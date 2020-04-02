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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Помнить вечно: 75-летие Великой Победы: журналисты откликаются душой и сердцем 17-апреля-2020 — прочитано 107 раз До 75-летия Победы осталось совсем немного времени. Великая Отечественная война и Победа в ней советского народа записаны в генетическом коде практически каждой российской семьи, да и всех ныне независимых До 75-летия Победы осталось совсем немного времени. Великая Отечественная война и Победа в ней советского народа записаны в генетическом коде практически каждой российской семьи, да и всех ныне независимых Подробнее... Все конкурсы! Цветы для Алеши Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 20-апреля-2020 — прочитано 14 раз Цветы для Алеши



Ветеран Великой Отечественной войны В.С.Шуриков часто встречается со школьниками и молодежью. Ему есть что рассказать о своей боевой молодости.

В тот будничный день 9 мая (красным в календаре он станет с 1965-го) после обеда прошел дождь. Работы в поле стали. Вскоре у нас во дворе с отцом, помощником бригадира тракторной бригады №1 совхоза «Ждановский», собралась небольшая компания, чтобы вскладчину отметить Победу.

К тому времени я просмотрел в клубе не один фильм про войну. Был по-своему в теме празднества. Надеялся услышать от гостей, как они с «Ура!» ходили в атаку, подбивали фашистские танки, косили из пулеметов вражеские цепи... Но они больше говорили о другом. Смеялись, вспоминая об одном бедовом сержанте-разведчике в госпитале. Он переполошил персонал своими намеками, что командир дивизии не однофамилец его, а родственник. Главврач иногда тишком отливал ему дозу спирта. Или вовсе говорили о кормежке, устройстве бани на передовой. Словом, ничего такого, чтобы потом с жаром пересказывать ребятам. Будто участники застолья десяток лет назад вернулись не с войны, а с какой-то работы где-то далеко. Но я же видел их при боевых наградах! На настенных фотографиях у них дома, где бывал с их сыновьями, моими друзьями. И у нас на одном фото в семейном альбоме был мой отец с тремя другими офицерами батареи. Все четверо с орденами и медалями. Молодые. Совсем как парни нашего села, которых вместе со всеми прошлой осенью провожал в армию. На другом фронтовом снимке 1944-го, который теперь на стенде ветеранов войны возле районного музея, отцу 21 год. С дистанции сегодняшнего моего возраста - мальчишка. Да, но в погонах старшего лейтенанта, с двумя орденами и медалью на груди.

В 1960-х впервые услышал песню Аркадия Островского и Игоря Шаферана «Мальчишки»:

Когда протрубили тревогу в родимом краю,

Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.

Мальчишки, мальчишки, вы первыми ринулись в бой,

Мальчишки, мальчишки, страну заслонили собой.

Пишут, в боевых действиях в 1941-1945 годах советских военнослужащих больше других погибло в возрасте до 23 лет. В подавляющем большинстве - неженатые юнцы. Вряд ли при помощи какой-то сверхумной машины можно подсчитать, сколько могло сегодня жить их детей, внуков, правнуков и праправнуков. Скажем, у девятнадцатилетнего красноармейца Алексея Скворцова. Он в одиночку из противотанкового ружья в упор расстрелял два фашистских танка. Вместо награды попросился в отпуск, к матери. Хотя бы на денек, крышу дома починить. В пути так задержался, что при встрече с ней успел лишь обнять и сказать: «Прости, мама. Я вернусь».

Это из фильма Григория Чухрая «Баллада о солдате», вошедшего в золотой фонд советского и мирового кинематографа. В начале фильма диктор проникновенно повествует: «Эта дорога - в город. И те, кто уезжает из нашего села и те, кто возвращается потом в родные края, уходят и приходят по этой дороге… Она никого не ждет. Тот, кого она ждет, ее сын Алеша, не вернулся с войны».

В 1943-м, досрочно сдав выпускные экзамены в краснокутской школе №3, ушел на войну Алеша Колоницкий. Как спортсмен, имел хорошую физическую подготовку, неплохо знал немецкий язык. Неудивительно, что направили в 175-ю отдельную разведроту 150-й стрелковой дивизии. В одном из писем он поведал матери Евдокии Васильевне в Красный Кут: «Вчера погиб мой друг, земляк. Он из Питерки». Спустя годы Владимир Высоцкий сложит песню, за которую его особо благодарили ветераны войны:

Нынче вырвалась, словно из плена весна,

По ошибке окликнул его я:

- Друг, оставь покурить, а в ответ - тишина.

Он вчера не вернулся из боя.



Алексей Колоницкий.

