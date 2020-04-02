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Симонов Константин Михайлович



(28.11.1915 — 28.08.1979)



Константин Симонов. Фото из интернета.

В нашем замечательном городе на Волге помнят поэта, драматурга,

общественного деятеля Константина Михайловича Симонова, чья судьба была связана с Саратовом.

К.М. Симонов прожил почти 64 года. Его имя известно во многих странах мира.

Его знают и помнят и в нашем городе. Его судьба сложилась весьма

интересно. Она преподнесла ему немало сложных испытаний, но он выдержал их достойным образом и ушел из жизни настоящим бойцом, до конца выполнившим свой гражданский и воинский долг. В наследство потомкам он оставил свою память о войне, выраженную в многочисленных стихах, очерках, пьесах и романах. Биография этого человека, поистине, заслуживает особенного внимания. На литературном поприще ему не было равных, ведь одно дело – выдумывать и фантазировать, а совсем другое – видеть все собственными глазами.

Константин (Кирилл) Симонов родился 28 ноября 1915 года в Петрограде,

в семье полковника Генерального штаба Михаила Агафангеловича Симонова и княжны Александры Леонидовны Оболенской - младшей из четырёх дочерей князя Леонида Оболенского. Мальчика нарекли Кириллом.

Четыре года с 1927 года по осень 1931-го Константин Симонов проживал в Саратове. Здесь он в 1930 году окончил семилетку, работал токарем по металлу на инструментально-механическом заводе «Универсаль», что на Университетской улице. В Саратове юный Симонов начал писать свою первую пьесу, написанную накануне Великой Отечественной войны,

Симонов так и назвал – «Парень из нашего города».

Главный герой, который учился в танковой школе в городе на Волге, - фигура в чём-то автобиографическая, и это не случайно. В судьбе Симонова,

родившегося в Петрограде в семье полковника русской армии и княжеской

дочери, немалую роль сыграет город Саратов.

Становится очевидным, что наш город не только во многом определил его судьбу, но и, вполне возможно, спас ему жизнь, - отмечает заслуженный работник культуры РФ, известный саратовский военный краевед Анатолий Петрович Сидоровичев, который 20 лет заведовал музеем истории и боевой славы Саратовского высшего военного командного Краснознамённого ордена Красной Звезды училища имени Героя Советского Союза генерал-майора А.И. Лизюкова.

А.П. Сидоровичев рассказывает:

- Отец К.М. Симонова - полковник Михаил Симонов пропал без вести в конце гражданской войны (как позже станет известно - умер в эмиграции в Польше в начале 20-х годов), и мать маленького Кирилла (Константином он станет позже), Александра, забрав сына, в 1919 году уезжает из Петрограда к старшей сестре, Людмиле, в Рязань. Там Александра Леонидовна выйдет замуж за командира роты, затем преподавателя тактики Рязанской пехотной школы Александра Григорьевича Иванишева, который стал для Кирилла отчимом. Своего отчима Симонов побаивался, так как тот был очень строгим, но одновременно очень уважал, потому что именно Александр Григорьевич дал ему ту закалку, которая пригодилась потом. Поэт даже посвятит ему в дальнейшем свою трогательную поэму «Отец».



А.Л. Оболенская (мама Кирилла Симонова) и А.Г. Иванищев его отчим. Фото из интернета.

Как и в любой военной семье, жизнь Иванишева, его жены и приемного

сына проходила в переездах по гарнизонам и командирским общежитиям. В

1927 году А.Г. Иванишева переведут в Саратовскую Краснознамённую школу переподготовки командиров запаса РККА (впоследствии танковое 1931-1959 гг. и ракетное 1959-2003 гг. училище). Кириллу Симонову тогда было 12 лет.



Симонов Кирилл. Фото из интернета.

«В Саратове жил я на Мало-Сергиевской, а в военный городок иногда

ездил. Там в 1927-1931 годах преподавал в школе переподготовки кадров

запаса мой отчим А.Г. Иванишев. В 1931 году после его демобилизации мы

уехали в Москву…» - это строки из письма К.М. Симонова от 5 марта 1977

года, адресованное в музей истории и боевой славы СВВКУ. Вот так скупо и

осторожно, пишет Симонов. И только через два года, будучи тяжело больным, в феврале-апреле 1979 года он диктует рукопись своей полной биографии, опубликованной под названием «Глазами человека моего поколения. Размышления о Сталине», из которой становится понятна особая роль Саратова в жизни К.М. Симонова.

