Союз журналистов России

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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Саратовские журналисты к 75-летию Победы: Мы помним! 23-апреля-2020 — прочитано 16 раз К нам, на электронную почту Саратовского регионального отделения СЖР, продолжают поступать материалы из районных газет на конкурс «Помнить вечно!», посвященный 75-летию Великой Победы. К нам, на электронную почту Саратовского регионального отделения СЖР, продолжают поступать материалы из районных газет на конкурс «Помнить вечно!», посвященный 75-летию Великой Победы. Подробнее... Все конкурсы! Саратовские журналисты к 75-летию Победы: Мы помним! Новости, Конкурсы — 23-апреля-2020 — прочитано 24 раз Саратовские журналисты к 75-летию Победы: Мы помним!

К нам, на электронную почту Саратовского регионального отделения СЖР, продолжают поступать материалы из районных газет на конкурс «Помнить вечно!», посвященный 75-летию Великой Победы.

Напомним, он учрежден при поддержке Министерства информации и печати и регионального отделения общественной организации «Российский Союз ветеранов». Одна из основных целей конкурса – воспитание любви к Родине и уважения к ее истории. Великая Отечественная война – неотъемлемая и героическая составляющая истории страны, память о которой не должна никогда угаснуть. Материалы присылают до 20 мая 2020 года.

В одной из своих последних книг «Причуды моей памяти» Даниил Гранин пишет: «Как хороши поначалу были слова Ольги Берггольц на памятнике Пискаревского кладбища: «Никто не забыт, ничто не забыто». Как они согревали всех нас: и блокадников, и солдат. Они звучали точно клятва государства. Прошли годы, и они незаметно превратились в упрек: что же вы, господа хорошие, забыли и нас, и все, что было?» Интерес падает к военному прошлому, пропадает желание прикоснуться к тому, что переживали, что чувствовали те, кто когда-то оказался в пылавшем военном котле? Эрозия памяти (этот термин принадлежит Даниилу Гранину) – опасная вещь, особенно сегодня, когда, в прежде дружеских странах и бывших соседних республиках вновь поднимает голову фашизм, когда ложь берет верх над исторической правдой.

К счастью, далеко не все так безнадежно, коллеги все чаще обращаются к теме Великой Отечественной войны. К тому же, у современных журналистов появилась уникальная возможность правдиво и объективно, без излишней патетики, идеологизации раскрывать истории не вымышленных, абстрактных героев, а реальных людей - выходцев из городов, отдаленных сел, которые защищали страну, не щадя жизни. Сколько удивительных, героических судеб, о которых надо писать, говорить хотя бы ради того, чтобы у нынешней молодежи был нравственный ориентир. В силах пишущей братии помочь молодым понять, что главное в жизни не деньги, не жизненный комфорт, а честь, совесть, а в случае необходимости, готовность жертвовать ради других, ради своей Родины.

У коллектива газеты «Степной край» Ершовского района и его внештатных помощников накопилось столько материала об их земляках – ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, причем такого разнообразного, что наберется на целый сборник. И что важно, к творчеству они активно приобщают молодежь.

Юный Максим Молочко из поселка Учебного представил трогательный, уникальный рассказ о своих прадедушке Фёдоре и прабабушке Моте Теперешкиных. «Письма с фронта – безмолвные свидетели войны» - так он назвал свое эссе.

«В нашей семье до сих пор хранятся письма с фронта, написанные рукой моего прадедушки. Этим бесценным фронтовым треугольникам семьдесят пять лет, но они свободно читаются и бережно передаются из поколения в поколение нашего рода. Уцелевшие девять писем и четыре фотографии являются реликвией семьи Теперешкиных и её многочисленных потомков: Почиваловых, Осиповых, Молочко», - пишет Максим.

Судьба его прадеда - Теперешкина Фёдора Ивановича, вначале мало чем отличилась от судеб его сверстников 1914 года рождения. Восьмилетка в селе Духовницкое, затем курсы водителей, работа шофером в совхозе. Парень был душой компании и всеобщим любимцем. Отлично играл на гармошке, задорно пел, слыл великолепным чтецом и рассказчиком. Встретил красавицу Мотю, поженились, у них появились четверо детей.

Казалось бы, жить бы им теперь да радоваться, но война внесла свои коррективы в планы молодых родителей. В первый год войны Фёдору, как ценному для совхоза специалисту дали бронь. Но уже в 1942 году в связи со сложной обстановкой на фронте её отменили и он отправился на фронт.

