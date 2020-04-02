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23-апреля-2020 — прочитано 71 разК нам, на электронную почту Саратовского регионального отделения СЖР, продолжают поступать материалы из районных газет на конкурс «Помнить вечно!», посвященный 75-летию Великой Победы. Подробнее...
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В сорок первом суровом Их война увела..
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 27-апреля-2020 — прочитано 16 раз
«В сорок первом суровом
Их война увела…»
Шубин Иван Павлович
(21.09.1927 – 4.09.2006)
Родился И.П. Шубин 21 августа 1927 года в селе Дьяковка Краснокутского района.
В 1944 году семнадцатилетним мальчишкой ушел на фронт. Попал в ряды морских пехотинцев, в числе которых направлен был в Кронштадт. В феврале 1945 года в Польше в ходе Висло-Одерской наступательной операции был ранен в руку и получил контузию, после чего попал в госпиталь. Но на этом его военная служба не закончилась. После Победы 9 мая 1945 года Иван Павлович продолжал нести службу, в числе многих других уничтожая остатки вражеских войск, как в самой Германии, так и за ее пределами, в Чехословакии, Западной Украине. За боевые заслуги И.П. Шубин награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
К мирной жизни вернулся спустя 7 лет, в 1951 году. Именно с этого времени начался его трудовой путь в журналистской профессии. Первым местом работы Ивана Павловича стала редакция газеты «За большевистские колхозы» Комсомольского района Саратовской области, где он работал сначала ответственным секретарем. В 1954 г. И.П. Шубин становится редактором этой газеты, переименованной к тому моменту в «Знамя коммунизма».
В 1959 году, после расформирования Комсомольского района и газеты, Иван Павлович переезжает в Красный Кут и устраивается на работу в редакцию газеты «Знамя коммунизма». В 1962 году становится заведующим сельскохозяйственным сектором.
И.П.Шубин за рабочим столом.
Районной газете И.П. Шубин был предан всю свою жизнь, вплоть до выхода на заслуженный отдых. Работал Иван Павлович в разных должностях. Был и ответственным секретарем, и заместителем редактора, и редактором. За многолетний труд Иван Павлович был награжден орденом «Знак почета», многочисленными грамотами и благодарностями. Долгие годы являлся членом Союза журналистов СССР.
Публикации И.П. Шубина отличались злободневностью и разнообразием тематики. Являясь ветераном Великой Отечественной войны, Иван Павлович писал проникновенные стихи о войне, о жизни. В свет вышел целый сборник его стихотворений. Уйдя в 1987 г. на заслуженный отдых, И.П. Шубин продолжал свое творчество, и районка нередко печатала его новые стихотворения.
Жизнь продолжается
А ну, ветераны, тряхнем стариной,
Не мы ли весной в сорок пятом
Плясать заставляли шар Земной,
Улыбки вернули девчатам.
И пусть веселее играет гармонь,
И пусть не стареют подружки.
Сто грамм боевых, чтоб по жилам – огонь,
Нальем мы в солдатские кружки.
И выпьем, как прежде бывало, до дна,
И вспомним друзей поименно.
А жизнь продолжается.
- Здравствуй, весна,
И мир, от фашизма спасенный!
Память
Пять ступеней багровых,
Будто шрамы земли...
Над горой Соколовой
Взмыли в высь журавли.
За широкою Волгой
Мать ночей не спала.
А война была долгой,
И кровавой была.
Поднялись обелиски
С именами бойцов
На высотах неблизких,
На опушках лесов.
В сорок первом суровом
Их война увела…
Над горой Соколовой
Память звезды зажгла.
Вечен подвиг солдата
Ради зорь на земле,
И встречает Саратов
По утрам журавлей.
У памятника
На площадь выйду, постою немного
У памятника павшим на войне.
Их увели тревожные дороги,
Лишь имена остались на стене.
Для краснокутцев нет имен безликих,
За каждым чья-то нынешняя жизнь.
На серых плитах алые гвоздики,
Как будто капли крови запеклись.
Невосполнимы тяжкие утраты,
И боль, и скорбь людскую не унять.
В чужой земле покоятся солдаты,
Которых мы не перестали ждать.
Эти стихи остались нам на память об Иване Павловиче Шубине как завещание помнить о тех, кто вместе с ним отстоял свободу и независимость нашей Родины. Он писал их сердцем. Пронесем же и мы в своих сердцах благодарность нашим отцам и дедам и передадим ее потомкам.
Светлана Отрокова.
Об авторе
Отрокова Светлана Александровна родилась 22 мая 1974 года в городе Красный Кут.
В 1991 году окончила школу №1, в 1993-м - Саратовское педагогическое училище, в 2016 году - СГУ им. Н.Г. Чернышевского по направлению «Государственное и муниципальное управление».
На работу в редакцию газеты «Краснокутские вести» пришла в 2004 году на должность корректора. В 2010-м переведена на должность ответственного секретаря. С 2017-го по настоящее время является заместителем редактора.
За время работы в редакции была награждена грамотами главы администрации Краснокутского района и министерства информации и печати Саратовской области, в 2015 году была занесена на районную Доску почета.
Является членом СЖР с 2017 года.