1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит С.М. Киров, а в начале 1935

года началась высылка из города всякого рода «бывших». Из Ленинграда в

Оренбург будут высланы три сестры матери Симонова. Две из них, Дарья и

Софья, умрут в оренбургской тюрьме зимой 1937-1938 годов, а старшую

сестру, приютившую когда-то Симоновых в Рязани, ставший довольно

известным писателем и военным корреспондентом К.М.Симонов «перетащит» в 1943 году в Москву вместе с её дочерью и внучкой.

Мать Симонова неоднократно говорила о том, что «если бы мы вернулись

в Петроград, а не уехали в Саратов, то были бы вместе с ними».

Кстати, дед Симонова, человек с княжеским титулом, всю свою жизнь

служил и приданого мог дать не для всех своих дочерей: средние сёстры,

погибшие в тюрьме, замуж не выходили.

В двухэтажном доме на улице Мичурина (ранее ул. Малая Сергиевская)

провёл своё детство, отрочество и юность советский писатель Константин

Михайлович Симонов. Здание, где проживал молодой поэт с родителями,

относилось к военному ведомству, и на первом этаже дружной коммуной

располагались семьи военнослужащих Саратовского гарнизона.

В Саратове в 1930 году Симонов закончил семилетку, (позже в этом

здании разместится средняя школа № 3 на ул. М. Горького, 21 угол Сакко и

Ванцетти, где Симонов считался самым известным учеником). Потом, уже в

1948 году К.М. Симонов напишет:

… Давным - давно в приволжском городке

Табличку стёрло, буквы откололо,

Стоит всё там же, на уголке,

На Сакко и Ванцетти наша школа,

Но бывшие её ученики

В Берлине, на разбитом в пыль вокзале,

Не долго адрес школы вспоминали,

Углом сложили дымные листки

И «Сакко и Ванцетти» надписали.

Имперской канцелярии огнём

Недаром мы тот адрес освещали;

Два итальянских слова… Русский дом…

Нет, судьи из Америки едва ли

Дождутся, чтоб мы в городке своём

Ту улицу переименовали!

Вопреки желанию отчима Константин Симонов вместе с половиной своих

одноклассников пошёл в ФЗУ, где выучился на токаря. (На протяжении

длительного времени профессиональное училище № 2 – прежнее, «симоновское», не сохранилось – носит имя К.М. Симонова. На здании

установлена мемориальная доска).

Курс ФЗУ был тогда двухлетним, и весной 1931 года перед Симоновым

открылась перспектива перехода на второй год обучения и возможности получать зарплату за производственную практику не по первому, а по второму разряду – почти вдвое больше. Всё шло к тому, что Саратов через некоторое время получил бы профессионального токаря, автора неплохих стихов в заводской многотиражке. Но…в апреле 1931 года был арестован и заключён в Саратовскую тюрьму отчим, Александр Григорьевич Иванишев, в прошлом подполковник царской армии, боевой офицер. Он был пять раз ранен на фронте, отравлен газами в годы первой мировой войны, многократно награждён за личную храбрость.

Сильный, цельный человек, Иванишев не мог тогда «обойтись» без внимания

ОГПУ. В ФЗУ к этому событию отнеслись спокойно, только предложили

Кириллу обождать с подачей заявления о приёме в комсомол. Командование

же танковой школы распорядилось выселить семью арестованного из

занимаемого ею казённого помещения. Оставив больную мать у соседей,

подросток Симонов нашёл в так называемых Саратовских горах за

Глебучевым оврагом домик, хозяйка которого сдала комнату. На другой день

соседи помогли найти грузовик, погрузили вещи. Но из-за прошедшего

накануне дождя машина дальше Соколовой улицы не прошла, и водитель,

разгрузившись, уехал, а весь домашний скарб Кирилл перетащил на себе,

запомнив этот день на всю жизнь.

Всё лето он работал, получая уже по второму разряду, по тридцать с лишним рублей, что им с матерью было очень кстати. Мать, поправившись,

договорилась об устройстве с 1 сентября на преподавательскую работу – она

владела французским и немецким языками. Но тут в конце августа вернулся

отчим. Все обвинения, выдвинутые против него, были сняты, и никакой лжи

от него не добились. Командованию школы он высказал в соответствующих

выражениях своё оскорбление за то, как обошлись с его семьёй.

