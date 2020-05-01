Союз журналистов России

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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Еще раз о грантовых проектах и результатах конкурса СМИ 1-мая-2020 — прочитано 124 раз Только что мы подвели итоги областного конкурса, опубликовали результаты. Победителями стали 21 средство массовой информации областного уровня, всего 52 проекта. В опубликованной информации об итогах Только что мы подвели итоги областного конкурса, опубликовали результаты. Победителями стали 21 средство массовой информации областного уровня, всего 52 проекта. В опубликованной информации об итогах Подробнее... Все конкурсы! Их имен не стихнет слава Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 3-мая-2020 — прочитано 22 раз Их имен не стихнет слава

Часть I

Земля саратовская дала стране и миру множество известных людей – ученых, работников искусства, писателей. Журналист Валерий Михайлович Ганский написал несколько книг о наших выдающихся земляках. Он любезно откликнулся на просьбу редакции Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» и поделился накопленной информацией.





Фронтовой корреспондент

Земной Вадим Павлович

(2.06.1902 – 1980)



Вадим Павлович Земной родился в селе Завьялово Алтайского края. Русский советский поэт. Член Союза писателей СССР (1934), участник Первого съезда советских писателей. Один из организаторов и первый руководитель Саратовского отделения Союза писателей СССР, фронтовой корреспондент в годы Великой Отечественной войны.

До войны работал при крайрадиоцентре.

1941 год. Поэт пишет о первых днях войны. Стихотворение "На марше".

Горело все — цветы и клены,

Былинки не было живой.

Вокруг кустарник запыленный

Шуршал обугленной листвой. Земля, казалось, до предела

Была в огне накалена

И, вся иссохшая, гудела:

«Да будет проклята война!..»

Вадим Земной служил военно-юридическим работником, лектором политотдела кавкорпуса, писателем в армейской газете «Слово бойца» 48 армии Северо-Западного фронта, а позже Белорусских фронтов.

В сборнике стихотворений о Великой Отечественной войне «Ради жизни на земле», вышедшем в издательстве «Современник» в 1975 году, наряду со стихами Ахматовой, Щипачева и других известных поэтов, публикуется стихотворение Вадима Земного «Закаляющим сталь» по популярному тогда роману Николая Островского «Как закалялась сталь».

Снова бой и снова мчится вдаль

В битвах закаляющее сталь

Воинство, одетое в шинели

Сталь кипит. Отбита контратака.

Новый бой вдали загрохотал…

Воин, верь! По черепу рейхстага

Рубанет корчагинский металл!

Вадим Земной в «Слове бойца» " (N158, 6 июля 1943 год) публикует стихотворение «Клятва», посвящённое героине Зое Космодемьянской.

Мы поклялись небесами, грозою,

Звёздами, солнцем, полями, росою,

Жизнью детей, материнской слезою,

Всем поклялись мы на жале штыка -

Клятву святую запомнят века:

Мы отомстим за товарища Зою!

Войну окончил в Восточной Пруссии. Награждён орденами Красной Звезды (1944) и Отечественной войны II степени (1945), медалями.

А в победном 45-м ленинградский журнал «Звезда» № 10-11 опубликовал военные стихи Вадима Павловича Земного. В 1965 году в московском издательстве «Советский писатель» вышла книга Земного «С песней по жизни»(оформление художника Б.В.Лушникова), в которой были помещены стихи «Дороги на Берлин», «Самое заветное», «Свидетели живые», «Сердцем солдата», «Пою моё отечество» и поэма «Гвардии кузнец» о демобилизованном солдате-фронтовике. По этим произведениям можно проследить военный путь поэта-фронтовика, который в 1945 году в стихотворении «Родина» писал:

В грохоте, в сиянии, в гуденьи,

В голосах баяна, шуме вод

Родины прекрасное виденье

С нами за кордонами живёт.

Загрустишь, и явится мгновенно

Русский домик, русское крыльцо…

Будь же на века благословенно

Родины прекрасное лицо.

На сайте «Подвиг народа» (

Являясь членом Союза Советских писателей, тов. Земной относится к тем писателям, которые, находясь на фронте с первых дней войны, провели большую литературную работу по воспитанию в бойцах чувства горячей любви к Родине и чувства жгучей ненависти к немецко-фашистским захватчикам…»



Политрук роты народного ополчения

Смирнов-Ульяновский

Валентин Александрович

(1897–1982)



Писатель, драматург, член Союза писателей СССР (1936). Работал редактором газеты «Саратовский рабочий», главным редактором книжного издательства, организовал и возглавил альманах “Литературный Саратов”, заведовал литературной частью Саратовского драматического театра им. К. Маркса. В годы Великой Отечественной войны Смирнов-Ульяновский — политрук роты народного ополчения. За сбор средств в пользу Красной Армии и приобретение коллективом театра для фронта четырех самолетов получил две личные телеграммы от Верховного Главнокомандующего.



