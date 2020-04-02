Война коснулась и нашей семьи Новости, Книжная полка — 23-апреля-2020 — прочитано 18 раз «Война коснулась и нашей семьи…»

Вышло в свет второе издание книги.

К 75-летию Великой Победы вышла книга «Война коснулась и нашей семьи…». Автор – журналист ГТРК «Саратов», заслуженный работник культуры РФ Липатова Лилия Фёдоровна. Руководитель проекта – директор ГТРК «Саратов» Дмитрий Петров.

Это второе дополненное издание книги «Война коснулась и нашей семьи…». Основу книги составляют материалы из одноимённой передачи, которая идёт в радио-эфире ГТРК «Саратов» уже 15 лет. В книгу вошли также материалы из других программ и фонотеки радио. Первое издание вышло к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но за 5 лет прошедших пришли новые письма, появились новые материалы. Часть их и пополнили новое здание.

О мужестве и стойкости нашего народа, о той цене, которую он положил на алтарь Победы, о вкладе каждого в её достижения, говорят материалы этой книги. С каждым годом в почте радио становится всё меньше воспоминаний участников войны. Но знамя памяти подхватывают их дети, внуки, а теперь уже правнуки. И это главное, во имя чего задумана и создана книга «Война коснулась и нашей семьи…»

Примечательно, что воспоминаниями о том героическом и трудном времени преодоления, невероятного напряжения всех сил, делятся как сами жители Саратова, так и коллеги автора составителя – журналисты.

Лилия Фёдоровна Липатова – человек творческий, прошла путь на радио ГТРК «Саратов» от корреспондента до главного редактора информационных публицистических передач. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат конкурса профессионального мастерства «Золотое перо», член Союза журналистов России. Это второе дополненное издание книги «Война коснулась и нашей семьи…». Основу книги составляют материалы из одноимённой передачи, которая идёт в радио-эфире ГТРК «Саратов» уже 15 лет. В книгу вошли также материалы из других программ и фонотеки радио. Первое издание вышло к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но за 5 лет прошедших пришли новые письма, появились новые материалы. Часть их и пополнили новое здание.О мужестве и стойкости нашего народа, о той цене, которую он положил на алтарь Победы, о вкладе каждого в её достижения, говорят материалы этой книги. С каждым годом в почте радио становится всё меньше воспоминаний участников войны. Но знамя памяти подхватывают их дети, внуки, а теперь уже правнуки. И это главное, во имя чего задумана и создана книга «Война коснулась и нашей семьи…»Примечательно, что воспоминаниями о том героическом и трудном времени преодоления, невероятного напряжения всех сил, делятся как сами жители Саратова, так и коллеги автора составителя – журналисты.Лилия Фёдоровна Липатова – человек творческий, прошла путь на радио ГТРК «Саратов» от корреспондента до главного редактора информационных публицистических передач. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат конкурса профессионального мастерства «Золотое перо», член Союза журналистов России.