Симонов в своей биографии не называет фамилии этих людей – командира

и комиссара школы. Но можем назвать их сейчас мы. Одним из них был

Спильниченко. Скажем ещё и о том, что позднее, в 1937-1938 годах, будут

расстреляны три начальника этой школы, а самый первый её организатор и

комиссар М.П. Блинов умрёт в 1937 году в Саратовской тюрьме. Комбат Иванишев подал рапорт об увольнении и осенью 1931 года семья

уезжает в Москву, на родину отчима. В Москве у Константина Симонова

учёба в литературном институте имени М. Горького, первые публикации в

толстых журналах… А Кирилл, парень из нашего города, останется в

Саратове.

На здании в Саратове, где проживал К.М. Симонов, в 2015 году

установлена памятная мемориальная доска. В этом двухэтажном доме после

его реставрации, размещается новый хозяин - «Комитет по молодёжной

политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области».

В 1939 году Симонова направили военным корреспондентом на Халкин-

Гол. Свое настоящее имя Кирилл, он сменил на «Константин» из-за того, что

плохо выговаривал буквы «р» и «л». С того момента он – Симонов

Константин. Биография его продолжилась знаменательными, но тяжелыми

событиями. Когда началась война с Германией, ему было 25 лет. В первую же командировку он вместе со своими боевыми товарищами принял главный удар мощнейших танковых частей немецкой армии.

В июле 1941 Симонов прибыл в стрелковый полк, который находился в шести километрах от Могилева. Задачей подразделения была оборона этого города. Бой шел 14 часов на Буйническом поле. В этом сражении немцы понесли колоссальные потери техники – 39 танков было просто сожжено. Погибшие однополчане Симонова навсегда остались у него в памяти и стали образцами мужества и настоящего героизма. Когда он из окружения вернулся в Москву, в газете «Известия» от 20 июля появился его первый военный репортаж – очерк «Горячий день» и фотографии подбитых танков. По окончании войны Симонов искал своих сослуживцев, участвовавших в сражении на Буйническом поле, но ни его командир Кутепов, ни те, кто был с ним в страшные минуты рядом, не остались в живых. Они дрались до конца и положили свои жизни на алтарь общего дела. А победу над немцами встретил в Берлине корреспондентом «Красной звезды» Симонов Константин.

Биография этого человека рассказывает удивительные факты из его непростой фронтовой судьбы. Ему пришлось побывать в осажденной Одессе, он ходил в бой на подводной лодке, в атаку с пехотой, с разведчиками высаживался во вражеский тыл, попал под бомбежку в Феодосии.

Поэт Константин Симонов в 1942 году был награжден орденом Красного

Знамени. В 1943 году ему присвоено воинское звание «подполковник».

Фронтовики, встречавшиеся с ним в годы войны, отмечали, что это был очень смелый и надежный человек. Так воспитал его отчим, который, может, и не был настолько ласковым, как хотелось тогда ребенку, однако он привил

своему пасынку чувство долга и чести настоящего офицера. Писатель сам

признавался, что весь материал ему давала работа военного корреспондента.

За время войны Симонов Константин написал три пьесы, два сборника стихов «Война» и «С тобой и без тебя», повесть «Дни и ночи».

Наверное, нет человека в нашей стране, никогда не слышавшего

стихотворения Константина Симонова «Жди меня». Это стихотворение

помогало выжить и вернуться домой тысячам, миллионам людей, ушедшим на фронт в Великую Отечественную войну, поэтому значение его трудно

переоценить. И даже сейчас, спустя 70 лет после окончания войны, «Жди

меня» по-прежнему не теряет своей прелести, чистоты и возвышенности, остается современным. Сам поэт неоднократно бывал на фронте – и именно

между поездками туда создал это стихотворение, посвятив его своей любимой женщине – актрисе Валентине Серовой.



Памятник К.М. Симонову в Саратове, фото автора.

Многие краеведческие источники отмечают, что прозаик и поэт, лауреат

государственных премий СССР К.М. Симонов в декабре 1947 года приезжал в Саратов в творческую командировку для сборов материала к пьесе «Чужая

тень». В те дни К.М. Симонов встречался со студентами саратовских высших учебных заведений, с работниками литературы и печати в редакции областной газеты «Коммунист». Рассказав о своих поездках и литературных замыслах, Симонов познакомил слушателей со стихами из юношеского цикла, прочёл ряд стихотворений, написанных им в годы Великой Отечественной войны и во время поездки в Японию. Кроме того, Симонов побывал на встрече с учёными в институте «Микроб», в драматическом театре имени К. Маркса, где беседовал с артистами, занятыми в постановке его пьесы «Русский вопрос».