Но даже после самых страшных боев не забывал о своей Моте и детях. Писал ей нежные письма. «Здравствуй, многоуважаемая Мотя! Шлю тебе с любовью горячий сердечный привет и наилучшие пожелания в вашей текущей жизни. Крепко целую милых деток Володю, Валю, Паву и наибольшего хозяина в семье Анатолия...!» - такими словами начинается письмо, датируемое 19 декабря 1942 года.

Описывая свои солдатские будни, Фёдор немногословен. Гораздо больше интересует его здоровье жены и детей, их хозяйственные проблемы и житейские неурядицы. Он просит жену подробнее рассказывать о своём быте, делиться наболевшими проблемами.

Возможность последний раз увидеть родных представилась Фёдору ранней весной 1943 года, когда сформированный в городе Пугачёве полк отправляли на переподготовку. Матрена вместе с детьми в непогоду, пройдя три километра, ждала его на станции. Получасовое свидание, жаркие объятия, горячие слёзы, страстные обещания…

А накануне гибели мужа 18 мая 1944 года ей приснился вещий сон. Посреди засыпанной зерном избы стояли четыре кола. Она не сразу поняла, что пшеница – это слёзы, а колья – это её осиротевшие дети. Утром принесли похоронку…

Гвардии сержант, кавалер Ордена Мужества Теперешкин Фёдор Иванович погиб в бою 18 мая 1944 года, освобождая Молдавию. Похоронен в городе Бутор, Григориопольского района, Молдавской республики на правом берегу Днестра. Матрена Павловна Теперешкина умерла 24 марта 2002 года, через месяц после рождения правнука.

«Я вновь и вновь пересматриваю старые, пожелтевшие письма моего прадеда Фёдора, бумага которых заворачивается по сгибам, продавленным семьдесят пять лет назад. На некоторых выцвели чернила, поблёкла типографская краска на художественно оформленных почтовых листах, но они живы, они сохранены и перечитываются нами со слезами на глазах», - столь искренние чувства Максима Молочко понятны и близки каждому, также как и другое его заключение: «Однажды прикоснувшись к этим подлинным документам войны – письмам прадеда, я поймал себя на мысли, что у этих искренних посланий есть одно бесспорное преимущество перед любой статьей на военную тему, даже самой основательной: они дают почувствовать пульс ушедшего времени, ощутить его откровение и колорит».

Бывает так, что публикацию не назовешь журналистским материалом, но факты, которые там приводят, переворачивают душу, воображение рисует тревожные картины.

Эпитафией не пришедшим с войны стали эти трагические цифры и факты, которые приводит в своем материале учитель истории и обществознания школы села Перекопного им. Героя Советского Союза В.И.Киреева И.А.Ермаков.

«27 миллионов 300 тысяч погибших россиян в Великой Отечественной войне - такова цена великой Победы нашего народа над германским фашизмом. 300 тысяч жителей Саратовской области погибли в боях, умерли от ран и болезней, погибли в концлагерях, пропали без вести. 6202 из них - жители Ершовского района. 422 жителя села Перекопное не вернулись с фронта, из них 163 пропали без вести». И дальше – поименный список всех без вести пропавших и погибших сельчан, в том числе упомянут и И.В.Ермаков, дед автора. В память о 422 воинов, уроженцев села Перекопное, отдавших жизнь за Родину, установлен памятник воину-освободителю.

Конечно, заслуживает внимания и судьба другого жителя Ершовского района Александра Николаевича Кузнецова. К счастью вернувшегося с войны и работавшего в колхозе «Рассвет» много лет кузнецом, трактористом, плотником, заведующим МТФ. Он был награжден орденом «Красной Звезды», двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». На фронт ушел 18-летним парнем, после ускоренного обучения стал наводчиком артиллерийского орудия – а это умение быстро производить математические расчеты и точно наводить снаряды на цель. У него был излюбленный метод – стрелять прямой наводкой с открытых огневых позиций по вражеским укреплениям и технике, что вызывало восхищение его боевых товарищей и наводило ужас на противника.





Как замечает автор статьи И.А.Ермаков, Александр Николаевич Кузнецов удивлялся: «Как я остался жив, сам не пойму- ведь нас из полка осталось только пять человек, все погибли… Ранен был в голову, но остался жив- везучий я…».

