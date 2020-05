Союз журналистов России

Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Еще раз о грантовых проектах и результатах конкурса СМИ 1-мая-2020 — прочитано 157 раз Только что мы подвели итоги областного конкурса, опубликовали результаты. Победителями стали 21 средство массовой информации областного уровня, всего 52 проекта. В опубликованной информации об итогах Только что мы подвели итоги областного конкурса, опубликовали результаты. Победителями стали 21 средство массовой информации областного уровня, всего 52 проекта. В опубликованной информации об итогах Подробнее... Все конкурсы! Их имен не стихнет слава Часть 2 Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 5-мая-2020 — прочитано 21 раз Их имен не стихнет слава

Часть II

Продолжаем публикацию биографий известных саратовцев – участников войны. Информация предоставлена Валерием Михайловичем Ганским

Освобождал Чехословакию

Георгий Яковлевич Лозгачёв-Елизаров

(1906 — 1970)



Советский писатель, гвардии капитан. Родился в Саратове в семье железнодорожного обходчика (по другим данным дворника) Якова Ивановича Лозгачёва и его жены Февронии Игнатьевны.

В 1912 году усыновлён Марком Тимофеевичем Елизаровым и Анной Ильиничной Ульяновой-Елизаровой. Проживал в Петербурге с новыми родителями, где учился в коммерческом училище.

Некоторое время работал техником-нормировщиком на Тульском патронном заводе, затем инженером на Турксибе. После смерти своей воспитательницы вернулся в родной Саратов, окончил юридическую школу и работал в прокуратуре.

С 1930-х жил и работал в Саратове, сначала следователем, затем инженером. В дальнейшем занимался журналистской деятельностью. В 1941 году ушёл на фронт. В составе 357-й Алма-Атинской дивизии дошел до Праги. В Вене был ранен и получил инвалидность II группы.

Награды: орден Красной Звезды, Золотая медаль за освобождение Чехословакии, за взятие Вены.



Его боевой путь от Крыма до Берлина

Аронс Илья Борисович

(12 (25).01.1910 – 15.04.1983)



Илья Борисович Аронс родился в городе Царицыне (Царицынский уезд, Саратовская губерния, Российская империя). Оператор, фронтовой кинооператор.

В 1933 — 1936 — фотограф газет: «Коммунар», «Северо-Кавказский большевик», северо-кавказского отделения «Союзфото» в Пятигорске.

В 1936 году - военный корреспондент газеты «Красный кавалерист».

В январе-мае 1937 — фотограф газеты «Молот» и «Курортной газеты».

С мая 1942 — ассистент оператора киногруппы Закавказского (Южного) фронта.

В период с 15 июля 1942 по 15 марта 1943 гг. — на дипломной работе.

С июля 1943 года — в киногруппе Северо-Кавказского фронта.

В декабре 1944 — май 1945 — в киногруппе 1-го Белорусского фронта.

В составе фронтовых киногрупп принимал участие в боевых операциях:

— в составе 47- й армии:

— Оборонительная операция войск Крымского фронта на Керченском полуострове. Период: c 08.05.1942 по 19.05.1942 гг.;

— Оборона перевалов центральной части главного Кавказского хребта 46-й Армией. Август-декабрь 1942 г. Период: c 01.08.1942 по 31.12.1942 гг. ;

— Новороссийская оборонительная операция 47-й А. Период: c 19.08.1942 по 26.09.1942 гг.;

—Краснодарско-Новороссийская наступательная операция. Период: c 11.01.1943 по 24.05.1943 гг.;

— Оборонительный период битвы под Курском. 5.7-23.7.43 г. Период: c 05.07.1943 по 23.07.1943 г.;

— Оборонительная операция на Белгородско-Курском направлении. Период: c 05.07.1943 по 23.07.1943 гг. ;

— Курская битва. Период: c 05.07.1943 по 23.08.1943 г.;

— Контрнаступление советских войск в битве под Курском. Период: c 12.07.1943 по 23.08.1943 г;