В 1978 году К.М. Симонов присылает в дар музею истории и боевой славы

СВВКУ свои книги «Разные годы войны» с дарственной надписью, которые по сей день бережно хранятся в фондах музея на ул. Артиллерийская, 2, где в

настоящее время дислоцируется войсковая часть 42984.

В августе 1979 года страна проводила Константина Михайловича

Симонова в последний путь. По завещанию К.М. Симонова прах его развеяли

на Буйническом поле под Могилёвом. До последних своих дней офицер

Симонов помнил это поле боя 1941 года.

После смерти писателя постановлением Совета Министров СССР № 515

от 30 октября 1980 года второму городскому профессионально-техническому

училищу (бывшее общежитие института благородных девиц, расположенному на ул.2-я Садовая, 21) присвоено имя писателя, Героя

Социалистического Труда Константина Михайловича Симонова, а рядом с главным входом был открыт памятник писателю, который стоит там до сих пор.

В апреле 1981 года на имя тогдашнего заведующего музеем истории и

боевой славы СВВКУ Ивана Митрофановича Степанова пришло письмо из Москвы за подписью секретаря комиссии по литературному наследию К.М.

Симонова М.А. Келлермана, в котором было написано: «Уважаемый товарищ Степанов! По поручению Ларисы Алексеевны Жадовой (третья и последняя супруга К.М. Симонова, дочь Героя Советского Союза Алексея Жадова и вдова поэта Семена Гудзенко, друга Симонова) посылаю портрет Алексея Григорьевича Иванишева и ещё одну фотографию – на занятии, которое он ведёт. К сожалению, мы не знаем, кто, кроме него, запечатлён на фотографии и когда и где сделан снимок». В музее у ракетчиков и артиллеристов вот уже много лет бережно хранятся все документы, связанные с судьбой писателя – фронтовика, полковника Советской Армии К.М. Симонова, получившего широчайшую известность и среди военных. На его книгах воспитано не одно поколение защитников Отечества.

Михаил СЕРГЕЕВ.



Об авторе

Сергеев Михаил Викторович родился в 1961 году в городе Энгельсе Саратовской области. В 1983 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное ордена Красного Знамени училище им. Героя Советского Союза генерал-майора А.И. Лизюкова. В 1999 году с отличием окончил высшие военные курсы Михайловской артиллерийской академии в Санкт-Петербурге.

С газетами начал тесно сотрудничать в 1978 году, будучи курсантом СВВКУ. Публиковался в газетах Министерства обороны «Красная звезда», (Приволжский военный округ), «Слава Родины» (Прикарпатский военный округ), «Советская Армия» (Группа Советских войск в Германии), «Ленинское знамя», позже «Закавказские военные ведомости» (Закавказский военный округ), «Уральские военные вести» (Уральский военный округ), «Солдат Отечества» (Приволжско-Уральский военный округ). Был одним из создателей и редактором газеты «Честь имею!» Вольского ВВУТ(ВИ) с 2004 по 2006 годы. Всего в военных изданиях опубликовано более 300 материалов. В декабре 2006 года в звании подполковник уволен в запас.

С апреля 2007 года начальник отдела ОГУ «Государственный архив новейшей истории Саратовской области». За это время опубликовал более 70-ти очерков об истории города, области на военно-патриотическую тему в областной газете «Саратовские вести», «Саратовская панорама» и в других периодических изданиях.

С 2007 года – член Президиума Саратовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Саратовского историко-краеведческого общества. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пишет книгу, куда вошли очерки о людях, в основном, саратовцах, принимавших участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны и тружениках тыла.

Член Союза журналистов России.

Из фондов Музея

истории и боевой славы Саратовского высшего военного командно-инженерного Краснознамённого ордена Красной Звезды училища ракетных войск имени Героя Советского Союза генерал-майора А.И. Лизюкова.

Фото и документы предоставил автору руководитель Народного музея, заслуженный работник культуры РФ, подполковник в отставке Анатолий Петрович Сидоровичев в 2007 году.





В 1977 году К.М. Симонов подарил музею училища это фото, на котором он в дни войны (1942 год) вместе с Героем Советского Союза генерал-майором танковых войск Александром Ильичём Лизюковым, имя которого было присвоено 1- му саратовскому танковому училищу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июля 1943 года - в ознаменование 25-й его годовщины за выдающиеся успехи в подготовке командных кадров танковых войск и боевые заслуги перед Родиной. Этим же указом училище было награжено орденом Красной Звезды.







Письмо, датированное 5 марта 1977 года, первому руководителю музея Ивану Митрофановичу Степанову. В письме К.М. Симонов рассказывает о своём отчиме и месте проживания семьи в Саратове.



