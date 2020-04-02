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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Подведены итоги областного конкурса по предоставлению грантов на размещение социально значимой информации в 2020 году 29-апреля-2020 — прочитано 37 раз Средства, выделенные из бюджета области, предназначены для реализации социальных проектов в СМИ, не учрежденных органами власти. Общая сумма – 20 миллионов рублей. Третий год оператором конкурса является Средства, выделенные из бюджета области, предназначены для реализации социальных проектов в СМИ, не учрежденных органами власти. Общая сумма – 20 миллионов рублей. Третий год оператором конкурса является Подробнее... Все конкурсы! На Волховском фронте Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 29-апреля-2020 — прочитано 34 раз На Волховском фронте

Филологи-фронтовики

ПОКУСАЕВ Евграф Иванович

(6(19).12.1909 – 11.08.1977)





Евграф Иванович Покусаев принадлежит к поколению ученых-филологов, сформировавшихся в послереволюционные годы. Сын крестьянина, родившийся в селе Болхуны Енотаевского уезда Астраханской губернии, он рано почувствовал тягу к учительскому делу. В 1930‑е годы работал воспитателем в детском доме, учителем в сельской школе, в фабрично-заводской семилетке, заведующим районным отделом народного образования в селе Александров-Гай Саратовской области, директором областной педагогической лаборатории. Одновременно с 1931 г. учился на отделении русского языка и литературы Саратовского педагогического института. Учебу в институте завершил в 1935 г. Его первые научно-популярные книги – «Чудесная машина», «Горючий камень», «Парад машин» и другие (1932–1938) – адресованы школьникам.

Вспоминая о своих студенческих годах, Евграф Иванович признавался: «Решительно склонили мои интересы к русской литературе блестящие лекции и труды Александра Павловича Скафтымова». В 1939 году под его руководством Е.И. Покусаев защитил кандидатскую диссертацию на тему «“Губернские очерки” М.Е. Салтыкова-Щедрина и обличительная беллетристика 1850‑х годов». В 1939–1941 гг. работал доцентом Саратовского педагогического института.

За неделю до начала Великой Отечественной войны в Саратове был подписан к печати сборник сказок Салтыкова-Щедрина, вступительная статья и комментарии к которому написаны Е.И. Покусаевым «Но эту книгу, – вспоминал позднее Евграф Иванович, – довелось держать в руках уже после демобилизации, незабываемой нашей победной весной 1945 года». В 1942–1944 гг. воевал на Волховском фронте. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».





От редакции Проекта «Летописцы-Победители. Имена и судьбы»:



В последнее время на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа» выложено очень много документов. Готовя к печати очерки о фронтовиках-журналистах, мы постоянно обращались к этим сайтам. И многих фамилий найти там не могли. В том числе не было материалов и о филологах-фронтовиках, о которых мы уже написали. Но вот 15 апреля сайт был обновлен. И документы о награждении Ефграфа Ивановича Покусаева на сайтах появились. Не можем здесь не привести их.

Первая запись о награждении капитана Покусаева скупа. Мы можем узнать только дату приказа: 24.08.1943 года - и увидеть сканированный список, где среди других награжденных медалью «За оборону Ленинграда» - фамилия капитана Покусаева.

А вот про следующую награду узнать можно немало.

Приказ подразделения: №18/н от 13.02 1944 ВС Волховского фронта/ Архив: ЦАМО / фонд: 33 / опись: 686044 / Ед.Хранения: 2234 / № записи: 46217438

«Наградить медалью «За боевые заслуги»: …19. Капитана инт.службы ПОКУСАЕВА Ефграфа Ивановича. Инспектора инспекции начальника тыла фронта.»

Наградной лист: «Капитан инт.службы Покусаев, работая пом. Начальника 2-го отдела Штаба Тыла, а затем Инспектором Начальника Тыла фронта систематически контролировал обеспеченность войск всеми видами продовольствия, в том числе – на переднем крае, добиваясь четкого и бесперебойного снабжения войск продовольствием и обмундированием.

