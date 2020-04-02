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Зинкина Алевтина Николаевна

(2.06.1923 – 26.11.2011)



Коллектив редакции газеты "Балашовская правда", внештатные авторы с фронтовиками накануне Дня Победы. А.Н. Зинкина рядом с баянистом.

Мои ровесники – дети фронтовиков, родившиеся в первые послевоенные годы. Когда после окончания вузов мы в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века начинали самостоятельную жизнь, нашими наставниками стали специалисты, за плечами которых была Великая Отечественная. В редакции газеты «Балашовская правда» в разные годы рядом с нами работали фронтовики. Нам посчастливилось набираться опыта у редакторов Василия Андреевича Помазана и Бориса Ильича Ситникова, журналистов Бориса Семёновича Матвеева, Николая Власовича Кучина, Алевтины Николаевны Зинкиной, фотокорреспондента Алексея Фроловича Полякова. Мы с чувством благодарности вспоминаем безотказного водителя редакционного УАЗика Василия Георгиевича Корсунова. На партийном и профсоюзном учёте в редакции нашей газеты состояла журналист редакции радиовещания Валентина Гавриловна Рязанова. Они не любили рассказывать о войне. Когда мы отмечали в коллективе праздники и юбилеи, наши старшие товарищи удивляли нас искромётными шутками, самоиронией и даже розыгрышами. Проводив в последний путь своих родителей и старших товарищей-коллег, мы осиротели. Образы ярких представителей поколения победителей живы в нашей памяти.

В январе 2008 года в день 90-летия «Балашовской правды» был опубликован очерк об Алевтине Николаевне Зинкиной. В год 75-летия Великой Победы есть смысл оживить ту встречу. Алевтина Николаевна ушла из жизни 26 октября 2011 года.

Когда началась Великая Отечественная война, Аля Ломакина едва успела закончить школу. Выпускники 1941 года даже аттестаты зрелости не успели получить, поскольку бланки аттестатов не выслали из Саратова. В то время Алевтина жила в Балашове в доме на улице Володарского недалеко от военкомата. Она каждый день видела, как колонны мужчин отправляли на фронт. И подружки – две Али – Ломакина (Зинкина) и Швецова, две Вали – Яковлева (Рязанова) и Юдина в июле 1941 года написали заявления с просьбой направить их в действующую армию. Сотрудник военкомата пожал девчатам руки, пообещав вызвать, когда будет нужно.

Война помешала девушкам стать студентками, но Алевтина Ломакина и Валентина Яковлева подали документы в Балашовский учительский институт и сразу были направлены на сельхозработы в ближайший колхоз. Повестку из военкомата Але Ломакиной и её подругам принесли 21 августа 1941 года. От военкомата на вокзал они шли в одном строю, а фронтовой путь у каждой девушки был свой.

В Куйбышеве Алевтину Ломакину направили на курсы радиотелеграфистов, которые она закончила на «отлично» и стала красноармейцем 870-го радиодивизиона. В январе 1942 года радиодивизион был переведён в Москву, откуда вскоре Алю в составе группы радиотелеграфистов отправили с автоколонной на Калининский фронт. Всю войну она служила в 81-м отдельном полку связи, который обслуживал штаб фронта. С помощью аппарата С-35 Алевтина принимала и отправляла шифровки, донесения. За 4 года службы ни одного замечания, в каких бы сложных условиях ни приходилось поддерживать связь с командирами полков и дивизий с передовой линии фронта. Аккуратность, точность, обязательность в несении службы для Алевтины Ломакиной были нормой, сутью её характера. Даже при внезапных налётах немецкой авиаразведки в места дислокации штаба фронта связистки, восемнадцатилетние девчонки, не теряли самообладания.

