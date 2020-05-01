Еще раз о грантовых проектах и результатах конкурса СМИ Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 1-мая-2020 — прочитано 51 раз Еще раз о грантовых проектах и результатах конкурса СМИ



Только что мы подвели итоги областного конкурса, опубликовали результаты. Победителями стали 21 средство массовой информации областного уровня, всего 52 проекта. В опубликованной информации об итогах специально максимально подробно остановилась на процедуре определения победителей, хотя положение о конкурсе готовили всей организацией, утверждали Правлением. Казалось, все предельно открыто и понятно. И все-таки коллеги, не вошедшие в число грантополучателей, не удержались от упреков.

Попробую ответить на прозвучавшее мнение. А заодно и отметить досадные неточности в рассуждениях на грани предвзятости или намеренного желания исказить картину.

Во-первых, эксперты конкурса оценивали проекты, их содержание, предлагаемые редакциями идеи и форматы их реализации. А критикующие сосредоточились на сомнительной конспирологии. Думаю, негоже коллегам порочить конкурс только потому, что среди победителей нет желаемого.

Во-вторых, члены конкурсной комиссии - люди уважаемые, выбранные и утвержденные Правлением нашей организации. Их мнение закреплено в протоколах индивидуальных оценок. Эти документы хранятся и в любой момент могут подтвердить объективность решения конкурсной комиссии. Хотя у каждого голосующего есть свое видение, и отношение к одному и тому же проекту может диаметрально различаться. Я не скрываю, обсуждение проектов было дискуссионным, и это нормально. Но при разногласиях экспертов, обращаю ваше внимание, решение по утверждению победителей было принято большинством голосов.

В-третьих, о деньгах. Самим положением о конкурсе предусмотрены разные уровни финансирования проектов на телевидении, в интернете, в печатных изданиях и на радио. И это в свое время было профессиональным решением, учитывающим несопоставимость затрат, например, для сетевых и телепроектов. Установлена практически троекратная разница. Естественно, телепроекты получают большие суммы, чем другие СМИ. Поэтому сравнение полученных средств для разных видов СМИ просто совсем не корректно.

В целом же очень надеюсь, что конкурс-2020 не станет яблоком профессионального раздора, а позволит еще раз осмыслить, чего мы хотим в профессии, что мы можем делать при поддержке власти, и как нам объединять усилия на пользу профессиональному сообществу.

Лидия Златогорская,

Председатель Саратовского регионального отделения СЖР, председательствующий на заседании Экспертного Совета Только что мы подвели итоги областного конкурса, опубликовали результаты. Победителями стали 21 средство массовой информации областного уровня, всего 52 проекта. В опубликованной информации об итогах специально максимально подробно остановилась на процедуре определения победителей, хотя положение о конкурсе готовили всей организацией, утверждали Правлением. Казалось, все предельно открыто и понятно. И все-таки коллеги, не вошедшие в число грантополучателей, не удержались от упреков.Попробую ответить на прозвучавшее мнение. А заодно и отметить досадные неточности в рассуждениях на грани предвзятости или намеренного желания исказить картину.Во-первых, эксперты конкурса оценивали проекты, их содержание, предлагаемые редакциями идеи и форматы их реализации. А критикующие сосредоточились на сомнительной конспирологии. Думаю, негоже коллегам порочить конкурс только потому, что среди победителей нет желаемого.Во-вторых, члены конкурсной комиссии - люди уважаемые, выбранные и утвержденные Правлением нашей организации. Их мнение закреплено в протоколах индивидуальных оценок. Эти документы хранятся и в любой момент могут подтвердить объективность решения конкурсной комиссии. Хотя у каждого голосующего есть свое видение, и отношение к одному и тому же проекту может диаметрально различаться. Я не скрываю, обсуждение проектов было дискуссионным, и это нормально. Но при разногласиях экспертов, обращаю ваше внимание, решение по утверждению победителей было принято большинством голосов.В-третьих, о деньгах. Самим положением о конкурсе предусмотрены разные уровни финансирования проектов на телевидении, в интернете, в печатных изданиях и на радио. И это в свое время было профессиональным решением, учитывающим несопоставимость затрат, например, для сетевых и телепроектов. Установлена практически троекратная разница. Естественно, телепроекты получают большие суммы, чем другие СМИ. Поэтому сравнение полученных средств для разных видов СМИ просто совсем не корректно.В целом же очень надеюсь, что конкурс-2020 не станет яблоком профессионального раздора, а позволит еще раз осмыслить, чего мы хотим в профессии, что мы можем делать при поддержке власти, и как нам объединять усилия на пользу профессиональному сообществу.