—Белгородско-Харьковская наступательная операция. Период: c 03.08.1943 по 23.08.1943 г.;

— Наступление Воронежского и Степного фронтов с целью выхода на р. Днепр. Период: c 25.08.1943 по 30.09.1943 г.;

—Букринская наступательная операция. Период: c 12.10.1943 по 24.10.1943 г;

— 2-й удар. Разгром на правобережной Украине: февраль-март 1944 г. Период: c 01.02.1944 по 31.03.1944 г;

— 5-й удар. Разгром немцев в Белоруссии. Июнь-июль 1944 г. Период: c 01.06.1944 по 31.07.1944 г.;

— Люблинско-Брестская наступательная операция. Период: c 18.07.1944 по 02.08.1944 г. (Операция 5-го удара);

— Висло-Одерская наступательная операция. Период: c 14.01.1945 по 03.02.1945г.;

— Восточно-Померанская наступательная операция. Период: c 10.02.1945 по 31.03.1945 г;

— Берлинская наступательная операция. Период: c 16.04.1945 по 08.05.1945 г.

— в составе 1 Белорусского фронта:

— 5-й удар. Разгром немцев в Белоруссии. Июнь-июль 1944 г. Период: c 01.06.1944 по 31.07.1944 г.;

—Бобруйская наступательная операция. Период: c 24.06.1944 по 29.06.1944 г. (Операция 5-го удара);

— Минская наступательная операция. Период: c 29.06.1944 по 04.07.1944 г. (Операция 5-го удара);

— Люблинско-Брестская наступательная операция. Период: c 18.07.1944 по 02.08.1944 г. (Операция 5-го удара);

— Висло-Одерская наступательная операция. Период: c 14.01.1945 по 03.02.1945 г.;

— Восточно-Померанская наступательная операция. Период: c 10.02.1945 по 31.03.1945 г.;

— Наступательная операция по ликвидации Кюстринского выступа и расширение плацдармов на р. Одер. Период: c 22.03.1945 по 30.03.1945 г.;

— Берлинская наступательная операция. Период: c 16.04.1945 по 08.05.1945 г.

Кадры, снятые И. Аронсом вошли в документальные фильмы: «Битва за Кавказ» (1943), «Битва за Севастополь» (1944), «Освобождение Советской Белоруссии» (1944), «В Померании» (1944), «Освобождение Советской Белоруссии» (1944), «От Вислы до Одера» (1945), «Парад Победы» (1945).

Илья Аронс первым из фронтовых операторов вошел в рейхсканцелярию – бункер Гитлера и сумел в темноте снять трупы отравившейся четы Геббельсов и их шестерых детей.

Награды

1944 — Медаль «За оборону Москвы», 1944 — Медаль «За оборону Кавказа»,1945 — Орден Красной Звезды,1945 — Орден Отечественной войны I степени.



Он первым написал: «День Победы»

Илья Григорьевич Эренбург

(14 [26].01.1891 — 31.08.1967)



Илья Григорьевич Эренбург - русский писатель, поэт, публицист, журналист.