В музее училища (сокращённо СВВКИУ РВ) хранятся материалы:







Книга К.М. Симонова "РАЗНЫЕ ДНИ ВОЙНЫ" (том 1, 1941 год), подаренная музею училища на память в 1978 году, подписанная автором.







Фото К.М. Симонова от 1932 года с его автографом .





Письмо К.М. Симонова от 22 июня 1978 года, адресованное исполняющему обязанности начальника училища полковнику В.П. Гречкину. Накануне командование училища приглашало писателя приехать 3 июля 1978 года в Саратов на празднование 60-летия со дня образования СВВКИУ РВ.

К.М. Симонов поздравил личный состав училища с юбилеем и сообщил, что 22.06.1978 г. вышел из больницы и ему предстоит, как говорят врачи "реабилитация", приехать не смогу.... Спустя год 28 августа 1979 года К.М. Симонова не стало.

Светлая память. В нашем замечательном городе на Волге помнят поэта, драматурга,общественного деятеля Константина Михайловича Симонова, чья судьба была связана с Саратовом.К.М. Симонов прожил почти 64 года. Его имя известно во многих странах мира.Его знают и помнят и в нашем городе. Его судьба сложилась весьмаинтересно. Она преподнесла ему немало сложных испытаний, но он выдержал их достойным образом и ушел из жизни настоящим бойцом, до конца выполнившим свой гражданский и воинский долг. В наследство потомкам он оставил свою память о войне, выраженную в многочисленных стихах, очерках, пьесах и романах. Биография этого человека, поистине, заслуживает особенного внимания. На литературном поприще ему не было равных, ведь одно дело – выдумывать и фантазировать, а совсем другое – видеть все собственными глазами.Константин (Кирилл) Симонов родился 28 ноября 1915 года в Петрограде,в семье полковника Генерального штаба Михаила Агафангеловича Симонова и княжны Александры Леонидовны Оболенской - младшей из четырёх дочерей князя Леонида Оболенского. Мальчика нарекли Кириллом.Четыре года с 1927 года по осень 1931-го Константин Симонов проживал в Саратове. Здесь он в 1930 году окончил семилетку, работал токарем по металлу на инструментально-механическом заводе «Универсаль», что на Университетской улице. В Саратове юный Симонов начал писать свою первую пьесу, написанную накануне Великой Отечественной войны,Симонов так и назвал – «Парень из нашего города».Главный герой, который учился в танковой школе в городе на Волге, - фигура в чём-то автобиографическая, и это не случайно. В судьбе Симонова,родившегося в Петрограде в семье полковника русской армии и княжескойдочери, немалую роль сыграет город Саратов.Становится очевидным, что наш город не только во многом определил его судьбу, но и, вполне возможно, спас ему жизнь, - отмечает заслуженный работник культуры РФ, известный саратовский военный краевед Анатолий Петрович Сидоровичев, который 20 лет заведовал музеем истории и боевой славы Саратовского высшего военного командного Краснознамённого ордена Красной Звезды училища имени Героя Советского Союза генерал-майора А.И. Лизюкова.А.П. Сидоровичев рассказывает:- Отец К.М. Симонова - полковник Михаил Симонов пропал без вести в конце гражданской войны (как позже станет известно - умер в эмиграции в Польше в начале 20-х годов), и мать маленького Кирилла (Константином он станет позже), Александра, забрав сына, в 1919 году уезжает из Петрограда к старшей сестре, Людмиле, в Рязань. Там Александра Леонидовна выйдет замуж за командира роты, затем преподавателя тактики Рязанской пехотной школы Александра Григорьевича Иванишева, который стал для Кирилла отчимом. Своего отчима Симонов побаивался, так как тот был очень строгим, но одновременно очень уважал, потому что именно Александр Григорьевич дал ему ту закалку, которая пригодилась потом. Поэт даже посвятит ему в дальнейшем свою трогательную поэму «Отец».Как и в любой военной семье, жизнь Иванишева, его жены и приемногосына проходила в переездах по гарнизонам и командирским общежитиям. В1927 году А.Г. Иванишева переведут в Саратовскую Краснознамённую школу переподготовки командиров запаса РККА (впоследствии танковое 1931-1959 гг. и ракетное 1959-2003 гг. училище). Кириллу Симонову тогда было 12 лет.«В Саратове жил я на Мало-Сергиевской, а в военный городок иногдаездил. Там в 1927-1931 годах преподавал в школе переподготовки кадровзапаса мой отчим А.Г. Иванишев. В 1931 году после его демобилизации мыуехали в Москву…» - это строки из письма К.