При выполнении очередного задания разведчика Колоницкого ранило. От медсанбата отказался. О том, что тогда произошло, узнаем из наградного листа: 24 июля 1944 года его удостоили ордена Славы III степени. В представлении к нему сообщалось: «Старший сержант Колоницкий Алексей Семенович в боях против фашистско-немецких захватчиков проявил себя стойким и решительным. Во время прорыва обороны противника 10.07.1944г, действуя в качестве разведчика, первым ворвался в первую траншею противника, применив в ход свой автомат и гранаты, уничтожил 9 фрицев и трех взял в плен»

В следующем наградном листе говорится: «Восьмого октября 1944 г. при выполнении задания командования по разведке: захват военнопленного в районе деревни Мацкас - тов. Колоницкий исключительно показал свой героизм и отвагу. Все время шел вместе со старшим группы. Достигнув намеченного и обнаружив разведку противника численностью до 40 человек, первым ринулся на эту разведку, где завязалась неравная схватка. В той схватке огнем своего оружья и забрасывая противотанковыми гранатами, героически и отважно отражал яростные контратаки противника, где в четвертой контратаке вражеской пулей был убит».

Снова вспоминается из песен Высоцкого:

Кто-то встал в полный рост

И, отвесив поклон, принял пулю на вздохе.

Но на Запад, на Запад ползет батальон,

Чтобы солнце взошло на Востоке.

Алексей Колоницкий погиб в 19 лет и четыре месяца. Его посмертно наградили орденом Великой Отечественной войны II степени.

Замечательному поэту Константину Ваншенкину не было восемнадцати лет, когда в 1942-м он пошел в армию. Воевал воздушным десантником, демобилизовался в 1946 году гвардии старшим сержантом, кавалером боевых наград. Потом он написал в соавторстве с композитором Эдуардом Колмановским написал замечательную песню:

К долинам, покоем объятым,

Ему не сойти с высоты.

Цветов он не дарит девчатам -

Они ему дарят цветы.

Это о русском солдате Алеше на постаменте памятника освободителям Болгарии, на южном фланге фонта.

Там, где в войну был другой фланг, в заполярном Североморске, стоит памятник, прозванный в народе матросом Алешей.

С июня 1941-го до мая 1945-го Северный флот активно действовал на морском театре, который отличался огромными размерами и суровыми физико-географическими особенностями. Морская война имеет свою специфику. Там если погибают, то всем экипажем сразу, дезертиров быть не может по определению. Как говорится, с подводной лодки не убежать. Шансы на спасение за бортом в ледяной круглый год воде практически нулевые. Бронзовый матрос с автоматом в руках, в бескозырке с развевающимися ленточками больше напоминает морских пехотинцев, прославившихся массовой отвагой и презрением к опасности. Их громовой мат и клич «Полундра!», когда шли в атаку, вызывали у врага невольный ужас. Морпехи Иван Сивко и Александр Торцев стали Героями Советского Союза в 20 и 21 год. Посмертно.

Первому на Северном флоте это высокое звание присвоили уже 13 августа 1941-го 25-летнему старшему сержанту морской пехоты Василию Кислякову. Об этом и многом другом мне довелось узнать в музее Краснознаменного Северного флота в Мурманске, куда в начале службы свозили нашу учебную команду. Впечатления были настолько сильны, что по возвращении просто не мог не поделиться ими и своими мыслями на эту тему в письме во флотскую газету «На страже Заполярья». Там вскоре меня напечатали, что и решило вопрос выбора профессии на всю жизнь.

В год 25-летия Победы как журналист участвовал в мотопоходе по местам Сталинградской битвы. К окраине Волгограда подъехали и расположились под открытым небом поздно ночью. Но все проснулись, когда едва забрезжило. В легкой и прозрачной дымке тумана сразу увидели вдали величественную статую «Родина-мать зовет!». Она медленно надвигалась, словно огромный маяк. Нет в мире аналога этого памятника, как нет и аналога подвига защитникам Сталинграда. Шесть с половиной месяцев, днем и ночью кипели там ожесточенные бои. Бойцам раздали памятки: «Автомат в левой руке! Граната в правой руке! Нож в зубах! Отвага в сердце! Действуй!» Сталинградцы яростно дрались за каждые улицу, квартал, дом, этаж. До последнего патрона, до последней гранаты. Когда не оказывалось ни того, ни этого, схватывались в рукопашной штыками, прикладами, ножами, саперными лопатками.

После мощной артподготовки 19 ноября 1942-го начался разгром гитлеровцев под Сталинградом. При встрече накануне 60-летия этой даты председатель Совета ветеранов войны и труда Краснокутского района, фронтовик В. А. Уфимцев поделился сведениями о том, что в районе в живых оставалось 23 участника Сталинградской битвы: участник Парада Победы А. З. Кобыляцкий, В. И. Бредихин, Н. А. Перов, В. И. Филимонов и другие. Среди них мой старый знакомый Владимир Степанович Шуриков. Первую награду- медаль «За боевые заслуги» - он, сержант разведчик-корректировщик огня дивизиона «Катюш», получил накануне своего 18-летия. Потом они будут исполнять свои грозные «песни» на Курской дуге, в Белоруссии, Восточной Пруссии.

