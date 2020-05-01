Союз журналистов России

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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Еще раз о грантовых проектах и результатах конкурса СМИ 1-мая-2020 — прочитано 150 раз Только что мы подвели итоги областного конкурса, опубликовали результаты. Победителями стали 21 средство массовой информации областного уровня, всего 52 проекта. В опубликованной информации об итогах Только что мы подвели итоги областного конкурса, опубликовали результаты. Победителями стали 21 средство массовой информации областного уровня, всего 52 проекта. В опубликованной информации об итогах Подробнее... Все конкурсы! К штыку приравняли перо Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 5-мая-2020 — прочитано 15 раз К штыку приравняли перо



Первый митинг на заводе «Молот», 1941 год. Петровск. Фото из интернета (музея завода).



По свидетельству очевидцев



Никогда не была согласна с расхожим мнением о том, что «газета живет только один день». Да, чаще всего, познакомившись с очередным номером, наш читатель не откладывает его на хранение (если только в нем нет рассказа о нем самом). Но существует немало библиотек и хранилищ, где газетные подшивки всех лет ожидают своего читателя – исследователя, краеведа, просто неравнодушного к истории человека. Кто или что еще так непосредственно расскажет о своем времени, как ни газета – летописец настоящего и прошлого. Пожелтевшие страницы газетной бумаги хранят свидетельства очевидцев, участников событий, о которых рассказывают. Поверьте – это так интересно: читать газету тридцать или пятьдесят лет спустя… А что говорить об издании почти 80-летней давности!

Обратиться к подшивкам нашей районной газеты периода Великой Отечественной войны меня заставил Проект, реализуемый Саратовским отделением Союза журналистов России «Летописцы-Победители». В нем мы рассказываем о журналистах-участниках войны, работавших до нее или после в саратовских областных и районных изданиях. К сожалению, никто из живущих ныне коллег не помнит, кто из фронтовиков работал в «Сталинце» - «Ленинце» (название «Петровских вестей» до перестройки). Вот и пришла мысль порыться в подшивках, чтобы потом поискать фамилии корреспондентов в военных архивах.

Изучение газеты военных лет так захватило, что не могу не поделиться с современными читателями тем, что читали в газете их отцы, матери, дедушки, бабушки - все те, кто, проводив мужа, сына, дочь, брата, сестру на фронт, встали на их место у станка, сели за рычаги трактора, а то и, взяв в руки лопату или косу, начали «ковать Победу в тылу».



В последние мирные дни



1941-й год со станиц газеты «Сталинец» первого полугодия выглядит временем очередных свершений Третьей пятилетки. Газета Петровского района, где промышленность не была развита, основное внимание уделяет событиям, происходящим в сельскохозяйственных артелях, колхозах и совхозах. На полях засеян урожай – много как положительной, так и критической информации о ходе полевых работ, газета требует «Своевременно выполнять молокопоставки». Передовые статьи (процитирую некоторые заголовки) призывают в мае «Ликвидировать разрыв между подготовкой почвы и севом» и «Высококачественно посеять яровые», в июне – «Начать своевременную уборку кормовых культур» и «Не медлить со строительством и ремонтом скотных дворов». Газета ратует «За строжайшую экономию горючего» и «За культуру колхозных полей», рекомендует «Ликвидировать отставание с севом овощей и картофеля». В «Сводке весеннего сева на 15 мая 1941 года» называются 55 колхозов и 4 МТС – на эту дату было посеяно 10969 га (37,7процентов к плану). Больше всего материалов посвящено сельскому хозяйству, но есть и материалы об экзаменах («весенних проверочных испытаниях») в образовательных учреждениях: школах города и района, ФЗО (фабрично-заводское обучение), школе механизации сельского хозяйства, школе медсестер. Есть даже спортивные обзоры (планируется, что «…в июне-июле будут проходить профсоюзный кросс по бегу, массовые велокроссы, спартакиады, соревнования по пятиборью…»- сообщает газета), о культурной жизни города говорит реклама: в кинотеатре «Энтузиаст» (он располагался на углу улиц Московская и Кольцова - сейчас на этом месте аптека «Бонум» и магазины) идут фильмы «Руслан и Людмила», «Боевые подруги», «Богдан Хмельницкий», «Член правительства», «Разгром Юденича», в ж.д.клубе (говорят, что он располагался там, где сейчас КДЦ «Современник») – «Аринка», «Последний табор». Открывшийся 14 июня в парке культуры и отдыха летний театр приглашает на спектакль московского театра миниатюр «Скукомор», изредка встречается реклама колхозно-совхозного театра.

А о производстве пишется мало. Какую-то информацию можно почерпнуть из объявлений, свидетельствующих о том, что заводу «Молот» требуются рабочие. Нефтебаза приглашает на работу старшего бухгалтера, Петровской транспортной артели нужны уборщица и возчик, Петровской МТС – возчик, сторожа, лесопункту – бондари, колесники, плотники и рабочие на торфоразработки, автоотряду №10 – секретарь и нормировщик. Есть и реклама, сообщающая, что сушзавод имеет в продаже доски, горбыли, опилки, а промкомбинат принимает заказы на все виды работ по изготовлению и ремонту мебели, колес и телег.