М. Симонова от 5 марта 1977года, адресованное в музей истории и боевой славы СВВКУ. Вот так скупо иосторожно, пишет Симонов. И только через два года, будучи тяжело больным, в феврале-апреле 1979 года он диктует рукопись своей полной биографии, опубликованной под названием «Глазами человека моего поколения. Размышления о Сталине», из которой становится понятна особая роль Саратова в жизни К.М. Симонова.1 декабря 1934 года в Ленинграде был убит С.М. Киров, а в начале 1935года началась высылка из города всякого рода «бывших». Из Ленинграда вОренбург будут высланы три сестры матери Симонова. Две из них, Дарья иСофья, умрут в оренбургской тюрьме зимой 1937-1938 годов, а старшуюсестру, приютившую когда-то Симоновых в Рязани, ставший довольноизвестным писателем и военным корреспондентом К.М.Симонов «перетащит» в 1943 году в Москву вместе с её дочерью и внучкой.Мать Симонова неоднократно говорила о том, что «если бы мы вернулисьв Петроград, а не уехали в Саратов, то были бы вместе с ними».Кстати, дед Симонова, человек с княжеским титулом, всю свою жизньслужил и приданого мог дать не для всех своих дочерей: средние сёстры,погибшие в тюрьме, замуж не выходили.В двухэтажном доме на улице Мичурина (ранее ул. Малая Сергиевская)провёл своё детство, отрочество и юность советский писатель КонстантинМихайлович Симонов. Здание, где проживал молодой поэт с родителями,относилось к военному ведомству, и на первом этаже дружной коммунойрасполагались семьи военнослужащих Саратовского гарнизона.В Саратове в 1930 году Симонов закончил семилетку, (позже в этомздании разместится средняя школа № 3 на ул. М. Горького, 21 угол Сакко иВанцетти, где Симонов считался самым известным учеником). Потом, уже в1948 году К.М. Симонов напишет:Вопреки желанию отчима Константин Симонов вместе с половиной своиходноклассников пошёл в ФЗУ, где выучился на токаря. (На протяжениидлительного времени профессиональное училище № 2 – прежнее, «симоновское», не сохранилось – носит имя К.М. Симонова. На зданииустановлена мемориальная доска).Курс ФЗУ был тогда двухлетним, и весной 1931 года перед Симоновымоткрылась перспектива перехода на второй год обучения и возможности получать зарплату за производственную практику не по первому, а по второму разряду – почти вдвое больше. Всё шло к тому, что Саратов через некоторое время получил бы профессионального токаря, автора неплохих стихов в заводской многотиражке. Но…в апреле 1931 года был арестован и заключён в Саратовскую тюрьму отчим, Александр Григорьевич Иванишев, в прошлом подполковник царской армии, боевой офицер. Он был пять раз ранен на фронте, отравлен газами в годы первой мировой войны, многократно награждён за личную храбрость.Сильный, цельный человек, Иванишев не мог тогда «обойтись» без вниманияОГПУ. В ФЗУ к этому событию отнеслись спокойно, только предложилиКириллу обождать с подачей заявления о приёме в комсомол. Командованиеже танковой школы распорядилось выселить семью арестованного иззанимаемого ею казённого помещения. Оставив больную мать у соседей,подросток Симонов нашёл в так называемых Саратовских горах заГлебучевым оврагом домик, хозяйка которого сдала комнату. На другой деньсоседи помогли найти грузовик, погрузили вещи. Но из-за прошедшегонакануне дождя машина дальше Соколовой улицы не прошла, и водитель,разгрузившись, уехал, а весь домашний скарб Кирилл перетащил на себе,запомнив этот день на всю жизнь.Всё лето он работал, получая уже по второму разряду, по тридцать с лишним рублей, что им с матерью было очень кстати. Мать, поправившись,договорилась об устройстве с 1 сентября на преподавательскую работу – онавладела французским и немецким языками. Но тут в конце августа вернулсяотчим. Все обвинения, выдвинутые против него, были сняты, и никакой лжиот него не добились. Командованию школы он высказал в соответствующихвыражениях своё оскорбление за то, как обошлись с его семьёй.Симонов в своей биографии не называет фамилии этих людей – командираи комиссара школы. Но можем назвать их сейчас мы. Одним из них былСпильниченко. Скажем ещё и о том, что позднее, в 1937-1938 годах, будутрасстреляны три начальника этой школы, а самый первый её организатор икомиссар М.П. Блинов умрёт в 1937 году в Саратовской тюрьме. Комбат Иванишев подал рапорт об увольнении и осенью 1931 года семьяуезжает в Москву, на родину отчима. В Москве у Константина Симоноваучёба в литературном институте имени М. Горького, первые публикации втолстых журналах… А Кирилл, парень из нашего города, останется вСаратове.