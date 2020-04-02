Поля притяжения Константина Симонова Новости, Главные новости, Обратите внимание — 22-апреля-2020 — прочитано 25 раз Поля притяжения Константина Симонова



В этом году Константину (Кириллу) Михайловичу Симонову исполнилось бы 105 лет. Мы считаем К.Симонова своим, саратовским. Об этом - публикация в разделе «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» Михаила Сергеева под названием «Парень из нашего города» http://sarunion.ru/actual/news/2630-paren-iz-nashego-goroda.html .

Сын писателя, публицист, кинодокументалист, правозащитник Алексей Кириллович Симонов показал участникам фестиваля «Вся Россия-2015» фильм о своем отце. Моя статья «Поля притяжения Константина Симонова» была написана под впечатлением от просмотра фильма. Она была опубликована на нашем сайте в 2015 году.

Я думаю, что лучшая память о героях Великой Отечественной войны накануне 75-летия Победы - перечитать их письма, пересмотреть фильмы о них. И важно почувствовать любовь детей к их великим отцам.





28 ноября 2015 года ему исполнилось бы 100 лет. Он многое видел, пережил, свершил, но всегда помнил то поле под Могилевом («мне век не забыть…»), где впервые в июле 1941 года увидел 39 подбитых немецких танков. Для Константина Симонова эта груда искорёженного металла символизировала будущую Победу в войне, которую назвали Великой Отечественной. Военный журналист, писавший свои репортажи со всех фронтов, писатель, драматург, общественный деятель, он завещал развеять после смерти свой прах на краю того самого поля под Могилевом.

…Навестить легендарное место едут его дети – сын и две дочери. Взрослые, состоявшиеся люди. Всю дорогу они говорят об отце – каким его помнят, что трогало и осталось в памяти, детские радости и обиды, взрослые сомнения и размышления. Диалоги и монологи умных, красивых, взволнованных людей, сидящих друг напротив друга за маленьким столиком автобусе. Глаза в глаза. Тряско и тесно – лицом к лицу, когда отвергаются слова-подсказки и появляются единственно верные…

Будто и ты вместе с родными едешь навестить дорогие могилы. И перехватывает дыхание, и близко-близко слезы печали от невозможности договорить, сказать последнее прости…

Это мои впечатления от просмотра второй части документального фильма о Константине Михайловиче Симонове. Его создал сын – Алексей Кириллович Симонов, писатель и переводчик, востоковед, кинорежиссер, правозащитник, президент Фонда защиты гласности. Фильм в двух частях, называется «К.М.»(«Каэм» - так звали Константина Михайловича его домашние и коллеги). В начале октября на фестивале, который Союз журналистов России проводит в Дагомысе, была презентация фильма. Мы были взволнованы и восхищены талантливой работой Алексея Кирилловича. Как же красноречивы и эмоциональны сухие, казалось бы, документы, если с ними обращается Мастер!

Первую часть фильма автор назвал «Легко ли быть Симоновым?» С помощью документов, воспоминаний, кинохроники тех лет, фотографий создается образ героя во всех смыслах слова: мужественного, обаятельного, красивого, близкого каждому человека. Чтобы стать и быть Симоновым – надо иметь ряд природных качеств: огромное трудолюбие, умение любить, благородство, отвагу. Было захватывающе интересно следовать замыслу автора, погрузившего зрителей в плотную ткань документального повествования. Симоновым быть трудно, признался Алексей Кириллович участникам фестиваля на презентации фильма о своем отце. Главное – быть в ладах со своей совестью, не предавать людей, не раболепствовать перед начальством. Так жил его отец, так живет он сам – по заповедям отца.

В первой части Алексей Симонов «нарыл» неизвестные страницы о широко известном знаменитом стихотворении Константина Симонова «Жди меня». Стих, который стал талисманом для фронтовиков, главным лекарством от тоски по жене, по дому. Как кто-то сказал, это была молитва атеиста, заговаривание судьбы, хрупкий мост между жизнью и смертью. Но стих никак не ложился на музыку! Попытка увенчалась успехом, как ни странно, в далеком Израиле. Алексей Кириллович рассказал, как встречался с человеком, который сделал «Жди меня» песней еврейского военного батальона. Мы слушали - прекрасно звучит! «В стихах есть что-то от молитвы, когда их перевели на иврит». Вы об этом знали? Я – нет! Здесь же звучал живой голос Константина Симонова. Сильный, с характерной картавинкой, напевно и нежно. Долго находились мы в поле притяжения поэта.

Фильм «К.М.» получился захватывающе интересным, смотрится на одном дыхании. Алексей Симонов, придумавший и родивший его в муках творчества, встал вровень со своим великим отцом Константином Симоновым, который признался сыну незадолго до своей смерти: «Я горжусь, что у меня есть такой 40-летний друг, как ты».

На мой взгляд, стала творческой удачей попытка автора сценария и режиссёра фильма «К.М.» понять мотивы поступков отца, продолжить с ним трудный, разорванный во времени диалог средствами документа, факта, звука, фотографий. Поля притяжения этих двух талантливых личностей гармонизируют и твои отношения со временем и его вызовами.

