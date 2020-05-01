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Моряк. Военкор. Ветеран
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 2-мая-2020 — прочитано 11 раз
Моряк. Военкор. Ветеран
Ивкин Николай Семенович
(7.01.1926 - 2003)
Когда началась Великая Отечественная война, Николаю Ивкину было пятнадцать лет. За плечами была семилетняя школа, на фронт не брали по возрасту, говоря: «Мал еще». А горячая юношеская кровь требовала действий, звала на защиту Родины от ненавистного врага. Но и в родном селе Бессоновка, в котором родился и вырос, хватало забот. Николаю пришлось научиться трактором управлять, землю пахать и растить урожай.
С нетерпением ждал юноша своего восемнадцатилетия, заранее представляя, как нещадно будет бить на фронте врага.
Наступил 1944 год. 7 января Николаю исполнилось 18 лет, а буквально через несколько дней пришла повестка из военкомата. Его забирали на фронт.
Направляют Николая Ивкина во Владивосток, на Тихоокеанский флот. Воевал он в 7-м отряде охотников южного морского района. «Охотились» моряки на малых катерах МО-4, которые еще называли «малые охотники» или «мошки». Эти малые боевые корабли были предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок противника в ближней морской и прибрежной зоне. Вооружение их состояло из глубинных бомб и малокалиберных орудий.
Была и одна особенность - в годы войны Тихоокеанский флот находился в постоянной боевой готовности к отражению агрессии империалистической Японии. 9 августа 1945 года началась советско-японская война – одна из наиболее коротких войн Советского Союза. Закончилась она почти через месяц. Япония обладала достаточно большим и хорошо вооруженным подводным флотом. Перед соединением охраны водного района Тихоокеанского флота была поставлена задача минимизировать угрозы со стороны японских подводных лодок. Малые охотники выполнили поставленную задачу.
А Николай Ивкин был награжден орденом Отечественной войны II степени.
Жизнь морских охотников настолько пришлась по душе Николаю, что он остается служить во флоте. Мало того, завораживающие морские действия стали складываться в литературные строки. Николай становится военным корреспондентом.
Задумывается он и о повышении образования. С этой целью в 1949 году во Владивостоке окончил вечернюю школу при Доме офицеров флота.
В начале 50-х Николая Семеновича переводят в Кронштадт,
на Балтийский флот. Там военкор работает в редакции газеты «Кронштадтская правда», которая позже была переименована в «Советский моряк».
В 1952 году лейтенант Ивкин окончил Военно-морское политическое училище им. А.А. Жданова. Теперь уже Николай - военно-политический работник. А в 1959 году окончил Ленинградский ордена Ленина государственный университет им. А.А. Жданова по специальности «Журналистика», утвердившись в профессии окончательно.
В начале 60-х годов Николай Семенович вместе с семьей возвращается в Саратовскую область. Уже с 1962 года он являлся собственным корреспондентом Саратовской областной газеты «Коммунист». Вот тогда-то его и направляют работать в Краснокутский район.
Семье дают квартиру в так называемом «правительственном» доме по ул. Армейская, куда в то время селили элиту межпоселенческого колхозного управления, объединившего три района – Питерский, Новоузенский и Краснокутский, с центром в р.п. Красный Кут.
Именно с 60-х годов вплоть до выхода на заслуженный отдых Николай Семенович работал в районной газете Краснокутского района «За коммунизм», удостоился звания «Ветеран труда».
Статьи писал Николай Семенович на злободневные темы, о тружениках земли краснокутской, были среди них и автобиографические рассказы. Один из них – «Телка».
Телка
В начале 30-х годов в деревне Бессоновка Новоузенского района Саратовского Заволжья шла добровольная коллективизация. Тогда у частных владельцев отбирали все, создавая общественное хозяйство. Так организовался колхоз «Луч Октября».