Старожилы Красного Кута рассказывали о ночной светомаскировке, когда враг подошел к Сталинграду. Подлетного времени для вражеских самолетов требовалось порядка часа. Станция Лепехинская была первой в районе на заволжской железнодорожной линии из мест битвы. Там однажды выгрузили из санитарного эшелона скончавшегося от тяжелых ран. У него, обгоревшего до неузнаваемости, не сохранились документы. Так на сельском кладбище появилась могила Неизвестного солдата. На территории района развернули пять эвакогоспиталей для тяжелораненых бойцов-сталинградцев. Около двухсот их покоятся в одной братской могиле на старом кладбище в райцентре. По сути, они погибли под Сталинградом.

Тема Сталинградской битвы мне особенно близка еще и тем, что мой отец, бывший тракторист Ямской МТС Краснокутского района, после окончания курсов младших командиров артиллерии в городе Пугачеве, был ее участником. У станции Котельниковская в декабре 1942 года со своим огневым взводом принял первый бой с танками противника, остервенело рвавшимися на помощь окруженной армии Паулюса. Там после гибели комбата отец взял на себя командование батареей. Считал, что в романе «Горячий снег» описан этот бой, а сам будущий писатель Юрий Бондарев служил тогда в другой батарее их полка. Потом отца удостоили медали «За оборону Сталинграда». В другом наградном листе записано: «В период ликвидации немецкой группировки в районе поселка Шамиловка по очищению восточной оконечности Турецкого вала 8-9 апреля 44г огнем минометного взвода Бикмурзин уничтожил 5 пулеметных точек с прислугой и рассеял до роты пехоты противника.



Ф.Н.Бикмурзин (отец автора).

В боях за Севастополь с 25.4. по 5.5. 44г взвод Бикмурзина уничтожил 8 огневых точек, из них 6 станковых пулеметов, и две противотанковые пушки с прислугой. В районе Северной бухты уничтожил 2 автомашины, две минометные точки и около 15 вражеских солдат. Тов. Бикмурзин достоин Правительственной награды - ордена Отечественной войны 2-й степени».

В этом же документе упоминается орден Красной Звезды, которым отца наградили за бои под Ростовом. Подписи: командир 1275 -го полка 387-й Перекопской стрелковой дивизии полковник Вахромеев, командующий артиллерией дивизии полковник Морозов. Победу отец встретил в Болгарии. Говорил иногда, что хотел бы побывать у памятника солдату Алеше.

Ныне же в той стране нет-нет, но вспыхивают дебаты о сносе этого памятника. Таким вот оказались на поверку «братушки».

Здесь продолжим монолог в фильме о солдате Алеше Скворцове: «Он похоронен далеко от родной земли у деревни с нерусским названием. Ранними вёснами чужие люди приносят на его могилу цветы. Они называют его русским солдатом, героем-освободителем».

Может быть, его могила в Польше, в земле которой покоится прах 600000 советских солдат и офицеров, приравненных там сегодня с гитлеровцами.

Алеша Колоницкий из Красного Кута похоронен тоже у поселка с нерусским названием Ливберзе в Латвии. На его могилу тоже приносили цветы, его имя носила пионерская дружина в тамошней школе. В 1970-х приезжали оттуда ребята к матери Алеши Колоницкого Евдокии Васильевне в Красный Кут. Помнят ли они об этом, рассказывали ли своим детям и внукам, остается только гадать. Но всем известно, что в Прибалтике открыто и демонстративно маршируют отродья недобитых эсэсовцев, советских воинов называют оккупантами.

Вклад украинского народа в дело Победы нельзя переоценить. Однако утверждение «на голубом глазу», что войска 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов сплошь состояли из украинцев - факт скорее из области психиатрии. Единственно хочется сказать: неонацистским шабашам с портретами Бандеры и прочих гитлеровских прихвостней в Крыму и чужим военным кораблям на рейде Севастополя не бывать н и к о г д а. Как бы ни кликушествовали всевозможные либералы.

