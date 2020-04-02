На реке Осуга потерял я друга Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 22-апреля-2020 — прочитано 32 раз «На реке Осуга потерял я друга»

Сидоров Григорий Иванович

(1909-1942)





Последний номер газеты, сверстанный Г.И.Сидоровым перед уходом на фронт.

Не все работники районной газеты «Сталинский путь», призванные защищать отечество от коричневой чумы, вернулись с поля боя. Среди них и ответственный секретарь Духовницкой районки Сидоров Григорий Иванович. О погибшем политруке мне в своё время много рассказывал Григорий Степанович Грицинин, работавший в предвоенные и военные годы редактором газеты.

- Григорий Иванович был первым ответсекретарем газеты и проработал десять лет перед тем, как уйти на фронт, - говорил бывший редактор,

- На нём лежала большая нагрузка, ведь ответственный секретарь - это как начальник штаба, куда стекаются все ручейки следующего номера. А Григорий Иванович был пишущим ответсекретарем, и всегда просился в командировки. Оттуда он привозил острые критические материалы, подмечал положительный опыт, писал о людях. Транспортной единицей в редакции была лошадь. Очередной воскресный номер нашей районки в военное предгрозье 41-го года печатался вечером 21 июня. Был он обычным. На первой странице передовица «Строить дороги большевистскими темпами», большая подборка информации под рубрикой «Активно развернём прополочные работы и подготовку к уборке урожая». На второй странице было опубликовано постановление пленума райкома КПСС «О состоянии общественного животноводства». Район заготавливал корма, готовился к жатве хлебов, поэтому и газета была озабочена самыми мирными хозяйственными делами. И ничто не говорило о том, что страна находится в преддверии войны.

На фронт Григория Ивановича призвали 10 сентября 1941 года. Как свидетельство тому, в подшивках газеты я обнаружил его материалы августовских и сентябрьских событий о ходе уборочных работ в колхозах. Седьмого сентября была опубликована его последняя информация.

Опытного работника газеты сразу направили под Москву в политотдел четвёртой армии, подучиться специализации фронтового журналиста. Затем присвоили звание младшего политрука. Недолгим был его боевой путь. В редакции газеты «Авангард» (нынешнее название нашей районной газеты) долгие годы хранилась копия записки, присланной семье Сидоровых другом и боевым товарищем Околодковым:

«…18 августа 1942 года похоронили своего земляка и друга Сидорова Григория Ивановича. Накануне его ранило осколком мины в грудь, а вскоре он умер на моих руках. В последнюю минуту просил сообщить о его смерти жене Ирине Федульевне и родным. И еще просил нас мстить за пролитую кровь советских людей, за смерть товарища. Захоронен Григорий Иванович в селе Конопатино Зубцовского района Калининской области. На могиле был поставлен деревянный памятник и дан оружейный залп». Григорию Ивановичу было тогда 33 года.



Дальше газеты выпускал уже другой ответственный секретарь.

В своё время в нашу редакцию прислал свои воспоминания о духовницком журналисте и нашем старшем коллеге ленинградец, его бывший товарищ Я.Н. Козовский. «Мы с Гришей встретились в 1942 году на Калининском фронте. Наша дивизия вела тогда кровопролитные бои подо Ржевом. Григорий Сидоров был в те дни секретарем газеты «Снайпер». Мы с ним часто ходили на передовую, он мне много помогал – тогда ещё начинающему газетчику. С утра - в полк, потом – срочно материалы в газету, вёрстка, вычитка полос, печатание, а утром с пачкой газет снова в полк к солдатам… Политрук Сидоров был скромным, молчаливым и смелым человеком – не боялся опасности. Если попадали под обстрел, не поворачивал назад. В августе 1942 года, когда мы с Гришей Сидоровым находились на боевых позициях одного из артполков нашей дивизии, немецкая мина оборвала жизнь моего друга…»

Описывая случившееся, Я.Н. Козовский отмечает, что политрук, сидя на пенёчке, записывал рассказ солдата-артиллериста. Рядом с ним расположился автор письма, который также беседовал с солдатом. Из лесочка, где расположилась артбатарея, наши бойцы вели огонь по вражеским укреплениям. Немцы вскоре обнаружили нашу огневую точку и направили туда миномётный огонь. Одна из мин оказалась роковой для Григория Ивановича Сидорова. Осколком мины он был тяжело ранен. Товарищи пытались спасти его жизнь. Под продолжавшимся миномётным обстрелом, его доставили в медсанбат. Врачи оказали помощь, но долго жить ему не пришлось - он умер от потери крови.

Яков Козовский сообщает также, что в это время в редакции газеты «Снайпер» находился популярнейший в то время поэт Сергей Островой. Именно тогда, узнав о гибели Г.И. Сидорова, написал он эти строчки: « На реке Осуга потерял я друга».



Юрий Пронин.

Об авторе:

Пронин Юрий Александрович, родился в селе Левенка Духовницкого района 6 февраля 1951 года. Имеет высшее образование, по профессии зооинженер. Трудовую деятельность начал зоотехником колхоза в 1972 году после службы в армии. Работал в райкоме ВЛКСМ, райкоме КПСС, был лидером профсоюза работников АПК. Общий трудовой стаж 49 лет, из них четверть века отдал журналистике. Юрий Александрович работает заведующим отделом Духовницкой газеты «Авангард». Сотрудничал с ГТРК «Саратов», выступал в программе «Доброе утро, губерния». Основой его материалов как на радио, так и в газете являются темы сельского хозяйства, передовых методов производства сельскохозяйственной продукции и о человеке труда, о том, что волнует земледельцев.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, Юрий Александрович награждался Почётными грамотами администрации района, Министерства сельского хозяйства Саратовской области, Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

В 2019 году Юрий Александрович стал лауреатом премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики. Решением районного собрания Духовницкого муниципального района от 28 марта 2019 года портрет журналиста занесён на Доску Почета.