Але Ломакиной и её однополчанам повезло: им не пришлось отступать. Штаб фронта передвигался на запад. Война для Алевтины закончилась в Риге. До ноября 1945 года и её фронтовые подруги обеспечивали связь для Прибалтийского военного округа. Вместе с Алевтиной Николаевной мы, сидя на диване, рассматривали фронтовые снимки и послевоенные фотографии. Я держала в руках фотокарточку на плотной тиснённой бумаге, на которой изображены две девушки в солдатских гимнастёрках.

- Это мы с Машей Пешковой в Риге, - поясняла Алевтина Николаевна,- после войны. Обе служили связистками. Долго переписывались, потом связь прервалась.

Со старшим сержантом Марией Пешковой младший сержант Алевтина Ломакина сфотографировалась незадолго до демобилизации. Переписка между ними длилась несколько десятилетий. Маша писала из Краснодарского края. Алевтина, вернувшись на родину, стала студенткой учительского института, где, кстати, училась и её школьная подруга Валентина Яковлева, ставшая затем Рязановой. Алевтина сменила девичью фамилию после знакомства с Николаем Зинкиным. Сестра Николая Антонина

работала на почте, куда мама Алевтины Наталья Савватеевна приносила свежие газеты. В годы войны женщины делились друг с другом новостями с фронта. Антонина рассказывала Наталье Савватеевне о брате-танкисте, который был ранен на Курской дуге, воевал под Берлином, победу встретил в Румынии. Мама Алевтины ждала писем от дочери, и Антонина нередко из своих рук отдавала Наталье Савватеевне весточки с фронта. А когда в 1946 году Николай Зинкин вернулся домой, старшая сестра отправилась с ним в гости к Ломакиным. Увидев в окно Антонину с молодым лейтенантом, Алевтина сказала матери:

- Тётя Тоня с военным идёт.

Это была судьба. Любовь с первого взгляда. Николай ждал её у института после лекций. Высокий красивый лейтенант и миловидная студентка учительского института в начале 1947 года сыграли свадьбу. На невесте было тёмно-синее шерстяное платье, перешитое из маминого. Жених был ослепительно красив в военной форме. Супруги прожили в любви и согласии более 60 лет. Их счастье было во взаимопонимании, в заботе о дочери и внуках, тепле и уюте родного дома. И любви к людям, к делу, которое даёт человеку уверенность в своих силах. Николай Осипович работал в финансовых и кредитных учреждениях, участвовал в строительстве маслосыркомбината, где затем возглавлял плановый отдел. Алевтина Николаевна, закончив на «отлично» институт с дочкой Леночкой на руках, начала работать в редакции местного радиовещания, года два спустя перешла в редакцию газеты «Большевик», которая позже выходила под названием «Коммунист», а затем «Балашовская правда».



За праздничным столом в редакции накануне 9 мая в верхнем ряду (слева направо): В.Г. Корсунов, В.Г. Рязанова, Н.В. Кучин, В.А. Помазан, редактор О.Н. Айдарова. Во втором ряду (слева направо): М.В. Бандовская, заместитель редактора А.А. Куликова, М.Д. Китанина, Б.С. Матвеев, А.Н. Зинкина.

Она любила работать с письмами читателей. И что бы ни говорили о давлении идеологии на советскую прессу, вера в силу печатного слова, в защиту справедливости и правды была подкреплена стремлением журналистов сеять разумное, доброе, вечное. Алевтина Николаевна в своих публикациях рассказывала о трудолюбивых и бескорыстных людях, о благородных поступках, морально поддерживала тех, кто в этом нуждался. Будучи по природе бесконфликтным, доброжелательным человеком, она своим авторитетом и словом в газете утверждала милосердие, порядочность, неравнодушие к людям. Алевтина Николаевна хранила в душе благодарность редакторам и коллегам Екатерине Яковлевне Смирновой, Фёдору Фёдоровичу Носову, Василию Ивановичу Кузнецову, Борису Ильичу Ситникову, с которыми ей довелось работать. Фотоснимки из жизни редакции были для неё семейной реликвией. Она рассказывала мне, что на этом снимке они с фотокорреспондентом Алексеем Поляковым идут из типографии. Он обычно спрашивал Алевтину Николаевну, куда они вместе отправятся за материалом. А здесь - сотрудники редакции и внештатные корреспонденты на совещании в кабинете политпросвещения горкома партии. На этом снимке - Алевтина Николаевна с Николаем Власовичем Кучиным и Борисом Семёновичем Матвеевым идут с покупками по улице Советской. Алевтина Николаевна купила палатку для своего мужа, Николай Власович - для себя. «Мужчины у нас рыбалкой увлекались», - пояснила собеседница. Так они жили, деля поровну заботы семейные и служебные.



