вместе с коллективом он всегда был во время массовых субботников по прополке овощных культур в колхозах и совхозах, на сенокосах и в других значимых общественных акциях. Он умел делать всё и учил молодёжь выполнять любую работу качественно, как велит совесть. Память о нашем уважаемом коллеге-журналисте, о настоящем патриоте Родины, защитнике Отечества, летописце-победителе живёт в сердцах сегодняшних журналистов и будет передаваться следующим поколениям сотрудников калининской районной газеты.

Галина ФЕДИНА.



Об авторе.

Галина Павловна Федина родилась в 1955 году. После окончания средней школы училась на филологическом факультете Балашовского государственного педагогического института. Несколько лет работала учителем в школе, и вот уже более 40 лет – сотрудник редакции калининской районной газеты, сегодня – ответственный секретарь, член Союза журналистов России. За эти годы в районке за её подписью опубликовано немало материалов на злободневные темы, рассказов о достойных земляках, репортажей с мест событий и т.д. Многолетний труд журналиста-ветерана Галины Фединой отмечен Почётными грамотами губернаторов области, министерства информации и печати Саратовской области, районной администрации, Благодарностью Саратовской областной Думы, премией губернатора Саратовской области в сфере журналистики. Память о нём в редакционном коллективе жива. Мы часто вспоминаем «планёрки», которые он проводил беспристрастно, его пояснения сути газетных жанров, с пониманием принимали его замечания к написанным нами материалам. Редактор был компетентным человеком в вопросах сельского хозяйства, промышленного производства, событий из истории страны, и мы обращались к нему за советом в освещении той или иной темы, в написании ночных рейдов, зарисовок о заслуженных людях родного края. Василий Никифорович был и строгим редактором, и добрым, мудрым человеком, готовым прийти на помощь в трудные моменты жизни. Не могли не восхищать в нём жизнелюбие и порядочность, желание идти в ногу со временем и чувство юмора.К сожалению, Василий Никифорович не особо откровенничал о своей личной жизни, и мы мало что знаем о ней. С помощью дочери Натальи Васильевны Степановой кое-какие сведения мы имеем. Родился Василий Никифорович 26 июня 1926 года в селе Дурникино Романовского района Саратовской области. До начала Великой Отечественной войны окончил Дурникинскую семилетку. Потом пятнадцатилетний подросток пошёл в колхоз работать трактористом.В ноябре 1943 года был призван на службу в армию, там вступил в комсомол. Почти год служил солдатом-стрелком в 246-й стрелковой бригаде, а с октября 1944 года по июнь 1945-го – в 395-м стрелковом полку, затем – телефонистом 155-го армейского запасного полка. В его составе Василий Свиридов участвовал на восточном фронте в войне с империалистической Японией, обеспечивал связь командного пункта с военными действиями на передовой. В успешном проведении военных операций против японских войск есть и заслуга отважного радиотелефониста Василия Свиридова. После победы над квантунской армией в октябре 1945 года солдат-победитель был переведён для дальнейшей службы радиотелеграфистом в 413-й отдельный артиллерийско-пулемётный батальон. Боевые заслуги в войне с Японией красноармейца Свиридова отмечены орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Японией».До увольнения в запас он служил в воинской части 29322, базировавшейся вблизи села Константиновка Молотовского района Приморского края, уволен в воинском звании младший сержант. Организаторские способности проявил, будучи секретарём комсомольской организации роты. В 1947 году принят кандидатом в члены КПСС. Во время службы проявил и творческие способности: был внештатным корреспондентом дивизионной и армейской газет. Тогда и решил посвятить себя интересной и ответственной профессии журналиста.Журналистскую деятельность начал в марте 1958 года на малой родине, в романовской районной газете, а в 1962 году стал собственным корреспондентом межрайонной газеты «Путь к коммунизму», совершенствуя творческие способности, постоянно повышая самообразование. В апреле 1965 года В.Н. Свиридов заочно окончил высшую партийную школу при ЦК КПСС и с июня того же года был назначен редактором перелюбской районной газеты «Целинник», где проработал шесть лет. В апреле 1971 года переведён на должность заместителя редактора калининской районной газеты «Путь Ильича» и впоследствии назначен её редактором.Полтора десятка лет плодотворной работы Василия Никифоровича – опытного журналиста, умелого организатора деятельности печатного органа райкома партии и райисполкома – способствовали увеличению тиража районной газеты. Коллектив под его руководством успешно реализовывал планы и решения партии. Высокая сознательность редактора, личная ответственность за порученное дело члена бюро райкома КПСС, порядочность и мудрость человека, прошедшего через испытания военного лихолетья, всегда были для сотрудников редакции примером справедливой и активной гражданской позиции, ответственности за каждое написанное слово, ориентиром для журналиста в повседневной работе. Именно таким мы помним Василия Никифоровича. За многолетний плодотворный труд В.Н. Свиридов награждён орденом «Знак Почёта», множеством Почётных грамот районного и областного уровней.В редакционном альбоме есть немало фотографий, на которых Василий Никифорович запечатлён во время планёрок в коллективе, районных совещаний на важные темы, торжеств в День Великой Победы и других праздников, патриотических мероприятий в стенах редакции, в городских школах и т.д. Вместе с коллективом он всегда был во время массовых субботников по прополке овощных культур в колхозах и совхозах, на сенокосах и в других значимых общественных акциях. Он умел делать всё и учил молодёжь выполнять любую работу качественно, как велит совесть. Память о нашем уважаемом коллеге-журналисте, о настоящем патриоте Родины, защитнике Отечества, летописце-победителе живёт в сердцах сегодняшних журналистов и будет передаваться следующим поколениям сотрудников калининской районной газеты.Галина Павловна Федина родилась в 1955 году. После окончания средней школы училась на филологическом факультете Балашовского государственного педагогического института. Несколько лет работала учителем в школе, и вот уже более 40 лет – сотрудник редакции калининской районной газеты, сегодня – ответственный секретарь, член Союза журналистов России. За эти годы в районке за её подписью опубликовано немало материалов на злободневные темы, рассказов о достойных земляках, репортажей с мест событий и т.д. Многолетний труд журналиста-ветерана Галины Фединой отмечен Почётными грамотами губернаторов области, министерства информации и печати Саратовской области, районной администрации, Благодарностью Саратовской областной Думы, премией губернатора Саратовской области в сфере журналистики.