Кампания по принижению роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии на Западе и за океаном началась давно. В последнее время она приняла характер оголтелой вакханалии бессовестного и мерзкого вранья. Особенно стараются в Польше, странах Балтии, той же Украине. Словно шакал перед тигром из мультсериала про Маугли, отрабатывают подачки от сюзерена - США. Но обратимся к свидетельству современника: «В невообразимом хаосе бушующих пожаров, густого дыма, разрывающихся бомб, разрушенных зданий, мертвых тел защитники отстаивали его со страстной решимостью не только умереть, если потребуется, не только обороняться, где нужно, но и наступать, не считаясь с жертвами для себя, своих друзей, своего города. Такие бои не поддаются стратегическому расчету. Но именно такими боями выигрывают войну». Так писал осенью 1942-го военный корреспондент газеты «Нью-Йорк Геральд Трибьюн», побывавший тогда в пылающем Сталинграде.

7 февраля 1943 года в другом популярном издании «Нью-Йорк Таймс» подчеркивалось: «Завершившийся на прошлой неделе разгром остатков немецкой армии под Сталинградом подвел итог битвы, чья хроника будет передаваться из поколения в поколение». Обратите внимание: «из поколения в поколение». Тогда из Лондона в СССР передали выкованный по специальному заказу меч. На клинке его выгравировано: «Дар короля Англии Георга IV стойким защитникам Сталинграда в знак уважения от британского народа».

Своего монарха как бы дополняет премьер-министр страны Уинстон Черчилль: «Кроме советских армий, не было такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской военной машине». Примерно в этом духе сказал еще в мае 1942-го президент США Франклин Рузвельт: «… С точки зрения большой стратегии… трудно уйти от этого очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем остальные 25 государств объединенных наций вместе взятых». Забыли? Вряд ли. Просто не хотят вспоминать, перекраивают историю в выгодном им свете, но против нашей страны

На этом фоне особенно красноречивы такие слова из стана врага-в нацистской газете «ФолькишерБеобахтер» за 29 июня 1941 года: «… Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Стойкость и фатализм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падет мертвым в рукопашной схватке». Что ж, в объективности автора в данном случае трудно упрекнуть. Его слова полностью подтвердились под тем же Сталинградом, где начался конец Третьего рейха. Почти за полтора года до открытия союзниками второго фронта. Следует воздать должное доблести, мужеству моряков, пехотинцев, танкистов, летчиков стран-союзниц. Но весной 1945-го не чьи-то, а советские солдаты и офицеры оставили на стенах рейхстага свои победные автографы. Среди них – от защитников волжской твердыни: «За Сталинград! Чтобы помнили!»

Над самим рейхстагом поднялся штурмовой флаг 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. Той дивизии, где в разведке служил старший сержант Алексей Колоницкий из Красного Кута. Будь он жив, наверняка был бы вместе с разведчиками Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария, водрузившими тот флаг, ставший Знаменем Победы.

С той поры прошло три четверти века. Мало, очень мало осталось тех, кому адресовано обращение в песне Оскара Фельцмана и Владимира Сергеева:

Была война, но мы пришли живыми,

Чтоб новой жизни сеять семена.

Во имя павших и живых во имя,

Фронтовики, наденьте ордена!

Например, в Дьяковке, выставившей за годы войны около 500 бойцов и командиров, сегодня в живых один - Владимир Федорович Масленников. На фронте из этого села погибли 185 человек. В земле от Волги до Берлина, на дне морей покоятся 3524 краснокутцев. Их имена высечены у подножья мемориального памятника в Красном Куте. Именем Алеши Колоницкого назван музей в городской школе №3. Его фотография среди других, с которыми в День Победы ребята этой школы проходят торжественным маршем. В рядах всероссийского полка, именуемого Бессмертным. В Петербурге и Саратове с фронтовым фотоснимком моего отца Федора Нургалиевича пройдут его внуки и правнуки. Мне снова вспоминается он с односельчанами за праздничным столом во дворе нашего дома. В июне 1941-го они вместе со всеми услышали в песне Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумача «Священная война» призыв:

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой

С фашистской силой тёмною,

С проклятою ордой!

Тогда они вместе с миллионами советских людей встали и пошли в смертельный бой. Мне кажется, в тот день 9 мая они не полностью осознавали совершенное ими с оружием в руках. Считали святым делом защищать Родину. Наверное, именно в этом заключается величие их подвига.

Сергей БИКМУРЗИН.

«Краснокутские вести», 3 апреля 2020 года.

Об авторе

Бикмурзин Сергей Федорович – журналист. Родился 3 сентября 1946 года в селе Эстонка Краснокутского района Саратовской области. Окончил Саратовский монтажный техникум и СГУ им. Чернышевского. Срочную службу проходил на Северном флоте. Печатался во флотской газете «На страже Заполярья». Окончил школу военкоров.

В 1970-1973 гг. работал в газете «Вперед» Федоровского района. В 1973-1991 гг. – собственный корреспондент областной газеты «Коммунист» по юго-восточным районам. С 1991 по 2012 гг. – собкор газет «Сратовские вести» и «Земля Саратовская», сотрудничал с газетами Крестьянский двор», «Деловая газета».