Участники Великой Отечественной войны и труженики тыла на чаепитии в редакции. А.Н. Зинкина крайняя справа.

Алевтина Николаевна называла редакцию «Балашовской правды» семьёй, вторым домом. И по фотоснимкам было понятно, как дружно работали и отдыхали наши старшие коллеги. Они знали, кто чем дышит, чему радуется, чем огорчается. Журналист – человек неравнодушный и деятельный, заряженный на добро. Иначе ему не будут верить.

Статьям, зарисовкам, корреспонденциям в «Балашовской правде» за подписью «А. Зинкина» читатели верили. Более четверти века работы в газете дали Алевтине Николаевне ощущение нужности людям. К её фронтовой медали «За боевые заслуги» добавилась медаль «За добросовестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Дочь Алевтины Николаевны и Николая Осиповича Елена Николаевна, внучки Светлана и Ирина, их сыновья знают, как много значили в судьбе родителей, бабушки и дедушки фронтовые годы и работа. Фотографии, которыми дорожили Зинкины, были и остаются семейной реликвией, достоянием, живой - из уст в уста - памятью нескольких поколений.

Зинаида ШПЫНОВА.

Об авторе

Зинаида Михайловна Шпынова родилась 9 октября 1947 года. После окончания отделения журналистики филологического факультета Воронежского государственного университета работала корреспондентом, заместителем редактора в районных газетах Воронежской и Ворошиловградской областей. С декабря 1988 года в штате редакции газеты "Балашовская правда". Награждена почётными грамотами губернатора, регионального отделения Союза журналистов, министерства информации и печати Саратовской области. Лауреат премии "Золотое перо" за освещение вопросов экономического развития. Секретарь первичной организации Союза журналистов редакции газеты "Балашовская правда".