По заданию командования проверял продовольственную и интендантскую службы частей и соединений, организацию питания бойцов и офицеров, энергично вскрывал недостатки в этом деле, настойчиво добивался их устранения.

В период подготовки и проведения наступательной операции фронта проводил личную проверку обеспеченности и хозяйственной готовности частей и соединений для предстоящих боевых действий.

Тов. Покусаев показал себя деятельным и знающим офицером штаба и инспектором, своей работой он способствовал делу улучшения снабжения войск, наведению должного воинского порядка в тылах, а также установлению постоянного контроля за исполнением приказов и директив командования.

Тов. Покусаев достоин награждения медалью «За боевые заслуги».

Начальник инспекции Управления Тыла Волховского фронта…

5 февраля 1944 г.»



В графе «Боевые действия» показан боевой путь фронтовика Покусаева. Отмечено, что он призван Октябрьским райвоенкоматом города Саратова 1.01.1942 года. С 7 января по 28 июня 1942 года принимал участие в наступательных и оборонительных боях на Любаньском направлении. По ссылке сайта «Память народа» можно найти описание операции: «Войска 2-й ударной армии, захватив плацдарм на западном берегу реки Волхов, прорвали оборону противника, продвинувшись на 70 километров, к 22 февраля вышли на рубеж Апраксин Бор, Коркино, ст. Еглино, Никулино, Гузи, Мал. Замошье. В дальнейшем, в результате фланговых ударов противника, 2-я ударная армия оказалась в окружении, продолжая вести бои до 28 июня. Войска 54-й армии, начав 16 февраля наступление, продвинулись к 29 марта на 25 километров. В дальнейшем, они, не имея успеха, закрепились на рубеже Макарьевская пустынь, Дидвино, Дубовик.»

В документах страницы сайта, где рассказывается о боевом пути капитана Покусаева, особо выделяется Синявинскя операция (27.08 -1.10.1942 года): «8-я армия, прорвав фронт противника, к 8 сентября 1942 года продвинулась на 10 километров. Введенная в образовавшийся прорыв 2-я ударная армия развить успех не смогла. В дальнейшем под давлением противника войска 8-й ударной армии к 1 октября отошли в исходное положение. Невская оперативная группа Ленинградского фронта захватила плацдарм на восточном берегу реки Невы, но развить успех не смогла и была отведена в исходное положение. В результате этой операции был сорван удар немцев на Ленинград с юга.»

Операция «Прорыв блокады Ленинграда (с 12.01 по 30.01.43)»: «Войска 67-й армии Ленинградского фронта и 2-й ударной армии Волховского фронта, прорвав кольцо вражеской блокады, города Ленинграда, создали коридор шириной 8-9 километров между Ладожским озером и линией фронта.» Напомним, что первой медалью Ефграф Иванович Покусаев был награжден 24.08.1943 года – по-видимому, командование отметило его усилия по подготовке материальной части этой операции.

И, наконец, долгожданное окончательное снятие блокады города на Неве: «1 января – 29 февраля 1944 года операция «1-й удар. Разгром немцев под Ленинградом и Новгородом». (Дата приказа о награждении капитана Покусаева медалью «За боевые заслуги» - 5.02.1944 г.) В результате 1-го удара войска фронта разгромили 18-ю армию немцев и нанесли значительные потери левофланговым частям 16-й армии. Ленинград был полностью освобожден от блокады, очищена от противника Ленинградская область и созданы условия для последующего удара с целью разгрома прибалтийской группировки противника.

14.1-13.2.44 (операция 1-го удара) Новгородско-Лужская наступательная операция. В ходе этой операции Войска Волховского фронта во взаимодействии с Ленинградским фронтом, разгромив 18-ю армию Вермахта, нанесли значительные потери левофланговым частям 16-й армии противника, продвинулись до 150 километров и к 13 февраля 1944 года вышли на рубеж 10 километров юго-западнее Луги, освободив города Любань, Чудово, Новгород, Шимск.

