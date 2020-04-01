Отклик на отклик Константин Симонов: притяжение личности Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 30-апреля-2020 — прочитано 21 раз Отклик на отклик



Константин Симонов: притяжение личности



На сайте Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ, в подборке материалов о саратовских журналистах-фронтовиках, которая войдет в книгу, издаваемую при поддержке Фонда президентских грантов, недавно была размещена статья Михаила Сергеева «Парень из нашего города». В ней — подробности юных лет Константина Симонова, которые он провел в Саратове, знакомые далеко не всем читателям.

А вскоре на эту статью там же появился отклик председателя регионального отделения СЖ, журналиста с большим стажем Лидии Златогорской «Поля притяжения Константина Симонова». В ней была ссылка на документальный фильм Алексея Симонова о своем отце, премьера которого состоялась пять лет назад на фестивале в Дагомысе. Фильм тогда потряс аудиторию искренностью, глубиной, приближением к громадной личности. Лидия Николаевна с вдохновением рассказывала в своей статье о впечатлениях от фильма. Кстати оказалась найденная в интернете ссылка, по которой все желающие могут посмотреть этот замечательный документальный фильм. Вот ссылка

Константин Симонов, действительно, в Саратове бывал, с нашим городом связан значимый кусочек его жизни, души. В ноябре у журналиста-фронтовика юбилей, исполнится 105 лет со дня его рождения. Хороший повод назвать его «нашим» не только за то, что он ходил по саратовской земле, по знакомым нам улицам, бывал в дорогих нам местечках, но и за главное — за нравственный и профессиональный уровень, к которому современные коллеги устремлены, в жизни или в своих представлениях о журналисте.

Спасибо СЖ и за статью, и за ссылку, по которой можно посмотреть документальный фильм Алексея Симонова. Вот нужны иногда такие работы, которые посвящены коллеге, Мастеру и становятся поводом для размышления о профессии в своем времени, в котором жил он и, конечно, в том, котором живем мы. О роли конкретного человека в профессии. О честной оценке своего труда, без скидок на обстоятельства. Это размышления трудные, с которыми бывает непросто справиться даже сильному духом.

Фильм «Каэм» - это воспоминания режиссеров, издателей, тесно работавших с Константином Симоновым, разговор о нем двух дочерей и сына в автобусе по дороге к бывшему полю жестокой битвы в 1941 году под Могилевым, над которым по завещанию писателя развеян его прах, как раз к этим размышлениям располагают. С оценками и вердиктами не все так просто не только теперь, в нашем времени, но и тогда было. В эпизоде, посвященном публикации в «Правде» стихотворения «Жди меня», которое долго потом не ложилось на музыку, прозвучала фраза: «Хорошая песня забылась, но она обязательно вернется». Выстраданное, горячее слово о самом важном для человека отложится у читателя — это коллеги знают из практики. Вспомнят свои случаи, когда лет через 10-20 и более вдруг незнакомый человек вытаскивает пожелтевшую газету с дорогой для него заметкой...

В фильме много таких фраз, которые обращены к конкретному зрителю, не впрямую, нет, но сказаны они для него! Вот Константин Симонов размышляет о том, что такое счастье: оно в правильно выбранной профессии, в любимой женщине, в детях, в ладах со своей совестью. И ведь по каждому пункту можно следовать по его биографии — в профессии он был личностью. А ведь не потому, что повезло, наделен талантом от природы! Талант, конечно. Но по фильму понятно, он подкреплен тем, что Симонов «трудился 24 часа в сутки», один Симонов — журналист-фронтовик с бесконечными командировками на передовую, другой — драматург, понимавший тонкости постановки, третий — вдумчивый писатель, четвертый - поэт, автор нескольких как-бы сегодня сказали «хитов», хотя ему не подходит. А еще есть пятый: душа компании, умеющий блеснуть на изысканной тусовке, не зря случались высказывания в его адрес, как об «официальном любимце», и даже «литературном плейбое». Когда все успевал, где силы брал? Не очень здоровый от рождения, он часами трудится, «лопатит» свои тексты. Это характер, какого каждому из нас не помешало бы. С любимыми женщинами все тоже сложно у Симонова, как вообще в жизни. Главное — его отношение к любимой, ее значение для него, ответственность. Не зря говорят, умеющему любить дана большая любовь.

А дети? Не они ли — самая важная мера прожитого? Симонов сказал своему сыну Алексею, это приводится в документальном фильме: «Я горжусь, что у меня есть такой 40-летний друг, как ты». Трое его детей от двух жен - состоявшиеся, мыслящие, красивы, дружны. Как они много помнят об отце доброго, важного, сердечного! Вот они за семейным столом. «Мало жрем, но очень вкусно!» Простая фраза, а сколько за ней — умение радоваться жизни, не брать лишнего, складывать семейные традиции... И такого немало там.

Особая тема — о ладах с совестью. Прямой потомок князей Оболенских, родственник сосланных и расстрелянных, он был искренним коммунистом, принимавшим участие в строительстве идеального общества. Отстаивал свои взгляды, друзей, поддерживал материально, оставался борцом до последних дней. И честно говорил сыну, что «есть годы, за которые можно гордиться, а если неудачные». Хочется перечитать его книги, пересмотреть фильмы, поставленные по ним. Их главная тема — военная. Но они о том, что волнует сегодня, сейчас — о любви, дружбе, справедливости, стойкости. Спасибо, коллеги, за наше единодушие в том, что все это есть. Посмотрите фильм!