Член Союза журналистов с ноября 1976 года. Мои ровесники – дети фронтовиков, родившиеся в первые послевоенные годы. Когда после окончания вузов мы в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века начинали самостоятельную жизнь, нашими наставниками стали специалисты, за плечами которых была Великая Отечественная. В редакции газеты «Балашовская правда» в разные годы рядом с нами работали фронтовики. Нам посчастливилось набираться опыта у редакторов Василия Андреевича Помазана и Бориса Ильича Ситникова, журналистов Бориса Семёновича Матвеева, Николая Власовича Кучина, Алевтины Николаевны Зинкиной, фотокорреспондента Алексея Фроловича Полякова. Мы с чувством благодарности вспоминаем безотказного водителя редакционного УАЗика Василия Георгиевича Корсунова. На партийном и профсоюзном учёте в редакции нашей газеты состояла журналист редакции радиовещания Валентина Гавриловна Рязанова. Они не любили рассказывать о войне. Когда мы отмечали в коллективе праздники и юбилеи, наши старшие товарищи удивляли нас искромётными шутками, самоиронией и даже розыгрышами. Проводив в последний путь своих родителей и старших товарищей-коллег, мы осиротели. Образы ярких представителей поколения победителей живы в нашей памяти.В январе 2008 года в день 90-летия «Балашовской правды» был опубликован очерк об Алевтине Николаевне Зинкиной. В год 75-летия Великой Победы есть смысл оживить ту встречу. Алевтина Николаевна ушла из жизни 26 октября 2011 года.Когда началась Великая Отечественная война, Аля Ломакина едва успела закончить школу. Выпускники 1941 года даже аттестаты зрелости не успели получить, поскольку бланки аттестатов не выслали из Саратова. В то время Алевтина жила в Балашове в доме на улице Володарского недалеко от военкомата. Она каждый день видела, как колонны мужчин отправляли на фронт. И подружки – две Али – Ломакина (Зинкина) и Швецова, две Вали – Яковлева (Рязанова) и Юдина в июле 1941 года написали заявления с просьбой направить их в действующую армию. Сотрудник военкомата пожал девчатам руки, пообещав вызвать, когда будет нужно.Война помешала девушкам стать студентками, но Алевтина Ломакина и Валентина Яковлева подали документы в Балашовский учительский институт и сразу были направлены на сельхозработы в ближайший колхоз. Повестку из военкомата Але Ломакиной и её подругам принесли 21 августа 1941 года. От военкомата на вокзал они шли в одном строю, а фронтовой путь у каждой девушки был свой.В Куйбышеве Алевтину Ломакину направили на курсы радиотелеграфистов, которые она закончила на «отлично» и стала красноармейцем 870-го радиодивизиона. В январе 1942 года радиодивизион был переведён в Москву, откуда вскоре Алю в составе группы радиотелеграфистов отправили с автоколонной на Калининский фронт. Всю войну она служила в 81-м отдельном полку связи, который обслуживал штаб фронта. С помощью аппарата С-35 Алевтина принимала и отправляла шифровки, донесения. За 4 года службы ни одного замечания, в каких бы сложных условиях ни приходилось поддерживать связь с командирами полков и дивизий с передовой линии фронта. Аккуратность, точность, обязательность в несении службы для Алевтины Ломакиной были нормой, сутью её характера. Даже при внезапных налётах немецкой авиаразведки в места дислокации штаба фронта связистки, восемнадцатилетние девчонки, не теряли самообладания.Але Ломакиной и её однополчанам повезло: им не пришлось отступать. Штаб фронта передвигался на запад. Война для Алевтины закончилась в Риге. До ноября 1945 года и её фронтовые подруги обеспечивали связь для Прибалтийского военного округа. Вместе с Алевтиной Николаевной мы, сидя на диване, рассматривали фронтовые снимки и послевоенные фотографии. Я держала в руках фотокарточку на плотной тиснённой бумаге, на которой изображены две девушки в солдатских гимнастёрках.- Это мы с Машей Пешковой в Риге, - поясняла Алевтина Николаевна,- после войны. Обе служили связистками. Долго переписывались, потом связь прервалась.Со старшим сержантом Марией Пешковой младший сержант Алевтина Ломакина сфотографировалась незадолго до демобилизации. Переписка между ними длилась несколько десятилетий. Маша писала из Краснодарского края. Алевтина, вернувшись на родину, стала студенткой учительского института, где, кстати, училась и её школьная подруга Валентина Яковлева, ставшая затем Рязановой. Алевтина сменила девичью фамилию после знакомства с Николаем Зинкиным. Сестра Николая Антонинаработала на почте, куда мама Алевтины Наталья Савватеевна приносила свежие газеты. В годы войны женщины делились друг с другом новостями с фронта. Антонина рассказывала Наталье Савватеевне о брате-танкисте, который был ранен на Курской дуге, воевал под Берлином, победу встретил в Румынии. Мама Алевтины ждала писем от дочери, и Антонина нередко из своих рук отдавала Наталье Савватеевне весточки с фронта. А когда в 1946 году Николай Зинкин вернулся домой, старшая сестра отправилась с ним в гости к Ломакиным. Увидев в окно Антонину с молодым лейтенантом, Алевтина сказала матери:- Тётя Тоня с военным идёт.