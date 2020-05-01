Легенда города Энгельса Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 6-мая-2020 — прочитано 18 раз Легенда города Энгельса

Шпилёв Марат Сергеевич

(1924 — 1997)



Участник Великой Отечественной войны Марат Сергеевич Шпилёв занесён в Книгу Почёта Энгельсского муниципального района. И занесён волне заслуженно, ибо его считают, и по праву, легендой города Энгельса.

Родился Марат Шпилёв 5 июля 1924 года в Аткарске у родственников семьи, но тут же был перевезён в Саратов, где жили его родители. Отец его Сергей Николаевич, один из организаторов Саратовского комсомола, партийный работник, учёный, преподаватель аграрного института коммунистической академии в Москве, был в 1937 году репрессирован, мать София Ивановна - из обеспеченной семьи пензенских мещан. Грамотная, эрудированная, она сыграла немалую роль в воспитании сына, и их привязанность, взаимная любовь и уважение хорошо раскрываются в письмах сына.

В 1936 году семья переехала жить в город Энгельс. В эти же годы он впервые взял в руки фотоаппарат. По окончании восьмого класса, в 1940 году, М.Шпилёв поступил в куйбышевский техникум речного флота, где его и застала война. Бросив учёбу, возвратился домой, дабы материально помочь семье, в которой, кроме неработающей матери, было три малолетних сестры. Работал в транспортной конторе, но стремился всем сердцем попасть добровольно на фронт. И добился. 24 августа 1942 года был призван Энгельсским горвоенкоматом. Грамотный юноша был направлен в Тамбовское военное училище. В конце февраля 1943 года в числе других курсантов направлен на фронт.

Воевал в составе 115-й отдельной стрелковой бригады, был командиром миномётного расчёта, принимал участие в боях севернее Севска, после чего сражался в составе 16-го гвардейского Краснознаменного Казачьего полка легендарного кавалерийского корпуса Л.Доватора. За выполнение боевого задания в районе деревни Беседки, западнее Мозыря, был награждён медалью «За боевые заслуги». За бой при форсировании реки Шпрее награждён орденом Отечественной войны II степени, позднее – медалью «За взятие Берлина».



От редакции Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы»:



Вот, что мы нашли на сайте «Память народа» о М.С.Шпилеве (https://pamyat-naroda.su/awards/2178202). Реквизиты первого документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 686044. Единица хранения 4299

• Фамилия, имя, отчество: Марат Сергеевич Шпилев

• Дата рождения военнослужащего: __.__.1924

• Время поступления на службу: нет данных

• Место призыва: Энгельсский ГВК, Саратовская обл., г. Энгельс

• Воинское звание на момент награждения: гв. рядовой

• Место службы: 16 гв. кп 4 гв. кд 1 БелФ

Чем награжден - медаль «За отвагу»: «За то, что в боях за деревни Остожанка и беседки Полесской области с 10.01 по 22.01.44 г. Поддерживал бесперебойную телеграфную связь с огневой позицией, чем обеспечил поражение целей противника минометным огнем батарей».

Следующая запись. https://pamyat-naroda.su/awards/29247804 - о награждении гв. сержанта (место службы 16 гвардейский кавалерийский полк 4-й гвардейской кавалерийской дивизии 2 кв кк ) орденом Отечественной войны II степени. «В боях с немецкими захватчиками на территории Германии в районе переправы на реке Шпрее, будучи наводчиком миномета, огнем из своего миномета уничтожил: 2 ручных пулемета и уничтожил расчет противотанковой пушки противника и до 12 нем. солдат и офицеров. 30 апреля 1045 года на подступах к г. Ф…к (неразборчиво- ред.) огнем своего миномета с открытой позиции уничтожил до 9 гитлеровцев, 1 ручной, 1 станковый пулемет противника и прямым попаданием мин подбил две автомашины противника с боеприпасами. Во время контратаки противника убил из личного оружия 2 гитлеровцев и 1 взял в плен.» (Реквизиты документа: ЦАМО. Фонд 33. Опись 686196. Единица хранения 6533).

После тяжёлых фронтовых будней началась его творческая жизнь. Художник горпарка, городского драмтеатра, руководитель изо-, фото- и туристских кружков Дворца пионеров. С 1959 года и до конца своих дней – главный художник и фотограф треста №3 «Энгельсхимстрой», фотолетописец города.

В филиале государственного архива Саратовской области в городе Энгельсе создан личный фонд замечательного человека Марата Сергеевича Шпилёва – профессионального художника, писателя, поэта, летописца нашего города.

Бесценные реликвии включены в опись дел: дневник военных лет, который он вёл тайно на восьмушках бумаги и прятал его в комсомольском билете в нагрудном кармане гимнастёрки, письма с фронта – Софье Иосифовне Ермолаевой. Письма эти экспонировались на выставке в правительстве Саратовской области.

Личные документы Марата Сергеевича, его родных, дневники разных лет, обширная переписка, литературные труды о войне (очерки, рассказы, стихи) легли в основу книги «Я должен рассказать», изданной в 2002 году в Приволжском книжном издательстве.

Елизавета Ерина.

Об авторе

Ерина Елизавета Моисеевна, публицист, краевед, журналист, архивист. Родилась 12 октября на Украине. Детство прошло в селе Фриденфельд АССР НП (ныне село Комсомольское Краснокутского района). Окончила СГПИ им. Федина, преподавала в школе и училище в Читинской области, работала в системе народного образования Саратовской области. В 1966 – 2012 гг. – директор Центрального архива АССР немцев Поволжья (теперь – Государственный исторический архив немцев Поволжья в городе Энгельсе).

