В сорок первом суровом Их война увела.. Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 27-апреля-2020 — прочитано 16 раз «В сорок первом суровом

Их война увела…»

Шубин Иван Павлович

(21.09.1927 – 4.09.2006)



Родился И.П. Шубин 21 августа 1927 года в селе Дьяковка Краснокутского района.

В 1944 году семнадцатилетним мальчишкой ушел на фронт. Попал в ряды морских пехотинцев, в числе которых направлен был в Кронштадт. В феврале 1945 года в Польше в ходе Висло-Одерской наступательной операции был ранен в руку и получил контузию, после чего попал в госпиталь. Но на этом его военная служба не закончилась. После Победы 9 мая 1945 года Иван Павлович продолжал нести службу, в числе многих других уничтожая остатки вражеских войск, как в самой Германии, так и за ее пределами, в Чехословакии, Западной Украине. За боевые заслуги И.П. Шубин награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

К мирной жизни вернулся спустя 7 лет, в 1951 году. Именно с этого времени начался его трудовой путь в журналистской профессии. Первым местом работы Ивана Павловича стала редакция газеты «За большевистские колхозы» Комсомольского района Саратовской области, где он работал сначала ответственным секретарем. В 1954 г. И.П. Шубин становится редактором этой газеты, переименованной к тому моменту в «Знамя коммунизма».

В 1959 году, после расформирования Комсомольского района и газеты, Иван Павлович переезжает в Красный Кут и устраивается на работу в редакцию газеты «Знамя коммунизма». В 1962 году становится заведующим сельскохозяйственным сектором.



И.П.Шубин за рабочим столом.

Районной газете И.П. Шубин был предан всю свою жизнь, вплоть до выхода на заслуженный отдых. Работал Иван Павлович в разных должностях. Был и ответственным секретарем, и заместителем редактора, и редактором. За многолетний труд Иван Павлович был награжден орденом «Знак почета», многочисленными грамотами и благодарностями. Долгие годы являлся членом Союза журналистов СССР.

Публикации И.П. Шубина отличались злободневностью и разнообразием тематики. Являясь ветераном Великой Отечественной войны, Иван Павлович писал проникновенные стихи о войне, о жизни. В свет вышел целый сборник его стихотворений. Уйдя в 1987 г. на заслуженный отдых, И.П. Шубин продолжал свое творчество, и районка нередко печатала его новые стихотворения.



Жизнь продолжается

А ну, ветераны, тряхнем стариной,

Не мы ли весной в сорок пятом

Плясать заставляли шар Земной,

Улыбки вернули девчатам.

И пусть веселее играет гармонь,

И пусть не стареют подружки.

Сто грамм боевых, чтоб по жилам – огонь,

Нальем мы в солдатские кружки.

И выпьем, как прежде бывало, до дна,

И вспомним друзей поименно.

А жизнь продолжается.

- Здравствуй, весна,

И мир, от фашизма спасенный!



Память

Пять ступеней багровых,

Будто шрамы земли...

Над горой Соколовой

Взмыли в высь журавли.

За широкою Волгой

Мать ночей не спала.

А война была долгой,

И кровавой была.

Поднялись обелиски

С именами бойцов

На высотах неблизких,

На опушках лесов.

В сорок первом суровом

Их война увела…

Над горой Соколовой

Память звезды зажгла.

Вечен подвиг солдата

Ради зорь на земле,

И встречает Саратов

По утрам журавлей.



У памятника

На площадь выйду, постою немного

У памятника павшим на войне.

Их увели тревожные дороги,

Лишь имена остались на стене.

Для краснокутцев нет имен безликих,

За каждым чья-то нынешняя жизнь.

На серых плитах алые гвоздики,

Как будто капли крови запеклись.

Невосполнимы тяжкие утраты,

И боль, и скорбь людскую не унять.

В чужой земле покоятся солдаты,

Которых мы не перестали ждать.



Эти стихи остались нам на память об Иване Павловиче Шубине как завещание помнить о тех, кто вместе с ним отстоял свободу и независимость нашей Родины. Он писал их сердцем. Пронесем же и мы в своих сердцах благодарность нашим отцам и дедам и передадим ее потомкам.

Светлана Отрокова.

Об авторе

Отрокова Светлана Александровна родилась 22 мая 1974 года в городе Красный Кут.

В 1991 году окончила школу №1, в 1993-м - Саратовское педагогическое училище, в 2016 году - СГУ им. Н.Г. Чернышевского по направлению «Государственное и муниципальное управление».

На работу в редакцию газеты «Краснокутские вести» пришла в 2004 году на должность корректора. В 2010-м переведена на должность ответственного секретаря. С 2017-го по настоящее время является заместителем редактора.

