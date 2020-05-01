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Ивкин Николай Семенович

(7.01.1926 - 2003)



Когда началась Великая Отечественная война, Николаю Ивкину было пятнадцать лет. За плечами была семилетняя школа, на фронт не брали по возрасту, говоря: «Мал еще». А горячая юношеская кровь требовала действий, звала на защиту Родины от ненавистного врага. Но и в родном селе Бессоновка, в котором родился и вырос, хватало забот. Николаю пришлось научиться трактором управлять, землю пахать и растить урожай.

С нетерпением ждал юноша своего восемнадцатилетия, заранее представляя, как нещадно будет бить на фронте врага.

Наступил 1944 год. 7 января Николаю исполнилось 18 лет, а буквально через несколько дней пришла повестка из военкомата. Его забирали на фронт.

Направляют Николая Ивкина во Владивосток, на Тихоокеанский флот. Воевал он в 7-м отряде охотников южного морского района. «Охотились» моряки на малых катерах МО-4, которые еще называли «малые охотники» или «мошки». Эти малые боевые корабли были предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок противника в ближней морской и прибрежной зоне. Вооружение их состояло из глубинных бомб и малокалиберных орудий.

Была и одна особенность - в годы войны Тихоокеанский флот находился в постоянной боевой готовности к отражению агрессии империалистической Японии. 9 августа 1945 года началась советско-японская война – одна из наиболее коротких войн Советского Союза. Закончилась она почти через месяц. Япония обладала достаточно большим и хорошо вооруженным подводным флотом. Перед соединением охраны водного района Тихоокеанского флота была поставлена задача минимизировать угрозы со стороны японских подводных лодок. Малые охотники выполнили поставленную задачу.

А Николай Ивкин был награжден орденом Отечественной войны II степени.

Жизнь морских охотников настолько пришлась по душе Николаю, что он остается служить во флоте. Мало того, завораживающие морские действия стали складываться в литературные строки. Николай становится военным корреспондентом.

Задумывается он и о повышении образования. С этой целью в 1949 году во Владивостоке окончил вечернюю школу при Доме офицеров флота.

В начале 50-х Николая Семеновича переводят в Кронштадт,

на Балтийский флот. Там военкор работает в редакции газеты «Кронштадтская правда», которая позже была переименована в «Советский моряк».

В 1952 году лейтенант Ивкин окончил Военно-морское политическое училище им. А.А. Жданова. Теперь уже Николай - военно-политический работник. А в 1959 году окончил Ленинградский ордена Ленина государственный университет им. А.А. Жданова по специальности «Журналистика», утвердившись в профессии окончательно.

В начале 60-х годов Николай Семенович вместе с семьей возвращается в Саратовскую область. Уже с 1962 года он являлся собственным корреспондентом Саратовской областной газеты «Коммунист». Вот тогда-то его и направляют работать в Краснокутский район.

Семье дают квартиру в так называемом «правительственном» доме по ул. Армейская, куда в то время селили элиту межпоселенческого колхозного управления, объединившего три района – Питерский, Новоузенский и Краснокутский, с центром в р.п. Красный Кут.

Именно с 60-х годов вплоть до выхода на заслуженный отдых Николай Семенович работал в районной газете Краснокутского района «За коммунизм», удостоился звания «Ветеран труда».

Статьи писал Николай Семенович на злободневные темы, о тружениках земли краснокутской, были среди них и автобиографические рассказы. Один из них – «Телка».



Телка

В начале 30-х годов в деревне Бессоновка Новоузенского района Саратовского Заволжья шла добровольная коллективизация. Тогда у частных владельцев отбирали все, создавая общественное хозяйство. Так организовался колхоз «Луч Октября».

Коленька Ивушкин, восьмилетний деревенский мальчик, взял веревку, обвязал ее шею красивой годовалой телки и повел ее за двор на лужайку пастись. Это была его ежедневная обязанность.

Прибив колышек, прилег на зеленую, словно ковер, травку, решив позагорать. Солнце светило ярко, было тепло. Вокруг чирикали птички, в траве стрекотали желто-зеленые кузнечики. Мальчик видел их зеленые спинки и радовался лету, обилию красок, всему, что окружало его.

Едва заметно Коленька наблюдал за телкой. А она не обращала никого внимания на парнишку и жадно жевала зеленую, сочную травку.

Вдруг мальчик встрепенулся, услышав женские голоса. Прямо к нему, не торопясь, шли сельсоветовские активистки с красными повязками на рукавах.

- Вот телка Ивушкиных, - как-то вызывающе закричала одна из них, - возьмем ее.

