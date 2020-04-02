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23-апреля-2020 — прочитано 16 разК нам, на электронную почту Саратовского регионального отделения СЖР, продолжают поступать материалы из районных газет на конкурс «Помнить вечно!», посвященный 75-летию Великой Победы. Подробнее...
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На реке Осуга потерял я друга
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 22-апреля-2020 — прочитано 32 раз
«На реке Осуга потерял я друга»
Сидоров Григорий Иванович
(1909-1942)
Последний номер газеты, сверстанный Г.И.Сидоровым перед уходом на фронт.
Не все работники районной газеты «Сталинский путь», призванные защищать отечество от коричневой чумы, вернулись с поля боя. Среди них и ответственный секретарь Духовницкой районки Сидоров Григорий Иванович. О погибшем политруке мне в своё время много рассказывал Григорий Степанович Грицинин, работавший в предвоенные и военные годы редактором газеты.
- Григорий Иванович был первым ответсекретарем газеты и проработал десять лет перед тем, как уйти на фронт, - говорил бывший редактор,
- На нём лежала большая нагрузка, ведь ответственный секретарь - это как начальник штаба, куда стекаются все ручейки следующего номера. А Григорий Иванович был пишущим ответсекретарем, и всегда просился в командировки. Оттуда он привозил острые критические материалы, подмечал положительный опыт, писал о людях. Транспортной единицей в редакции была лошадь. Очередной воскресный номер нашей районки в военное предгрозье 41-го года печатался вечером 21 июня. Был он обычным. На первой странице передовица «Строить дороги большевистскими темпами», большая подборка информации под рубрикой «Активно развернём прополочные работы и подготовку к уборке урожая». На второй странице было опубликовано постановление пленума райкома КПСС «О состоянии общественного животноводства». Район заготавливал корма, готовился к жатве хлебов, поэтому и газета была озабочена самыми мирными хозяйственными делами. И ничто не говорило о том, что страна находится в преддверии войны.
На фронт Григория Ивановича призвали 10 сентября 1941 года. Как свидетельство тому, в подшивках газеты я обнаружил его материалы августовских и сентябрьских событий о ходе уборочных работ в колхозах. Седьмого сентября была опубликована его последняя информация.
Опытного работника газеты сразу направили под Москву в политотдел четвёртой армии, подучиться специализации фронтового журналиста. Затем присвоили звание младшего политрука. Недолгим был его боевой путь. В редакции газеты «Авангард» (нынешнее название нашей районной газеты) долгие годы хранилась копия записки, присланной семье Сидоровых другом и боевым товарищем Околодковым:
«…18 августа 1942 года похоронили своего земляка и друга Сидорова Григория Ивановича. Накануне его ранило осколком мины в грудь, а вскоре он умер на моих руках. В последнюю минуту просил сообщить о его смерти жене Ирине Федульевне и родным. И еще просил нас мстить за пролитую кровь советских людей, за смерть товарища. Захоронен Григорий Иванович в селе Конопатино Зубцовского района Калининской области. На могиле был поставлен деревянный памятник и дан оружейный залп». Григорию Ивановичу было тогда 33 года.
Дальше газеты выпускал уже другой ответственный секретарь.
В своё время в нашу редакцию прислал свои воспоминания о духовницком журналисте и нашем старшем коллеге ленинградец, его бывший товарищ Я.Н. Козовский. «Мы с Гришей встретились в 1942 году на Калининском фронте. Наша дивизия вела тогда кровопролитные бои подо Ржевом. Григорий Сидоров был в те дни секретарем газеты «Снайпер». Мы с ним часто ходили на передовую, он мне много помогал – тогда ещё начинающему газетчику. С утра - в полк, потом – срочно материалы в газету, вёрстка, вычитка полос, печатание, а утром с пачкой газет снова в полк к солдатам… Политрук Сидоров был скромным, молчаливым и смелым человеком – не боялся опасности. Если попадали под обстрел, не поворачивал назад. В августе 1942 года, когда мы с Гришей Сидоровым находились на боевых позициях одного из артполков нашей дивизии, немецкая мина оборвала жизнь моего друга…»
Описывая случившееся, Я.Н. Козовский отмечает, что политрук, сидя на пенёчке, записывал рассказ солдата-артиллериста. Рядом с ним расположился автор письма, который также беседовал с солдатом. Из лесочка, где расположилась артбатарея, наши бойцы вели огонь по вражеским укреплениям. Немцы вскоре обнаружили нашу огневую точку и направили туда миномётный огонь. Одна из мин оказалась роковой для Григория Ивановича Сидорова. Осколком мины он был тяжело ранен. Товарищи пытались спасти его жизнь. Под продолжавшимся миномётным обстрелом, его доставили в медсанбат. Врачи оказали помощь, но долго жить ему не пришлось - он умер от потери крови.
Яков Козовский сообщает также, что в это время в редакции газеты «Снайпер» находился популярнейший в то время поэт Сергей Островой. Именно тогда, узнав о гибели Г.И. Сидорова, написал он эти строчки: « На реке Осуга потерял я друга».
Юрий Пронин.
Об авторе:
Пронин Юрий Александрович, родился в селе Левенка Духовницкого района 6 февраля 1951 года. Имеет высшее образование, по профессии зооинженер. Трудовую деятельность начал зоотехником колхоза в 1972 году после службы в армии. Работал в райкоме ВЛКСМ, райкоме КПСС, был лидером профсоюза работников АПК. Общий трудовой стаж 49 лет, из них четверть века отдал журналистике. Юрий Александрович работает заведующим отделом Духовницкой газеты «Авангард». Сотрудничал с ГТРК «Саратов», выступал в программе «Доброе утро, губерния». Основой его материалов как на радио, так и в газете являются темы сельского хозяйства, передовых методов производства сельскохозяйственной продукции и о человеке труда, о том, что волнует земледельцев.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, Юрий Александрович награждался Почётными грамотами администрации района, Министерства сельского хозяйства Саратовской области, Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
В 2019 году Юрий Александрович стал лауреатом премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики. Решением районного собрания Духовницкого муниципального района от 28 марта 2019 года портрет журналиста занесён на Доску Почета.
Член Союза журналистов России.