Представлял советскую прессу на Нюрнбергском процессе

Яросла́в Алекса́ндрович Гала́н

(укр. Ярослав Олександрович Галан, 1902 — 1949)



Украинский советский писатель-антифашист, драматург, публицист. После присоединения Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР в сентябре 1939-го года Ярослав Галан работал в редакции газеты «ВільнаУкраїна», руководил литературной частью Львовского ГДТ, писал очерки и рассказы об изменениях в воссоединённых западных областях УССР. В годы Великой Отечественной войны работал в редакциях фронтовых газет, был радиокомментатором на «радиостанции имени Тараса Шевченко» (Саратов) и спецкором газеты «Советская Украина», а затем «Радянська Україна». В 1943-м году издал сборник военных произведений «Фронт в эфире». В военные и послевоенные годы осуждал украинских националистов (бандеровцев, мельниковцев, бульбовцев) как пособников нацистских оккупантов. В 1946-м в качестве корреспондента «Советской Украины» представлял советскую прессу на Нюрнбергском процессе по делу немецких военных преступников. В 1964 году Союзом журналистов УССР была учреждёна Премия имени Ярослава Галана. В Саратове в советское время именем Ярослава Галана была названа улица, на которой находилась радиостанция имени Тараса Шевченко, в которой работал писатель. После распада СССР улице вернули историческое название — Провиантская.

Автор повести «Волоколамское шоссе»

Бек Алекса́ндр Альфре́дович

(21.12.1902 [3.01.1903] — 2.11.1972)



Русский советский писатель. Родился в Саратове. В Гражданскую войну служил на Восточном фронте под Уральском и был ранен. Привлёк к себе внимание главного редактора дивизионной газеты, по его заказу написал несколько репортажей, с чего и началась его литературная деятельность. После этого стал первым редактором газеты «Красное Черноморье». Стал писать очерки и рецензии для газет «Комсомольская правда», «Известия». В 1923-25 был рабкором газеты «Правда», публиковался в газете «Рабочая Москва» и др. С 1931 года сотрудничал в редакциях «История фабрик и заводов» и «Люди двух пятилеток», в созданном по инициативе М. Горького «Кабинете мемуаров».

В Великую Отечественную войну вступил в Московское народное ополчение, в Краснопресненскую стрелковую дивизию. Участвовал в боевых действиях под Вязьмой в качестве военного корреспондента. В 1942 году прибыл в 316-ю стрелковую дивизию, которой до своей гибели командовал И.В.Панфилов. Дошёл до Берлина, где встретил День Победы. Самая известная повесть Бека «Волоколамское шоссе» была написана в 1942—1943 годах. Главным героем повести стал Герой Советского Союза старший лейтенант командир батальона (впоследствии гвардии полковник, командир дивизии) Бауыржан Момыш-Улы. Продолжением этой повести стали написанные в 1960 году повести «Несколько дней» и «Резерв генерала Панфилова». Бек выступил против примитивно-плакатного изображения войны, высмеяв «ефрейторов от литературы», которые пишут о бойцах, будто бы вовсе не ведающих страха, а ведь нечеловеческие трудности, трагедии выносят на своих плечах обычные люди. Героям Бека чужда патетика, ненавистна пустая фраза, они сдержанны в чувствах и скупы на слова, но зато энергичны и деятельны; показательно, что печать деловитости, внутренней дисциплины лежит и на самом стиле повести. Среди его героев — командир батальона старший лейтенант Бауржан Момыш-Улы, от имени которого ведется повествование; командир дивизии генерал-майор Панфилов — чем-то суворовским веет от его заботы о солдатах, от афористичности его речи: «Не торопись умирать — учись воевать», «Солдат умом должен воевать», «Солдат идет в бой не умирать, а жить», «Победа куется до боя».

В 1956 году А. А. Бек был членом редколлегии альманаха «Литературная Москва».

Награжден за доблестный труд

Бабушкин Виктор Фёдорович

(28.03.1894 — 12.10.1958)



Русский советский писатель, член Союза писателей СССР (1934), участник Первого съезда советских писателей (1934).