За время работы в редакции была награждена грамотами главы администрации Краснокутского района и министерства информации и печати Саратовской области, в 2015 году была занесена на районную Доску почета.

Является членом СЖР с 2017 года. Родился И.П. Шубин 21 августа 1927 года в селе Дьяковка Краснокутского района.В 1944 году семнадцатилетним мальчишкой ушел на фронт. Попал в ряды морских пехотинцев, в числе которых направлен был в Кронштадт. В феврале 1945 года в Польше в ходе Висло-Одерской наступательной операции был ранен в руку и получил контузию, после чего попал в госпиталь. Но на этом его военная служба не закончилась. После Победы 9 мая 1945 года Иван Павлович продолжал нести службу, в числе многих других уничтожая остатки вражеских войск, как в самой Германии, так и за ее пределами, в Чехословакии, Западной Украине. За боевые заслуги И.П. Шубин награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».К мирной жизни вернулся спустя 7 лет, в 1951 году. Именно с этого времени начался его трудовой путь в журналистской профессии. Первым местом работы Ивана Павловича стала редакция газеты «За большевистские колхозы» Комсомольского района Саратовской области, где он работал сначала ответственным секретарем. В 1954 г. И.П. Шубин становится редактором этой газеты, переименованной к тому моменту в «Знамя коммунизма».В 1959 году, после расформирования Комсомольского района и газеты, Иван Павлович переезжает в Красный Кут и устраивается на работу в редакцию газеты «Знамя коммунизма». В 1962 году становится заведующим сельскохозяйственным сектором.Районной газете И.П. Шубин был предан всю свою жизнь, вплоть до выхода на заслуженный отдых. Работал Иван Павлович в разных должностях. Был и ответственным секретарем, и заместителем редактора, и редактором. За многолетний труд Иван Павлович был награжден орденом «Знак почета», многочисленными грамотами и благодарностями. Долгие годы являлся членом Союза журналистов СССР.Публикации И.П. Шубина отличались злободневностью и разнообразием тематики. Являясь ветераном Великой Отечественной войны, Иван Павлович писал проникновенные стихи о войне, о жизни. В свет вышел целый сборник его стихотворений. Уйдя в 1987 г. на заслуженный отдых, И.П. Шубин продолжал свое творчество, и районка нередко печатала его новые стихотворения.А ну, ветераны, тряхнем стариной,Не мы ли весной в сорок пятомПлясать заставляли шар Земной,Улыбки вернули девчатам.И пусть веселее играет гармонь,И пусть не стареют подружки.Сто грамм боевых, чтоб по жилам – огонь,Нальем мы в солдатские кружки.И выпьем, как прежде бывало, до дна,И вспомним друзей поименно.А жизнь продолжается.- Здравствуй, весна,И мир, от фашизма спасенный!Пять ступеней багровых,Будто шрамы земли...Над горой СоколовойВзмыли в высь журавли.За широкою ВолгойМать ночей не спала.А война была долгой,И кровавой была.Поднялись обелискиС именами бойцовНа высотах неблизких,На опушках лесов.В сорок первом суровомИх война увела…Над горой СоколовойПамять звезды зажгла.Вечен подвиг солдатаРади зорь на земле,И встречает СаратовПо утрам журавлей.На площадь выйду, постою немногоУ памятника павшим на войне.Их увели тревожные дороги,Лишь имена остались на стене.Для краснокутцев нет имен безликих,За каждым чья-то нынешняя жизнь.На серых плитах алые гвоздики,Как будто капли крови запеклись.Невосполнимы тяжкие утраты,И боль, и скорбь людскую не унять.В чужой земле покоятся солдаты,Которых мы не перестали ждать.Эти стихи остались нам на память об Иване Павловиче Шубине как завещание помнить о тех, кто вместе с ним отстоял свободу и независимость нашей Родины. Он писал их сердцем. Пронесем же и мы в своих сердцах благодарность нашим отцам и дедам и передадим ее потомкам.Отрокова Светлана Александровна родилась 22 мая 1974 года в городе Красный Кут.В 1991 году окончила школу №1, в 1993-м - Саратовское педагогическое училище, в 2016 году - СГУ им. Н.Г. Чернышевского по направлению «Государственное и муниципальное управление».На работу в редакцию газеты «Краснокутские вести» пришла в 2004 году на должность корректора. В 2010-м переведена на должность ответственного секретаря. С 2017-го по настоящее время является заместителем редактора.За время работы в редакции была награждена грамотами главы администрации Краснокутского района и министерства информации и печати Саратовской области, в 2015 году была занесена на районную Доску почета.Является членом СЖР с 2017 года.