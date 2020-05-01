Командир пулеметной роты Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 1-мая-2020 — прочитано 20 раз Командир пулеметной роты

ЧЕРНИКОВ

Василий Михайлович



Фото из архива Института филологии и журналистики СГУ

В.М. Черников родился в 1906 году в селе Анненково Кузнецкого уезда Саратовской губернии. В 1925–1927 гг. Василий Черников - студент Пермского государственного университета, в 1927–1930 гг. учился на общественно-экономическом и лингвистическом отделениях исторического факультета СГУ, затем работал преподавателем русского языка и литературы в средней школе, преподавал политэкономию в индустриальном техникуме ггорода Саратова, в 1932–1935 гг. - аспирант Саратовского пединститута (руководитель профессор А.П. Скафтымов).

В 1935–1940 гг. В.М. Черников исполнял обязанности доцента в Иркутском педагогическом институте, в 1940–1943 – доцент Вологодского педагогического института.

С января 1943 по октябрь 1945 г. В.М. Черников - на фронтах Великой Отечественной войны: Волховский, Ленинградский, 3-й Белорусский, 1-й Украинский (командир стрелковой пулеметной роты). За боевые заслуги награжден правительственными наградами: орденами «Красная Звезда» (1944), «Отечественной войны II степени» (1945), медалями «За взятие Берлина» (1945), «За победу над Германией» (1945).

В 1945–1948 гг. В.М. Черников обучался в аспирантуре Института мировой литературы им. М. Горького АН СССР (Москва); в июне 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию «Короленко в работе над “Историей моего современника”» (ИМЛИ АН СССР; научный руководитель Н.Л. Бродский).

С 1948 г. В.М Черников работает в СГУ: старший преподаватель, доцент (1950) кафедры русской литературы, в 1951–1952, 1954–1955 гг. – декан филологического факультета СГУ. В 1952–1954 гг. В.М. Черников работал в должности зав. кафедрой литературы Педагогического института русского языка и литературы им. М. Горького (Румыния, г. Бухарест).

Василий Михайлович Черников читал лекционные курсы «Введение в литературоведение», «История русской советской литературы», «Литература народов СССР (история белорусской литературы)», вел спецсеминар «Творчество М.А. Шолохова и русская советская литература», поэтический студенческий кружок.

Основной научный интерес В.М. Черникова лежал в сфере изучения творчества Дм. Фурманова и русской прозы 1920‑х годов.

В 1980‑е годы В.М Черников издал книгу: «А здесь я постоянный житель» (Приволж. кн. изд-во, 1981), «посвященную жене и другу Анне Михайловне Талейкиной», – сборник охотничьих рассказов, основанных на детских и юношеских впечатлениях, и автобиографическую повесть «Весна наступает не сразу» (Приволж. кн. изд-во, 1988).

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Александр Ванюков.



Об авторе



Александр Иванович Ванюков работает на кафедре советской литературы СГУ с 1966 года. В декабре 1971 года в Ученом совете филологического факультета СГУ защитил кандидатскую диссертацию «Проза Александра Неверова советского периода». В 1989 г. на заседании специализированного совета при МГУ им. М.В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук «Русская советская повесть 20-х годов. Поэтика жанра». С сентября 1991 по октябрь 2005 г. – профессор, заведующий кафедрой русской литературы ХХ в., затем кафедры новейшей русской литературы, с сентября 2015 г. – профессор кафедры русской и зарубежной литературы СГУ.

В 1978–1980 гг. работал в должности приглашенного доцента в университете Мартина Лютера (Галле – Виттенберг, ГДР).

Член диссертационных советов при СГУ и Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (1999). В.М. Черников родился в 1906 году в селе Анненково Кузнецкого уезда Саратовской губернии. В 1925–1927 гг. Василий Черников - студент Пермского государственного университета, в 1927–1930 гг. учился на общественно-экономическом и лингвистическом отделениях исторического факультета СГУ, затем работал преподавателем русского языка и литературы в средней школе, преподавал политэкономию в индустриальном техникуме ггорода Саратова, в 1932–1935 гг. - аспирант Саратовского пединститута (руководитель профессор А.П. Скафтымов).В 1935–1940 гг. В.М. Черников исполнял обязанности доцента в Иркутском педагогическом институте, в 1940–1943 – доцент Вологодского педагогического института.С января 1943 по октябрь 1945 г. В.М. Черников - на фронтах Великой Отечественной войны: Волховский, Ленинградский, 3-й Белорусский, 1-й Украинский (командир стрелковой пулеметной роты). За боевые заслуги награжден правительственными наградами: орденами «Красная Звезда» (1944), «Отечественной войны II степени» (1945), медалями «За взятие Берлина» (1945), «За победу над Германией» (1945).В 1945–1948 гг. В.М. Черников обучался в аспирантуре Института мировой литературы им. М. Горького АН СССР (Москва); в июне 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию «Короленко в работе над “Историей моего современника”» (ИМЛИ АН СССР; научный руководитель Н.Л. Бродский).С 1948 г. В.М Черников работает в СГУ: старший преподаватель, доцент (1950) кафедры русской литературы, в 1951–1952, 1954–1955 гг. – декан филологического факультета СГУ. В 1952–1954 гг. В.М. Черников работал в должности зав. кафедрой литературы Педагогического института русского языка и литературы им. М. Горького (Румыния, г. Бухарест).Василий Михайлович Черников читал лекционные курсы «Введение в литературоведение», «История русской советской литературы», «Литература народов СССР (история белорусской литературы)», вел спецсеминар «Творчество М.А. Шолохова и русская советская литература», поэтический студенческий кружок.Основной научный интерес В.М. Черникова лежал в сфере изучения творчества Дм. Фурманова и русской прозы 1920‑х годов.В 1980‑е годы В.М Черников издал книгу: «А здесь я постоянный житель» (Приволж. кн. изд-во, 1981), «посвященную жене и другу Анне Михайловне Талейкиной», – сборник охотничьих рассказов, основанных на детских и юношеских впечатлениях, и автобиографическую повесть «Весна наступает не сразу» (Приволж. кн. изд-во, 1988).Об автореАлександр Иванович Ванюков работает на кафедре советской литературы СГУ с 1966 года. В декабре 1971 года в Ученом совете филологического факультета СГУ защитил кандидатскую диссертацию «Проза Александра Неверова советского периода». В 1989 г. на заседании специализированного совета при МГУ им. М.В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук «Русская советская повесть 20-х годов. Поэтика жанра». С сентября 1991 по октябрь 2005 г. – профессор, заведующий кафедрой русской литературы ХХ в., затем кафедры новейшей русской литературы, с сентября 2015 г. – профессор кафедры русской и зарубежной литературы СГУ.В 1978–1980 гг. работал в должности приглашенного доцента в университете Мартина Лютера (Галле – Виттенберг, ГДР).Член диссертационных советов при СГУ и Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (1999).