В годы Гражданской войны — рабочий-большевик, активный борец за установление Советской власти в Саратове, начальник губернской милиции (1920).

С 1921 по 1924 годах возглавлял отдел в газете «Саратовские известия», был инициатором и членом редколлегий сатирических журналов «Метла» и «Клещ».

В 1924—1926 годах в Москве заведовал редакцией издательства «Новая деревня».

В 1926 году вернулся в Саратов, активно печатался в приволжских газетах и журналах, в 1925 году вышла первая книга его рассказов.

С 1917 году начал печататься в большевистских газетах и журналах, а с 1920 года перешел исключительно на литературную работу. Работал в Саратове и в Москве в газетах, журналах, издательствах и на кинофабрике. Работал фельетонистом, очеркистом и т.д. Печатал свои повести и рассказы в журналах «Октябрь», «Молодая гвардия» и др.

Арестован 16 марта 1935 года, 17 июня помещён под подписку о невыезде. Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР (контрреволюционная агитация и пропаганда). Виновным себя не признал. 11 сентября 1935 года Особым совещанием при НКВД приговорён к трём годам ИТЛ. Срок отбывал в Сиблаге. 11 сентября 1938 года освобождён по отбытию срока наказания. С началом Великой Отечественной войны эвакуирован в Актюбинск Казахской ССР, работал слесарем-электросварщиком на Заводе «Большевик».

Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».



«Красноармейский поэт»

Чепу́рин Юлий Петрович

(1914—2003)



Русский советский писатель, драматург. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951). Юлий Петрович Чепурин родился 27 апреля (10 мая) 1914 года в Саратове, в семье живописца. В 1932 году окончил профтехучилище, работал монтёром-механиком, слесарем и шофёром. В 1935-1939 годах учился в театральном техникуме, был редактором студенческой газеты, председателем студенческого профкома. Стал артистом Саратовского драматического театра имени К. Маркса. Его первый рассказ «Цирк» был опубликован Вадимом Земным в альманахе Литературный Саратов», Федор Панферов напечатал рассказ Чепурина в журнале «Октябрь».

В 1941—1945 годах служил в РККА, был военкором в редакции газеты «Сталинское знамя» 62 армии В. И. Чуйкова (Юго-Западный фронт), работал также и в других армейских фронтовых газетах. Чепурин писал в своей газете:

За сотни, тысячи смертей,

За бомбу, брошенную в школе,

За гибель маленьких детей,

За хлеб, потоптанный на поле.

Так не забудем, не простим,

Еще смелей пойдем в атаку,

Мы победим! Мы отомстим

Фашистским бешеным собакам!

«Красноармейский поэт Ю. Чепурин» - под таким именем публиковались произведения автора. Начальник политотдела Армии полковник И.С. Калядин говорил военному корреспонденту: «Ваши стихи хороши тем, что написаны человеком, прошедшим через огонь войны. Они зажигают в сердце ненависть, зовут на бой, вселяют веру в нашу победу». Не забывал Чепурин свою профессию актера. Часто выступал перед бойцами со своими частушками и песнями на мотив известных мелодий. Так он пел на мотив известной песни «Жигули», которую знал с детства:

Вольный ветер, вольный ветер

Над фронтами носится.

Фриц со страху волком воет –

Он к мамане просится.

Вместе с художником Марком Вайсбордом открыл в газете отдел сатиры и юмора «На штык».

Штык на солнышке сияет,

Любо-заглядение,

Как в штыки, так немец знает:

Нет ему спасения.

Очерк "Дом Павлова" (октябрь 1942-го) положил начало легендарной славе сержанта Я. Ф. Павлова и горстки гвардейцев из 42 полка 13-й гвардейской дивизии генерала А. И. Родимцева. Очерк был использован при написании пьесы «Сталинградцы» (23 февраля 1943). Записные книжки военного корреспондента армейской газеты Юлия Чепурина были переполнены материалами о героях сталинградского сражения. И он решил написать пьесу «Сталинградцы» или второе ее название «Есть на Волге утес». Осенью 1943 года отозван в Москву для постановки пьесы «Сталинградцы». Спектакль был поставлен на сцене театра ЦДКА режиссёром А. Д. Поповым. Пьеса принесла автору широкую известность. В 1944 году пьеса Чепурина «Сталинградцы» была поставлена в его родном саратовском драматическом театре в постановке А.С. Сафронова. Так фронтовая дорога писателя перешла в творческую. В декабре 1944 года был принят в члены СП СССР. В 1944 году окончил Высшие курсы военных журналистов при ВПА имени В. И. Ленина и вернулся на фронт в действующую армию.

