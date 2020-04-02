Журналист «Колхозной правды» воевал «За победу» Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 24-апреля-2020 — прочитано 28 раз Журналист «Колхозной правды» воевал «За победу»

Шемаев Константин Дмитриевич

(22.10.1922-21.08.1944)



Политрук К.Д.Шемаев.

Фото из Семейного архива его дочери К.Л. Заикиной.

Активную поисковую работу по истории районной газеты ведёт краевед-исследователь А. П. Беляев из Московской области. В этом году подготовлен к печати его материал о журналисте К. Д. Шемаеве, который мы дополнили и расширили.



Уроженец и житель Базарного Карабулака Константин Дмитриевич Шемаев родился 22 октября 1912 года. Активный комсомолец тридцатых годов. В довоенное время был литературным сотрудником, ответственным секретарём редакции районной газеты «Колхозная правда». Когда началась Великая Отечественная война, он написал заявление в райвоенкомат с просьбой направить его на фронт. Был призван в армию в первые же дни войны. После соответствующей подготовки, получив звание политрука, Константин Дмитриевич стал инструктором-литературным сотрудником дивизионной газеты «За победу».

425-я, позднее 200-я стрелковая дивизия вступила в боевые действия в начале 1942 года и нанесла значительный урон противнику в ходе Ленинградской битвы, участвовала в освобождении от немецко-фашистской оккупации территории Прибалтики. За успешное выполнение служебных обязанностей нашему земляку через непродолжительное время было присвоено воинское звание старшего политрука, а после реформы – капитана.

Первой наградой - медалью «За отвагу» - отмечен в январе 1944 года (представлен к ней в 1943-м). Командованием характеризовался как «...дисциплинированный офицер, хороший военный журналист… В боях всегда находился в подразделениях переднего края, собирая фактический материал для газеты и неоднократно проявляя при этом мужество и героизм. Так, во время наступления неприятеля на д. Ятмице К. Д. Шемаев принял участие в отражении атаки гитлеровцев, а затем подготовил яркие публикации о подвигах отличившихся солдат. Таким образом укреплялся патриотический дух личного состава, что способствовало ратным успехам дивизии.»

21 августа 1944 г. К. Д. Шемаев пал смертью храбрых. Посмертно награждён орденом Отечественной войны первой степени. Похоронен в Латвии в п. Эргли Мадонского района на воинском кладбище.

Редакция обратилась с просьбой поделиться воспоминаниями к жительнице Базарного Карабулака Л. К. Заикиной - дочери К. Д. Шемаева. Она предоставила нам возможность изучить семейный архив. Скажем сразу: более полного и объёмного собрания ценных документов, фотографий военных лет, фронтовых писем, вырезок из райгазеты и др. за многие годы работы в средствах массовой информации видеть ещё не приходилось. Говорят, человек жив, пока о нём помнят. Значит, Константин Дмитриевич и сегодня с нами благодаря такой любви и преданности родных.



Документы из семейного архива К.Л. Заикиной.

Людмила Константиновна со слезами на глазах рассказала, что отец родился в многодетной семье, где было пятеро сыновей и четыре сестры. После окончания школы поступил в Симферопольский педагогический институт. По семейным обстоятельствам учёбу пришлось оставить: умер отец, и Константин Дмитриевич остался за кормильца. Работал в системе образования. Затем служил в армии.

В мае 1937 года начал трудиться в районной газете «Колхозная правда» - творчески, с огоньком, как вспоминал впоследствии на страницах газеты ветеран войны и его коллега С. В. Кирсанов. Эта профессия привлекала всё больше, и Константин Дмитриевич стал студентом заочного отделения Ленинградского института журналистики.

В 1938 году образовался семейный союз К. Д. Шемаева и В. В. Старичковой. То время, что было им отпущено, наполняла радость. В 1939-м родился сын Валерий, в мае 1941-го – дочь Людмила, или Люсенька, Милочка, как ласково называл её в письмах отец. С такими малышами на руках Вера Васильевна осталась одна.