В 2012 году выпустил книгу «Степи краснокутские» В сборник вошли статьи, опубликованные в саратовских СМИ за сорок лет. В 1916 году книга переиздана.

Дважды лауреат конкурса профессионального мастерства журналистов России «Золотое перо», обладатель дипломов, премий и призов различных конкурсов. За большой личный вклад в развитие саратовской журналистики награждался почетными грамотами неоднократно.

Член Союза журналистов России. В тот будничный день 9 мая (красным в календаре он станет с 1965-го) после обеда прошел дождь. Работы в поле стали. Вскоре у нас во дворе с отцом, помощником бригадира тракторной бригады №1 совхоза «Ждановский», собралась небольшая компания, чтобы вскладчину отметить Победу.К тому времени я просмотрел в клубе не один фильм про войну. Был по-своему в теме празднества. Надеялся услышать от гостей, как они с «Ура!» ходили в атаку, подбивали фашистские танки, косили из пулеметов вражеские цепи... Но они больше говорили о другом. Смеялись, вспоминая об одном бедовом сержанте-разведчике в госпитале. Он переполошил персонал своими намеками, что командир дивизии не однофамилец его, а родственник. Главврач иногда тишком отливал ему дозу спирта. Или вовсе говорили о кормежке, устройстве бани на передовой. Словом, ничего такого, чтобы потом с жаром пересказывать ребятам. Будто участники застолья десяток лет назад вернулись не с войны, а с какой-то работы где-то далеко. Но я же видел их при боевых наградах! На настенных фотографиях у них дома, где бывал с их сыновьями, моими друзьями. И у нас на одном фото в семейном альбоме был мой отец с тремя другими офицерами батареи. Все четверо с орденами и медалями. Молодые. Совсем как парни нашего села, которых вместе со всеми прошлой осенью провожал в армию. На другом фронтовом снимке 1944-го, который теперь на стенде ветеранов войны возле районного музея, отцу 21 год. С дистанции сегодняшнего моего возраста - мальчишка. Да, но в погонах старшего лейтенанта, с двумя орденами и медалью на груди.В 1960-х впервые услышал песню Аркадия Островского и Игоря Шаферана «Мальчишки»:Когда протрубили тревогу в родимом краю,Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.Мальчишки, мальчишки, вы первыми ринулись в бой,Мальчишки, мальчишки, страну заслонили собой.Пишут, в боевых действиях в 1941-1945 годах советских военнослужащих больше других погибло в возрасте до 23 лет. В подавляющем большинстве - неженатые юнцы. Вряд ли при помощи какой-то сверхумной машины можно подсчитать, сколько могло сегодня жить их детей, внуков, правнуков и праправнуков. Скажем, у девятнадцатилетнего красноармейца Алексея Скворцова. Он в одиночку из противотанкового ружья в упор расстрелял два фашистских танка. Вместо награды попросился в отпуск, к матери. Хотя бы на денек, крышу дома починить. В пути так задержался, что при встрече с ней успел лишь обнять и сказать: «Прости, мама. Я вернусь».Это из фильма Григория Чухрая «Баллада о солдате», вошедшего в золотой фонд советского и мирового кинематографа. В начале фильма диктор проникновенно повествует: «Эта дорога - в город. И те, кто уезжает из нашего села и те, кто возвращается потом в родные края, уходят и приходят по этой дороге… Она никого не ждет. Тот, кого она ждет, ее сын Алеша, не вернулся с войны».В 1943-м, досрочно сдав выпускные экзамены в краснокутской школе №3, ушел на войну Алеша Колоницкий. Как спортсмен, имел хорошую физическую подготовку, неплохо знал немецкий язык. Неудивительно, что направили в 175-ю отдельную разведроту 150-й стрелковой дивизии. В одном из писем он поведал матери Евдокии Васильевне в Красный Кут: «Вчера погиб мой друг, земляк. Он из Питерки». Спустя годы Владимир Высоцкий сложит песню, за которую его особо благодарили ветераны войны:Нынче вырвалась, словно из плена весна,По ошибке окликнул его я:- Друг, оставь покурить, а в ответ - тишина.Он вчера не вернулся из боя.При выполнении очередного задания разведчика Колоницкого ранило. От медсанбата отказался. О том, что тогда произошло, узнаем из наградного листа: 24 июля 1944 года его удостоили ордена Славы III степени. В представлении к нему сообщалось: «Старший сержант Колоницкий Алексей Семенович в боях против фашистско-немецких захватчиков проявил себя стойким и решительным. Во время прорыва обороны противника 10.07.1944г, действуя в качестве разведчика, первым ворвался в первую траншею противника, применив в ход свой автомат и гранаты, уничтожил 9 фрицев и трех взял в плен»В следующем наградном листе говорится: «Восьмого октября 1944 г. при выполнении задания командования по разведке: захват военнопленного в районе деревни Мацкас - тов. Колоницкий исключительно показал свой героизм и отвагу. Все время шел вместе со старшим группы. Достигнув намеченного и обнаружив разведку противника численностью до 40 человек, первым ринулся на эту разведку, где завязалась неравная схватка. В той схватке огнем своего оружья и забрасывая противотанковыми гранатами, героически и отважно отражал яростные контратаки противника, где в четвертой контратаке вражеской пулей был убит».