До конца войны Чепурин работал в должности писателя в армейской газете 46 армии 2-го Украинского фронта. День Победы встретил в районе Праги вместе с нашими воинами и подошедшими войсками союзников-американцев. Этот период отражен в пьесе «Последние рубежи» (1947 год), рассказывающей о драматических событиях, разыгравшихся по вине союзников. О дальнейшей судьбе главных героев повествует заключительная часть трилогии — драма «Совесть», посвященная рабочим послевоенного Сталинграда. После войны вернулся в родной город, где прожил до 1948 года, затем переехал в Сталинград.

Военные награды: орден Красной Звезды (08.06.1942), медаль «За оборону Сталинграда» (июнь 1943), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (февраль 1946), орден Отечественной войны II степени (11.03.1985) Почетные знаки: Ветеран Великой Отечественной войны, Ветеран 62-й Гвардейской Армии.

Автор трилогии о войне

Панфёров Фёдор Ива́нович

(20.09 [2.10]1896 – 10.09.1960)



Марк Солнцев – под таким псевдонимом работал Федор Панферов. Он родился в Павловке, Хвалынского уезда Саратовской губернии (ныне – районный центр Ульяновской области). Советский писатель, один из руководителей РАПП, главный редактор журнала «Октябрь» (с 1931 года).

Окончил Вольскую учительскую семинарию. В 1923-25 годах учился в Саратовском университете. Первый рассказ «Перед рассветом» опубликован в 1918 году в саратовском журнале «Горнило». В 1924–1931 годах редактировал «Крестьянский журнал» (Москва).

Написал трилогию о Великой Отечественной войне. В годы Великой Отечественной войны Ф.И. Панфёров в качестве корреспондента "Правды" часто бывал на Урале. Под впечатлением этих поездок у него возник замысел романа о трудовом героизме строителей и рабочих оборонного предприятия, эвакуированного в небольшой уральский городок. Местом событий писатель выбрал Миасс, где в годы войны жила с матерью и младшим братом его жена - писательница А.Д. Коптяева. Сотрудничал в миасской «Рабочей газете»; опубликовал очерк «Автомобиль сходит с гор», повествующий о торжественном пуске УралАЗа. Неоднократно бывал в Челябинске. В июле 1942 года встречался с журналистами в редакции газеты «Челябинский рабочий», во время которой рассказывал о беседе советских писателей с И. В. Сталиным, о войне. В октябре 1942 году побывал на ряде предприятий города Челябинска, выступал с докладом «Война и люди».

Награды и премии: Сталинская премия второй степени (1948) — за роман «Борьба за мир», Сталинская премия третьей степени (1949) — за роман «В стране поверженных», орден Отечественной войны II степени (31.5.1945), три ордена Трудового Красного Знамени (31.1.1939; 26.9.1946; 4.10.1956), орден Красной Звезды (23.9.1945) — в связи с выходом 10-тысячного номера «Правды», медали.

Курсант Саратовского пехотного училища

Бы́ков Васи́ль Влади́мирович

(19.06.1924 – 22.06.2003)



Советский и белорусский писатель, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР. Герой Социалистического Труда (1984). Народный писатель Беларуси (1980). Лауреат Ленинской премии (1986). Лауреат Государственной премии СССР (1974). Лауреат Государственной премии Белорусской ССР (1978).

Война застала его на Украине, где он участвовал в оборонных работах. Во время отступления в Белгороде он отстал от своей колонны и был арестован, Быкова чуть не расстреляли как немецкого шпиона. Зимой 1941—1942 годов жил на ст. Салтыковка и в городе Аткарске Саратовской области, учился в железнодорожной школе.

Призван в армию летом 1942 года, окончил Саратовское пехотное училище. Осенью 1943-го Быкову было года присвоено звание младшего лейтенанта. Участвовал в боях за Кривой Рог, Александрию, Знаменку. Во время Кировоградской операции ранен в ногу и живот (по ошибке был записан как погибший); события после ранения послужили основой повести «Мёртвым не больно». В начале 1944 года три месяца находился в госпитале. Затем участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, освобождении Румынии. С действующей армией прошёл по Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии; старший лейтенант, командир взвода полковой, затем армейской артиллерии.

После демобилизации жил в Гродно (с 1947 года). Печатался с 1947 года, работал в мастерских, а также в редакции областной газеты «Гродненская правда» по 1972 год.

