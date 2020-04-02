Слова прощания - Учителю Новости, Главные новости, Обратите внимание — 22-апреля-2020 — прочитано 21 раз Слова прощания - Учителю



18 апреля 2020 не стало журналиста, фронтовика Михаила Давыдовича Исхизова.



«Главное на телевидении – естественная жизнь человека в кадре!» - Эту «соль» телевизионной работы Михаил Давыдович Исхизов втолковывал и разжёвывал мне в каждом своем примере из телевизионной практики:

«В любом киносюжете, том или ином журнале редактору просто необходимо, чтобы человек сказал сам что-либо. Я же не могу все время о нем рассказывать, да это и не смотрится, — делится Михаил Давыдович Исхизов. — Что мы делали? Вот, например, пришел тракторист домой, улыбнулся жене и пошел руки мыть. Моет и одновременно продолжает разговор. Может быть, мы не видим его артикуляции, он стоит к нам боком, но мы слышим его голос. Не напряженный, раскованный». (Запись личной беседы от 29 марта 2000 г.)

Вроде, вчера это было... Михаил Давыдович встречает меня у порога. Галантно провожает в комнату. Мягко грассируя, предлагает мне присесть. Разговор налаживается сразу. То ли я такая разговорчивая, то ли - он. Конечно, скорее второе. Ни тени превосходства перед собеседником. Только живой интерес и задорный нрав. Михаил Давыдович живо, с воодушевлением вспоминает веселые казусы. Можно сказать, фонтанирует историями, словно переживает все снова.

«Мы с одним оператором, — рассказывает Михаил Исхизов, — не буду называть его, поехали куда-то в Хвалынский район. Нам надо было снять парторга ЦК Юлию Дорофеевну Филинову. Тогда как раз Хрущев ввел новую должность. Она поехала на полевой стан. А мы с оператором за ней. Филинова приехала, а там никто ничего не делает. Вообще никого нет, можно сказать. Она ходит «вся из себя». Оператор в это время снимает. И тут подъехала машина с трактористами. Она собрала их около себя и начала им «вправлять мозги». А оператор снимает. А я радуюсь: «Ну, господи, до чего же хорошо! Этот эпизод, и остальное все приложится, и все будет нормально». Затем всё, она дала трактористам указания и отпустила. Все сели по тракторам и поехали работать. Оператор снял, как они разбежались, как сели, как трактора поехали, пласты отворачиваются. Наконец-то мы садимся в машину, оператор вынимает кассету, складывает: «Миш, ты, конечно, можешь меня убить, но я всё снял с закрытым обтюратором». (Запись личной беседы от 24 февраля 2001 г.)

Может так и не пересеклись бы мы с Михаилом Давыдовичем. Но извилистая «судьба-злодейка» распорядилась иначе. Я слушала Михаила Давыдовича как телевизионную передачу. Все было в лицах и интонациях. Он не говорил, а «мыслил кадрами». Впоследствии его метод станет моим научным открытием. Открытием: «Как читать мысли на расстоянии и защищаться от лжецов». Но пока я, открыв рот, внимала удивительным словам из яркого телевизионного прошлого.

Порядка 40 лет Михаил Давыдович проработал на телевидении. Пришел из «Зари молодежи». На телевидении был старшим редактором редакции пропаганды, затем – главным редактором Саратовской студии телевидения. «Кто умней, тот главней!» - шутил мой Учитель, телевизионный гуру.

Помимо этих элементарных правил необходимо было соблюдать и великую истину: тележурналист должен знать не только что (или кого) он хочет показать, но и кому и, конечно, зачем:

«Знаете, сколько копий было сломано на этом деле? — вспоминает М.Д. Исхизов. — Когда приезжает он или едет на эти съемки, то обязательно должен думать, что он хочет сказать. А почему это важно? В зависимости от этого мы и будем снимать. К примеру, мне надо показать, что токарь работает по высокой категории точности. (В информационном сюжете не должно быть нескольких задач). Но как покажешь высокую точность? А очень просто: при съемке оператор обращает внимание не просто на его руки, поворачивающие штурвальчик, а на деления штурвальчика. Обращает внимание на материальный инструмент. Он не столько показывает то, как токарь работает, ставит деталь, а пять раз показывает, как он измеряет ее. А заканчивает чем? Вот лежат детали. Токарь снимает деталь, кладет двадцать первую. И оператор проводит панораму... До чего же они одинаковы!». (Запись личной беседы от 24 февраля 2001 г.)