На здании в Саратове, где проживал К.М. Симонов, в 2015 годуустановлена памятная мемориальная доска. В этом двухэтажном доме послеего реставрации, размещается новый хозяин - «Комитет по молодёжнойполитике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области».В 1939 году Симонова направили военным корреспондентом на Халкин-Гол. Свое настоящее имя Кирилл, он сменил на «Константин» из-за того, чтоплохо выговаривал буквы «р» и «л». С того момента он – СимоновКонстантин. Биография его продолжилась знаменательными, но тяжелымисобытиями. Когда началась война с Германией, ему было 25 лет. В первую же командировку он вместе со своими боевыми товарищами принял главный удар мощнейших танковых частей немецкой армии.В июле 1941 Симонов прибыл в стрелковый полк, который находился в шести километрах от Могилева. Задачей подразделения была оборона этого города. Бой шел 14 часов на Буйническом поле. В этом сражении немцы понесли колоссальные потери техники – 39 танков было просто сожжено. Погибшие однополчане Симонова навсегда остались у него в памяти и стали образцами мужества и настоящего героизма. Когда он из окружения вернулся в Москву, в газете «Известия» от 20 июля появился его первый военный репортаж – очерк «Горячий день» и фотографии подбитых танков. По окончании войны Симонов искал своих сослуживцев, участвовавших в сражении на Буйническом поле, но ни его командир Кутепов, ни те, кто был с ним в страшные минуты рядом, не остались в живых. Они дрались до конца и положили свои жизни на алтарь общего дела. А победу над немцами встретил в Берлине корреспондентом «Красной звезды» Симонов Константин.Биография этого человека рассказывает удивительные факты из его непростой фронтовой судьбы. Ему пришлось побывать в осажденной Одессе, он ходил в бой на подводной лодке, в атаку с пехотой, с разведчиками высаживался во вражеский тыл, попал под бомбежку в Феодосии.Поэт Константин Симонов в 1942 году был награжден орденом КрасногоЗнамени. В 1943 году ему присвоено воинское звание «подполковник».Фронтовики, встречавшиеся с ним в годы войны, отмечали, что это был очень смелый и надежный человек. Так воспитал его отчим, который, может, и не был настолько ласковым, как хотелось тогда ребенку, однако он привилсвоему пасынку чувство долга и чести настоящего офицера. Писатель сампризнавался, что весь материал ему давала работа военного корреспондента.За время войны Симонов Константин написал три пьесы, два сборника стихов «Война» и «С тобой и без тебя», повесть «Дни и ночи».Наверное, нет человека в нашей стране, никогда не слышавшегостихотворения Константина Симонова «Жди меня». Это стихотворениепомогало выжить и вернуться домой тысячам, миллионам людей, ушедшим на фронт в Великую Отечественную войну, поэтому значение его труднопереоценить. И даже сейчас, спустя 70 лет после окончания войны, «Ждименя» по-прежнему не теряет своей прелести, чистоты и возвышенности, остается современным. Сам поэт неоднократно бывал на фронте – и именномежду поездками туда создал это стихотворение, посвятив его своей любимой женщине – актрисе Валентине Серовой.Многие краеведческие источники отмечают, что прозаик и поэт, лауреатгосударственных премий СССР К.М. Симонов в декабре 1947 года приезжал в Саратов в творческую командировку для сборов материала к пьесе «Чужаятень». В те дни К.М. Симонов встречался со студентами саратовских высших учебных заведений, с работниками литературы и печати в редакции областной газеты «Коммунист». Рассказав о своих поездках и литературных замыслах, Симонов познакомил слушателей со стихами из юношеского цикла, прочёл ряд стихотворений, написанных им в годы Великой Отечественной войны и во время поездки в Японию. Кроме того, Симонов побывал на встрече с учёными в институте «Микроб», в драматическом театре имени К. Маркса, где беседовал с артистами, занятыми в постановке его пьесы «Русский вопрос».В 1978 году К.М. Симонов присылает в дар музею истории и боевой славыСВВКУ свои книги «Разные годы войны» с дарственной надписью, которые по сей день бережно хранятся в фондах музея на ул. Артиллерийская, 2, где внастоящее время дислоцируется войсковая часть 42984.В августе 1979 года страна проводила Константина МихайловичаСимонова в последний путь. По завещанию К.