В 1907 году был избран в редколлегию печатного органа Социал-демократического союза учащихся средних учебных заведений Москвы. В 1914—1917 годах был корреспондентом русских газет «Утро России» и «Биржевые ведомости» на Западном фронте. В 1921—1924 годах жил в Берлине, где выпустил около двух десятков книг, сотрудничал в «Новой русской книге», вместе с Л. М. Лисицким издавал конструктивистский журнал «Вещь». С 1923 года работал корреспондентом «Известий». Во время гражданской войны в Испании (1936—1939) Эренбург был военным корреспондентом «Известий» и печатался под псевдонимом «Поль Жослен». Ещё в 1937 Эренбург получил орден Красной Звезды, в 1944 – орден Ленина, французы наградили его орденом Почётного Легиона. В годы Великой Отечественной войны был корреспондентом газеты «Красная звезда», писал для других газет, в том числе и саратовского «Коммуниста», для Совинформбюро. В наших краях Эренбург впервые оказался в 1941 году, будучи корреспондентом Совинформбюро. «В начале декабря, – вспоминал он, – я был возле Саратова на параде армии генерала Андерса, образованной из военнопленных поляков». Эренбург прославился пропагандистскими антинемецкими статьями и произведениями, которых написал за время войны около 1500. Значительная часть этих статей, постоянно печатавшихся в газетах «Правда», «Известия», «Красная звезда», собраны в трёхтомнике публицистики «Война» (1942—1944).«Не всякий желающий может стать журналистом. Многолетняя усидчивость на университетской скамье не сделает из вас журналиста-газетчика, если в душе нет внутреннего горения, таланта, нет сердечной теплоты для этой, пожалуй, самой сложной, но прекрасной и, я бы сказал, всеобъемлющей профессии»,- писал Эренбург. Генерал Давид Ортенберг, редактор газеты «Красная звезда», в которой с начала войны работал Илья Эренбург, вспоминал, как Илья Григорьевич, «среднего роста человек сугубо штатского вида, в мешковатом костюме серо-коричневого цвета» занимал одну из уборных примы Центрального театра Красной Армии, где в это время размещалась редакция. Как в первую же ночь писатель упал и расшибся на подходе к театру, назвав новое пристанище редакции «вызовом смерти». Писал Эренбург на своей пишущей машинке прописными буквами на пористой газетной бумаге или полупрозрачных лощеных листках, весь усыпанный пеплом от неугасавшей трубки. Он дожидался гранок, потом читал еще и верстку, правил, менял, делал вставки, вычеркивал. Еще задолго до слов политрука Василия Клочкова Эренбург писал: «Каждый боец знает: позади Москва». Каждый день Эренбург разбирал мешки с письмами, папки фронтовых и армейских газет. Любопытный вид был у писателя, когда он надевал военную форму: сапоги большие, голенища болтались, как колокола. Вместо портянок – бело-розовые бинты, привезенные когда – то из Франции. Из-под пилотки торчали космы волос. Самую точную характеристику работе писателя во время войны дал М.И. Калинин: «Эренбург ведет рукопашный бой с немцами». Эренбург - автор первого в русской литературе употребления словосочетания «День Победы» — оно появилось 12 декабря 1941 года, в начале контрнаступления под Москвой, в статье «Судьба Победы», опубликованной писателем в газете «Московский железнодорожник».

…В 1951 году Эренбург стал депутатом Верховного Совета РСФСР от Энгельсского избирательного округа. Встречался Илья Эренбург с журналистами, писателями и работниками издательств Саратова в конференц-зале редакции газеты «Коммунист» на улице Ленина. Репортаж о встрече «И.Г. Эренбург у журналистов и писателей Саратова» и фотографии были помещены в газете №35 от 11 февраля 1951 года.



Спецкорр на Нюрнбергском процессе

Константин Александрович Федин

(12 (24).02.1892— 15.07.1977)



Константин Александрович Федин наш знаменитый земляк, русский советский писатель и журналист, специальный корреспондент. Первый секретарь (1959—1971) и председатель правления (1971—1977) Союза писателей СССР. Герой Социалистического Труда (1967).

Родился в Саратове в семье владельца писчебумажного магазина. С детства был увлечён писательством. Коммерческую деятельность отца продолжать не хотел. Но в 1911 году всё же поступил в Московский коммерческий институт. Его первые публикации относятся к 1913 году — сатирические «мелочи» в «Новом сатириконе», еженедельном литературно-художественном сатирическом журнале, издававшимся в Санкт-Петербурге. В 1919 году, живя в Сызрани, работает секретарём городского исполкома, редактирует газету «Сызранский коммунар» и журнал «Отклики». В октябре 1919 года мобилизован и направлен в Петроград в политотдел Отдельной Башкирской кавалерийской дивизии, где служил до перевода в редакцию газеты 7-й армии «Боевая правда». Печатается в «Петроградской правде». Весной 1921 года Федин входит в содружество «Серапионовы братья», назначается ответственным секретарём, а вскоре и членом редколлегии журнала «Книга и революция».