Большинство произведений — повести, действие которых происходит во время Великой Отечественной войны и в которых показан нравственный выбор человека в наиболее драматичные моменты жизни.



Об авторе

Ганский Валерий Михайлович. Окончил Саратовский политехнический институт, профессия – инженер-строитель. Корреспондент ряда саратовских СМИ, член Союза журналистов России. Начал публиковать свои стихи во всесоюзных журналах «Уральский следопыт», «Искорка», «Советский воин» с 70-х годов. Печатается в литературных журналах «Волга ХХI век», «Сура», «Белая скала» (Крым), «Вышгород» (Эстония), «Новый ренессанс» (Германия), «Новая литература», «Родное слово», «День и ночь», «Страстной бульвар, 10». Автор книг поэзии и прозы: «И мой Пушкин», «Мой саратовский причал», серии книг «Дорогие мои саратовцы», «Витте против Столыпина». Член жюри международного литературного конкурса имени Ольги Бешенковской. Дипломант и лауреат литературных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский stil», премия Артема Боровикова, «Моя малая Родина». Лауреат литературного конкурса «Легенды фонтанного дома» в номинации «Вклад в изучение истории Шереметьевых» (Санкт-петербург», 2018 год). Член жюри городских школьных конкурсов юных журналистов, поэтов и прозаиков. Земля саратовская дала стране и миру множество известных людей – ученых, работников искусства, писателей. Журналист Валерий Михайлович Ганский написал несколько книг о наших выдающихся земляках. Он любезно откликнулся на просьбу редакции Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» и поделился накопленной информацией.Вадим Павлович Земной родился в селе Завьялово Алтайского края. Русский советский поэт. Член Союза писателей СССР (1934), участник Первого съезда советских писателей. Один из организаторов и первый руководитель Саратовского отделения Союза писателей СССР, фронтовой корреспондент в годы Великой Отечественной войны.До войны работал при крайрадиоцентре.1941 год. Поэт пишет о первых днях войны. Стихотворение "На марше".Вадим Земной служил военно-юридическим работником, лектором политотдела кавкорпуса, писателем в армейской газете «Слово бойца» 48 армии Северо-Западного фронта, а позже Белорусских фронтов.В сборнике стихотворений о Великой Отечественной войне «Ради жизни на земле», вышедшем в издательстве «Современник» в 1975 году, наряду со стихами Ахматовой, Щипачева и других известных поэтов, публикуется стихотворение Вадима Земного «Закаляющим сталь» по популярному тогда роману Николая Островского «Как закалялась сталь».Войну окончил в Восточной Пруссии. Награждён орденами Красной Звезды (1944) и Отечественной войны II степени (1945), медалями.А в победном 45-м ленинградский журнал «Звезда» № 10-11 опубликовал военные стихи Вадима Павловича Земного. В 1965 году в московском издательстве «Советский писатель» вышла книга Земного «С песней по жизни»(оформление художника Б.В.Лушникова), в которой были помещены стихи «Дороги на Берлин», «Самое заветное», «Свидетели живые», «Сердцем солдата», «Пою моё отечество» и поэма «Гвардии кузнец» о демобилизованном солдате-фронтовике. По этим произведениям можно проследить военный путь поэта-фронтовика, который в 1945 году в стихотворении «Родина» писал:На сайте «Подвиг народа» ( https://pamyat-naroda.su/awards/34248583 ) опубликованы наградные документы на майора Земнова Вадима Павловича. Там указано, что место призыва – Фрунзенский РВК, г. Саратов. Место службы на момент награждения – газета «Слово бойца» 48 А (48-я Армия - ред.). В представлении к награде написано: «Работая в редакции армейской газеты и являясь поэтом, тов. Земной написал ряд стихов, посвященных героизму советских воинов, боевой жизни Красной армии, а также Советской Родине. Кроме стихов, им писались статьи, очерки, велась литературная консультация произведений начинающих красноармейских поэтов и писателей. Тов. Земной написал консультации на 480 присланных редакции материалов и сделал 43 произведения. Земной выезжал в части, в районы боевых действий, и проводил большую работу с авторами, лично делал и организовывал необходимый материал для армейской газеты.