Снова вспоминается из песен Высоцкого:Кто-то встал в полный ростИ, отвесив поклон, принял пулю на вздохе.Но на Запад, на Запад ползет батальон,Чтобы солнце взошло на Востоке.Алексей Колоницкий погиб в 19 лет и четыре месяца. Его посмертно наградили орденом Великой Отечественной войны II степени.Замечательному поэту Константину Ваншенкину не было восемнадцати лет, когда в 1942-м он пошел в армию. Воевал воздушным десантником, демобилизовался в 1946 году гвардии старшим сержантом, кавалером боевых наград. Потом он написал в соавторстве с композитором Эдуардом Колмановским написал замечательную песню:К долинам, покоем объятым,Ему не сойти с высоты.Цветов он не дарит девчатам -Они ему дарят цветы.Это о русском солдате Алеше на постаменте памятника освободителям Болгарии, на южном фланге фонта.Там, где в войну был другой фланг, в заполярном Североморске, стоит памятник, прозванный в народе матросом Алешей.С июня 1941-го до мая 1945-го Северный флот активно действовал на морском театре, который отличался огромными размерами и суровыми физико-географическими особенностями. Морская война имеет свою специфику. Там если погибают, то всем экипажем сразу, дезертиров быть не может по определению. Как говорится, с подводной лодки не убежать. Шансы на спасение за бортом в ледяной круглый год воде практически нулевые. Бронзовый матрос с автоматом в руках, в бескозырке с развевающимися ленточками больше напоминает морских пехотинцев, прославившихся массовой отвагой и презрением к опасности. Их громовой мат и клич «Полундра!», когда шли в атаку, вызывали у врага невольный ужас. Морпехи Иван Сивко и Александр Торцев стали Героями Советского Союза в 20 и 21 год. Посмертно.Первому на Северном флоте это высокое звание присвоили уже 13 августа 1941-го 25-летнему старшему сержанту морской пехоты Василию Кислякову. Об этом и многом другом мне довелось узнать в музее Краснознаменного Северного флота в Мурманске, куда в начале службы свозили нашу учебную команду. Впечатления были настолько сильны, что по возвращении просто не мог не поделиться ими и своими мыслями на эту тему в письме во флотскую газету «На страже Заполярья». Там вскоре меня напечатали, что и решило вопрос выбора профессии на всю жизнь.В год 25-летия Победы как журналист участвовал в мотопоходе по местам Сталинградской битвы. К окраине Волгограда подъехали и расположились под открытым небом поздно ночью. Но все проснулись, когда едва забрезжило. В легкой и прозрачной дымке тумана сразу увидели вдали величественную статую «Родина-мать зовет!». Она медленно надвигалась, словно огромный маяк. Нет в мире аналога этого памятника, как нет и аналога подвига защитникам Сталинграда. Шесть с половиной месяцев, днем и ночью кипели там ожесточенные бои. Бойцам раздали памятки: «Автомат в левой руке! Граната в правой руке! Нож в зубах! Отвага в сердце! Действуй!» Сталинградцы яростно дрались за каждые улицу, квартал, дом, этаж. До последнего патрона, до последней гранаты. Когда не оказывалось ни того, ни этого, схватывались в рукопашной штыками, прикладами, ножами, саперными лопатками.После мощной артподготовки 19 ноября 1942-го начался разгром гитлеровцев под Сталинградом. При встрече накануне 60-летия этой даты председатель Совета ветеранов войны и труда Краснокутского района, фронтовик В. А. Уфимцев поделился сведениями о том, что в районе в живых оставалось 23 участника Сталинградской битвы: участник Парада Победы А. З. Кобыляцкий, В. И. Бредихин, Н. А. Перов, В. И. Филимонов и другие. Среди них мой старый знакомый Владимир Степанович Шуриков. Первую награду- медаль «За боевые заслуги» - он, сержант разведчик-корректировщик огня дивизиона «Катюш», получил накануне своего 18-летия. Потом они будут исполнять свои грозные «песни» на Курской дуге, в Белоруссии, Восточной Пруссии.