Коленька испугался, задрожал, вскочил на ноги. А сельская активистка уже вытаскивала колышек из земли. Мальчик понял – дело худо. Подбежал к бабе, выхватил из ее рук колышек с веревкой и звонким голосом, что есть мочи, закричал:

- Не дам, моя телка, а не ваша.

- Теперь наша будет, - твердо, тоном, не допускающим возражения, заявила активистка, уводя за собой телку.

Обливаясь слезами, мальчик бежал за женщинами, а как только поравнялся со своим домом, громко закричал:

- Тятенька, маманя, нашу Жданку уводят тетки. На крик ребенка прибежал отец. Поняв, что произошло, стал успокаивать сынишку:

- Не плачь, родной, все равно они не разбогатеют. Иди домой.

А телка, прощаясь с хозяевами, повернула свою мордашку, грустно смотря в сторону малыша. И почудилось Коленьке, что она плачет и приглашает его хоть раз прийти проведать ее на колхозный двор.

Все дальше и дальше в сторону сельсовета уводили любимицу семьи.

На этом можно было бы и точку поставить. Да только на утро следующего дня отца Кольки Ивушкина пригласила в сельсовет.

- Семен, ты добровольно отдашь в колхоз корову, овец и лошадь свою? – не моргнув глазом, спросил сельсоветский начальник.

Пришедший на помощь дедушка Гриша заявил:

- Ничего мы тебе, милый человек, не отдадим, это наше нажитое добро, а не ваше.

- Тогда поедете в Куриловку, там с вами разберутся, - парировал сельсоветский работник.

Так отец и дедушка Кольки просидели несколько дней и ночей в милиции. Только их там не убедили, что надо сдавать в колхоз скотину.

Возвратились они домой и решили свести свое подворье во вновь организованное хозяйство.

Вот так неохотно расставались крестьяне с нажитым за десятки лет своим нелегким крестьянским трудом.

С тех памятных лет годы минули. А в памяти нет-нет да и всплывет «добровольная коллективизация» хозяйства. И не хотелось бы, чтобы нынешняя приватизация наша обернулась тем временем, которое так же осталось в памяти детства.

Н. Ивкин, ветеран войны, труда.



Николай Семенович Ивкин.

Собирая материал о Николае Семеновиче, просмотрела его записи, хранящиеся в краеведческом музее, не обошлось, конечно, и без интернет-ресурсов. Удивительное дело. В №6 газеты «Советский моряк» за 1960 год увидела целую полосу с цитатами известных деятелей Мао Цзэ-Дуна, Хо Ши Мина, Вальтера Ульбрехта и др., даже не знаю, наверное, тогда это было модно, престижно. Удивительно другое, что в сохранившихся записных книжках Николая Ивкина одна целиком отдана цитатам.

В его записях нашла подтверждение тому, что Николай Семенович был не равнодушен к искусству. Еще в бытность работы в «Советском моряке» он побывал во всех театрах Ленинграда. В его блокнотах есть записи, когда, что и где он смотрел. Например, за 1953 год: «Смотрели в Ленинградском драматическом академическом театре им. А.С. Пушкина пьесу Н. Никитина «Северные зори»… Слушали в Малом оперном театре оперу Д. Пуччини «Чио-чио-сан»… Слушали в Ленинградском академическом театре оперу Шарля Гуно «Фауст»… Смотрели в театре музкомедии трагедию В. Шекспира «Король Лир»… Слушали в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова оперу М. Мусоргского «Хованщина». И таких записей – целый блокнот.

Но посещал он не только театры. На его счету целый список музеев с описанием основных достопримечательностей. Бывал журналист в Русском музее, музее Суворова, Ломоносова, Кунцкамере, музее этнографии и в других. Результатом похода в музей Суворова стали цитаты полководца, аккуратно выписанные в блокнот. Наверное, они были близки по духу и самому Николаю Ивкину: «делай на войне то, что противник почитает за невозможное», «достоинства военных суть: для солдата – бодрость, для офицера – храбрость, для генерала - мужество», «бей неприятеля, не щади ни его, ни себя самого, дерись зло, дерись до смерти, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», «надо бить умением, а не числом»…

Любил Николай Семенович и читать. Литературу читал разную: Анатолий Иванов «Тени исчезают в полдень», Георгий Жуков «Воспоминания», Дэвид Вейс «Духовное», Сергей Сартаков «Филосовский камень», Аркадий Первенцев «Секретный фронт», Вячеслав Шишков «Странники», Иван Стаднюк «Люди не ангелы» - список продолжать можно долго. Это, так сказать, о душевном обустройстве журналиста.