Всех их согревали весточки с полей сражений. Наполненные самыми светлыми и искренними чувствами, они придавали сил. В дни рождения детей Константин Дмитриевич обязательно передавал им поздравления. Он улавливает между строк даже после редактирования военной цензуры малейшие оттенки в настроении супруги: «…Ты, моя дорогая, очень тяжело переживаешь испытание, чувствуется большая усталость. Чуть-чуть надо встряхнуться. Уж давай как-нибудь переживём большую разлуку, а потом заживём вместе».

Однако этому не суждено было сбыться. С. В. Галкин, товарищ Константина Дмитриевича, сообщил подробности его гибели. Во время налёта немецкой авиации прямым попаданием бомбы была разбита дивизионная редакция. Спастись не удалось никому.

Вера Васильевна всю жизнь хранила верность мужу. Вырастила детей, дала им образование. В 1975 году на 30-летие Великой Победы вместе с ними побывала в латвийском посёлке Эргли на братской могиле. Имя К. Д. Шемаева высечено на мемориальной плите. Их тепло встретили школьные следопыты.

Веры Васильевны и ее сына Валерия Константиновича сегодня нет в живых. Род Шемаевых продолжают трое внуков, пятеро правнуков и две праправнучки. К. В. Заикин, один из внуков, с семьёй живёт в Базарном Карабулаке. В честь деда его назвали Константином. Правнучка Н. Ю. Точилкина, будучи студенткой, подготовила работу «Историческая память семейного архива», основанную на воспоминаниях бабушки Л. К. Заикиной, близком знакомстве с имеющимися данными. Зрелость мировоззренческой позиции, глубина доказательной базы подкрепляются у неё важнейшим качеством - каждое слово пропускается через собственное сердце.

В нашем посёлке также живут племянники Константина Дмитриевича Т. Г. Шамаева, А. Г. Шамаев и Т. Г. Лепёшкина. Примечательно, что Тамара Георгиевна Лепёшкина вот уже 50 лет трудится в редакции районной газеты, продолжая дело дяди. Её сфера – компьютерный набор, вёрстка, корректирование.

Каждый год в День Победы Л. К. Заикина вместе с близкими участвует в акции «Бессмертный полк». Имя К. Д. Шемаева занесено в областную Книгу Памяти и на мемориал погибшим землякам на его малой родине.

Ольга Енжаева.

Об авторе

Енжаева Ольга Владимировна родилась 8 февраля 1955 года. Она начала свою журналистскую деятельность в 1977 году корреспондентом, а впоследствии редактором заводской радиогазеты Саратовского производственного объединения «Нитрон». С 1980 года работала в Базарнокарабулакской районной газете – вначале корреспондентом, а затем заведующей отделом социальных проблем. Общий стаж работы в журналистике 42 года. Возглавляла первичную журналистскую организацию. В феврале 2020 года Ольга Владимировна ушла на заслуженный отдых.

Во время работы в газете «Вестник района» она вела разделы, посвящённые социальной и нравственной проблематике, культуре, сельскому хозяйству. Это творческий, талантливый, опытный журналист, создающий материалы аналитического характера, выбирающий общественно значимые темы. При этом в центре внимания подготовленных ею материалов ставится конкретный человек, с его проблемами, заботами и жизненными успехами.

Совместно с краеведом А. П. Беляевым из Московской области Ольга Владимировна долгое время занималась исследовательской деятельностью, собирая информацию о ветеранах Великой Отечественной войны - уроженцах нашего района.