Большую изобразительность киносюжету помимо света, монтажа, слова, придавал и способ съемки: ракурс и расстояние, определяемые все той же целью материала. Без слов можно было сказать правду о человеке. Что тоже выяснил Михаил Давыдович Исхизов в процессе овладения профессией тележурналиста: «Оператор, предположим, показывает начальника. Он сидит в своем кабинете. Но его можно отснять по-разному, в зависимости от цели. Если мы хотим показать, что он бюрократ и чинуша, то сначала сделаем общий план, покажем, как он сидит за столом длиннофокусным объективом. А потом возьмем его снизу, чтобы он нависал над столом. Затем от его крупного плана — крупный план сейфа. Вот какой он бюрократ! И мы смонтируем так: сначала он, бюрократ, потом сейф, потом опять он… сейф». (Запись личной беседы от 24 февраля 2001 г.)

Конечно тогда он понимал, что перед ним растущее, интересующееся молодое поколение, еще совсем не созревшее профессионально. Но, что удивительно, в Михаиле Давыдовиче сидело твердое понимание того, что в любом случае перед ним - его последователь. А раз так, то не может быть сослагательного наклонения: никаких «если не получится». Мой наставник часто говорил: «Черт возьми, а диалектика все-таки существует!» А как же не существовать, передо мной были примеры – он сам, его дочка и его внучка. В доме я появлялась регулярно и часто видела ее со скрипкой. Она то приходила с учебы, то уходила на нее. По глазам была заметна гордость счастливого дедушки. Он умел радоваться малому: просто общению или просто интересному знакомству. Как фронтовик, он дорожил людьми, стремился к правде жизни. О своей работе рассказывал через местоимение «мы».

Очень жаль, что люди не живут вечность, особенно такие, как Михаил Исхизов. Не привыкла говорить высокопарные слова, но «Весь он не умрет…». Опыт известного телевизионщика-фронтовика постараюсь приумножить и поделиться им со многими пытливыми умами. Сейчас готовится вторая книга «Добрый собеседник, входящий в каждый дом 2». Книга о новом русском методе продвижения личности и его дела. В ней полноправно властвуют принципы работы Саратовской студии телевидения начального периода, периода СССР. Меня это очень радует. Радует с той точки зрения, что мысли Михаила Давыдовича и его 19-ти коллег живы. Они также полны честности и предельного уважения к людям.



Об авторе

Елена Полякова – журналист-публицист, имиджеолог, специалист по общественным отношениям (PR) и отношениям с властью (GR), занимается проектным консалтингом. ВЫСОКИЕ ЧЕКИ через СОЦИОИНТЕРВЬЮ: НОВАЯ РУССКАЯ СИСТЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ. https://vk.com/epolyakova1980

Автор двух книг: «Добрый собеседник, входящий в каждый дом», «Добрый собеседник, входящий в каждый дом 2».

Была по обе стороны от микрофона. В журналистике работала семь лет. На государственной службе трудилась пресс-секретарем в одном из подразделений Правительства Саратовской области.

Закончила филологический факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского, освоила телевизионную журналистику, работала в информационной, художественной редакциях, на радио ГТРК «Саратов», телекорреспондентом на частных телеканалах: ИВК – «Солнечный» («ТНТ – Саратов»), «Телеком - ТВ».

Печатную журналистику осваивала в ведущих СМИ Саратова («Комсомольская правда», «Новые времена», «Взгляд», «Время»).

Внештатно как телекритик сотрудничала со специализированными федеральными журналами – «Журналист», «Среда» (Российско-европейский журнал о медиа). Работала в двух ВУЗах: Саратовском социально-экономическом институте РЭУ имени Г.В. Плеханова, в Саратовском государственном медицинском университете имени В.И. Разумовского освоила профессию редактора учебной и научной литературы.