Как уже сказано выше, 13 марта 1944 года капитан Покусаев был представлен к медали «За боевые заслуги». На этом описание боевого пути Е.И.Покусаева на сайте «Память народа» заканчивается. Но мы знаем, что и дальше он контролировал службы, обеспечивающие армию всем необходимым для успешного наступления на Прибалтику и Кенигсберг (Пруссию). А значит, не раз бывал и на передовой, чтобы убедиться, как одеты и накормлены солдаты, которым завтра идти в бой.





Вернувшись с войны, Покусаев навсегда связывает судьбу с филологическим факультетом СГУ. В 1949–1951 годах он – декан факультета, а с 1951 года и до конца жизни заведует кафедрой русской литературы. В 1957 году в Ленинграде, в ИРЛИ (Пушкинском доме) АН СССР, Е.И. Покусаев блистательно защищает докторскую диссертацию «Идейно-творческий путь Салтыкова-Щедрина в шестидесятые и семидесятые годы». Перу ученого принадлежит свыше ста печатных трудов.

Центральное место в научных интересах Евграфа Ивановича занимало творчество Салтыкова-Щедрина: монографии, статьи, учебные пособия, очерки, комментарии, огромная организаторская и редакторская работа в самом полном 20-томном Собрании сочинений писателя-сатирика. Под началом Е.И. Покусаева над подготовкой нового щедринского издания успешно работала большая группа саратовских специалистов (Т.И. Усакина, А.А. Жук, Г.Н. Антонова, Д.И. Мишнева, И.В. Порох, В.А. Мысляков, Н.Е. Прийма, Г.Ф. Самосюк, В.В. Прозоров, П.А. Супоницкая и др.). Е.И. Покусаев с удовлетворением констатировал: «Главное, что отличает новый двадцатитомник от предыдущих изданий, состоит в обстоятельном научном комментировании щедринских произведений».

Е.И. Покусаев привлекал обширный архивный и историко-журнальный материал для осмысления драматизма духовной жизни Салтыкова-Щедрина на переломных этапах его биографии. «Именно этот источник, – подчеркивал ученый, – позволил восстановить окружавшую Салтыкова-Щедрина историческую атмосферу, в которой зарождались замыслы его сатирических произведений, показать ту историческую среду, которая конкретизировала, уточняла социально-политический адрес сатирических разоблачений. Никакой другой источник не открывал такого богатства жизненных, социально-бытовых, исторических реалий салтыковской сатиры, какой дали журналы и газеты 1860–80 годов».

Одна из вершин исследовательского искусства Е.И. Покусаева – предложенный им анализ «Господ Головлевых», продемонстрировавший мастерство сатирика в изображении диалектики пустословия, обманного, праздного слова, лишенного живого человеческого смысла и способного разобщать и тиранить людей. Пустое слово Иудушки Головлева «имитирует, – писал Евграф Иванович, – благородные, высокие душевные побуждения, прекрасные человеческие действия и поступки, тогда как на самом деле у героя нет ничего за душой, кроме бессердечия». По-новому освещены Покусаевым финальные сцены романа о Головлевых: никто не снимает с Иудушки страшной вины за содеянное, за нескончаемую цепь «родственных» злодейств, но еще суровее оказывается безнадежно запоздавший суд собственной совести.

Работы Е.И. Покусаева посвящены также истории русской литературной критики и журналистики ХIХ в., творчеству Белинского, Добролюбова, Герцена, Чернышевского. Его книга о жизни и деятельности Чернышевского за короткий срок выдержала 5 изданий. По инициативе Е.И. Покусаева и под его редакцией регулярно выходили в свет (это дело продолжено его учениками во главе с А.А. Демченко) межвузовские сборники, специально посвященные Чернышевскому и его эпохе, закрепившие за Саратовским университетом авторитет крупнейшего центра по исследованию наследия писателей-«шестидесятников».