Член Союза журналистов России. Не все работники районной газеты «Сталинский путь», призванные защищать отечество от коричневой чумы, вернулись с поля боя. Среди них и ответственный секретарь Духовницкой районки Сидоров Григорий Иванович. О погибшем политруке мне в своё время много рассказывал Григорий Степанович Грицинин, работавший в предвоенные и военные годы редактором газеты.- Григорий Иванович был первым ответсекретарем газеты и проработал десять лет перед тем, как уйти на фронт, - говорил бывший редактор,- На нём лежала большая нагрузка, ведь ответственный секретарь - это как начальник штаба, куда стекаются все ручейки следующего номера. А Григорий Иванович был пишущим ответсекретарем, и всегда просился в командировки. Оттуда он привозил острые критические материалы, подмечал положительный опыт, писал о людях. Транспортной единицей в редакции была лошадь. Очередной воскресный номер нашей районки в военное предгрозье 41-го года печатался вечером 21 июня. Был он обычным. На первой странице передовица «Строить дороги большевистскими темпами», большая подборка информации под рубрикой «Активно развернём прополочные работы и подготовку к уборке урожая». На второй странице было опубликовано постановление пленума райкома КПСС «О состоянии общественного животноводства». Район заготавливал корма, готовился к жатве хлебов, поэтому и газета была озабочена самыми мирными хозяйственными делами. И ничто не говорило о том, что страна находится в преддверии войны.На фронт Григория Ивановича призвали 10 сентября 1941 года. Как свидетельство тому, в подшивках газеты я обнаружил его материалы августовских и сентябрьских событий о ходе уборочных работ в колхозах. Седьмого сентября была опубликована его последняя информация.Опытного работника газеты сразу направили под Москву в политотдел четвёртой армии, подучиться специализации фронтового журналиста. Затем присвоили звание младшего политрука. Недолгим был его боевой путь. В редакции газеты «Авангард» (нынешнее название нашей районной газеты) долгие годы хранилась копия записки, присланной семье Сидоровых другом и боевым товарищем Околодковым:«…18 августа 1942 года похоронили своего земляка и друга Сидорова Григория Ивановича. Накануне его ранило осколком мины в грудь, а вскоре он умер на моих руках. В последнюю минуту просил сообщить о его смерти жене Ирине Федульевне и родным. И еще просил нас мстить за пролитую кровь советских людей, за смерть товарища. Захоронен Григорий Иванович в селе Конопатино Зубцовского района Калининской области. На могиле был поставлен деревянный памятник и дан оружейный залп». Григорию Ивановичу было тогда 33 года.В своё время в нашу редакцию прислал свои воспоминания о духовницком журналисте и нашем старшем коллеге ленинградец, его бывший товарищ Я.Н. Козовский. «Мы с Гришей встретились в 1942 году на Калининском фронте. Наша дивизия вела тогда кровопролитные бои подо Ржевом. Григорий Сидоров был в те дни секретарем газеты «Снайпер». Мы с ним часто ходили на передовую, он мне много помогал – тогда ещё начинающему газетчику. С утра - в полк, потом – срочно материалы в газету, вёрстка, вычитка полос, печатание, а утром с пачкой газет снова в полк к солдатам… Политрук Сидоров был скромным, молчаливым и смелым человеком – не боялся опасности. Если попадали под обстрел, не поворачивал назад. В августе 1942 года, когда мы с Гришей Сидоровым находились на боевых позициях одного из артполков нашей дивизии, немецкая мина оборвала жизнь моего друга…»Описывая случившееся, Я.Н. Козовский отмечает, что политрук, сидя на пенёчке, записывал рассказ солдата-артиллериста. Рядом с ним расположился автор письма, который также беседовал с солдатом. Из лесочка, где расположилась артбатарея, наши бойцы вели огонь по вражеским укреплениям. Немцы вскоре обнаружили нашу огневую точку и направили туда миномётный огонь. Одна из мин оказалась роковой для Григория Ивановича Сидорова. Осколком мины он был тяжело ранен. Товарищи пытались спасти его жизнь. Под продолжавшимся миномётным обстрелом, его доставили в медсанбат. Врачи оказали помощь, но долго жить ему не пришлось - он умер от потери крови.Яков Козовский сообщает также, что в это время в редакции газеты «Снайпер» находился популярнейший в то время поэт Сергей Островой. Именно тогда, узнав о гибели Г.И. Сидорова, написал он эти строчки: « На реке Осуга потерял я друга».Пронин Юрий Александрович, родился в селе Левенка Духовницкого района 6 февраля 1951 года. Имеет высшее образование, по профессии зооинженер. Трудовую деятельность начал зоотехником колхоза в 1972 году после службы в армии. Работал в райкоме ВЛКСМ, райкоме КПСС, был лидером профсоюза работников АПК. Общий трудовой стаж 49 лет, из них четверть века отдал журналистике. Юрий Александрович работает заведующим отделом Духовницкой газеты «Авангард». Сотрудничал с ГТРК «Саратов», выступал в программе «Доброе утро, губерния». Основой его материалов как на радио, так и в газете являются темы сельского хозяйства, передовых методов производства сельскохозяйственной продукции и о человеке труда, о том, что волнует земледельцев.За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе, Юрий Александрович награждался Почётными грамотами администрации района, Министерства сельского хозяйства Саратовской области, Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.В 2019 году Юрий Александрович стал лауреатом премии губернатора Саратовской области в сфере журналистики. Решением районного собрания Духовницкого муниципального района от 28 марта 2019 года портрет журналиста занесён на Доску Почета.Член Союза журналистов России.