«Главное на телевидении – естественная жизнь человека в кадре!» - Эту «соль» телевизионной работы Михаил Давыдович Исхизов втолковывал и разжёвывал мне в каждом своем примере из телевизионной практики:«В любом киносюжете, том или ином журнале редактору просто необходимо, чтобы человек сказал сам что-либо. Я же не могу все время о нем рассказывать, да это и не смотрится, — делится Михаил Давыдович Исхизов. — Что мы делали? Вот, например, пришел тракторист домой, улыбнулся жене и пошел руки мыть. Моет и одновременно продолжает разговор. Может быть, мы не видим его артикуляции, он стоит к нам боком, но мы слышим его голос. Не напряженный, раскованный». (Запись личной беседы от 29 марта 2000 г.)Вроде, вчера это было... Михаил Давыдович встречает меня у порога. Галантно провожает в комнату. Мягко грассируя, предлагает мне присесть. Разговор налаживается сразу. То ли я такая разговорчивая, то ли - он. Конечно, скорее второе. Ни тени превосходства перед собеседником. Только живой интерес и задорный нрав. Михаил Давыдович живо, с воодушевлением вспоминает веселые казусы. Можно сказать, фонтанирует историями, словно переживает все снова.«Мы с одним оператором, — рассказывает Михаил Исхизов, — не буду называть его, поехали куда-то в Хвалынский район. Нам надо было снять парторга ЦК Юлию Дорофеевну Филинову. Тогда как раз Хрущев ввел новую должность. Она поехала на полевой стан. А мы с оператором за ней. Филинова приехала, а там никто ничего не делает. Вообще никого нет, можно сказать. Она ходит «вся из себя». Оператор в это время снимает. И тут подъехала машина с трактористами. Она собрала их около себя и начала им «вправлять мозги». А оператор снимает. А я радуюсь: «Ну, господи, до чего же хорошо! Этот эпизод, и остальное все приложится, и все будет нормально». Затем всё, она дала трактористам указания и отпустила. Все сели по тракторам и поехали работать. Оператор снял, как они разбежались, как сели, как трактора поехали, пласты отворачиваются. Наконец-то мы садимся в машину, оператор вынимает кассету, складывает: «Миш, ты, конечно, можешь меня убить, но я всё снял с закрытым обтюратором». (Запись личной беседы от 24 февраля 2001 г.)Может так и не пересеклись бы мы с Михаилом Давыдовичем. Но извилистая «судьба-злодейка» распорядилась иначе. Я слушала Михаила Давыдовича как телевизионную передачу. Все было в лицах и интонациях. Он не говорил, а «мыслил кадрами». Впоследствии его метод станет моим научным открытием. Открытием: «Как читать мысли на расстоянии и защищаться от лжецов». Но пока я, открыв рот, внимала удивительным словам из яркого телевизионного прошлого.Порядка 40 лет Михаил Давыдович проработал на телевидении. Пришел из «Зари молодежи». На телевидении был старшим редактором редакции пропаганды, затем – главным редактором Саратовской студии телевидения. «Кто умней, тот главней!» - шутил мой Учитель, телевизионный гуру.Помимо этих элементарных правил необходимо было соблюдать и великую истину: тележурналист должен знать не только что (или кого) он хочет показать, но и кому и, конечно, зачем:«Знаете, сколько копий было сломано на этом деле? — вспоминает М.Д. Исхизов. — Когда приезжает он или едет на эти съемки, то обязательно должен думать, что он хочет сказать. А почему это важно? В зависимости от этого мы и будем снимать. К примеру, мне надо показать, что токарь работает по высокой категории точности. (В информационном сюжете не должно быть нескольких задач). Но как покажешь высокую точность? А очень просто: при съемке оператор обращает внимание не просто на его руки, поворачивающие штурвальчик, а на деления штурвальчика. Обращает внимание на материальный инструмент. Он не столько показывает то, как токарь работает, ставит деталь, а пять раз показывает, как он измеряет ее. А заканчивает чем? Вот лежат детали. Токарь снимает деталь, кладет двадцать первую. И оператор проводит панораму... До чего же они одинаковы!». (Запись личной беседы от 24 февраля 2001 г.)