Высокое признание получили работы Е.И. Покусаева, посвященные драматургии Гоголя, поэзии Алексея Жемчужникова, повествовательному мастерству Чехова, прозе Ильи Салова, повестям, рассказам и очеркам Николая Успенского, творчеству современных советских (в том числе и саратовских) авторов. Е.И. Покусаев – инициатор и составитель литературно-краеведческого справочника «Русские писатели в Саратовском Поволжье» (1964), литературоведческих трудов А.П. Скафтымова, Н.К. Пиксанова, Т.И. Усакиной.

Е.И. Покусаев – ученый университетского призвания: его в равной мере влекли к себе и кропотливая исследовательская работа, и кафедральные занятия со студентами и аспирантами. В профессии педагога, утверждал Евграф Иванович, есть то, «за что её можно беззаветно полюбить и посвятить ей всего себя. Она дает, быть может, редкие, но такие отрадные минуты удовлетворения, когда ненароком узнаешь, что твое слово благодарно отозвалось в душе ученика, что именно твои усилия и труд обернулись его деловым умением, его знаниями, его поступками, что есть и твоя доля в его формировании как человека и гражданина».

Специальные факультетские семинары профессора Е.И. Покусаева по истории русской сатиры, по истории русской литературной критики и журналистики были увлекательной учебной и научно-творческой лабораторией, из которой вышло несколько поколений высококлассных гуманитариев. Под руководством Е.И. Покусаева и в русле его исследовательских инициатив защищено много диссертаций (А.А. Жук, В.П. Барцевичем, Г.Ф. Самосюк, В.Б. Смирновым, А.А. Демченко, А.Г. Татаринцевым, В.А. Мысляковым, В.Н. Азановым, Л.Я. Паклиной, В.В. Прозоровым, Ю.Н. Борисовым, А.П. Ауэром, В.Ш. Кривоносом, Е.Г. Елиной, В.В. Смирновой и др.) по актуальным проблемам русской классической сатиры, демократической литературы и журналистики.

Е.И. Покусаев был членом Союза писателей, членом редколлегий журналов «Филологические науки» (Москва) и «Волга» (Саратов), председателем диссертационных советов, инициатором проведения в СГУ широкомасштабных литературных юбилеев Тургенева, Некрасова, А. Островского, Достоевского, членом Всесоюзных комитетов по празднованию 150-летия со дня рождения Салтыкова-Щедрина и Чернышевского, руководителем живых и ярких методологических семинаров литературоведов СГУ.

Заслуги ученого-педагога отмечены орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». Именем Е.И. Покусаева названа одна из главных учебных аудиторий ИФиЖ в 11-м корпусе СГУ.

В.В. Прозоров.

Об авторе

Прозоров Валерий Владимирович – ученый, филолог, журналист. Родился в 1940-м году в Баку (Азербайджан). В 1962 году с отличием окончил филологический факультет СГУ им.Чернышевского. Ученик и продолжатель научной школы Е.И. Покусаева. В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности художественного мышления писателя-сатирика: наблюдения над творческим процессом М.Е.Салтыкова-Щедрина», а в 1980 году в диссертационном совете Институт русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР в Ленинграде – докторскую: «Проблема читателя и русский литературный процесс ХIХ века». С 1966 года и по настоящее время деятельность В.В. Прозорова связана с СГУ. В 1971 году – доцент, с 1982 года – профессор кафедры русской литературы. В 1984 году руководил организованной им новой кафедрой – Истории критики и теории литературы, затем – Общего литературоведения и журналистики. С 1982 года – декан филологического факультета, с 2005 года – факультета филологии и журналистики СГУ, директор Института филологии и журналистики СГУ. С 2010 года – его научный руководитель. В 1983-2003годы – председатель Головного совета по филологии Минвуза (Министерства образования) РФ, координировавшего научную и научно-исследовательскую работу всех университетских филологических структур России.