Коленька Ивушкин, восьмилетний деревенский мальчик, взял веревку, обвязал ее шею красивой годовалой телки и повел ее за двор на лужайку пастись. Это была его ежедневная обязанность.
Прибив колышек, прилег на зеленую, словно ковер, травку, решив позагорать. Солнце светило ярко, было тепло. Вокруг чирикали птички, в траве стрекотали желто-зеленые кузнечики. Мальчик видел их зеленые спинки и радовался лету, обилию красок, всему, что окружало его.
Едва заметно Коленька наблюдал за телкой. А она не обращала никого внимания на парнишку и жадно жевала зеленую, сочную травку.
Вдруг мальчик встрепенулся, услышав женские голоса. Прямо к нему, не торопясь, шли сельсоветовские активистки с красными повязками на рукавах.
- Вот телка Ивушкиных, - как-то вызывающе закричала одна из них, - возьмем ее.
Коленька испугался, задрожал, вскочил на ноги. А сельская активистка уже вытаскивала колышек из земли. Мальчик понял – дело худо. Подбежал к бабе, выхватил из ее рук колышек с веревкой и звонким голосом, что есть мочи, закричал:
- Не дам, моя телка, а не ваша.
- Теперь наша будет, - твердо, тоном, не допускающим возражения, заявила активистка, уводя за собой телку.
Обливаясь слезами, мальчик бежал за женщинами, а как только поравнялся со своим домом, громко закричал:
- Тятенька, маманя, нашу Жданку уводят тетки. На крик ребенка прибежал отец. Поняв, что произошло, стал успокаивать сынишку:
- Не плачь, родной, все равно они не разбогатеют. Иди домой.
А телка, прощаясь с хозяевами, повернула свою мордашку, грустно смотря в сторону малыша. И почудилось Коленьке, что она плачет и приглашает его хоть раз прийти проведать ее на колхозный двор.
Все дальше и дальше в сторону сельсовета уводили любимицу семьи.
На этом можно было бы и точку поставить. Да только на утро следующего дня отца Кольки Ивушкина пригласила в сельсовет.
- Семен, ты добровольно отдашь в колхоз корову, овец и лошадь свою? – не моргнув глазом, спросил сельсоветский начальник.
Пришедший на помощь дедушка Гриша заявил:
- Ничего мы тебе, милый человек, не отдадим, это наше нажитое добро, а не ваше.
- Тогда поедете в Куриловку, там с вами разберутся, - парировал сельсоветский работник.
Так отец и дедушка Кольки просидели несколько дней и ночей в милиции. Только их там не убедили, что надо сдавать в колхоз скотину.
Возвратились они домой и решили свести свое подворье во вновь организованное хозяйство.
Вот так неохотно расставались крестьяне с нажитым за десятки лет своим нелегким крестьянским трудом.
С тех памятных лет годы минули. А в памяти нет-нет да и всплывет «добровольная коллективизация» хозяйства. И не хотелось бы, чтобы нынешняя приватизация наша обернулась тем временем, которое так же осталось в памяти детства.
Н. Ивкин, ветеран войны, труда.
Николай Семенович Ивкин.
Собирая материал о Николае Семеновиче, просмотрела его записи, хранящиеся в краеведческом музее, не обошлось, конечно, и без интернет-ресурсов. Удивительное дело. В №6 газеты «Советский моряк» за 1960 год увидела целую полосу с цитатами известных деятелей Мао Цзэ-Дуна, Хо Ши Мина, Вальтера Ульбрехта и др., даже не знаю, наверное, тогда это было модно, престижно. Удивительно другое, что в сохранившихся записных книжках Николая Ивкина одна целиком отдана цитатам.
