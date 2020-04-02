Ушел из жизни Михаил Давыдович Исхизов Новости, Главные новости, Обратите внимание — 19-апреля-2020 — прочитано 50 раз Ушел из жизни Михаил Давыдович Исхизов.

Случилось это 18 апреля 2020 года. Ему было 95 лет.



Мы знали его как талантливого журналиста, хорошего организатора, наставника не одного поколения телевизионной молодежи.

М.Д.Исхизов родился 1 июня 1924 года в Витебске. С 19 лет, после окончания Черкасского пехотного училища, служил в 538-м истребительном противотанковом артиллерийском полку 6-го танкового корпуса 1-й танковой армии, в 362-м гвардейском истребительном противотанковом артиллерийском полку. Участвовал в боях на Курской дуге. Командир орудия. Гвардии старшина. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.".

Окончил Саратовский государственный университет. Работал в Саратовской областной молодежной газете «Заря молодежи», был редактором газеты СГУ «Ленинский путь». С 1961 года – на Саратовском телевидении. С 1974 по 1989 годы - главный редактор редакции общественно-политического вещания Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию.

Михаил Давыдович был автором многих циклов телевизионных передач на производственные, сельскохозяйственные, идеологические темы. Он написал сценарии и участвовал в съемках десятка телевизионных документальных фильмов Саратовского ТВ. Награжден медалью «За трудовую доблесть».

М.Д.Исхизов – автор двух книг о войне: «Повесть о первом взводе» и «День да ночь», экземпляры которых с дарственной надписью автора хранятся в музее истории радио и телевидения ГТРК «Саратов». Он автор научно-популярной книги «Загадки древних курганов», художественно-документальной «Суета вокруг барана», сборников миниатюр, юмористических романов-фэнтэзи.

В годы работы на телевидении для всех нас, телевизионщиков того периода, он был ГЛАВНЫМ редактором, советчиком, товарищем. У него учились точности слова, верности профессии, принципиальности и обязательности, умению смотреть на жизнь с улыбкой…

Не стало последнего ветерана Саратовского телевидения - участника Великой Отечественной войны.



Добрая память Михаилу Давыдовичу Исхизову.



Совет ветеранов ГТРК «Саратов»



Саратовское региональное отделение Союза журналистов России выражает глубокое соболезнование семье, близким, друзьям, ученикам, бывшим коллегам Михаила Давыдовича Исхизова



Мы знали его как талантливого журналиста, хорошего организатора, наставника не одного поколения телевизионной молодежи.М.Д.Исхизов родился 1 июня 1924 года в Витебске. С 19 лет, после окончания Черкасского пехотного училища, служил в 538-м истребительном противотанковом артиллерийском полку 6-го танкового корпуса 1-й танковой армии, в 362-м гвардейском истребительном противотанковом артиллерийском полку. Участвовал в боях на Курской дуге. Командир орудия. Гвардии старшина. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.".Окончил Саратовский государственный университет. Работал в Саратовской областной молодежной газете «Заря молодежи», был редактором газеты СГУ «Ленинский путь». С 1961 года – на Саратовском телевидении. С 1974 по 1989 годы - главный редактор редакции общественно-политического вещания Саратовского областного комитета по телевидению и радиовещанию.Михаил Давыдович был автором многих циклов телевизионных передач на производственные, сельскохозяйственные, идеологические темы. Он написал сценарии и участвовал в съемках десятка телевизионных документальных фильмов Саратовского ТВ. Награжден медалью «За трудовую доблесть».М.Д.Исхизов – автор двух книг о войне: «Повесть о первом взводе» и «День да ночь», экземпляры которых с дарственной надписью автора хранятся в музее истории радио и телевидения ГТРК «Саратов». Он автор научно-популярной книги «Загадки древних курганов», художественно-документальной «Суета вокруг барана», сборников миниатюр, юмористических романов-фэнтэзи.В годы работы на телевидении для всех нас, телевизионщиков того периода, он был ГЛАВНЫМ редактором, советчиком, товарищем. У него учились точности слова, верности профессии, принципиальности и обязательности, умению смотреть на жизнь с улыбкой…Не стало последнего ветерана Саратовского телевидения - участника Великой Отечественной войны.