С 1994 года – председатель диссертационного совета по присуждению ученой степени доктора филологических наук при СГУ.

С 1992 года – член-корреспондент Российской академии естественных наук (секция «Российская Энциклопедия»), с 1993 г. – действительный член Международной академии наук высшей школы. Награжден орденом Почета, Почетным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональным сообществом», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Заслуженный деятель науки РФ. С 2004 года – Почетный профессор СГУ им. Н.Г.Чернышевского.

Член Союза Журналистов России. Избирался членом правления, председателем Большого жюри при Саратовском региональном отделении СЖР. Евграф Иванович Покусаев принадлежит к поколению ученых-филологов, сформировавшихся в послереволюционные годы. Сын крестьянина, родившийся в селе Болхуны Енотаевского уезда Астраханской губернии, он рано почувствовал тягу к учительскому делу. В 1930‑е годы работал воспитателем в детском доме, учителем в сельской школе, в фабрично-заводской семилетке, заведующим районным отделом народного образования в селе Александров-Гай Саратовской области, директором областной педагогической лаборатории. Одновременно с 1931 г. учился на отделении русского языка и литературы Саратовского педагогического института. Учебу в институте завершил в 1935 г. Его первые научно-популярные книги – «Чудесная машина», «Горючий камень», «Парад машин» и другие (1932–1938) – адресованы школьникам.Вспоминая о своих студенческих годах, Евграф Иванович признавался: «Решительно склонили мои интересы к русской литературе блестящие лекции и труды Александра Павловича Скафтымова». В 1939 году под его руководством Е.И. Покусаев защитил кандидатскую диссертацию на тему «“Губернские очерки” М.Е. Салтыкова-Щедрина и обличительная беллетристика 1850‑х годов». В 1939–1941 гг. работал доцентом Саратовского педагогического института.За неделю до начала Великой Отечественной войны в Саратове был подписан к печати сборник сказок Салтыкова-Щедрина, вступительная статья и комментарии к которому написаны Е.И. Покусаевым «Но эту книгу, – вспоминал позднее Евграф Иванович, – довелось держать в руках уже после демобилизации, незабываемой нашей победной весной 1945 года». В 1942–1944 гг. воевал на Волховском фронте. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда».В последнее время на сайтах «Подвиг народа» и «Память народа» выложено очень много документов. Готовя к печати очерки о фронтовиках-журналистах, мы постоянно обращались к этим сайтам. И многих фамилий найти там не могли. В том числе не было материалов и о филологах-фронтовиках, о которых мы уже написали. Но вот 15 апреля сайт был обновлен. И документы о награждении Ефграфа Ивановича Покусаева на сайтах появились. Не можем здесь не привести их.Первая запись о награждении капитана Покусаева скупа. Мы можем узнать только дату приказа: 24.08.1943 года - и увидеть сканированный список, где среди других награжденных медалью «За оборону Ленинграда» - фамилия капитана Покусаева.А вот про следующую награду узнать можно немало.Приказ подразделения: №18/н от 13.02 1944 ВС Волховского фронта/ Архив: ЦАМО / фонд: 33 / опись: 686044 / Ед.Хранения: 2234 / № записи: 46217438«Наградить медалью «За боевые заслуги»: …19. Капитана инт.службы ПОКУСАЕВА Ефграфа Ивановича. Инспектора инспекции начальника тыла фронта.»Наградной лист: «Капитан инт.службы Покусаев, работая пом. Начальника 2-го отдела Штаба Тыла, а затем Инспектором Начальника Тыла фронта систематически контролировал обеспеченность войск всеми видами продовольствия, в том числе – на переднем крае, добиваясь четкого и бесперебойного снабжения войск продовольствием и обмундированием.По заданию командования проверял продовольственную и интендантскую службы частей и соединений, организацию питания бойцов и офицеров, энергично вскрывал недостатки в этом деле, настойчиво добивался их устранения.