После просмотра фильма было его обсуждение. Мне показалось, что Алексей Кириллович был здорово смущен восторженными откликами зрителей.

… Я сказала Алексею Кирилловичу, что он – очень хороший сын. Посмотрите «К.М.»

Лидия Златогорская,

председатель Саратовского регионального

отделения Союза журналистов России,

автор и руководитель проекта

«Летописцы-Победители. Имена и судьбы».

28 ноября 2015 года ему исполнилось бы 100 лет. Он многое видел, пережил, свершил, но всегда помнил то поле под Могилевом («мне век не забыть…»), где впервые в июле 1941 года увидел 39 подбитых немецких танков. Для Константина Симонова эта груда искорёженного металла символизировала будущую Победу в войне, которую назвали Великой Отечественной. Военный журналист, писавший свои репортажи со всех фронтов, писатель, драматург, общественный деятель, он завещал развеять после смерти свой прах на краю того самого поля под Могилевом.…Навестить легендарное место едут его дети – сын и две дочери. Взрослые, состоявшиеся люди. Всю дорогу они говорят об отце – каким его помнят, что трогало и осталось в памяти, детские радости и обиды, взрослые сомнения и размышления. Диалоги и монологи умных, красивых, взволнованных людей, сидящих друг напротив друга за маленьким столиком автобусе. Глаза в глаза. Тряско и тесно – лицом к лицу, когда отвергаются слова-подсказки и появляются единственно верные…Будто и ты вместе с родными едешь навестить дорогие могилы. И перехватывает дыхание, и близко-близко слезы печали от невозможности договорить, сказать последнее прости…Это мои впечатления от просмотра второй части документального фильма о Константине Михайловиче Симонове. Его создал сын – Алексей Кириллович Симонов, писатель и переводчик, востоковед, кинорежиссер, правозащитник, президент Фонда защиты гласности. Фильм в двух частях, называется «К.М.»(«Каэм» - так звали Константина Михайловича его домашние и коллеги). В начале октября на фестивале, который Союз журналистов России проводит в Дагомысе, была презентация фильма. Мы были взволнованы и восхищены талантливой работой Алексея Кирилловича. Как же красноречивы и эмоциональны сухие, казалось бы, документы, если с ними обращается Мастер!Первую часть фильма автор назвал «Легко ли быть Симоновым?» С помощью документов, воспоминаний, кинохроники тех лет, фотографий создается образ героя во всех смыслах слова: мужественного, обаятельного, красивого, близкого каждому человека. Чтобы стать и быть Симоновым – надо иметь ряд природных качеств: огромное трудолюбие, умение любить, благородство, отвагу. Было захватывающе интересно следовать замыслу автора, погрузившего зрителей в плотную ткань документального повествования. Симоновым быть трудно, признался Алексей Кириллович участникам фестиваля на презентации фильма о своем отце. Главное – быть в ладах со своей совестью, не предавать людей, не раболепствовать перед начальством. Так жил его отец, так живет он сам – по заповедям отца.В первой части Алексей Симонов «нарыл» неизвестные страницы о широко известном знаменитом стихотворении Константина Симонова «Жди меня». Стих, который стал талисманом для фронтовиков, главным лекарством от тоски по жене, по дому. Как кто-то сказал, это была молитва атеиста, заговаривание судьбы, хрупкий мост между жизнью и смертью. Но стих никак не ложился на музыку! Попытка увенчалась успехом, как ни странно, в далеком Израиле. Алексей Кириллович рассказал, как встречался с человеком, который сделал «Жди меня» песней еврейского военного батальона. Мы слушали - прекрасно звучит! «В стихах есть что-то от молитвы, когда их перевели на иврит». Вы об этом знали? Я – нет! Здесь же звучал живой голос Константина Симонова. Сильный, с характерной картавинкой, напевно и нежно. Долго находились мы в поле притяжения поэта.Фильм «К.М.» получился захватывающе интересным, смотрится на одном дыхании. Алексей Симонов, придумавший и родивший его в муках творчества, встал вровень со своим великим отцом Константином Симоновым, который признался сыну незадолго до своей смерти: «Я горжусь, что у меня есть такой 40-летний друг, как ты».На мой взгляд, стала творческой удачей попытка автора сценария и режиссёра фильма «К.М.» понять мотивы поступков отца, продолжить с ним трудный, разорванный во времени диалог средствами документа, факта, звука, фотографий. Поля притяжения этих двух талантливых личностей гармонизируют и твои отношения со временем и его вызовами.После просмотра фильма было его обсуждение. Мне показалось, что Алексей Кириллович был здорово смущен восторженными откликами зрителей.… Я сказала Алексею Кирилловичу, что он – очень хороший сын. Посмотрите «К.М.» https://www.youtube.com/watch?v=CjTNkXOVwN8 , и вы со мной согласитесь.