Достойную лепту в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее ветеранах и участниках вносят и журналисты газеты «Краснокутские вести». Заместитель редактора издания Светлана Отрокова прислала на конкурс сразу пять публикаций, каждая из них отражает профессиональный и неравнодушный подход автора к раскрытию темы, искреннюю заинтересованность и восхищение судьбой своих героев. Материал «Боевые подвиги орденоносца Варыпаева» рассказывает об уроженце села Дьяковка Павле Павловиче Варыпаеве. Он мог бы стать Героем Советского Союза, но вместо этого был награжден Орденом Богдана Хмельницкого II степени. Однако это обстоятельство вовсе не умаляет значимость подвигов гвардии полковника Варыпаева, который дорогами войны дошел до Берлина. Вот один лишь штрих - его полк, сломив сопротивление врага, 2 мая 1945 года первым соединился с войсками I Белорусского фронта, ликвидировал Берлинскую группировку войск. После войны Павел Павлович вернулся домой, долгое время работал зам.директора совхоза «Таловский», проводил активную военно-патриотическую работу, и даже создал в своем доме музей, посвященный воинам-землякам. Настоящий Герой и на войне, и в жизни!



Содержательны, по-журналистски основательны и другие материалы Светланы Отроковой. «Защитницы Волжской твердыни» - о трех жительницах Красного Кута – Анастасии Кутуковой, Александре Еремеевой и Раисе Кособрюховой, которые в годы войны внесли свой вклад в оборону Сталинграда. Анастасия Кутукова спасала раненых в эвакогоспитале, Александра Еремеева и Раиса Кособрюхова – в составе женского батальона ВНОСа - воздушного наблюдения и оповещения связью, от ударов фашистской авиации защищали Саратовское Поволжье, откуда шли все необходимые грузы в Сталинград, где для нужд фронта работали промышленные предприятия. «Легко ли быть медсестрой на войне?» - еще одна публикация, на этот раз о женщинах-медиках, прошедших войну. «Фронтовая профессия пригодилась в мирной жизни» - о журналисте Вере Ивановне Роскошной, которая в годы войны была в числе тех, кто обеспечивал связью Крымскую встречу Сталина, Рузвельта, Черчилля!



Благодарим всех, кто присылает материалы на конкурс «Помнить вечно». Ждем, что откликнутся и другие редакции. Ведь конкурс – это замечательная возможность поделиться с коллегами опытом, порадоваться успехам друг друга. Главное, вспомнить о героях-фронтовиках, которые ковали нашу общую Победу и о которых нельзя забыть, не имеем на это право!

Благодарим коллег, которые прислали статьи о журналистах-фронтовиках. Они войдут в книгу «Летописцы – Победители. Имена и судьбы». Проект поддержан Фондом Президентских грантов.