Тамара Катилевская



На сайте Саратовского регионального отделения Союза журналистов РФ, в подборке материалов о саратовских журналистах-фронтовиках, которая войдет в книгу, издаваемую при поддержке Фонда президентских грантов, недавно была размещена статья. В ней — подробности юных лет Константина Симонова, которые он провел в Саратове, знакомые далеко не всем читателям.А вскоре на эту статью там же появился отклик председателя регионального отделения СЖ, журналиста с большим стажем. В ней была ссылка на документальный фильм Алексея Симонова о своем отце, премьера которого состоялась пять лет назад на фестивале в Дагомысе. Фильм тогда потряс аудиторию искренностью, глубиной, приближением к громадной личности. Лидия Николаевна с вдохновением рассказывала в своей статье о впечатлениях от фильма. Кстати оказалась найденная в интернете ссылка, по которой все желающие могут посмотреть этот замечательный документальный фильм. Вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=CjTNkXOVwN8 Я этот фильм в двух частях посмотрела на одном дыхании. Так родился «отклик на отклик».Константин Симонов, действительно, в Саратове бывал, с нашим городом связан значимый кусочек его жизни, души. В ноябре у журналиста-фронтовика юбилей, исполнится 105 лет со дня его рождения. Хороший повод назвать его «нашим» не только за то, что он ходил по саратовской земле, по знакомым нам улицам, бывал в дорогих нам местечках, но и за главное — за нравственный и профессиональный уровень, к которому современные коллеги устремлены, в жизни или в своих представлениях о журналисте.Спасибо СЖ и за статью, и за ссылку, по которой можно посмотреть документальный фильм Алексея Симонова. Вот нужны иногда такие работы, которые посвящены коллеге, Мастеру и становятся поводом для размышления о профессии в своем времени, в котором жил он и, конечно, в том, котором живем мы. О роли конкретного человека в профессии. О честной оценке своего труда, без скидок на обстоятельства. Это размышления трудные, с которыми бывает непросто справиться даже сильному духом.Фильм «Каэм» - это воспоминания режиссеров, издателей, тесно работавших с Константином Симоновым, разговор о нем двух дочерей и сына в автобусе по дороге к бывшему полю жестокой битвы в 1941 году под Могилевым, над которым по завещанию писателя развеян его прах, как раз к этим размышлениям располагают. С оценками и вердиктами не все так просто не только теперь, в нашем времени, но и тогда было. В эпизоде, посвященном публикации в «Правде» стихотворения «Жди меня», которое долго потом не ложилось на музыку, прозвучала фраза: «Хорошая песня забылась, но она обязательно вернется». Выстраданное, горячее слово о самом важном для человека отложится у читателя — это коллеги знают из практики. Вспомнят свои случаи, когда лет через 10-20 и более вдруг незнакомый человек вытаскивает пожелтевшую газету с дорогой для него заметкой...В фильме много таких фраз, которые обращены к конкретному зрителю, не впрямую, нет, но сказаны они для него! Вот Константин Симонов размышляет о том, что такое счастье: оно в правильно выбранной профессии, в любимой женщине, в детях, в ладах со своей совестью. И ведь по каждому пункту можно следовать по его биографии — в профессии он был личностью. А ведь не потому, что повезло, наделен талантом от природы! Талант, конечно. Но по фильму понятно, он подкреплен тем, что Симонов «трудился 24 часа в сутки», один Симонов — журналист-фронтовик с бесконечными командировками на передовую, другой — драматург, понимавший тонкости постановки, третий — вдумчивый писатель, четвертый - поэт, автор нескольких как-бы сегодня сказали «хитов», хотя ему не подходит. А еще есть пятый: душа компании, умеющий блеснуть на изысканной тусовке, не зря случались высказывания в его адрес, как об «официальном любимце», и даже «литературном плейбое». Когда все успевал, где силы брал? Не очень здоровый от рождения, он часами трудится, «лопатит» свои тексты. Это характер, какого каждому из нас не помешало бы. С любимыми женщинами все тоже сложно у Симонова, как вообще в жизни. Главное — его отношение к любимой, ее значение для него, ответственность. Не зря говорят, умеющему любить дана большая любовь.А дети? Не они ли — самая важная мера прожитого? Симонов сказал своему сыну Алексею, это приводится в документальном фильме: «Я горжусь, что у меня есть такой 40-летний друг, как ты». Трое его детей от двух жен - состоявшиеся, мыслящие, красивы, дружны. Как они много помнят об отце доброго, важного, сердечного! Вот они за семейным столом. «Мало жрем, но очень вкусно!» Простая фраза, а сколько за ней — умение радоваться жизни, не брать лишнего, складывать семейные традиции... И такого немало там.Особая тема — о ладах с совестью. Прямой потомок князей Оболенских, родственник сосланных и расстрелянных, он был искренним коммунистом, принимавшим участие в строительстве идеального общества. Отстаивал свои взгляды, друзей, поддерживал материально, оставался борцом до последних дней. И честно говорил сыну, что «есть годы, за которые можно гордиться, а если неудачные». Хочется перечитать его книги, пересмотреть фильмы, поставленные по ним. Их главная тема — военная. Но они о том, что волнует сегодня, сейчас — о любви, дружбе, справедливости, стойкости. Спасибо, коллеги, за наше единодушие в том, что все это есть. Посмотрите фильм!