Газета выходила пять раз в неделю: в воскресенье, вторник, среду, пятницу и субботу – тиражом около 3400 экземпляров, на четырех полосах, формат у нее был такой же, как и у современной районки. Ответственным редактором в то время был Ф. Буряков.

Кроме материалов о Петровском районе было много информации о событиях в стране и мире. Но если в материалах про СССР в основном рассказывалось о трудовых победах, то зарубежные информации посвящались военным действиям. В каждом номере публиковался «Дневник военных действий в Европе, Африке и Азии». В Европе к этому времени боевые действия на суше в основном затихли, а в Атлантическом океане продолжались бои между флотами воюющих держав, немецкие подлодки топили транспорты, доставлявшие англичанам американскую помощь, какие-то боевые действия шли и в Африке. Но, хотя все это было где-то далеко, порохом пахло – поэтому не удивляешься, встречая статьи под заголовками «Больше внимания подготовке к призыву», «Подготовка ворошиловских стрелков», или письма петровчан, призванных на службу в ряды Красной армии.



Номер (№145/2446) за 22 июня 1941 года



– совсем-совсем обычный, мирный, ведь верстался и печатался он в ночь с 21-го на 22-е.

Рядовая подборка информаций, свидетельствующая о сельхозработах на полях района. Вот заголовки: «Можно косить травы», «В колхозе «Борец» плохо и медленно пашут пары», газета рассказывает о выдвижении кандидатов в Окружную избирательную комиссию. Целая страничка отдана детям - здесь стихи, небольшие рассказы, загадки. Жители района живут обычной жизнью: готовятся к выбору членов народных судов, заканчивают сев яровых, пашут пары. Газета пишет, как где-то в Азии и Африке разворачиваются боевые действия войны, которую вскоре назовут Второй мировой. Европа воюет в воздухе - в газете сообщается, что немецкие бомбардировщики двадцатого июня совершили налет на порты Южной Англии, а англичане бомбили доки в Гавре (Франция) и совершили налеты на промышленные объекты в Кёльне и Дюссельдорфе (Германия).

Этот номер газеты еще печатался в типографии, когда на нашей Западной границе готовились к нападению немецкие дивизии, газета ещё разносилась почтальонами по адресам подписчиков, когда фашисты бомбили наши города. И, наверное, кто-то ещё читал на четвертой странице объявление о том, что «Сегодня, 22 июня, в Парке культуры и отдыха ДК состоится Массовое гулянье. Играет духовой оркестр. В летнем театре - концерт коллектива малых форм ДК. На стадионе - игры в волейбол, теннис, городки, крокет. На танцплощадке играют духовой оркестр, баян. Работают буфет-ресторан, киоски с прохладительными водами и мороженным. Начало гулянья с 7 до 12» (видимо, вечера - О. П.). Кто-то собирался в парк, а по радио уже выступал Молотов и прозвучало это страшное слово ВОЙНА…

«Сталинец» по понедельникам не выходил. Но 23-го числа номер вышел. Форматом в половину газетного листа, но тиражом 4467 экземпляров - на тысячу больше обычного. Здесь было опубликовано «Выступление по радио заместителя председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара Иностранных Дел товарища В.М. Молотова 22 июня 1941 года»: «Сегодня, в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города - Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие…»



Так началась летопись,



повествующая о том, как петровчане жили, воевали, верили в победу, не раз повторяя слова, которыми В.М. Молотов завершил свое выступление по радио: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».

«Возмущенные наглой вылазкой врага, с чувством беспредельного к нему презрения и негодования, шли трудящиеся на митинг, быстро заполнив городской парк культуры и отдыха, - читаем в том же номере газеты в статье литсотрудника редакции Валентина Рубайло. - На митинге выступил стахановец завода «Молот» тов. Давыдов. От интеллигенции города - тов. Батенев, старший механик Петровской МТС тов. Житеньков. Они выразили возмущение наглым нападением врага и уверенность, что трудящиеся города, как и весь советский народ, грудью встанут на защиту своего Отечества и достойным трудом помогут советским воинам разбить врага. На митинге присутствовало более двух тысяч трудящихся города».

Двадцать второго июня петровчане все-таки пришли в парк. Вот только объединило их большое горе…



«Сталинец» . 1941-й год.

Следующие номера «Сталинца» показывают, как город вместе со страной переходил на военный лад. Уже во вторник публикуется Указ Президиума Верховного Совета ССР о военном положении и первая Сводка Главного Командования Красной Армии (за 22 июня 1941 года), где указывается, что бои проходили на всем протяжении от Балтийского моря до Черного. «После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только в гродненском и кристинопольском направлении противнику удалось достичь незначительных успехов, … продвинуться на 1О-15 км от границы». Много сообщений о митингах, которые проходили на предприятиях и в хозяйствах: «22 и 23 по всем цехам укрупненного пункта «Заготзерно» проведены митинги» - пишет Е. Детчик. В информациях о митингах в колхозах «Ленинский, «Ленинская стройка», сельхозартелей имени Ленина, «Обновленный труд», «Красная звезда», «Нацмен», «Пламя революции» все селькоры сообщают о решимости земляков выступить на защиту Родины, ударным трудом крепить оборону страны. Уже в следующем номере публикуется Указ о Мобилизации военнообязанных в военных округах европейской части СССР, в том числе и по Приволжскому ВО. Но военного положения в Саратовской области тогда объявлено не было, хотя тут же публикуется Указ о его введении в ряде Западных областей и республик.