За добросовестный труд О. В. Енжаева неоднократно поощрялась Почетными грамотами и Благодарностями Базарнокарабулакского муниципального района, Грамотой министерства информации и печати Саратовской области, Благодарностями министерства сельского хозяйства Саратовской области, Саратовской областной организации «Общероссийского Профсоюза образования». Награждена нагрудным знаком Государственного комитета РФ по статистике «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года», Дипломами за участие в областном конкурсе за лучшее освещение демографических проблем в СМИ, за III место в областном конкурсе «ПРОФОЮЗ и Я». Член Союза журналистов с 1983 года. Активную поисковую работу по истории районной газеты ведёт краевед-исследователь А. П. Беляев из Московской области. В этом году подготовлен к печати его материал о журналисте К. Д. Шемаеве, который мы дополнили и расширили.Уроженец и житель Базарного Карабулака Константин Дмитриевич Шемаев родился 22 октября 1912 года. Активный комсомолец тридцатых годов. В довоенное время был литературным сотрудником, ответственным секретарём редакции районной газеты «Колхозная правда». Когда началась Великая Отечественная война, он написал заявление в райвоенкомат с просьбой направить его на фронт. Был призван в армию в первые же дни войны. После соответствующей подготовки, получив звание политрука, Константин Дмитриевич стал инструктором-литературным сотрудником дивизионной газеты «За победу».425-я, позднее 200-я стрелковая дивизия вступила в боевые действия в начале 1942 года и нанесла значительный урон противнику в ходе Ленинградской битвы, участвовала в освобождении от немецко-фашистской оккупации территории Прибалтики. За успешное выполнение служебных обязанностей нашему земляку через непродолжительное время было присвоено воинское звание старшего политрука, а после реформы – капитана.Первой наградой - медалью «За отвагу» - отмечен в январе 1944 года (представлен к ней в 1943-м). Командованием характеризовался как «...дисциплинированный офицер, хороший военный журналист… В боях всегда находился в подразделениях переднего края, собирая фактический материал для газеты и неоднократно проявляя при этом мужество и героизм. Так, во время наступления неприятеля на д. Ятмице К. Д. Шемаев принял участие в отражении атаки гитлеровцев, а затем подготовил яркие публикации о подвигах отличившихся солдат. Таким образом укреплялся патриотический дух личного состава, что способствовало ратным успехам дивизии.»21 августа 1944 г. К. Д. Шемаев пал смертью храбрых. Посмертно награждён орденом Отечественной войны первой степени. Похоронен в Латвии в п. Эргли Мадонского района на воинском кладбище.Редакция обратилась с просьбой поделиться воспоминаниями к жительнице Базарного Карабулака Л. К. Заикиной - дочери К. Д. Шемаева. Она предоставила нам возможность изучить семейный архив. Скажем сразу: более полного и объёмного собрания ценных документов, фотографий военных лет, фронтовых писем, вырезок из райгазеты и др. за многие годы работы в средствах массовой информации видеть ещё не приходилось. Говорят, человек жив, пока о нём помнят. Значит, Константин Дмитриевич и сегодня с нами благодаря такой любви и преданности родных.Людмила Константиновна со слезами на глазах рассказала, что отец родился в многодетной семье, где было пятеро сыновей и четыре сестры. После окончания школы поступил в Симферопольский педагогический институт. По семейным обстоятельствам учёбу пришлось оставить: умер отец, и Константин Дмитриевич остался за кормильца. Работал в системе образования. Затем служил в армии.В мае 1937 года начал трудиться в районной газете «Колхозная правда» - творчески, с огоньком, как вспоминал впоследствии на страницах газеты ветеран войны и его коллега С. В. Кирсанов. Эта профессия привлекала всё больше, и Константин Дмитриевич стал студентом заочного отделения Ленинградского института журналистики.В 1938 году образовался семейный союз К. Д. Шемаева и В. В. Старичковой. То время, что было им отпущено, наполняла радость. В 1939-м родился сын Валерий, в мае 1941-го – дочь Людмила, или Люсенька, Милочка, как ласково называл её в письмах отец. С такими малышами на руках Вера Васильевна осталась одна.