Старожилы Красного Кута рассказывали о ночной светомаскировке, когда враг подошел к Сталинграду. Подлетного времени для вражеских самолетов требовалось порядка часа. Станция Лепехинская была первой в районе на заволжской железнодорожной линии из мест битвы. Там однажды выгрузили из санитарного эшелона скончавшегося от тяжелых ран. У него, обгоревшего до неузнаваемости, не сохранились документы. Так на сельском кладбище появилась могила Неизвестного солдата. На территории района развернули пять эвакогоспиталей для тяжелораненых бойцов-сталинградцев. Около двухсот их покоятся в одной братской могиле на старом кладбище в райцентре. По сути, они погибли под Сталинградом.Тема Сталинградской битвы мне особенно близка еще и тем, что мой отец, бывший тракторист Ямской МТС Краснокутского района, после окончания курсов младших командиров артиллерии в городе Пугачеве, был ее участником. У станции Котельниковская в декабре 1942 года со своим огневым взводом принял первый бой с танками противника, остервенело рвавшимися на помощь окруженной армии Паулюса. Там после гибели комбата отец взял на себя командование батареей. Считал, что в романе «Горячий снег» описан этот бой, а сам будущий писатель Юрий Бондарев служил тогда в другой батарее их полка. Потом отца удостоили медали «За оборону Сталинграда». В другом наградном листе записано: «В период ликвидации немецкой группировки в районе поселка Шамиловка по очищению восточной оконечности Турецкого вала 8-9 апреля 44г огнем минометного взвода Бикмурзин уничтожил 5 пулеметных точек с прислугой и рассеял до роты пехоты противника.В боях за Севастополь с 25.4. по 5.5. 44г взвод Бикмурзина уничтожил 8 огневых точек, из них 6 станковых пулеметов, и две противотанковые пушки с прислугой. В районе Северной бухты уничтожил 2 автомашины, две минометные точки и около 15 вражеских солдат. Тов. Бикмурзин достоин Правительственной награды - ордена Отечественной войны 2-й степени».В этом же документе упоминается орден Красной Звезды, которым отца наградили за бои под Ростовом. Подписи: командир 1275 -го полка 387-й Перекопской стрелковой дивизии полковник Вахромеев, командующий артиллерией дивизии полковник Морозов. Победу отец встретил в Болгарии. Говорил иногда, что хотел бы побывать у памятника солдату Алеше.Ныне же в той стране нет-нет, но вспыхивают дебаты о сносе этого памятника. Таким вот оказались на поверку «братушки».Здесь продолжим монолог в фильме о солдате Алеше Скворцове: «Он похоронен далеко от родной земли у деревни с нерусским названием. Ранними вёснами чужие люди приносят на его могилу цветы. Они называют его русским солдатом, героем-освободителем».Может быть, его могила в Польше, в земле которой покоится прах 600000 советских солдат и офицеров, приравненных там сегодня с гитлеровцами.Алеша Колоницкий из Красного Кута похоронен тоже у поселка с нерусским названием Ливберзе в Латвии. На его могилу тоже приносили цветы, его имя носила пионерская дружина в тамошней школе. В 1970-х приезжали оттуда ребята к матери Алеши Колоницкого Евдокии Васильевне в Красный Кут. Помнят ли они об этом, рассказывали ли своим детям и внукам, остается только гадать. Но всем известно, что в Прибалтике открыто и демонстративно маршируют отродья недобитых эсэсовцев, советских воинов называют оккупантами.Вклад украинского народа в дело Победы нельзя переоценить. Однако утверждение «на голубом глазу», что войска 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов сплошь состояли из украинцев - факт скорее из области психиатрии. Единственно хочется сказать: неонацистским шабашам с портретами Бандеры и прочих гитлеровских прихвостней в Крыму и чужим военным кораблям на рейде Севастополя не бывать н и к о г д а. Как бы ни кликушествовали всевозможные либералы.Кампания по принижению роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии на Западе и за океаном началась давно. В последнее время она приняла характер оголтелой вакханалии бессовестного и мерзкого вранья. Особенно стараются в Польше, странах Балтии, той же Украине. Словно шакал перед тигром из мультсериала про Маугли, отрабатывают подачки от сюзерена - США. Но обратимся к свидетельству современника: «В невообразимом хаосе бушующих пожаров, густого дыма, разрывающихся бомб, разрушенных зданий, мертвых тел защитники отстаивали его со страстной решимостью не только умереть, если потребуется, не только обороняться, где нужно, но и наступать, не считаясь с жертвами для себя, своих друзей, своего города. Такие бои не поддаются стратегическому расчету. Но именно такими боями выигрывают войну». Так писал осенью 1942-го военный корреспондент газеты «Нью-Йорк Геральд Трибьюн», побывавший тогда в пылающем Сталинграде.7 февраля 1943 года в другом популярном издании «Нью-Йорк Таймс» подчеркивалось: «Завершившийся на прошлой неделе разгром остатков немецкой армии под Сталинградом подвел итог битвы, чья хроника будет передаваться из поколения в поколение». Обратите внимание: «из поколения в поколение». Тогда из Лондона в СССР передали выкованный по специальному заказу меч. На клинке его выгравировано: «Дар короля Англии Георга IV стойким защитникам Сталинграда в знак уважения от британского народа».