День ото дня продолжаются информации о собраниях и митингах, начитают выходить материалы под шапкой «Самоотверженным трудом будем помогать Красной Армии громить врага». Трудно не обратить внимания на информации о выступлении английского премьер-министра Черчилля по радио и о Послании президента США Рузвельта конгрессу. Уинстон Черчилль заявил: «…Мы достигли сейчас одного из поворотных пунктов войны…» А завершил свое выступление словами: «Опасность для России является нашей опасностью и опасностью США, так же, как дело каждого русского, борющегося за свою землю и дом, является делом свободных людей и свободных народов в любой части Земного шара». А вот господин Рузвельт в своем Послании лишь обратил внимание на «…безжалостное потопление двадцать первого мая в южной части Атлантического океана американского парохода «Робин Мур», назвав это событие «полным пренебрежением, проявленным в отношении самых элементарных принципов международного права и человечности». Наверное, из своего заокеанского далека президент Рузвельт не расслышал взрывов бомб над советскими городами.

Первые газетные номера военного времени полны строчек из писем в военкомат: «Услышав сообщение о вторжении на нашу землю германских войск, я прошу не отказать в моей просьбе и дать мне возможность участвовать в боях с зарвавшейся фашистской нечистью,» - пишет «дважды участник боев старшина запаса Александр Петрович Сергеенко. Кандидаты в члены ВКП(б) студенты рабфака Виктор Филиппович Соломатин и Александр Петрович Мордвинов: «Настоящим просим Петровский райвоенкомат в досрочном зачислении нас в части действующей армии». «Мне 18 лет. Я комсомолка. В этом году окончила школу медицинских сестер. Дочь рабочего. Образование 7 классов. Прошу Петровский райвоенкомат принять меня добровольцем в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию в качестве медсестры. А.П.Хомякова».



«От Советского информбюро»



В четверг двадцать шестого июня в газете впервые публикуется Сообщение Советского информбюро (в сноске указывается, что именно так теперь будут даваться сообщения о военных действиях). В информациях появляется все больше названий городов, где идут упорные бои, указывается, что противник продолжает развивать наступление, «Финляндия и Румыния полностью предоставили свои территории в распоряжение немецких войск и авиации».

В газете начинаются публикации описаний боевых эпизодов и писем петровчан с фронта, и материалов, рассказывающих о том, как жены и подростки заменяют уходящих на фронт мужей и отцов. «Колхозницы сельскохозяйственной артели «Путь Ильича» Клавдия Печерская, Мария Стрючкова, Александра Потемкина в прошлом году закончили курсы трактористов, но трактористами не работали. Узнав о нападении фашистской Германии на нашу страну, они пришли в дирекцию МТС и заявили о своем желании сесть за руль трактора и по-стахановски работать на полях. Вчера они приняли машины и приступили к работе», - сообщает И. Сапрыкин. «Отец мой, столяр элеватора, уходит на фронт. Уходит на фронт и часть рабочих с нашего завода «Молот». Их станки не должны стоять. Я учился в 7 классе четвертой неполной школы. Учиться можно всегда, а сейчас, когда весь наш народ поднялся на защиту своего социалистического Отечества, я решил пойти работать браковщиком на завод «Молот» … Я вызываю последовать моему примеру своих товарищей Морозова Юру, Титькову Валю, Меренову Марусю и других. Сидоренко Яков. Ученик 7 класса 4-й НСШ» .

«Я ученица 9 класса третьей средней школы, комсомолка. Сейчас у нас каникулы. В связи с войной с фашистской Германией в некоторых колхозах будет ощущаться недостаток рабочей силы, особенно в горячую пору - период уборки урожая. Я полна желания оказать посильную помощь на уборке высокого сталинского урожая… Я надеюсь, что моему примеру последуют десятки учащихся. Л.Канюк». Еще в одной короткой заметке без подписи указываются фамилии учеников четвертой неполной средней школы: «На завод «Молот» идут работать Коля Безумнов, Ваня Седов, Шура Феоктистов, Георгий Седов, Маруся Меренова, Коля Бантеев и другие. На работу в колхозы уходят Меренов Ваня и Бауков Коля. Пичугин Трофим идет работать в автотранспортную контору. Из этой школы идут работать на завод и в колхозы 19 комсомольцев».

А вот номер «Сталинца» от 27 июня 1941 года. В подборке материалов под заголовком «Стахановским трудом помогают громить фашистских гадов», сообщается, что «стахановка штамповщица завода «Молот» тов. Быкова выполняла обычно нормы выработки на 200-250 процентов. С начала войны с фашистской Германией она значительно повысила норму выработки: 24 июня она выполнила свое дневное задание на 308 процентов. Паяльщица этого завода тов. Колябина обычно выполняет нормы на 100-110 процентов, 24 июня она выполнила задание на 175 процентов».