Автор множества статей и книг по истории города Энгельса и Республики немцев Поволжья, среди которых «Очерки истории культуры немецкой автономии на Волге» и краеведческий пятитомник «Под Покровом Богородицы».

Награждена знаком Губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле», высшим орденом Германии I класса за особые заслуги перед ФРГ, медалью «250 лет служения Российскому Отечеству» национально-культурной автономии немцев Саратовской области. Отмечена грамотами советских и российских архивных служб, дипломами и грамотами участника Всероссийского конкурса журналистов и писателей «Мы горды Отечеством своим», и многими другими наградами всероссийского и международного уровня. В 2018 году «За усердные труды во славу Святой церкви» награждена Патриаршей медалью и стала лауреатом литературной премии им. М.Н.Алексеева за книгу «Под Покровом Богородицы».

Член Союза журналистов России. Участник Великой Отечественной войны Марат Сергеевич Шпилёв занесён в Книгу Почёта Энгельсского муниципального района. И занесён волне заслуженно, ибо его считают, и по праву, легендой города Энгельса.Родился Марат Шпилёв 5 июля 1924 года в Аткарске у родственников семьи, но тут же был перевезён в Саратов, где жили его родители. Отец его Сергей Николаевич, один из организаторов Саратовского комсомола, партийный работник, учёный, преподаватель аграрного института коммунистической академии в Москве, был в 1937 году репрессирован, мать София Ивановна - из обеспеченной семьи пензенских мещан. Грамотная, эрудированная, она сыграла немалую роль в воспитании сына, и их привязанность, взаимная любовь и уважение хорошо раскрываются в письмах сына.В 1936 году семья переехала жить в город Энгельс. В эти же годы он впервые взял в руки фотоаппарат. По окончании восьмого класса, в 1940 году, М.Шпилёв поступил в куйбышевский техникум речного флота, где его и застала война. Бросив учёбу, возвратился домой, дабы материально помочь семье, в которой, кроме неработающей матери, было три малолетних сестры. Работал в транспортной конторе, но стремился всем сердцем попасть добровольно на фронт. И добился. 24 августа 1942 года был призван Энгельсским горвоенкоматом. Грамотный юноша был направлен в Тамбовское военное училище. В конце февраля 1943 года в числе других курсантов направлен на фронт.Воевал в составе 115-й отдельной стрелковой бригады, был командиром миномётного расчёта, принимал участие в боях севернее Севска, после чего сражался в составе 16-го гвардейского Краснознаменного Казачьего полка легендарного кавалерийского корпуса Л.Доватора. За выполнение боевого задания в районе деревни Беседки, западнее Мозыря, был награждён медалью «За боевые заслуги». За бой при форсировании реки Шпрее награждён орденом Отечественной войны II степени, позднее – медалью «За взятие Берлина».После тяжёлых фронтовых будней началась его творческая жизнь. Художник горпарка, городского драмтеатра, руководитель изо-, фото- и туристских кружков Дворца пионеров. С 1959 года и до конца своих дней – главный художник и фотограф треста №3 «Энгельсхимстрой», фотолетописец города.В филиале государственного архива Саратовской области в городе Энгельсе создан личный фонд замечательного человека Марата Сергеевича Шпилёва – профессионального художника, писателя, поэта, летописца нашего города.Бесценные реликвии включены в опись дел: дневник военных лет, который он вёл тайно на восьмушках бумаги и прятал его в комсомольском билете в нагрудном кармане гимнастёрки, письма с фронта – Софье Иосифовне Ермолаевой. Письма эти экспонировались на выставке в правительстве Саратовской области.Личные документы Марата Сергеевича, его родных, дневники разных лет, обширная переписка, литературные труды о войне (очерки, рассказы, стихи) легли в основу книги «Я должен рассказать», изданной в 2002 году в Приволжском книжном издательстве.Об автореЕрина Елизавета Моисеевна, публицист, краевед, журналист, архивист. Родилась 12 октября на Украине. Детство прошло в селе Фриденфельд АССР НП (ныне село Комсомольское Краснокутского района). Окончила СГПИ им. Федина, преподавала в школе и училище в Читинской области, работала в системе народного образования Саратовской области. В 1966 – 2012 гг. – директор Центрального архива АССР немцев Поволжья (теперь – Государственный исторический архив немцев Поволжья в городе Энгельсе).Автор множества статей и книг по истории города Энгельса и Республики немцев Поволжья, среди которых «Очерки истории культуры немецкой автономии на Волге» и краеведческий пятитомник «Под Покровом Богородицы».Награждена знаком Губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле», высшим орденом Германии I класса за особые заслуги перед ФРГ, медалью «250 лет служения Российскому Отечеству» национально-культурной автономии немцев Саратовской области. Отмечена грамотами советских и российских архивных служб, дипломами и грамотами участника Всероссийского конкурса журналистов и писателей «Мы горды Отечеством своим», и многими другими наградами всероссийского и международного уровня. В 2018 году «За усердные труды во славу Святой церкви» награждена Патриаршей медалью и стала лауреатом литературной премии им. М.Н.Алексеева за книгу «Под Покровом Богородицы».Член Союза журналистов России.