Являясь членом Союза Советских писателей, тов. Земной относится к тем писателям, которые, находясь на фронте с первых дней войны, провели большую литературную работу по воспитанию в бойцах чувства горячей любви к Родине и чувства жгучей ненависти к немецко-фашистским захватчикам…»Писатель, драматург, член Союза писателей СССР (1936). Работал редактором газеты «Саратовский рабочий», главным редактором книжного издательства, организовал и возглавил альманах “Литературный Саратов”, заведовал литературной частью Саратовского драматического театра им. К. Маркса. В годы Великой Отечественной войны Смирнов-Ульяновский — политрук роты народного ополчения. За сбор средств в пользу Красной Армии и приобретение коллективом театра для фронта четырех самолетов получил две личные телеграммы от Верховного Главнокомандующего.Украинский советский писатель-антифашист, драматург, публицист. После присоединения Западной Украины и Западной Белоруссии к СССР в сентябре 1939-го года Ярослав Галан работал в редакции газеты «ВільнаУкраїна», руководил литературной частью Львовского ГДТ, писал очерки и рассказы об изменениях в воссоединённых западных областях УССР. В годы Великой Отечественной войны работал в редакциях фронтовых газет, был радиокомментатором на «радиостанции имени Тараса Шевченко» (Саратов) и спецкором газеты «Советская Украина», а затем «Радянська Україна». В 1943-м году издал сборник военных произведений «Фронт в эфире». В военные и послевоенные годы осуждал украинских националистов (бандеровцев, мельниковцев, бульбовцев) как пособников нацистских оккупантов. В 1946-м в качестве корреспондента «Советской Украины» представлял советскую прессу на Нюрнбергском процессе по делу немецких военных преступников. В 1964 году Союзом журналистов УССР была учреждёна Премия имени Ярослава Галана. В Саратове в советское время именем Ярослава Галана была названа улица, на которой находилась радиостанция имени Тараса Шевченко, в которой работал писатель. После распада СССР улице вернули историческое название — Провиантская.Русский советский писатель. Родился в Саратове. В Гражданскую войну служил на Восточном фронте под Уральском и был ранен. Привлёк к себе внимание главного редактора дивизионной газеты, по его заказу написал несколько репортажей, с чего и началась его литературная деятельность. После этого стал первым редактором газеты «Красное Черноморье». Стал писать очерки и рецензии для газет «Комсомольская правда», «Известия». В 1923-25 был рабкором газеты «Правда», публиковался в газете «Рабочая Москва» и др. С 1931 года сотрудничал в редакциях «История фабрик и заводов» и «Люди двух пятилеток», в созданном по инициативе М. Горького «Кабинете мемуаров».В Великую Отечественную войну вступил в Московское народное ополчение, в Краснопресненскую стрелковую дивизию. Участвовал в боевых действиях под Вязьмой в качестве военного корреспондента. В 1942 году прибыл в 316-ю стрелковую дивизию, которой до своей гибели командовал И.В.Панфилов. Дошёл до Берлина, где встретил День Победы. Самая известная повесть Бека «Волоколамское шоссе» была написана в 1942—1943 годах. Главным героем повести стал Герой Советского Союза старший лейтенант командир батальона (впоследствии гвардии полковник, командир дивизии) Бауыржан Момыш-Улы. Продолжением этой повести стали написанные в 1960 году повести «Несколько дней» и «Резерв генерала Панфилова». Бек выступил против примитивно-плакатного изображения войны, высмеяв «ефрейторов от литературы», которые пишут о бойцах, будто бы вовсе не ведающих страха, а ведь нечеловеческие трудности, трагедии выносят на своих плечах обычные люди. Героям Бека чужда патетика, ненавистна пустая фраза, они сдержанны в чувствах и скупы на слова, но зато энергичны и деятельны; показательно, что печать деловитости, внутренней дисциплины лежит и на самом стиле повести. Среди его героев — командир батальона старший лейтенант Бауржан Момыш-Улы, от имени которого ведется повествование; командир дивизии генерал-майор Панфилов — чем-то суворовским веет от его заботы о солдатах, от афористичности его речи: «Не торопись умирать — учись воевать», «Солдат умом должен воевать», «Солдат идет в бой не умирать, а жить», «Победа куется до боя».В 1956 году А. А. Бек был членом редколлегии альманаха «Литературная Москва».Русский советский писатель, член Союза писателей СССР (1934), участник Первого съезда советских писателей (1934).В годы Гражданской войны — рабочий-большевик, активный борец за установление Советской власти в Саратове, начальник губернской милиции (1920).С 1921 по 1924 годах возглавлял отдел в газете «Саратовские известия», был инициатором и членом редколлегий сатирических журналов «Метла» и «Клещ».В 1924—1926 годах в Москве заведовал редакцией издательства «Новая деревня».