На протяжении всего лета подборки местной информации чередуются с cообщениями Совинформбюро, рассказами о героических сражениях отдельных воинских подразделений, летчиков, танкистов. Появляется информация о сопротивлении в тылу противника. Вот только конкретные места боевых действий называются все реже, официальные информации ограничиваются словами об «упорном сопротивлении на всем фронте от Ледовитого океана до Черного моря».



На полях как на фронте



В материалах на местные темы главным становится призыв «Работать на полях также героически, как сражаются на фронте бойцы Красной Армии». На полях - женщины, подростки, школьники. Газета от 1 августа открывается словами «Поможем колхозам убрать обильный урожай», обращением к домохозяйкам прийти на помощь колхозам, «…как делают это сейчас домохозяйки восемьдесят седьмого и восемьдесят восьмого кварталов тт. П. П. Бессонова, О.Г.Карпова, С.И. Морозова, Е.Г. Ушакова и другие».

Огорчает информация о том, что «на основании приказа № 230 от 30 июля 1941 г. начальника Саратовского Областного отдела по делам искусств, Петровский колхозно-совхозный театр ликвидируется. И тут же объявление: «1 августа последний спектакль. Е.Раймонд «Годы испытаний». Драма в 4-х действиях. Начало в 9 час. веч.». Но киноафиши по-прежнему приглашают в кинотеатр «Энтузиаст».

Часто встречаются информации о сдаче средств в фонд обороны страны. 14 августа сообщается, что в Петровском отделении Госбанка открыт текущий счет, за несколько дней на него внесено около четырех тысяч рублей - большая по тому времени сумма.

Петровчане не только самоотверженно трудятся на полях и своих рабочих местах в городе, они собирают посылки на фронт: «Героическим бойцам Красной Армии наш коллектив завода «Молот» послал небольшую посылку. Носки, папиросы, махорку, одеколон, карандаши, бумагу, конверты, открытки положили мы в эту посылку. Посылая этот скромный подарок, мы выражаем свою горячую любовь нашим бойцам-героям. В.Морозов».

А в сводках уже информируют о сдаче городов «при упорном сопротивлении на всем фронте от Ледовитого океана до Черного моря». Под рубрикой «Боевые эпизоды» рассказывается, как сражаются танкисты и летчики, моряки и пехотинцы. Появляется новая рубрика: «Письма из действующей армии»: красноармеец Кузьма Климов, работавший бригадиром в сельхозартели «Красный трудовик», посылает из действующей армии наказ односельчанам: «Призываю вас еще лучше работать на полях, быстрее убрать богатый урожай, а мы, здесь, поддержанные вами, с еще большей энергией будем громить врага». В это лето часто перепадают дожди, что осложняет уборку, а хлеб выращен хороший. Газета настраивает людей на напряженный труд, подробно рассказывает, как организуются работы на селе. Много критических материалов.

Характерна статья «Светомаскировка населенного пункта»: фронт от нас в тысячах километрах, но немецкие самолёты уже пытаются бомбить Москву – газета учит людей быть бдительными. В кинотеатре «Энтузиаст» - кино «Боевые подруги».

Заголовки августа-сентября: «Двухмесячные итоги войны между гитлеровской Германией и Советским Союзом», «Школа готова к приему ребят», «В колхозе «Пламя революции» перевыполнили план озимого сева», «Работать на уборке урожая по-военному», «Теплые вещи – бойцам Красной Армии», «Выше темпы хлебопоставок!».



«Сталинец», 1941-й год.

В сводках Совинформбюро преобладает фраза «наши войска вели упорные бои с противником на всем фронте» - конкретных названий все меньше.

А вот знаковая информация: «Выбойщик крупзавода Михаил Трофимович Борисовский, во время гражданской войны боролся за свою родину в одном из партизанских отрядов. Теперь, в эту великую отечественную войну (орфография текста - О.П.), защищать родину от германских фашистских полчищ проводил в действующую армию своего сына. Тов.Борисовский принял активное участие в создании фонда обороны страны. Кроме ежемесячных отчислений из заработной платы он внес в фонд обороны облигации государственного займа на 500 рублей». Здесь впервые встретилось словосочетание «великая отечественная война» - пока первые два слова пишутся в газете с маленькой буквы. Все еще впереди - и Победа, и осознание Великого подвига советского народа.

Ольга ПАНЮТИНА.