В период подготовки и проведения наступательной операции фронта проводил личную проверку обеспеченности и хозяйственной готовности частей и соединений для предстоящих боевых действий.Тов. Покусаев показал себя деятельным и знающим офицером штаба и инспектором, своей работой он способствовал делу улучшения снабжения войск, наведению должного воинского порядка в тылах, а также установлению постоянного контроля за исполнением приказов и директив командования.Тов. Покусаев достоин награждения медалью «За боевые заслуги».Начальник инспекции Управления Тыла Волховского фронта…5 февраля 1944 г.»Отмечено, что он призван Октябрьским райвоенкоматом города Саратова 1.01.1942 года. С 7 января по 28 июня 1942 года принимал участие в наступательных и оборонительных боях на Любаньском направлении. По ссылке сайта «Память народа» можно найти описание операции: «Войска 2-й ударной армии, захватив плацдарм на западном берегу реки Волхов, прорвали оборону противника, продвинувшись на 70 километров, к 22 февраля вышли на рубеж Апраксин Бор, Коркино, ст. Еглино, Никулино, Гузи, Мал. Замошье. В дальнейшем, в результате фланговых ударов противника, 2-я ударная армия оказалась в окружении, продолжая вести бои до 28 июня. Войска 54-й армии, начав 16 февраля наступление, продвинулись к 29 марта на 25 километров. В дальнейшем, они, не имея успеха, закрепились на рубеже Макарьевская пустынь, Дидвино, Дубовик.»В документах страницы сайта, где рассказывается о боевом пути капитана Покусаева, особо выделяется Синявинскя операция (27.08 -1.10.1942 года): «8-я армия, прорвав фронт противника, к 8 сентября 1942 года продвинулась на 10 километров. Введенная в образовавшийся прорыв 2-я ударная армия развить успех не смогла. В дальнейшем под давлением противника войска 8-й ударной армии к 1 октября отошли в исходное положение. Невская оперативная группа Ленинградского фронта захватила плацдарм на восточном берегу реки Невы, но развить успех не смогла и была отведена в исходное положение. В результате этой операции был сорван удар немцев на Ленинград с юга.»Операция «Прорыв блокады Ленинграда (с 12.01 по 30.01.43)»: «Войска 67-й армии Ленинградского фронта и 2-й ударной армии Волховского фронта, прорвав кольцо вражеской блокады, города Ленинграда, создали коридор шириной 8-9 километров между Ладожским озером и линией фронта.» Напомним, что первой медалью Ефграф Иванович Покусаев был награжден 24.08.1943 года – по-видимому, командование отметило его усилия по подготовке материальной части этой операции.И, наконец, долгожданное окончательное снятие блокады города на Неве: «1 января – 29 февраля 1944 года операция «1-й удар. Разгром немцев под Ленинградом и Новгородом». (Дата приказа о награждении капитана Покусаева медалью «За боевые заслуги» - 5.02.1944 г.) В результате 1-го удара войска фронта разгромили 18-ю армию немцев и нанесли значительные потери левофланговым частям 16-й армии. Ленинград был полностью освобожден от блокады, очищена от противника Ленинградская область и созданы условия для последующего удара с целью разгрома прибалтийской группировки противника.14.1-13.2.44 (операция 1-го удара) Новгородско-Лужская наступательная операция. В ходе этой операции Войска Волховского фронта во взаимодействии с Ленинградским фронтом, разгромив 18-ю армию Вермахта, нанесли значительные потери левофланговым частям 16-й армии противника, продвинулись до 150 километров и к 13 февраля 1944 года вышли на рубеж 10 километров юго-западнее Луги, освободив города Любань, Чудово, Новгород, Шимск.Как уже сказано выше, 13 марта 1944 года капитан Покусаев был представлен к медали «За боевые заслуги». На этом описание боевого пути Е.И.