Ольга Бенкевич,

координатор проекта К нам, на электронную почту Саратовского регионального отделения СЖР, продолжают поступать материалы из районных газет на конкурс «Помнить вечно!», посвященный 75-летию Великой Победы.Напомним, он учрежден при поддержке Министерства информации и печати и регионального отделения общественной организации «Российский Союз ветеранов». Одна из основных целей конкурса – воспитание любви к Родине и уважения к ее истории. Великая Отечественная война – неотъемлемая и героическая составляющая истории страны, память о которой не должна никогда угаснуть. Материалы присылают до 20 мая 2020 года.В одной из своих последних книг «Причуды моей памяти» Даниил Гранин пишет: «Как хороши поначалу были слова Ольги Берггольц на памятнике Пискаревского кладбища: «Никто не забыт, ничто не забыто». Как они согревали всех нас: и блокадников, и солдат. Они звучали точно клятва государства. Прошли годы, и они незаметно превратились в упрек: что же вы, господа хорошие, забыли и нас, и все, что было?» Интерес падает к военному прошлому, пропадает желание прикоснуться к тому, что переживали, что чувствовали те, кто когда-то оказался в пылавшем военном котле? Эрозия памяти (этот термин принадлежит Даниилу Гранину) – опасная вещь, особенно сегодня, когда, в прежде дружеских странах и бывших соседних республиках вновь поднимает голову фашизм, когда ложь берет верх над исторической правдой.К счастью, далеко не все так безнадежно, коллеги все чаще обращаются к теме Великой Отечественной войны. К тому же, у современных журналистов появилась уникальная возможность правдиво и объективно, без излишней патетики, идеологизации раскрывать истории не вымышленных, абстрактных героев, а реальных людей - выходцев из городов, отдаленных сел, которые защищали страну, не щадя жизни. Сколько удивительных, героических судеб, о которых надо писать, говорить хотя бы ради того, чтобы у нынешней молодежи был нравственный ориентир. В силах пишущей братии помочь молодым понять, что главное в жизни не деньги, не жизненный комфорт, а честь, совесть, а в случае необходимости, готовность жертвовать ради других, ради своей Родины.У коллектива газеты «Степной край» Ершовского района и его внештатных помощников накопилось столько материала об их земляках – ветеранах и участниках Великой Отечественной войны, причем такого разнообразного, что наберется на целый сборник. И что важно, к творчеству они активно приобщают молодежь.Юный Максим Молочко из поселка Учебного представил трогательный, уникальный рассказ о своих прадедушке Фёдоре и прабабушке Моте Теперешкиных. «Письма с фронта – безмолвные свидетели войны» - так он назвал свое эссе.«В нашей семье до сих пор хранятся письма с фронта, написанные рукой моего прадедушки. Этим бесценным фронтовым треугольникам семьдесят пять лет, но они свободно читаются и бережно передаются из поколения в поколение нашего рода. Уцелевшие девять писем и четыре фотографии являются реликвией семьи Теперешкиных и её многочисленных потомков: Почиваловых, Осиповых, Молочко», - пишет Максим.Судьба его прадеда - Теперешкина Фёдора Ивановича, вначале мало чем отличилась от судеб его сверстников 1914 года рождения. Восьмилетка в селе Духовницкое, затем курсы водителей, работа шофером в совхозе. Парень был душой компании и всеобщим любимцем. Отлично играл на гармошке, задорно пел, слыл великолепным чтецом и рассказчиком. Встретил красавицу Мотю, поженились, у них появились четверо детей.Казалось бы, жить бы им теперь да радоваться, но война внесла свои коррективы в планы молодых родителей. В первый год войны Фёдору, как ценному для совхоза специалисту дали бронь. Но уже в 1942 году в связи со сложной обстановкой на фронте её отменили и он отправился на фронт.Но даже после самых страшных боев не забывал о своей Моте и детях. Писал ей нежные письма. «Здравствуй, многоуважаемая Мотя! Шлю тебе с любовью горячий сердечный привет и наилучшие пожелания в вашей текущей жизни. Крепко целую милых деток Володю, Валю, Паву и наибольшего хозяина в семье Анатолия...!» - такими словами начинается письмо, датируемое 19 декабря 1942 года.Описывая свои солдатские будни, Фёдор немногословен. Гораздо больше интересует его здоровье жены и детей, их хозяйственные проблемы и житейские неурядицы. Он просит жену подробнее рассказывать о своём быте, делиться наболевшими проблемами.Возможность последний раз увидеть родных представилась Фёдору ранней весной 1943 года, когда сформированный в городе Пугачёве полк отправляли на переподготовку. Матрена вместе с детьми в непогоду, пройдя три километра, ждала его на станции. Получасовое свидание, жаркие объятия, горячие слёзы, страстные обещания…А накануне гибели мужа 18 мая 1944 года ей приснился вещий сон. Посреди засыпанной зерном избы стояли четыре кола. Она не сразу поняла, что пшеница – это слёзы, а колья – это её осиротевшие дети. Утром принесли похоронку…Гвардии сержант, кавалер Ордена Мужества Теперешкин Фёдор Иванович погиб в бою 18 мая 1944 года, освобождая Молдавию. Похоронен в городе Бутор, Григориопольского района, Молдавской республики на правом берегу Днестра. Матрена Павловна Теперешкина умерла 24 марта 2002 года, через месяц после рождения правнука.