Об авторе

Панютина Ольга Борисовна. Журналист. Родилась в городе Петровске в 1954 году. Оба родителя – участники Великой Отечественной войны, поэтому тема подвига советского народа в войне 1941-1945 годов – одна из ведущих в ее творчестве. Начала писать в петровскую газету еще школьницей. После окончания филфака СГУ работала в нескольких районных газетах – вслед за мужем-военным пришлось поколесить по стране – в Хабаровске, Оренбургской и Саратовской областях. В 1999-м году была назначена главным редактором районной газеты «Петровские вести», которую возглавляла десять лет. Вместе с другими редакторами-районщиками О.Панютина разрабатывала концепцию существования районной прессы в новых экономических условиях, принципы взаимодействия СМИ и органов власти. За эти годы МУП «Редакция газеты «Петровские вести» под руководством директора-главного редактора О.Б. Панютиной не раз отмечалась на уровне района и области, помещалась на областную и районную Доски почета, награждалась Почетными грамотами и премией губернатора области и Саратовской областной Думы. Сама Ольга Панютина имеет несколько юбилейных медалей, почетные грамоты областного и республиканского уровней, дважды – в 1986 и 1995 годах была лауреатом премии Саратовского отделения СЖ «Золотое перо». После победы в 2015 году в конкурсе «Моя малая Родина» (Фонд Тамары Поляковой – г. Котово, Волгоградская область) ее пригласили стать постоянным рецензентом этого конкурса. В 2019 году по итогам этого конкурса был выпущен сборник рассказов участников конкурса с рецензиями на них О.Б.Панютиной «Вот вышел сеятель сеять…».

В настоящее время Ольга Борисовна Панютина – редактор Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы».