Покусаева на сайте «Память народа» заканчивается. Но мы знаем, что и дальше он контролировал службы, обеспечивающие армию всем необходимым для успешного наступления на Прибалтику и Кенигсберг (Пруссию). А значит, не раз бывал и на передовой, чтобы убедиться, как одеты и накормлены солдаты, которым завтра идти в бой.. В 1949–1951 годах он – декан факультета, а с 1951 года и до конца жизни заведует кафедрой русской литературы. В 1957 году в Ленинграде, в ИРЛИ (Пушкинском доме) АН СССР, Е.И. Покусаев блистательно защищает докторскую диссертацию «Идейно-творческий путь Салтыкова-Щедрина в шестидесятые и семидесятые годы». Перу ученого принадлежит свыше ста печатных трудов.Центральное место в научных интересах Евграфа Ивановича занимало творчество Салтыкова-Щедрина: монографии, статьи, учебные пособия, очерки, комментарии, огромная организаторская и редакторская работа в самом полном 20-томном Собрании сочинений писателя-сатирика. Под началом Е.И. Покусаева над подготовкой нового щедринского издания успешно работала большая группа саратовских специалистов (Т.И. Усакина, А.А. Жук, Г.Н. Антонова, Д.И. Мишнева, И.В. Порох, В.А. Мысляков, Н.Е. Прийма, Г.Ф. Самосюк, В.В. Прозоров, П.А. Супоницкая и др.). Е.И. Покусаев с удовлетворением констатировал: «Главное, что отличает новый двадцатитомник от предыдущих изданий, состоит в обстоятельном научном комментировании щедринских произведений».Е.И. Покусаев привлекал обширный архивный и историко-журнальный материал для осмысления драматизма духовной жизни Салтыкова-Щедрина на переломных этапах его биографии. «Именно этот источник, – подчеркивал ученый, – позволил восстановить окружавшую Салтыкова-Щедрина историческую атмосферу, в которой зарождались замыслы его сатирических произведений, показать ту историческую среду, которая конкретизировала, уточняла социально-политический адрес сатирических разоблачений. Никакой другой источник не открывал такого богатства жизненных, социально-бытовых, исторических реалий салтыковской сатиры, какой дали журналы и газеты 1860–80 годов».Одна из вершин исследовательского искусства Е.И. Покусаева – предложенный им анализ «Господ Головлевых», продемонстрировавший мастерство сатирика в изображении диалектики пустословия, обманного, праздного слова, лишенного живого человеческого смысла и способного разобщать и тиранить людей. Пустое слово Иудушки Головлева «имитирует, – писал Евграф Иванович, – благородные, высокие душевные побуждения, прекрасные человеческие действия и поступки, тогда как на самом деле у героя нет ничего за душой, кроме бессердечия». По-новому освещены Покусаевым финальные сцены романа о Головлевых: никто не снимает с Иудушки страшной вины за содеянное, за нескончаемую цепь «родственных» злодейств, но еще суровее оказывается безнадежно запоздавший суд собственной совести.Работы Е.И. Покусаева посвящены также истории русской литературной критики и журналистики ХIХ в., творчеству Белинского, Добролюбова, Герцена, Чернышевского. Его книга о жизни и деятельности Чернышевского за короткий срок выдержала 5 изданий. По инициативе Е.И. Покусаева и под его редакцией регулярно выходили в свет (это дело продолжено его учениками во главе с А.А. Демченко) межвузовские сборники, специально посвященные Чернышевскому и его эпохе, закрепившие за Саратовским университетом авторитет крупнейшего центра по исследованию наследия писателей-«шестидесятников».Высокое признание получили работы Е.И. Покусаева, посвященные драматургии Гоголя, поэзии Алексея Жемчужникова, повествовательному мастерству Чехова, прозе Ильи Салова, повестям, рассказам и очеркам Николая Успенского, творчеству современных советских (в том числе и саратовских) авторов. Е.И. Покусаев – инициатор и составитель литературно-краеведческого справочника «Русские писатели в Саратовском Поволжье» (1964), литературоведческих трудов А.П. Скафтымова, Н.К. Пиксанова, Т.И. Усакиной.Е.