Всех их согревали весточки с полей сражений. Наполненные самыми светлыми и искренними чувствами, они придавали сил. В дни рождения детей Константин Дмитриевич обязательно передавал им поздравления. Он улавливает между строк даже после редактирования военной цензуры малейшие оттенки в настроении супруги: «…Ты, моя дорогая, очень тяжело переживаешь испытание, чувствуется большая усталость. Чуть-чуть надо встряхнуться. Уж давай как-нибудь переживём большую разлуку, а потом заживём вместе».Однако этому не суждено было сбыться. С. В. Галкин, товарищ Константина Дмитриевича, сообщил подробности его гибели. Во время налёта немецкой авиации прямым попаданием бомбы была разбита дивизионная редакция. Спастись не удалось никому.Вера Васильевна всю жизнь хранила верность мужу. Вырастила детей, дала им образование. В 1975 году на 30-летие Великой Победы вместе с ними побывала в латвийском посёлке Эргли на братской могиле. Имя К. Д. Шемаева высечено на мемориальной плите. Их тепло встретили школьные следопыты.Веры Васильевны и ее сына Валерия Константиновича сегодня нет в живых. Род Шемаевых продолжают трое внуков, пятеро правнуков и две праправнучки. К. В. Заикин, один из внуков, с семьёй живёт в Базарном Карабулаке. В честь деда его назвали Константином. Правнучка Н. Ю. Точилкина, будучи студенткой, подготовила работу «Историческая память семейного архива», основанную на воспоминаниях бабушки Л. К. Заикиной, близком знакомстве с имеющимися данными. Зрелость мировоззренческой позиции, глубина доказательной базы подкрепляются у неё важнейшим качеством - каждое слово пропускается через собственное сердце.В нашем посёлке также живут племянники Константина Дмитриевича Т. Г. Шамаева, А. Г. Шамаев и Т. Г. Лепёшкина. Примечательно, что Тамара Георгиевна Лепёшкина вот уже 50 лет трудится в редакции районной газеты, продолжая дело дяди. Её сфера – компьютерный набор, вёрстка, корректирование.Каждый год в День Победы Л. К. Заикина вместе с близкими участвует в акции «Бессмертный полк». Имя К. Д. Шемаева занесено в областную Книгу Памяти и на мемориал погибшим землякам на его малой родине.Об автореЕнжаева Ольга Владимировна родилась 8 февраля 1955 года. Она начала свою журналистскую деятельность в 1977 году корреспондентом, а впоследствии редактором заводской радиогазеты Саратовского производственного объединения «Нитрон». С 1980 года работала в Базарнокарабулакской районной газете – вначале корреспондентом, а затем заведующей отделом социальных проблем. Общий стаж работы в журналистике 42 года. Возглавляла первичную журналистскую организацию. В феврале 2020 года Ольга Владимировна ушла на заслуженный отдых.Во время работы в газете «Вестник района» она вела разделы, посвящённые социальной и нравственной проблематике, культуре, сельскому хозяйству. Это творческий, талантливый, опытный журналист, создающий материалы аналитического характера, выбирающий общественно значимые темы. При этом в центре внимания подготовленных ею материалов ставится конкретный человек, с его проблемами, заботами и жизненными успехами.Совместно с краеведом А. П. Беляевым из Московской области Ольга Владимировна долгое время занималась исследовательской деятельностью, собирая информацию о ветеранах Великой Отечественной войны - уроженцах нашего района.За добросовестный труд О. В. Енжаева неоднократно поощрялась Почетными грамотами и Благодарностями Базарнокарабулакского муниципального района, Грамотой министерства информации и печати Саратовской области, Благодарностями министерства сельского хозяйства Саратовской области, Саратовской областной организации «Общероссийского Профсоюза образования». Награждена нагрудным знаком Государственного комитета РФ по статистике «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года», Дипломами за участие в областном конкурсе за лучшее освещение демографических проблем в СМИ, за III место в областном конкурсе «ПРОФОЮЗ и Я». Член Союза журналистов с 1983 года.