В его записях нашла подтверждение тому, что Николай Семенович был не равнодушен к искусству. Еще в бытность работы в «Советском моряке» он побывал во всех театрах Ленинграда. В его блокнотах есть записи, когда, что и где он смотрел. Например, за 1953 год: «Смотрели в Ленинградском драматическом академическом театре им. А.С. Пушкина пьесу Н. Никитина «Северные зори»… Слушали в Малом оперном театре оперу Д. Пуччини «Чио-чио-сан»… Слушали в Ленинградском академическом театре оперу Шарля Гуно «Фауст»… Смотрели в театре музкомедии трагедию В. Шекспира «Король Лир»… Слушали в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова оперу М. Мусоргского «Хованщина». И таких записей – целый блокнот.
Но посещал он не только театры. На его счету целый список музеев с описанием основных достопримечательностей. Бывал журналист в Русском музее, музее Суворова, Ломоносова, Кунцкамере, музее этнографии и в других. Результатом похода в музей Суворова стали цитаты полководца, аккуратно выписанные в блокнот. Наверное, они были близки по духу и самому Николаю Ивкину: «делай на войне то, что противник почитает за невозможное», «достоинства военных суть: для солдата – бодрость, для офицера – храбрость, для генерала - мужество», «бей неприятеля, не щади ни его, ни себя самого, дерись зло, дерись до смерти, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», «надо бить умением, а не числом»…
Любил Николай Семенович и читать. Литературу читал разную: Анатолий Иванов «Тени исчезают в полдень», Георгий Жуков «Воспоминания», Дэвид Вейс «Духовное», Сергей Сартаков «Филосовский камень», Аркадий Первенцев «Секретный фронт», Вячеслав Шишков «Странники», Иван Стаднюк «Люди не ангелы» - список продолжать можно долго. Это, так сказать, о душевном обустройстве журналиста.
Судя по всему, это был грамотный, начитанный, разносторонне развитый человек, с которым, наверное, было очень интересно общаться. Скорее всего, у него было много друзей. Не забыли о нем однокашники по университету, приглашая на встречу выпускников, традиционно в третью субботу сентября.
И.Н.Ивкин с коллегами из газеты «Советский моряк».
Коллеги из «Советского моряка» периодически приглашали на юбилеи издания. Так, в специальном выпуске «Советского моряка» от 16 декабря 1971 года, посвященном 30-летию издания, опубликована небольшая статья «Воспитывать и вдохновлять» за подписью Н. Ивкин. В ней говорится: «Я знаю, что на торжественном собрании, посвященном 30-летнему юбилею «Советского моряка», соберутся мои боевые друзья со всех концов необъятной Родины. Шлю им большой флотский привет!
С большой теплотой вспоминаю те годы, которые я провел в редакции газеты «Советский моряк». Двадцать лет флотской службы закалили меня, сделали стойким в борьбе с трудностями. Чуткие и отзывчивые коллеги, такие, как Петр Северин, Константин Колпаков, Григорий Котницкий, Петр Антипов, Леонид Резник, Николай Смирнов, Юрий Варганов и другие, помогли моему становлению.
«Советскому моряку» - 30 лет. Для газеты – это срок небольшой. Но как много она, а вместе с ней весь коллектив редакции сделали для обучения и воспитания стойких, мужественных военных моряков – надежных защитников нашей социалистической Родины.
Мне хочется от всей души пожелать нашему юбиляру – газете «Советский моряк» быть всегда молодой и свежей, повседневно вдохновлять военных моряков на ратные подвиги».
В нашем степном крае тоже чтят коллег, способствовавших в свое время процветанию районной газеты. И 9 Мая мы, без сомнения, вспомним всех журналистов – ветеранов Великой Отечественной.
Светлана Отрокова.
Об авторе
Отрокова Светлана Александровна родилась 22 мая 1974 года в городе Красный Кут.
В 1991 году окончила школу №1, в 1993-м - Саратовское педагогическое училище, в 2016 году - СГУ им. Н.Г. Чернышевского по направлению «Государственное и муниципальное управление».
На работу в редакцию газеты «Краснокутские вести» пришла в 2004 году на должность корректора. В 2010-м переведена на должность ответственного секретаря. С 2017-го по настоящее время является заместителем редактора.