Большую изобразительность киносюжету помимо света, монтажа, слова, придавал и способ съемки: ракурс и расстояние, определяемые все той же целью материала. Без слов можно было сказать правду о человеке. Что тоже выяснил Михаил Давыдович Исхизов в процессе овладения профессией тележурналиста: «Оператор, предположим, показывает начальника. Он сидит в своем кабинете. Но его можно отснять по-разному, в зависимости от цели. Если мы хотим показать, что он бюрократ и чинуша, то сначала сделаем общий план, покажем, как он сидит за столом длиннофокусным объективом. А потом возьмем его снизу, чтобы он нависал над столом. Затем от его крупного плана — крупный план сейфа. Вот какой он бюрократ! И мы смонтируем так: сначала он, бюрократ, потом сейф, потом опять он… сейф». (Запись личной беседы от 24 февраля 2001 г.)Конечно тогда он понимал, что перед ним растущее, интересующееся молодое поколение, еще совсем не созревшее профессионально. Но, что удивительно, в Михаиле Давыдовиче сидело твердое понимание того, что в любом случае перед ним - его последователь. А раз так, то не может быть сослагательного наклонения: никаких «если не получится». Мой наставник часто говорил: «Черт возьми, а диалектика все-таки существует!» А как же не существовать, передо мной были примеры – он сам, его дочка и его внучка. В доме я появлялась регулярно и часто видела ее со скрипкой. Она то приходила с учебы, то уходила на нее. По глазам была заметна гордость счастливого дедушки. Он умел радоваться малому: просто общению или просто интересному знакомству. Как фронтовик, он дорожил людьми, стремился к правде жизни. О своей работе рассказывал через местоимение «мы».Очень жаль, что люди не живут вечность, особенно такие, как Михаил Исхизов. Не привыкла говорить высокопарные слова, но «Весь он не умрет…». Опыт известного телевизионщика-фронтовика постараюсь приумножить и поделиться им со многими пытливыми умами. Сейчас готовится вторая книга «Добрый собеседник, входящий в каждый дом 2». Книга о новом русском методе продвижения личности и его дела. В ней полноправно властвуют принципы работы Саратовской студии телевидения начального периода, периода СССР. Меня это очень радует. Радует с той точки зрения, что мысли Михаила Давыдовича и его 19-ти коллег живы. Они также полны честности и предельного уважения к людям.Елена Полякова – журналист-публицист, имиджеолог, специалист по общественным отношениям (PR) и отношениям с властью (GR), занимается проектным консалтингом. ВЫСОКИЕ ЧЕКИ через СОЦИОИНТЕРВЬЮ: НОВАЯ РУССКАЯ СИСТЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ. https://vk.com/epolyakova1980Автор двух книг: «Добрый собеседник, входящий в каждый дом», «Добрый собеседник, входящий в каждый дом 2».Была по обе стороны от микрофона. В журналистике работала семь лет. На государственной службе трудилась пресс-секретарем в одном из подразделений Правительства Саратовской области.Закончила филологический факультет СГУ им. Н.Г. Чернышевского, освоила телевизионную журналистику, работала в информационной, художественной редакциях, на радио ГТРК «Саратов», телекорреспондентом на частных телеканалах: ИВК – «Солнечный» («ТНТ – Саратов»), «Телеком - ТВ».Печатную журналистику осваивала в ведущих СМИ Саратова («Комсомольская правда», «Новые времена», «Взгляд», «Время»).Внештатно как телекритик сотрудничала со специализированными федеральными журналами – «Журналист», «Среда» (Российско-европейский журнал о медиа). Работала в двух ВУЗах: Саратовском социально-экономическом институте РЭУ имени Г.В. Плеханова, в Саратовском государственном медицинском университете имени В.И. Разумовского освоила профессию редактора учебной и научной литературы.