В годы войны, с октября 1941 по январь 1943 год, живёт с семьёй в эвакуации в городе Чистополь. С ноября 1945 по февраль 1946 года — специальный корреспондент газеты «Известия» на Нюрнбергском процессе. В годы войны им написаны три цикла очерков по впечатлениям от поездок на прифронтовые и освобождённые от оккупации области. В октябре 1966 года Федин присутствовал и выступил на расширенном заседании редколлегии журнала «Волга».



Он был одним из немногих,

кому удалось выйти из окружения под Вязьмой

Марк Савельевич Гельфанд

(1899—1950)



Марк Савельевич Гельфанд - советский литературный критик, журналист из семьи земского врача Балашовской земской управы С. Д. Гельфанда, почетного гражданина города Балашова. Мать – А. М. Темкина – учитель музыки, выпускница Варшавской консерватории по классу фортепиано, из рода, к которому принадлежит известный иллюзионист Дэвид Копперфилд. С отличием окончив балашовскую гимназию, Марк Савельевич пошел по стопам отца, начав учиться на врача в Ростове-на-Дону. Но в 1918 году возвращается в Балашов, вступает в РКП(б) и с головой окунается в партийную и общественную работу. Возглавляет редакцию местной газеты «Борьба». Молодому редактору удалось сплотить вокруг себя толковых сотрудников, коллектив рабкоров. В 1919 году в газете работал Антон Пришелец (Антон Ходаков), будущий популярный поэт – песенник. Среди авторов «Борьбы» был молодой Альберт Манфред, впоследствии известный историк, один из крупнейших в мире специалистов по наполеоновской эпохе. Гельфанд писал рецензии на спектакли балашовского драмтеатра под псевдонимом «не-критик». В 1925 году Марк Гельфанд переводится в Саратов в качестве журналиста и критика губернской газеты «Саратовские Известия». Публикуется под псевдонимами Фома Зыков и Марко Брун, и даже является ответственным редактором газеты, выпускаемой тиражом 25000 экземпляров. Партийного журналиста направляют на учебу в Москву в Коммунистический университет им. Я. М. Свердлова, позже в Институт красной профессуры, где затем он остается в качестве преподавателя. В 1932 году Гельфанда посылают корреспондентом ТАСС в Западную Европу. Из Парижа, Рима, Женевы он посылает анонимные корреспонденции в «Правду», «Известия». В годы гражданской войны в Испании (1936 – 1939) Марк Савельевич был в числе советских корреспондентов в этой стране. Илья Эренбург в мемуарах «Люди, годы, жизнь» вспоминал о мужестве Гельфанда в Испании, его юморе, его смешной пьеске, героями которой были Роман Кармен, Илья Эренбург, Михаил Кольцов и сам автор, получивший орден Красного знамени.

Осенью 1941 года, в самый разгар сражения под Москвой, Гельфанд записался в народное ополчение. Его часть попала в окружение под Вязьмой, из которого лишь немногие вышли. Гельфанд был отозван с фронта в распоряжение Совинформбюро для вещания на Испанию и страны Латинской Америки.



«Чтобы писать о войне,

нужно быть

предельно честным человеком»

Лев Владимирович Прозоровский

(1914-1988)