Это была судьба. Любовь с первого взгляда. Николай ждал её у института после лекций. Высокий красивый лейтенант и миловидная студентка учительского института в начале 1947 года сыграли свадьбу. На невесте было тёмно-синее шерстяное платье, перешитое из маминого. Жених был ослепительно красив в военной форме. Супруги прожили в любви и согласии более 60 лет. Их счастье было во взаимопонимании, в заботе о дочери и внуках, тепле и уюте родного дома. И любви к людям, к делу, которое даёт человеку уверенность в своих силах. Николай Осипович работал в финансовых и кредитных учреждениях, участвовал в строительстве маслосыркомбината, где затем возглавлял плановый отдел. Алевтина Николаевна, закончив на «отлично» институт с дочкой Леночкой на руках, начала работать в редакции местного радиовещания, года два спустя перешла в редакцию газеты «Большевик», которая позже выходила под названием «Коммунист», а затем «Балашовская правда».Она любила работать с письмами читателей. И что бы ни говорили о давлении идеологии на советскую прессу, вера в силу печатного слова, в защиту справедливости и правды была подкреплена стремлением журналистов сеять разумное, доброе, вечное. Алевтина Николаевна в своих публикациях рассказывала о трудолюбивых и бескорыстных людях, о благородных поступках, морально поддерживала тех, кто в этом нуждался. Будучи по природе бесконфликтным, доброжелательным человеком, она своим авторитетом и словом в газете утверждала милосердие, порядочность, неравнодушие к людям. Алевтина Николаевна хранила в душе благодарность редакторам и коллегам Екатерине Яковлевне Смирновой, Фёдору Фёдоровичу Носову, Василию Ивановичу Кузнецову, Борису Ильичу Ситникову, с которыми ей довелось работать. Фотоснимки из жизни редакции были для неё семейной реликвией. Она рассказывала мне, что на этом снимке они с фотокорреспондентом Алексеем Поляковым идут из типографии. Он обычно спрашивал Алевтину Николаевну, куда они вместе отправятся за материалом. А здесь - сотрудники редакции и внештатные корреспонденты на совещании в кабинете политпросвещения горкома партии. На этом снимке - Алевтина Николаевна с Николаем Власовичем Кучиным и Борисом Семёновичем Матвеевым идут с покупками по улице Советской. Алевтина Николаевна купила палатку для своего мужа, Николай Власович - для себя. «Мужчины у нас рыбалкой увлекались», - пояснила собеседница. Так они жили, деля поровну заботы семейные и служебные.Алевтина Николаевна называла редакцию «Балашовской правды» семьёй, вторым домом. И по фотоснимкам было понятно, как дружно работали и отдыхали наши старшие коллеги. Они знали, кто чем дышит, чему радуется, чем огорчается. Журналист – человек неравнодушный и деятельный, заряженный на добро. Иначе ему не будут верить.Статьям, зарисовкам, корреспонденциям в «Балашовской правде» за подписью «А. Зинкина» читатели верили. Более четверти века работы в газете дали Алевтине Николаевне ощущение нужности людям. К её фронтовой медали «За боевые заслуги» добавилась медаль «За добросовестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».Дочь Алевтины Николаевны и Николая Осиповича Елена Николаевна, внучки Светлана и Ирина, их сыновья знают, как много значили в судьбе родителей, бабушки и дедушки фронтовые годы и работа. Фотографии, которыми дорожили Зинкины, были и остаются семейной реликвией, достоянием, живой - из уст в уста - памятью нескольких поколений.Зинаида Михайловна Шпынова родилась 9 октября 1947 года. После окончания отделения журналистики филологического факультета Воронежского государственного университета работала корреспондентом, заместителем редактора в районных газетах Воронежской и Ворошиловградской областей. С декабря 1988 года в штате редакции газеты "Балашовская правда". Награждена почётными грамотами губернатора, регионального отделения Союза журналистов, министерства информации и печати Саратовской области. Лауреат премии "Золотое перо" за освещение вопросов экономического развития. Секретарь первичной организации Союза журналистов редакции газеты "Балашовская правда".Член Союза журналистов с ноября 1976 года.