М. Симонова прах его развеялина Буйническом поле под Могилёвом. До последних своих дней офицерСимонов помнил это поле боя 1941 года.После смерти писателя постановлением Совета Министров СССР № 515от 30 октября 1980 года второму городскому профессионально-техническомуучилищу (бывшее общежитие института благородных девиц, расположенному на ул.2-я Садовая, 21) присвоено имя писателя, ГерояСоциалистического Труда Константина Михайловича Симонова, а рядом с главным входом был открыт памятник писателю, который стоит там до сих пор.В апреле 1981 года на имя тогдашнего заведующего музеем истории ибоевой славы СВВКУ Ивана Митрофановича Степанова пришло письмо из Москвы за подписью секретаря комиссии по литературному наследию К.М.Симонова М.А. Келлермана, в котором было написано: «Уважаемый товарищ Степанов! По поручению Ларисы Алексеевны Жадовой (третья и последняя супруга К.М. Симонова, дочь Героя Советского Союза Алексея Жадова и вдова поэта Семена Гудзенко, друга Симонова) посылаю портрет Алексея Григорьевича Иванишева и ещё одну фотографию – на занятии, которое он ведёт. К сожалению, мы не знаем, кто, кроме него, запечатлён на фотографии и когда и где сделан снимок». В музее у ракетчиков и артиллеристов вот уже много лет бережно хранятся все документы, связанные с судьбой писателя – фронтовика, полковника Советской Армии К.М. Симонова, получившего широчайшую известность и среди военных. На его книгах воспитано не одно поколение защитников Отечества.Сергеев Михаил Викторович родился в 1961 году в городе Энгельсе Саратовской области. В 1983 году окончил Саратовское высшее военное командное Краснознаменное ордена Красного Знамени училище им. Героя Советского Союза генерал-майора А.И. Лизюкова. В 1999 году с отличием окончил высшие военные курсы Михайловской артиллерийской академии в Санкт-Петербурге.С газетами начал тесно сотрудничать в 1978 году, будучи курсантом СВВКУ. Публиковался в газетах Министерства обороны «Красная звезда», (Приволжский военный округ), «Слава Родины» (Прикарпатский военный округ), «Советская Армия» (Группа Советских войск в Германии), «Ленинское знамя», позже «Закавказские военные ведомости» (Закавказский военный округ), «Уральские военные вести» (Уральский военный округ), «Солдат Отечества» (Приволжско-Уральский военный округ). Был одним из создателей и редактором газеты «Честь имею!» Вольского ВВУТ(ВИ) с 2004 по 2006 годы. Всего в военных изданиях опубликовано более 300 материалов. В декабре 2006 года в звании подполковник уволен в запас.С апреля 2007 года начальник отдела ОГУ «Государственный архив новейшей истории Саратовской области». За это время опубликовал более 70-ти очерков об истории города, области на военно-патриотическую тему в областной газете «Саратовские вести», «Саратовская панорама» и в других периодических изданиях.С 2007 года – член Президиума Саратовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член Саратовского историко-краеведческого общества. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне пишет книгу, куда вошли очерки о людях, в основном, саратовцах, принимавших участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны и тружениках тыла.Член Союза журналистов России.В 1977 году К.М. Симонов подарил музею училища это фото, на котором он в дни войны (1942 год) вместе с Героем Советского Союза генерал-майором танковых войск Александром Ильичём Лизюковым, имя которого было присвоено 1- му саратовскому танковому училищу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 июля 1943 года - в ознаменование 25-й его годовщины за выдающиеся успехи в подготовке командных кадров танковых войск и боевые заслуги перед Родиной. Этим же указом училище было награжено орденом Красной Звезды.Письмо, датированное 5 марта 1977 года, первому руководителю музея Ивану Митрофановичу Степанову. В письме К.М. Симонов рассказывает о своём отчиме и месте проживания семьи в Саратове.Письмо К.М. Симонова от 22 июня 1978 года, адресованное исполняющему обязанности начальника училища полковнику В.П. Гречкину. Накануне командование училища приглашало писателя приехать 3 июля 1978 года в Саратов на празднование 60-летия со дня образования СВВКИУ РВ.К.М. Симонов поздравил личный состав училища с юбилеем и сообщил, что 22.06.1978 г. вышел из больницы и ему предстоит, как говорят врачи "реабилитация", приехать не смогу.... Спустя год 28 августа 1979 года К.М. Симонова не стало.Светлая память.