Судя по всему, это был грамотный, начитанный, разносторонне развитый человек, с которым, наверное, было очень интересно общаться. Скорее всего, у него было много друзей. Не забыли о нем однокашники по университету, приглашая на встречу выпускников, традиционно в третью субботу сентября.



И.Н.Ивкин с коллегами из газеты «Советский моряк».

Коллеги из «Советского моряка» периодически приглашали на юбилеи издания. Так, в специальном выпуске «Советского моряка» от 16 декабря 1971 года, посвященном 30-летию издания, опубликована небольшая статья «Воспитывать и вдохновлять» за подписью Н. Ивкин. В ней говорится: «Я знаю, что на торжественном собрании, посвященном 30-летнему юбилею «Советского моряка», соберутся мои боевые друзья со всех концов необъятной Родины. Шлю им большой флотский привет!

С большой теплотой вспоминаю те годы, которые я провел в редакции газеты «Советский моряк». Двадцать лет флотской службы закалили меня, сделали стойким в борьбе с трудностями. Чуткие и отзывчивые коллеги, такие, как Петр Северин, Константин Колпаков, Григорий Котницкий, Петр Антипов, Леонид Резник, Николай Смирнов, Юрий Варганов и другие, помогли моему становлению.

«Советскому моряку» - 30 лет. Для газеты – это срок небольшой. Но как много она, а вместе с ней весь коллектив редакции сделали для обучения и воспитания стойких, мужественных военных моряков – надежных защитников нашей социалистической Родины.

Мне хочется от всей души пожелать нашему юбиляру – газете «Советский моряк» быть всегда молодой и свежей, повседневно вдохновлять военных моряков на ратные подвиги».

В нашем степном крае тоже чтят коллег, способствовавших в свое время процветанию районной газеты. И 9 Мая мы, без сомнения, вспомним всех журналистов – ветеранов Великой Отечественной.

Светлана Отрокова.

Об авторе

Отрокова Светлана Александровна родилась 22 мая 1974 года в городе Красный Кут.

В 1991 году окончила школу №1, в 1993-м - Саратовское педагогическое училище, в 2016 году - СГУ им. Н.Г. Чернышевского по направлению «Государственное и муниципальное управление».

На работу в редакцию газеты «Краснокутские вести» пришла в 2004 году на должность корректора. В 2010-м переведена на должность ответственного секретаря. С 2017-го по настоящее время является заместителем редактора.