Член Союза журналистов России с 1986 года. Никогда не была согласна с расхожим мнением о том, что «газета живет только один день». Да, чаще всего, познакомившись с очередным номером, наш читатель не откладывает его на хранение (если только в нем нет рассказа о нем самом). Но существует немало библиотек и хранилищ, где газетные подшивки всех лет ожидают своего читателя – исследователя, краеведа, просто неравнодушного к истории человека. Кто или что еще так непосредственно расскажет о своем времени, как ни газета – летописец настоящего и прошлого. Пожелтевшие страницы газетной бумаги хранят свидетельства очевидцев, участников событий, о которых рассказывают. Поверьте – это так интересно: читать газету тридцать или пятьдесят лет спустя… А что говорить об издании почти 80-летней давности!Обратиться к подшивкам нашей районной газеты периода Великой Отечественной войны меня заставил Проект, реализуемый Саратовским отделением Союза журналистов России «Летописцы-Победители». В нем мы рассказываем о журналистах-участниках войны, работавших до нее или после в саратовских областных и районных изданиях. К сожалению, никто из живущих ныне коллег не помнит, кто из фронтовиков работал в «Сталинце» - «Ленинце» (название «Петровских вестей» до перестройки). Вот и пришла мысль порыться в подшивках, чтобы потом поискать фамилии корреспондентов в военных архивах.Изучение газеты военных лет так захватило, что не могу не поделиться с современными читателями тем, что читали в газете их отцы, матери, дедушки, бабушки - все те, кто, проводив мужа, сына, дочь, брата, сестру на фронт, встали на их место у станка, сели за рычаги трактора, а то и, взяв в руки лопату или косу, начали «ковать Победу в тылу».1941-й год со станиц газеты «Сталинец» первого полугодия выглядит временем очередных свершений Третьей пятилетки. Газета Петровского района, где промышленность не была развита, основное внимание уделяет событиям, происходящим в сельскохозяйственных артелях, колхозах и совхозах. На полях засеян урожай – много как положительной, так и критической информации о ходе полевых работ, газета требует «Своевременно выполнять молокопоставки». Передовые статьи (процитирую некоторые заголовки) призывают в мае «Ликвидировать разрыв между подготовкой почвы и севом» и «Высококачественно посеять яровые», в июне – «Начать своевременную уборку кормовых культур» и «Не медлить со строительством и ремонтом скотных дворов». Газета ратует «За строжайшую экономию горючего» и «За культуру колхозных полей», рекомендует «Ликвидировать отставание с севом овощей и картофеля». В «Сводке весеннего сева на 15 мая 1941 года» называются 55 колхозов и 4 МТС – на эту дату было посеяно 10969 га (37,7процентов к плану). Больше всего материалов посвящено сельскому хозяйству, но есть и материалы об экзаменах («весенних проверочных испытаниях») в образовательных учреждениях: школах города и района, ФЗО (фабрично-заводское обучение), школе механизации сельского хозяйства, школе медсестер. Есть даже спортивные обзоры (планируется, что «…в июне-июле будут проходить профсоюзный кросс по бегу, массовые велокроссы, спартакиады, соревнования по пятиборью…»- сообщает газета), о культурной жизни города говорит реклама: в кинотеатре «Энтузиаст» (он располагался на углу улиц Московская и Кольцова - сейчас на этом месте аптека «Бонум» и магазины) идут фильмы «Руслан и Людмила», «Боевые подруги», «Богдан Хмельницкий», «Член правительства», «Разгром Юденича», в ж.д.клубе (говорят, что он располагался там, где сейчас КДЦ «Современник») – «Аринка», «Последний табор». Открывшийся 14 июня в парке культуры и отдыха летний театр приглашает на спектакль московского театра миниатюр «Скукомор», изредка встречается реклама колхозно-совхозного театра.А о производстве пишется мало. Какую-то информацию можно почерпнуть из объявлений, свидетельствующих о том, что заводу «Молот» требуются рабочие. Нефтебаза приглашает на работу старшего бухгалтера, Петровской транспортной артели нужны уборщица и возчик, Петровской МТС – возчик, сторожа, лесопункту – бондари, колесники, плотники и рабочие на торфоразработки, автоотряду №10 – секретарь и нормировщик. Есть и реклама, сообщающая, что сушзавод имеет в продаже доски, горбыли, опилки, а промкомбинат принимает заказы на все виды работ по изготовлению и ремонту мебели, колес и телег.Газета выходила пять раз в неделю: в воскресенье, вторник, среду, пятницу и субботу – тиражом около 3400 экземпляров, на четырех полосах, формат у нее был такой же, как и у современной районки. Ответственным редактором в то время был Ф. Буряков.Кроме материалов о Петровском районе было много информации о событиях в стране и мире. Но если в материалах про СССР в основном рассказывалось о трудовых победах, то зарубежные информации посвящались военным действиям. В каждом номере публиковался «Дневник военных действий в Европе, Африке и Азии». В Европе к этому времени боевые действия на суше в основном затихли, а в Атлантическом океане продолжались бои между флотами воюющих держав, немецкие подлодки топили транспорты, доставлявшие англичанам американскую помощь, какие-то боевые действия шли и в Африке. Но, хотя все это было где-то далеко, порохом пахло – поэтому не удивляешься, встречая статьи под заголовками «Больше внимания подготовке к призыву», «Подготовка ворошиловских стрелков», или письма петровчан, призванных на службу в ряды Красной армии.– совсем-совсем обычный, мирный, ведь верстался и печатался он в ночь с 21-го на 22-е.Рядовая подборка информаций, свидетельствующая о сельхозработах на полях района. Вот заголовки: «Можно косить травы», «В колхозе «Борец» плохо и медленно пашут пары», газета рассказывает о выдвижении кандидатов в Окружную избирательную комиссию. Целая страничка отдана детям - здесь стихи, небольшие рассказы, загадки. Жители района живут обычной жизнью: готовятся к выбору членов народных судов, заканчивают сев яровых, пашут пары. Газета пишет, как где-то в Азии и Африке разворачиваются боевые действия войны, которую вскоре назовут Второй мировой. Европа воюет в воздухе - в газете сообщается, что немецкие бомбардировщики двадцатого июня совершили налет на порты Южной Англии, а англичане бомбили доки в Гавре (Франция) и совершили налеты на промышленные объекты в Кёльне и Дюссельдорфе (Германия).