В 1926 году вернулся в Саратов, активно печатался в приволжских газетах и журналах, в 1925 году вышла первая книга его рассказов.С 1917 году начал печататься в большевистских газетах и журналах, а с 1920 года перешел исключительно на литературную работу. Работал в Саратове и в Москве в газетах, журналах, издательствах и на кинофабрике. Работал фельетонистом, очеркистом и т.д. Печатал свои повести и рассказы в журналах «Октябрь», «Молодая гвардия» и др.Арестован 16 марта 1935 года, 17 июня помещён под подписку о невыезде. Обвинялся по ст. 58-10 УК РСФСР (контрреволюционная агитация и пропаганда). Виновным себя не признал. 11 сентября 1935 года Особым совещанием при НКВД приговорён к трём годам ИТЛ. Срок отбывал в Сиблаге. 11 сентября 1938 года освобождён по отбытию срока наказания. С началом Великой Отечественной войны эвакуирован в Актюбинск Казахской ССР, работал слесарем-электросварщиком на Заводе «Большевик».Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».Русский советский писатель, драматург. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1951). Юлий Петрович Чепурин родился 27 апреля (10 мая) 1914 года в Саратове, в семье живописца. В 1932 году окончил профтехучилище, работал монтёром-механиком, слесарем и шофёром. В 1935-1939 годах учился в театральном техникуме, был редактором студенческой газеты, председателем студенческого профкома. Стал артистом Саратовского драматического театра имени К. Маркса. Его первый рассказ «Цирк» был опубликован Вадимом Земным в альманахе Литературный Саратов», Федор Панферов напечатал рассказ Чепурина в журнале «Октябрь».В 1941—1945 годах служил в РККА, был военкором в редакции газеты «Сталинское знамя» 62 армии В. И. Чуйкова (Юго-Западный фронт), работал также и в других армейских фронтовых газетах. Чепурин писал в своей газете:«Красноармейский поэт Ю. Чепурин» - под таким именем публиковались произведения автора. Начальник политотдела Армии полковник И.С. Калядин говорил военному корреспонденту: «Ваши стихи хороши тем, что написаны человеком, прошедшим через огонь войны. Они зажигают в сердце ненависть, зовут на бой, вселяют веру в нашу победу». Не забывал Чепурин свою профессию актера. Часто выступал перед бойцами со своими частушками и песнями на мотив известных мелодий. Так он пел на мотив известной песни «Жигули», которую знал с детства:Вместе с художником Марком Вайсбордом открыл в газете отдел сатиры и юмора «На штык».Очерк "Дом Павлова" (октябрь 1942-го) положил начало легендарной славе сержанта Я. Ф. Павлова и горстки гвардейцев из 42 полка 13-й гвардейской дивизии генерала А. И. Родимцева. Очерк был использован при написании пьесы «Сталинградцы» (23 февраля 1943). Записные книжки военного корреспондента армейской газеты Юлия Чепурина были переполнены материалами о героях сталинградского сражения. И он решил написать пьесу «Сталинградцы» или второе ее название «Есть на Волге утес». Осенью 1943 года отозван в Москву для постановки пьесы «Сталинградцы». Спектакль был поставлен на сцене театра ЦДКА режиссёром А. Д. Поповым. Пьеса принесла автору широкую известность. В 1944 году пьеса Чепурина «Сталинградцы» была поставлена в его родном саратовском драматическом театре в постановке А.С. Сафронова. Так фронтовая дорога писателя перешла в творческую. В декабре 1944 года был принят в члены СП СССР. В 1944 году окончил Высшие курсы военных журналистов при ВПА имени В. И. Ленина и вернулся на фронт в действующую армию.До конца войны Чепурин работал в должности писателя в армейской газете 46 армии 2-го Украинского фронта. День Победы встретил в районе Праги вместе с нашими воинами и подошедшими войсками союзников-американцев. Этот период отражен в пьесе «Последние рубежи» (1947 год), рассказывающей о драматических событиях, разыгравшихся по вине союзников. О дальнейшей судьбе главных героев повествует заключительная часть трилогии — драма «Совесть», посвященная рабочим послевоенного Сталинграда. После войны вернулся в родной город, где прожил до 1948 года, затем переехал в Сталинград.Военные награды: орден Красной Звезды (08.06.1942), медаль «За оборону Сталинграда» (июнь 1943), медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (февраль 1946), орден Отечественной войны II степени (11.03.1985) Почетные знаки: Ветеран Великой Отечественной войны, Ветеран 62-й Гвардейской Армии.