Когда началась Великая Отечественная война, Николаю Ивкину было пятнадцать лет. За плечами была семилетняя школа, на фронт не брали по возрасту, говоря: «Мал еще». А горячая юношеская кровь требовала действий, звала на защиту Родины от ненавистного врага. Но и в родном селе Бессоновка, в котором родился и вырос, хватало забот. Николаю пришлось научиться трактором управлять, землю пахать и растить урожай.С нетерпением ждал юноша своего восемнадцатилетия, заранее представляя, как нещадно будет бить на фронте врага.Наступил 1944 год. 7 января Николаю исполнилось 18 лет, а буквально через несколько дней пришла повестка из военкомата. Его забирали на фронт.Направляют Николая Ивкина во Владивосток, на Тихоокеанский флот. Воевал он в 7-м отряде охотников южного морского района. «Охотились» моряки на малых катерах МО-4, которые еще называли «малые охотники» или «мошки». Эти малые боевые корабли были предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок противника в ближней морской и прибрежной зоне. Вооружение их состояло из глубинных бомб и малокалиберных орудий.Была и одна особенность - в годы войны Тихоокеанский флот находился в постоянной боевой готовности к отражению агрессии империалистической Японии. 9 августа 1945 года началась советско-японская война – одна из наиболее коротких войн Советского Союза. Закончилась она почти через месяц. Япония обладала достаточно большим и хорошо вооруженным подводным флотом. Перед соединением охраны водного района Тихоокеанского флота была поставлена задача минимизировать угрозы со стороны японских подводных лодок. Малые охотники выполнили поставленную задачу.А Николай Ивкин был награжден орденом Отечественной войны II степени.Жизнь морских охотников настолько пришлась по душе Николаю, что он остается служить во флоте. Мало того, завораживающие морские действия стали складываться в литературные строки. Николай становится военным корреспондентом.Задумывается он и о повышении образования. С этой целью в 1949 году во Владивостоке окончил вечернюю школу при Доме офицеров флота.В начале 50-х Николая Семеновича переводят в Кронштадт,на Балтийский флот. Там военкор работает в редакции газеты «Кронштадтская правда», которая позже была переименована в «Советский моряк».В 1952 году лейтенант Ивкин окончил Военно-морское политическое училище им. А.А. Жданова. Теперь уже Николай - военно-политический работник. А в 1959 году окончил Ленинградский ордена Ленина государственный университет им. А.А. Жданова по специальности «Журналистика», утвердившись в профессии окончательно.В начале 60-х годов Николай Семенович вместе с семьей возвращается в Саратовскую область. Уже с 1962 года он являлся собственным корреспондентом Саратовской областной газеты «Коммунист». Вот тогда-то его и направляют работать в Краснокутский район.Семье дают квартиру в так называемом «правительственном» доме по ул. Армейская, куда в то время селили элиту межпоселенческого колхозного управления, объединившего три района – Питерский, Новоузенский и Краснокутский, с центром в р.п. Красный Кут.Именно с 60-х годов вплоть до выхода на заслуженный отдых Николай Семенович работал в районной газете Краснокутского района «За коммунизм», удостоился звания «Ветеран труда».Статьи писал Николай Семенович на злободневные темы, о тружениках земли краснокутской, были среди них и автобиографические рассказы. Один из них – «Телка».Собирая материал о Николае Семеновиче, просмотрела его записи, хранящиеся в краеведческом музее, не обошлось, конечно, и без интернет-ресурсов. Удивительное дело. В №6 газеты «Советский моряк» за 1960 год увидела целую полосу с цитатами известных деятелей Мао Цзэ-Дуна, Хо Ши Мина, Вальтера Ульбрехта и др., даже не знаю, наверное, тогда это было модно, престижно. Удивительно другое, что в сохранившихся записных книжках Николая Ивкина одна целиком отдана цитатам.В его записях нашла подтверждение тому, что Николай Семенович был не равнодушен к искусству. Еще в бытность работы в «Советском моряке» он побывал во всех театрах Ленинграда. В его блокнотах есть записи, когда, что и где он смотрел. Например, за 1953 год: «Смотрели в Ленинградском драматическом академическом театре им. А.С. Пушкина пьесу Н. Никитина «Северные зори»… Слушали в Малом оперном театре оперу Д. Пуччини «Чио-чио-сан»… Слушали в Ленинградском академическом театре оперу Шарля Гуно «Фауст»… Смотрели в театре музкомедии трагедию В. Шекспира «Король Лир»… Слушали в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова оперу М. Мусоргского «Хованщина». И таких записей – целый блокнот.Но посещал он не только театры. На его счету целый список музеев с описанием основных достопримечательностей. Бывал журналист в Русском музее, музее Суворова, Ломоносова, Кунцкамере, музее этнографии и в других. Результатом похода в музей Суворова стали цитаты полководца, аккуратно выписанные в блокнот. Наверное, они были близки по духу и самому Николаю Ивкину: «делай на войне то, что противник почитает за невозможное», «достоинства военных суть: для солдата – бодрость, для офицера – храбрость, для генерала - мужество», «бей неприятеля, не щади ни его, ни себя самого, дерись зло, дерись до смерти, побеждает тот, кто меньше себя жалеет», «надо бить умением, а не числом»…Любил Николай Семенович и читать. Литературу читал разную: Анатолий Иванов «Тени исчезают в полдень», Георгий Жуков «Воспоминания», Дэвид Вейс «Духовное», Сергей Сартаков «Филосовский камень», Аркадий Первенцев «Секретный фронт», Вячеслав Шишков «Странники», Иван Стаднюк «Люди не ангелы» - список продолжать можно долго. Это, так сказать, о душевном обустройстве журналиста.Судя по всему, это был грамотный, начитанный, разносторонне развитый человек, с которым, наверное, было очень интересно общаться. Скорее всего, у него было много друзей. Не забыли о нем однокашники по университету, приглашая на встречу выпускников, традиционно в третью субботу сентября.Коллеги из «Советского моряка» периодически приглашали на юбилеи издания. Так, в специальном выпуске «Советского моряка» от 16 декабря 1971 года, посвященном 30-летию издания, опубликована небольшая статья «Воспитывать и вдохновлять» за подписью Н. Ивкин. В ней говорится:В нашем степном крае тоже чтят коллег, способствовавших в свое время процветанию районной газеты. И 9 Мая мы, без сомнения, вспомним всех журналистов – ветеранов Великой Отечественной.Об автореОтрокова Светлана Александровна родилась 22 мая 1974 года в городе Красный Кут.В 1991 году окончила школу №1, в 1993-м - Саратовское педагогическое училище, в 2016 году - СГУ им. Н.Г. Чернышевского по направлению «Государственное и муниципальное управление».На работу в редакцию газеты «Краснокутские вести» пришла в 2004 году на должность корректора. В 2010-м переведена на должность ответственного секретаря. С 2017-го по настоящее время является заместителем редактора.