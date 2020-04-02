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Союз журналистов России
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Ищем потомков курсантов вместе
Новости, Главные новости — 24-апреля-2020 — прочитано 22 раз
Ищем потомков курсантов вместе
Саратовское региональное отделение Союза журналистов России уже информировало, что наш коллега Юрий Каргин занимается восстановлением истории Симферопольского пулемётно-миномётного училища, которое во время Великой Отечественной войны, в 1942–1944 гг., находилось в эвакуации в городе Балаково и выпустило несколько тысяч офицеров и сержантов. Уже обработаны списки пяти «официальных» балаковских лейтенантских выпусков. Почти о каждом из выпускников, из открытых интернет-источников, собрана первичная информация: чем и за что были награждены, кто погиб, кто пропал без вести. Начался поиск их потомков, что позволит дополнить собранные материалы фотографиями и послевоенными биографиями «симферопольццев». Уже есть первые отклики. Но пока их немного.
Союз журналистов призывает коллег оказать содействие в этом деле и размещает на сайте список курсантов четвертого выпуска, который состоялся 30 октября 1942 года. Здесь самый большой процент уроженцев Саратова и Саратовской области. В таблице указывается место их рождения и место проживания их родственников на момент составления списка.
Все вопросы по телефону 917-987-63-13 и по e-mail: kargin63@mail.ru