Этот номер газеты еще печатался в типографии, когда на нашей Западной границе готовились к нападению немецкие дивизии, газета ещё разносилась почтальонами по адресам подписчиков, когда фашисты бомбили наши города. И, наверное, кто-то ещё читал на четвертой странице объявление о том, что «Сегодня, 22 июня, в Парке культуры и отдыха ДК состоится Массовое гулянье. Играет духовой оркестр. В летнем театре - концерт коллектива малых форм ДК. На стадионе - игры в волейбол, теннис, городки, крокет. На танцплощадке играют духовой оркестр, баян. Работают буфет-ресторан, киоски с прохладительными водами и мороженным. Начало гулянья с 7 до 12» (видимо, вечера - О. П.). Кто-то собирался в парк, а по радио уже выступали прозвучало это страшное слово ВОЙНА…«Сталинец» по понедельникам не выходил. Но 23-го числа номер вышел. Форматом в половину газетного листа, но тиражом 4467 экземпляров - на тысячу больше обычного. Здесь было опубликовано «Выступление по радио заместителя председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и Народного Комиссара Иностранных Дел товарища В.М. Молотова 22 июня 1941 года»: «Сегодня, в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города - Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие…»повествующая о том, как петровчане жили, воевали, верили в победу, не раз повторяя слова, которыми В.М. Молотов завершил свое выступление по радио: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».«Возмущенные наглой вылазкой врага, с чувством беспредельного к нему презрения и негодования, шли трудящиеся на митинг, быстро заполнив городской парк культуры и отдыха, - читаем в том же номере газеты в статье литсотрудника редакции. - На митинге выступил стахановец завода «Молот» тов.. От интеллигенции города - тов., старший механик Петровской МТС тов.. Они выразили возмущение наглым нападением врага и уверенность, что трудящиеся города, как и весь советский народ, грудью встанут на защиту своего Отечества и достойным трудом помогут советским воинам разбить врага. На митинге присутствовало более двух тысяч трудящихся города».Двадцать второго июня петровчане все-таки пришли в парк. Вот только объединило их большое горе…Следующие номера «Сталинца» показывают, как город вместе со страной переходил на военный лад. Уже во вторник публикуется Указ Президиума Верховного Совета ССР о военном положении и первая Сводка Главного Командования Красной Армии (за 22 июня 1941 года), где указывается, что бои проходили на всем протяжении от Балтийского моря до Черного. «После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями. Только в гродненском и кристинопольском направлении противнику удалось достичь незначительных успехов, … продвинуться на 1О-15 км от границы». Много сообщений о митингах, которые проходили на предприятиях и в хозяйствах: «22 и 23 по всем цехам укрупненного пункта «Заготзерно» проведены митинги» - пишет. В информациях о митингах в колхозах «Ленинский, «Ленинская стройка», сельхозартелей имени Ленина, «Обновленный труд», «Красная звезда», «Нацмен», «Пламя революции» все селькоры сообщают о решимости земляков выступить на защиту Родины, ударным трудом крепить оборону страны. Уже в следующем номере публикуется Указ о Мобилизации военнообязанных в военных округах европейской части СССР, в том числе и по Приволжскому ВО. Но военного положения в Саратовской области тогда объявлено не было, хотя тут же публикуется Указ о его введении в ряде Западных областей и республик.День ото дня продолжаются информации о собраниях и митингах, начитают выходить материалы под шапкой «Самоотверженным трудом будем помогать Красной Армии громить врага». Трудно не обратить внимания на информации о выступлении английского премьер-министра Черчилля по радио и о Послании президента США Рузвельта конгрессу. Уинстон Черчилль заявил: «…Мы достигли сейчас одного из поворотных пунктов войны…» А завершил свое выступление словами: «Опасность для России является нашей опасностью и опасностью США, так же, как дело каждого русского, борющегося за свою землю и дом, является делом свободных людей и свободных народов в любой части Земного шара». А вот господин Рузвельт в своем Послании лишь обратил внимание на «…безжалостное потопление двадцать первого мая в южной части Атлантического океана американского парохода «Робин Мур», назвав это событие «полным пренебрежением, проявленным в отношении самых элементарных принципов международного права и человечности». Наверное, из своего заокеанского далека президент Рузвельт не расслышал взрывов бомб над советскими городами.Первые газетные номера военного времени полны строчек из писем в военкомат: «Услышав сообщение о вторжении на нашу землю германских войск, я прошу не отказать в моей просьбе и дать мне возможность участвовать в боях с зарвавшейся фашистской нечистью,» - пишет «дважды участник боев старшина запаса. Кандидаты в члены ВКП(б) студенты рабфака: «Настоящим просим Петровский райвоенкомат в досрочном зачислении нас в части действующей армии». «Мне 18 лет. Я комсомолка. В этом году окончила школу медицинских сестер. Дочь рабочего. Образование 7 классов. Прошу Петровский райвоенкомат принять меня добровольцем в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию в качестве медсестры.».В четверг двадцать шестого июня в газете впервые публикуется Сообщение Советского информбюро (в сноске указывается, что именно так теперь будут даваться сообщения о военных действиях). В информациях появляется все больше названий городов, где идут упорные бои, указывается, что противник продолжает развивать наступление, «Финляндия и Румыния полностью предоставили свои территории в распоряжение немецких войск и авиации».В газете начинаются публикации описаний боевых эпизодов и писем петровчан с фронта, и материалов, рассказывающих о том, как жены и подростки заменяют уходящих на фронт мужей и отцов. «Колхозницы сельскохозяйственной артели «Путь Ильича»в прошлом году закончили курсы трактористов, но трактористами не работали. Узнав о нападении фашистской Германии на нашу страну, они пришли в дирекцию МТС и заявили о своем желании сесть за руль трактора и по-стахановски работать на полях. Вчера они приняли машины и приступили к работе», - сообщает. «Отец мой, столяр элеватора, уходит на фронт. Уходит на фронт и часть рабочих с нашего завода «Молот». Их станки не должны стоять. Я учился в 7 классе четвертой неполной школы. Учиться можно всегда, а сейчас, когда весь наш народ поднялся на защиту своего социалистического Отечества, я решил пойти работать браковщиком на завод «Молот» … Я вызываю последовать моему примеру своих товарищейи других.Ученик 7 класса 4-й НСШ» .