Марк Солнцев – под таким псевдонимом работал Федор Панферов. Он родился в Павловке, Хвалынского уезда Саратовской губернии (ныне – районный центр Ульяновской области). Советский писатель, один из руководителей РАПП, главный редактор журнала «Октябрь» (с 1931 года).Окончил Вольскую учительскую семинарию. В 1923-25 годах учился в Саратовском университете. Первый рассказ «Перед рассветом» опубликован в 1918 году в саратовском журнале «Горнило». В 1924–1931 годах редактировал «Крестьянский журнал» (Москва).Написал трилогию о Великой Отечественной войне. В годы Великой Отечественной войны Ф.И. Панфёров в качестве корреспондента "Правды" часто бывал на Урале. Под впечатлением этих поездок у него возник замысел романа о трудовом героизме строителей и рабочих оборонного предприятия, эвакуированного в небольшой уральский городок. Местом событий писатель выбрал Миасс, где в годы войны жила с матерью и младшим братом его жена - писательница А.Д. Коптяева. Сотрудничал в миасской «Рабочей газете»; опубликовал очерк «Автомобиль сходит с гор», повествующий о торжественном пуске УралАЗа. Неоднократно бывал в Челябинске. В июле 1942 года встречался с журналистами в редакции газеты «Челябинский рабочий», во время которой рассказывал о беседе советских писателей с И. В. Сталиным, о войне. В октябре 1942 году побывал на ряде предприятий города Челябинска, выступал с докладом «Война и люди».Награды и премии: Сталинская премия второй степени (1948) — за роман «Борьба за мир», Сталинская премия третьей степени (1949) — за роман «В стране поверженных», орден Отечественной войны II степени (31.5.1945), три ордена Трудового Красного Знамени (31.1.1939; 26.9.1946; 4.10.1956), орден Красной Звезды (23.9.1945) — в связи с выходом 10-тысячного номера «Правды», медали.Советский и белорусский писатель, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны. Член Союза писателей СССР. Герой Социалистического Труда (1984). Народный писатель Беларуси (1980). Лауреат Ленинской премии (1986). Лауреат Государственной премии СССР (1974). Лауреат Государственной премии Белорусской ССР (1978).Война застала его на Украине, где он участвовал в оборонных работах. Во время отступления в Белгороде он отстал от своей колонны и был арестован, Быкова чуть не расстреляли как немецкого шпиона. Зимой 1941—1942 годов жил на ст. Салтыковка и в городе Аткарске Саратовской области, учился в железнодорожной школе.Призван в армию летом 1942 года, окончил Саратовское пехотное училище. Осенью 1943-го Быкову было года присвоено звание младшего лейтенанта. Участвовал в боях за Кривой Рог, Александрию, Знаменку. Во время Кировоградской операции ранен в ногу и живот (по ошибке был записан как погибший); события после ранения послужили основой повести «Мёртвым не больно». В начале 1944 года три месяца находился в госпитале. Затем участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, освобождении Румынии. С действующей армией прошёл по Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии; старший лейтенант, командир взвода полковой, затем армейской артиллерии.После демобилизации жил в Гродно (с 1947 года). Печатался с 1947 года, работал в мастерских, а также в редакции областной газеты «Гродненская правда» по 1972 год.Большинство произведений — повести, действие которых происходит во время Великой Отечественной войны и в которых показан нравственный выбор человека в наиболее драматичные моменты жизни.Ганский Валерий Михайлович. Окончил Саратовский политехнический институт, профессия – инженер-строитель. Корреспондент ряда саратовских СМИ, член Союза журналистов России. Начал публиковать свои стихи во всесоюзных журналах «Уральский следопыт», «Искорка», «Советский воин» с 70-х годов. Печатается в литературных журналах «Волга ХХI век», «Сура», «Белая скала» (Крым), «Вышгород» (Эстония), «Новый ренессанс» (Германия), «Новая литература», «Родное слово», «День и ночь», «Страстной бульвар, 10». Автор книг поэзии и прозы: «И мой Пушкин», «Мой саратовский причал», серии книг «Дорогие мои саратовцы», «Витте против Столыпина». Член жюри международного литературного конкурса имени Ольги Бешенковской. Дипломант и лауреат литературных конкурсов и премий: «Золотое перо Руси», «Русский stil», премия Артема Боровикова, «Моя малая Родина». Лауреат литературного конкурса «Легенды фонтанного дома» в номинации «Вклад в изучение истории Шереметьевых» (Санкт-петербург», 2018 год). Член жюри городских школьных конкурсов юных журналистов, поэтов и прозаиков.