И. Покусаев – ученый университетского призвания: его в равной мере влекли к себе и кропотливая исследовательская работа, и кафедральные занятия со студентами и аспирантами. В профессии педагога, утверждал Евграф Иванович, есть то, «за что её можно беззаветно полюбить и посвятить ей всего себя. Она дает, быть может, редкие, но такие отрадные минуты удовлетворения, когда ненароком узнаешь, что твое слово благодарно отозвалось в душе ученика, что именно твои усилия и труд обернулись его деловым умением, его знаниями, его поступками, что есть и твоя доля в его формировании как человека и гражданина».Специальные факультетские семинары профессора Е.И. Покусаева по истории русской сатиры, по истории русской литературной критики и журналистики были увлекательной учебной и научно-творческой лабораторией, из которой вышло несколько поколений высококлассных гуманитариев. Под руководством Е.И. Покусаева и в русле его исследовательских инициатив защищено много диссертаций (А.А. Жук, В.П. Барцевичем, Г.Ф. Самосюк, В.Б. Смирновым, А.А. Демченко, А.Г. Татаринцевым, В.А. Мысляковым, В.Н. Азановым, Л.Я. Паклиной, В.В. Прозоровым, Ю.Н. Борисовым, А.П. Ауэром, В.Ш. Кривоносом, Е.Г. Елиной, В.В. Смирновой и др.) по актуальным проблемам русской классической сатиры, демократической литературы и журналистики.Е.И. Покусаев был членом Союза писателей, членом редколлегий журналов «Филологические науки» (Москва) и «Волга» (Саратов), председателем диссертационных советов, инициатором проведения в СГУ широкомасштабных литературных юбилеев Тургенева, Некрасова, А. Островского, Достоевского, членом Всесоюзных комитетов по празднованию 150-летия со дня рождения Салтыкова-Щедрина и Чернышевского, руководителем живых и ярких методологических семинаров литературоведов СГУ.Заслуги ученого-педагога отмечены орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почета». Именем Е.И. Покусаева названа одна из главных учебных аудиторий ИФиЖ в 11-м корпусе СГУ.Об автореПрозоров Валерий Владимирович – ученый, филолог, журналист. Родился в 1940-м году в Баку (Азербайджан). В 1962 году с отличием окончил филологический факультет СГУ им.Чернышевского. Ученик и продолжатель научной школы Е.И. Покусаева. В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности художественного мышления писателя-сатирика: наблюдения над творческим процессом М.Е.Салтыкова-Щедрина», а в 1980 году в диссертационном совете Институт русской литературы (Пушкинского дома) АН СССР в Ленинграде – докторскую: «Проблема читателя и русский литературный процесс ХIХ века». С 1966 года и по настоящее время деятельность В.В. Прозорова связана с СГУ. В 1971 году – доцент, с 1982 года – профессор кафедры русской литературы. В 1984 году руководил организованной им новой кафедрой – Истории критики и теории литературы, затем – Общего литературоведения и журналистики. С 1982 года – декан филологического факультета, с 2005 года – факультета филологии и журналистики СГУ, директор Института филологии и журналистики СГУ. С 2010 года – его научный руководитель. В 1983-2003годы – председатель Головного совета по филологии Минвуза (Министерства образования) РФ, координировавшего научную и научно-исследовательскую работу всех университетских филологических структур России.С 1994 года – председатель диссертационного совета по присуждению ученой степени доктора филологических наук при СГУ.С 1992 года – член-корреспондент Российской академии естественных наук (секция «Российская Энциклопедия»), с 1993 г. – действительный член Международной академии наук высшей школы. Награжден орденом Почета, Почетным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональным сообществом», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Заслуженный деятель науки РФ. С 2004 года – Почетный профессор СГУ им. Н.Г.Чернышевского.Член Союза Журналистов России. Избирался членом правления, председателем Большого жюри при Саратовском региональном отделении СЖР.