Лев Владимирович Прозоровский – один из немногих советских писателей, пришедших в большую литературу из рядов стражей правопорядка. Родился он в деревне Александровка Аткарского уезда Саратовской губернии 16 декабря 1914 года в семье земского врача. Уже в 15 лет в Саратове Лева – ученик электромонтера гостиницы «Астория» (ныне «Волга»), где два года до этого жил Владимир Маяковский и принимал в своем номере саратовских литераторов. А уже в 1930 году Лев Прозоровский работает помощником электроосветителя Саратовского краевого оперного театра. Лев Прозоровский стал в 1931 году активистом созданной в Саратове организации ОСОДМИЛа (общество содействия милиции и уголовного розыска) и поступил в 5-ю Саратовскую школу РКМ (Российская Красная Милиция), которая готовила работников милиции и уголовного розыска. Поступающие в школу должны были иметь возраст не старше 30 лет и образование не ниже 7 классов. Срок обучения два года. Окончившим школу присваивалось звание старший сержант. Курсант оперативно-технического отделения (как писал Прозоровский в своей трудовой анкете при вступлении в Союз писателей СССР в мае 1955 года) учился судебной фотографии – дактилоскопии. Полученные знания в саратовской милицейской школе позже помогли автору в написании приключенческих повестей. В 1932 году на смену ОСОДМИЛу пришли БСМ (бригады содействия милиции) и Лев Прозоровский работает помощником оперативного уполномоченного СУР (Саратовского уголовного розыска).

Лев Прозоровский начал сотрудничать с краевой газетой «Поволжская правда» и одновременно работать репортером Всесоюзной фотохроники. Любовь к литературе привела его на литературный факультет Саратовского педагогического института, где он проучился два года под руководством декана А.П. Скафтымова, ставшего известным ученым-филологом. Ходя по редакциям саратовских газет, Прозоровский познакомился с работницей отдела писем газеты «Коммунист» Ириной. Женился. У них в 38-м родилась дочь Людмила. Жили в старом доме на улице Крапивной (ныне Т. Шевченко). В 1940 году в альманахе «Литературный Саратов» саратовского областного отделения союза советских писателей было напечатано стихотворение Льва Прозоровского, «Кукушка», в котором автор напророчил свою судьбу:

Скажи кукушка сколько лет

Мой милый проведет со мною?

В ответ раздалось на суку

Одно спокойное «ку-ку».

- А сколько на своем веку

Он встретит девушек красивых?

Кукушка сверху «ку-ку-ку,

Ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку»

И упорхнула торопливо…

Весна по-прежнему цвела,

Но без тебя и без кукушки.

В первые недели войны отдел агитации и пропаганды Саратовского ГК ВКП(б) привлек молодого поэта в выпусках ежедневных сатирико-публицистических «Агит-окон» на улицах города, в которых Прозоровский писал поэтические памфлеты на злобу дня. Начало войны поставило милицейского фотографа Льва Прозоровского в курсантский строй саратовских курсов артиллерийской инструментальной разведки и через два месяца привело на Волховский фронт в 59-ю армию, 708-й отдельный разведывательно-артиллерийский дивизион вычислителем фотобатареи в звании старшины. Боевое крещение старшина Прозоровский принял в октябре 1941 года. По штатному расписанию ему полагался автомат ППД (пистолет-пулемет системы Дегтярева). Но главным его оружием был фотоаппарат – знаменитая «Лейка», ведь боевой работой вычислителя фотобатареи была фоторазведка вражеских позиций на переднем крае, и даже в фашистском тылу. Возвращаясь с фоторазведки Лев Прозоровский «добивал» недоснятую до конца катушку с фотопленкой фотографиями боевых товарищей и встреченных на фронтовых дорогах солдат. В газете «Коммунист» за сентябрь 1943 года в рубрике «За землю родную» поэт напечатал «Балладу о связном». Герой баллады связной Илья Коричков вспоминает «сторонушку свою». В архиве дочери поэта Бориса Озёрного С.Б. Дурновой сохранилось письмо из полевой почты 97742-ПП от Л.В. Прозоровского «другу Боречке». От 25 XII-43 г.

Лев Прозоровский стал корреспондентом-организатором редакции красноармейской газеты 59-армии сначала Ленинградского, а потом 1-го Украинского фронтов «На разгром врага» и прошел с ней Германию, Польшу, Чехословакию, Финляндию. «И вот настал благословенный час» - кончилась война. Прозоровский записывает во фронтовую поэтическую тетрадь стихи «Возвращение»:

…Жена с лица смахнет слезу украдкой…

А что же я скажу тебе жена?