«Я вновь и вновь пересматриваю старые, пожелтевшие письма моего прадеда Фёдора, бумага которых заворачивается по сгибам, продавленным семьдесят пять лет назад. На некоторых выцвели чернила, поблёкла типографская краска на художественно оформленных почтовых листах, но они живы, они сохранены и перечитываются нами со слезами на глазах», - столь искренние чувства Максима Молочко понятны и близки каждому, также как и другое его заключение: «Однажды прикоснувшись к этим подлинным документам войны – письмам прадеда, я поймал себя на мысли, что у этих искренних посланий есть одно бесспорное преимущество перед любой статьей на военную тему, даже самой основательной: они дают почувствовать пульс ушедшего времени, ощутить его откровение и колорит».Бывает так, что публикацию не назовешь журналистским материалом, но факты, которые там приводят, переворачивают душу, воображение рисует тревожные картины.Эпитафией не пришедшим с войны стали эти трагические цифры и факты, которые приводит в своем материале учитель истории и обществознания школы села Перекопного им. Героя Советского Союза В.И.Киреева И.А.Ермаков.«27 миллионов 300 тысяч погибших россиян в Великой Отечественной войне - такова цена великой Победы нашего народа над германским фашизмом. 300 тысяч жителей Саратовской области погибли в боях, умерли от ран и болезней, погибли в концлагерях, пропали без вести. 6202 из них - жители Ершовского района. 422 жителя села Перекопное не вернулись с фронта, из них 163 пропали без вести». И дальше – поименный список всех без вести пропавших и погибших сельчан, в том числе упомянут и И.В.Ермаков, дед автора. В память о 422 воинов, уроженцев села Перекопное, отдавших жизнь за Родину, установлен памятник воину-освободителю.Конечно, заслуживает внимания и судьба другого жителя Ершовского района Александра Николаевича Кузнецова. К счастью вернувшегося с войны и работавшего в колхозе «Рассвет» много лет кузнецом, трактористом, плотником, заведующим МТФ. Он был награжден орденом «Красной Звезды», двумя орденами Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». На фронт ушел 18-летним парнем, после ускоренного обучения стал наводчиком артиллерийского орудия – а это умение быстро производить математические расчеты и точно наводить снаряды на цель. У него был излюбленный метод – стрелять прямой наводкой с открытых огневых позиций по вражеским укреплениям и технике, что вызывало восхищение его боевых товарищей и наводило ужас на противника.Как замечает автор статьи И.А.Ермаков, Александр Николаевич Кузнецов удивлялся: «Как я остался жив, сам не пойму- ведь нас из полка осталось только пять человек, все погибли… Ранен был в голову, но остался жив- везучий я…».Достойную лепту в сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее ветеранах и участниках вносят и журналисты газеты «Краснокутские вести». Заместитель редактора издания Светлана Отрокова прислала на конкурс сразу пять публикаций, каждая из них отражает профессиональный и неравнодушный подход автора к раскрытию темы, искреннюю заинтересованность и восхищение судьбой своих героев. Материал «Боевые подвиги орденоносца Варыпаева» рассказывает об уроженце села Дьяковка Павле Павловиче Варыпаеве. Он мог бы стать Героем Советского Союза, но вместо этого был награжден Орденом Богдана Хмельницкого II степени. Однако это обстоятельство вовсе не умаляет значимость подвигов гвардии полковника Варыпаева, который дорогами войны дошел до Берлина. Вот один лишь штрих - его полк, сломив сопротивление врага, 2 мая 1945 года первым соединился с войсками I Белорусского фронта, ликвидировал Берлинскую группировку войск. После войны Павел Павлович вернулся домой, долгое время работал зам.директора совхоза «Таловский», проводил активную военно-патриотическую работу, и даже создал в своем доме музей, посвященный воинам-землякам. Настоящий Герой и на войне, и в жизни!Содержательны, по-журналистски основательны и другие материалы Светланы Отроковой. «Защитницы Волжской твердыни» - о трех жительницах Красного Кута – Анастасии Кутуковой, Александре Еремеевой и Раисе Кособрюховой, которые в годы войны внесли свой вклад в оборону Сталинграда. Анастасия Кутукова спасала раненых в эвакогоспитале, Александра Еремеева и Раиса Кособрюхова – в составе женского батальона ВНОСа - воздушного наблюдения и оповещения связью, от ударов фашистской авиации защищали Саратовское Поволжье, откуда шли все необходимые грузы в Сталинград, где для нужд фронта работали промышленные предприятия. «Легко ли быть медсестрой на войне?» - еще одна публикация, на этот раз о женщинах-медиках, прошедших войну. «Фронтовая профессия пригодилась в мирной жизни» - о журналисте Вере Ивановне Роскошной, которая в годы войны была в числе тех, кто обеспечивал связью Крымскую встречу Сталина, Рузвельта, Черчилля!Благодарим всех, кто присылает материалы на конкурс «Помнить вечно». Ждем, что откликнутся и другие редакции. Ведь конкурс – это замечательная возможность поделиться с коллегами опытом, порадоваться успехам друг друга. Главное, вспомнить о героях-фронтовиках, которые ковали нашу общую Победу и о которых нельзя забыть, не имеем на это право!Благодарим коллег, которые прислали статьи о журналистах-фронтовиках. Они войдут в книгу «Летописцы – Победители. Имена и судьбы». Проект поддержан Фондом Президентских грантов.