Своего монарха как бы дополняет премьер-министр страны Уинстон Черчилль: «Кроме советских армий, не было такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской военной машине». Примерно в этом духе сказал еще в мае 1942-го президент США Франклин Рузвельт: «… С точки зрения большой стратегии… трудно уйти от этого очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем остальные 25 государств объединенных наций вместе взятых». Забыли? Вряд ли. Просто не хотят вспоминать, перекраивают историю в выгодном им свете, но против нашей страныНа этом фоне особенно красноречивы такие слова из стана врага-в нацистской газете «ФолькишерБеобахтер» за 29 июня 1941 года: «… Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Стойкость и фатализм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падет мертвым в рукопашной схватке». Что ж, в объективности автора в данном случае трудно упрекнуть. Его слова полностью подтвердились под тем же Сталинградом, где начался конец Третьего рейха. Почти за полтора года до открытия союзниками второго фронта. Следует воздать должное доблести, мужеству моряков, пехотинцев, танкистов, летчиков стран-союзниц. Но весной 1945-го не чьи-то, а советские солдаты и офицеры оставили на стенах рейхстага свои победные автографы. Среди них – от защитников волжской твердыни: «За Сталинград! Чтобы помнили!»Над самим рейхстагом поднялся штурмовой флаг 150-й Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. Той дивизии, где в разведке служил старший сержант Алексей Колоницкий из Красного Кута. Будь он жив, наверняка был бы вместе с разведчиками Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария, водрузившими тот флаг, ставший Знаменем Победы.С той поры прошло три четверти века. Мало, очень мало осталось тех, кому адресовано обращение в песне Оскара Фельцмана и Владимира Сергеева:Была война, но мы пришли живыми,Чтоб новой жизни сеять семена.Во имя павших и живых во имя,Фронтовики, наденьте ордена!Например, в Дьяковке, выставившей за годы войны около 500 бойцов и командиров, сегодня в живых один - Владимир Федорович Масленников. На фронте из этого села погибли 185 человек. В земле от Волги до Берлина, на дне морей покоятся 3524 краснокутцев. Их имена высечены у подножья мемориального памятника в Красном Куте. Именем Алеши Колоницкого назван музей в городской школе №3. Его фотография среди других, с которыми в День Победы ребята этой школы проходят торжественным маршем. В рядах всероссийского полка, именуемого Бессмертным. В Петербурге и Саратове с фронтовым фотоснимком моего отца Федора Нургалиевича пройдут его внуки и правнуки. Мне снова вспоминается он с односельчанами за праздничным столом во дворе нашего дома. В июне 1941-го они вместе со всеми услышали в песне Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумача «Священная война» призыв:Вставай, страна огромная,Вставай на смертный бойС фашистской силой тёмною,С проклятою ордой!Тогда они вместе с миллионами советских людей встали и пошли в смертельный бой. Мне кажется, в тот день 9 мая они не полностью осознавали совершенное ими с оружием в руках. Считали святым делом защищать Родину. Наверное, именно в этом заключается величие их подвига.Об автореБикмурзин Сергей Федорович – журналист. Родился 3 сентября 1946 года в селе Эстонка Краснокутского района Саратовской области. Окончил Саратовский монтажный техникум и СГУ им. Чернышевского. Срочную службу проходил на Северном флоте. Печатался во флотской газете «На страже Заполярья». Окончил школу военкоров.В 1970-1973 гг. работал в газете «Вперед» Федоровского района. В 1973-1991 гг. – собственный корреспондент областной газеты «Коммунист» по юго-восточным районам. С 1991 по 2012 гг. – собкор газет «Сратовские вести» и «Земля Саратовская», сотрудничал с газетами Крестьянский двор», «Деловая газета».В 2012 году выпустил книгу «Степи краснокутские» В сборник вошли статьи, опубликованные в саратовских СМИ за сорок лет. В 1916 году книга переиздана.Дважды лауреат конкурса профессионального мастерства журналистов России «Золотое перо», обладатель дипломов, премий и призов различных конкурсов. За большой личный вклад в развитие саратовской журналистики награждался почетными грамотами неоднократно.Член Союза журналистов России.