Ты всю войну прошла со мною рядом…

Военный корреспондент армейской газеты после войны так и не вернулся в родной Саратов, хотя связь с саратовскими газетами не терял. В 1947 году в газете «Коммунист» помещены стихи Прозоровского. Газетные жанры становятся ему родными. Так же, как и редакции «Вечернего Ленинграда», «Советской Латвии», «Латвийского моряка», «Советской молодежи». Л. Прозоровский сотрудничал не только с Р. Паулсом, но и с другими композиторами.

А в Саратове растет дочь так похожая на отца. И началась оживленная переписка. «На моем письменном столе стоят все, присланные тобой фотографии в разные годы, и я имею возможность убедиться, как ты росла и хорошела». Лев Владимирович рекомендует «доченьке Люсеньке» поработать годик по своей будущей филологической специальности и обратиться за помощью к его старым саратовским товарищам: поэту Борису Озерному, секретарю саратовского отделения Союза писателей, Борису Боброву, руководителю саратовских художников, журналистам газет «Коммунист» и «Молодой сталинец» Александру Уланову, Александру Матвеенко, Юзику Соловьеву, Марку Береговому, который, будучи корреспондентом молодежной газеты «Молодой ленинец», в 1929 году брал интервью у Максима Горького, фоторепортеру Льву Крушинскому, Н.П.Малороссиянову. Людмила Львовна Прозаровская, работавшая редактором в издательствеСГУ, задается вопросом, почему, как многие военные корреспонденты, отец не пишет о войне. Ответ на этот вопрос она получила из аудиокассеты, на которой записано интервью отца. В этом интервью Лев Прозоровский говорит: «У меня была мысль после войны написать о войне. Тут надо быть предельно честным человеком. Писать о боли своей, писать о том, что ты пережил, уметь обобщить, уметь помнить… писать можно об этом, но нужно иметь редкий дар, талант. Такого таланта у меня нет. Очерков о войне я писал много, но книгу о войне я, к сожалению, написать не смогу».

В архиве Л. В. Прозоровского было около трёх десятков фотоплёнок, отснятых в 1942 и 1945 гг. на Ленинградском и 1-м Украинском фронтах (в том числе, фотографии, сделанные в концлагере Явожно, филиале лагеря смерти Аушвиц). Награды: медаль «За оборону Ленинграда», орден Красной Звезды (13.06.1945г.), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985 г.); нагрудные знаки: «Отличник культурного шефства над Вооружёнными Силами СССР» (1980) и «Отличник погранвойск» 1-й и 2-й степени пограничных войск КГБ СССР.

Об авторе

Ганский Валерий Михайлович. Окончил Саратовский политехнический институт, профессия – инженер-строитель. Корреспондент ряда саратовских СМИ, член Союза журналистов России. Начал публиковать свои стихи во всесоюзных журналах «Уральский следопыт», «Искорка», «Советский воин» с 70-х годов. Печатается в литературных журналах «Волга ХХI век», «Сура», «Белая скала» (Крым), «Вышгород» (Эстония), «Новый ренессанс» (Германия), «Новая литература», «Родное слово», «День и ночь», «Страстной бульвар, 10». Автор книг поэзии и прозы: «И мой Пушкин», «Мой саратовский причал», серии книг «Дорогие мои саратовцы», «Витте против Столыпина». Член жюри международного литературного конкурса имени Ольги Бешенковской. Дипломант и лауреат литературных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский stil», премия Артема Боровикова, «Моя малая Родина». Лауреат литературного конкурса «Легенды фонтанного дома» в номинации «Вклад в изучение истории Шереметьевых» (Санкт-петербург», 2018 год). Член жюри городских школьных конкурсов юных журналистов, поэтов и прозаиков.