«Я ученица 9 класса третьей средней школы, комсомолка. Сейчас у нас каникулы. В связи с войной с фашистской Германией в некоторых колхозах будет ощущаться недостаток рабочей силы, особенно в горячую пору - период уборки урожая. Я полна желания оказать посильную помощь на уборке высокого сталинского урожая… Я надеюсь, что моему примеру последуют десятки учащихся.». Еще в одной короткой заметке без подписи указываются фамилии учеников четвертой неполной средней школы: «На завод «Молот» идут работатьи другие. На работу в колхозы уходятидет работать в автотранспортную контору. Из этой школы идут работать на завод и в колхозы 19 комсомольцев».А вот номер «Сталинца» от 27 июня 1941 года. В подборке материалов под заголовком «Стахановским трудом помогают громить фашистских гадов», сообщается, что «стахановка штамповщица завода «Молот» тов.выполняла обычно нормы выработки на 200-250 процентов. С начала войны с фашистской Германией она значительно повысила норму выработки: 24 июня она выполнила свое дневное задание на 308 процентов. Паяльщица этого завода тов.обычно выполняет нормы на 100-110 процентов, 24 июня она выполнила задание на 175 процентов».На протяжении всего лета подборки местной информации чередуются с cообщениями Совинформбюро, рассказами о героических сражениях отдельных воинских подразделений, летчиков, танкистов. Появляется информация о сопротивлении в тылу противника. Вот только конкретные места боевых действий называются все реже, официальные информации ограничиваются словами об «упорном сопротивлении на всем фронте от Ледовитого океана до Черного моря».В материалах на местные темы главным становится призыв «Работать на полях также героически, как сражаются на фронте бойцы Красной Армии». На полях - женщины, подростки, школьники. Газета от 1 августа открывается словами «Поможем колхозам убрать обильный урожай», обращением к домохозяйкам прийти на помощь колхозам, «…как делают это сейчас домохозяйки восемьдесят седьмого и восемьдесят восьмого кварталов тт.и другие».Огорчает информация о том, что «на основании приказа № 230 от 30 июля 1941 г. начальника Саратовского Областного отдела по делам искусств, Петровский колхозно-совхозный театр ликвидируется. И тут же объявление: «1 августа последний спектакль. Е.Раймонд «Годы испытаний». Драма в 4-х действиях. Начало в 9 час. веч.». Но киноафиши по-прежнему приглашают в кинотеатр «Энтузиаст».Часто встречаются информации о сдаче средств в фонд обороны страны. 14 августа сообщается, что в Петровском отделении Госбанка открыт текущий счет, за несколько дней на него внесено около четырех тысяч рублей - большая по тому времени сумма.Петровчане не только самоотверженно трудятся на полях и своих рабочих местах в городе, они собирают посылки на фронт: «Героическим бойцам Красной Армии наш коллектив завода «Молот» послал небольшую посылку. Носки, папиросы, махорку, одеколон, карандаши, бумагу, конверты, открытки положили мы в эту посылку. Посылая этот скромный подарок, мы выражаем свою горячую любовь нашим бойцам-героям.».А в сводках уже информируют о сдаче городов «при упорном сопротивлении на всем фронте от Ледовитого океана до Черного моря». Под рубрикой «Боевые эпизоды» рассказывается, как сражаются танкисты и летчики, моряки и пехотинцы. Появляется новая рубрика: «Письма из действующей армии»: красноармеец, работавший бригадиром в сельхозартели «Красный трудовик», посылает из действующей армии наказ односельчанам: «Призываю вас еще лучше работать на полях, быстрее убрать богатый урожай, а мы, здесь, поддержанные вами, с еще большей энергией будем громить врага». В это лето часто перепадают дожди, что осложняет уборку, а хлеб выращен хороший. Газета настраивает людей на напряженный труд, подробно рассказывает, как организуются работы на селе. Много критических материалов.Характерна статья «Светомаскировка населенного пункта»: фронт от нас в тысячах километрах, но немецкие самолёты уже пытаются бомбить Москву – газета учит людей быть бдительными. В кинотеатре «Энтузиаст» - кино «Боевые подруги».Заголовки августа-сентября: «Двухмесячные итоги войны между гитлеровской Германией и Советским Союзом», «Школа готова к приему ребят», «В колхозе «Пламя революции» перевыполнили план озимого сева», «Работать на уборке урожая по-военному», «Теплые вещи – бойцам Красной Армии», «Выше темпы хлебопоставок!».В сводках Совинформбюро преобладает фраза «наши войска вели упорные бои с противником на всем фронте» - конкретных названий все меньше.А вот знаковая информация: «Выбойщик крупзавода Михаил Трофимович Борисовский, во время гражданской войны боролся за свою родину в одном из партизанских отрядов. Теперь, в эту великую отечественную войну (орфография текста - О.П.), защищать родину от германских фашистских полчищ проводил в действующую армию своего сына. Тов.Борисовский принял активное участие в создании фонда обороны страны. Кроме ежемесячных отчислений из заработной платы он внес в фонд обороны облигации государственного займа на 500 рублей». Здесь впервые встретилось словосочетание «великая отечественная война» - пока первые два слова пишутся в газете с маленькой буквы. Все еще впереди - и Победа, и осознание Великого подвига советского народа.Панютина Ольга Борисовна. Журналист. Родилась в городе Петровске в 1954 году. Оба родителя – участники Великой Отечественной войны, поэтому тема подвига советского народа в войне 1941-1945 годов – одна из ведущих в ее творчестве. Начала писать в петровскую газету еще школьницей. После окончания филфака СГУ работала в нескольких районных газетах – вслед за мужем-военным пришлось поколесить по стране – в Хабаровске, Оренбургской и Саратовской областях. В 1999-м году была назначена главным редактором районной газеты «Петровские вести», которую возглавляла десять лет. Вместе с другими редакторами-районщиками О.Панютина разрабатывала концепцию существования районной прессы в новых экономических условиях, принципы взаимодействия СМИ и органов власти. За эти годы МУП «Редакция газеты «Петровские вести» под руководством директора-главного редактора О.Б. Панютиной не раз отмечалась на уровне района и области, помещалась на областную и районную Доски почета, награждалась Почетными грамотами и премией губернатора области и Саратовской областной Думы. Сама Ольга Панютина имеет несколько юбилейных медалей, почетные грамоты областного и республиканского уровней, дважды – в 1986 и 1995 годах была лауреатом премии Саратовского отделения СЖ «Золотое перо». После победы в 2015 году в конкурсе «Моя малая Родина» (Фонд Тамары Поляковой – г. Котово, Волгоградская область) ее пригласили стать постоянным рецензентом этого конкурса. В 2019 году по итогам этого конкурса был выпущен сборник рассказов участников конкурса с рецензиями на них О.Б.Панютиной «Вот вышел сеятель сеять…».В настоящее время Ольга Борисовна Панютина – редактор Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы».Член Союза журналистов России с 1986 года.