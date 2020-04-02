Самые дорогие награды моего друга Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 17-апреля-2020 — прочитано 20 раз Самые дорогие награды моего друга

Лебединский Модест Федорович

(1923 – 2002)



Еще в школе Модест Иванович Лебединский получил военную подготовку. Он успешно сдал все нормы на значки ГТО (Готов к труду и обороне), закончил планерную школу. После окончания средней школы ушел добровольцем на фронт.

Ему предлагали на выбор военное училище, но он решил воевать рядовым, как Василий Теркин из одноименной поэмы Александра Твардовского.

После короткого обучения в запасном полку, а оно для Модеста Ивановича было легким, его направили под Сталинград. Он выдержал огромный смерч беспрерывных обстрелов и бомбежек. Вокруг гибли товарищи, но рядовой Лебединский оставался цел и невредим.

Его первая награда – «За оборону Сталинграда». В списке стойких защитников города-героя боевой наш земляк Модест Иванович Лебединский. Затем фронтовые пути-дороги привели его на огненную Курскую дугу, где снова пережил ужасы решающего сражения. Освобождал Правобережную Украину. Участвовал во взятии Кенигсберга, где был ранен. Освобождал Венгрию и Чехословакию. За мужество и героизм награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За взятие Кенигсберга», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и многими юбилейными медалями. Самые дорогие награды, по его утверждению, «Медаль за оборону Сталинграда» и орден «Красной звезды».

О войне Модест Иванович не любил рассказывать, но как-то на рыбалке вспомнил об одном трагическом случае. Его напарника-радиста в ветвях дерева сразила пуля вражеского снайпера. Необходимо было скорректировать огонь батареи. Задачу взял на себя радист Лебединский. Прячась за стволом, по шаткой лестнице из обрубков дерева, он забрался почти на вершину, чтобы лучше видеть неприятельские огневые точки. Замаскировавшись в ветках, он первым делом засек, откуда вел огонь вражеский снайпер и передал координаты его расположения, выявил и места нахождения немецких орудий, которые вскоре уничтожили наши артиллеристы. За образцовое выполнение боевого задания Лебединского наградили орденом «Красной звезды», которым он очень дорожил. Это один из эпизодов Курской битвы, а потом освобождал Венгрию и Чехословакию.

После демобилизации вернулся в Аткарск, где стал работать в редакции местного радиовещания. В 1957 году при увеличении периодичности аткарской районной газеты, которая тогда называлась «Коммунист», был переведен на работу в редакцию. Занимал ведущие должности: заведующего отделом, ответственного секретаря, заместителя редактора. При острейшем дефиците свободного времени учился на заочном отделении филологического факультета Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского и закончил его весьма успешно. В дипломе – сплошные пятерки и четверки.

Опаленные войной люди, как правило, замкнутые и неразговорчивые. Но Модест Иванович был душой любого коллектива: среди рыбаков, охотников, книголюбов, художников. И он всегда дарил людям добро и радость. Благодаря его советам освоили фотодело преподаватель музыки С. Т. Лушникова, рабочий завода «Ударник» И. В. Столяров, машинист локомотивного депо В. С. Нестеров, рабочий учхоза «Красная звезда» В. Тимошенко и другие. Лебединский открыл путь в журналистику Александру Чекиневу, Петру Трущелеву, Геннадию Полкову, генеральному директору канала «Культура» Александру Пономареву.

Большой любитель природы и краевед Модест Иванович Лебединский запечатлел на фото заповедные места: Щербиновский водопад, «Громок», урочище «Красненькое», Засеку, Дубраву и другие близкие сердцу уголки малой родины. Знаток всех родников, больших и малых рек, ягодных и грибных полян, с виду мягкий и уступчивый, Модест Иванович постоянно бился за их сохранность. Он лично отстоял Сосновый бор за Домом-интернатом для престарелых. Там намечалась вырубка старых сосен, и он готов был буквально лечь под топор.

Его жизненное правило: постоянно находиться в творческом поиске. Это он открыл землякам ранее неизвестного героя – А. С. Данилова, сбившего в первый день войны два фашистских стервятника над белорусским городом Гродно. И когда его истребитель подбили, он таранил фашистский самолет.

Модест Иванович помог писателю К. М. Симонову найти «маленькую докторшу» Валентину Владимировну Тимофееву. Журналисты не зря называли его газетным патриархом, а за душевные заметки о природе – Аткарским Песковым. Он был корреспондентом журнала «Огонек», ТАСС, областного радио и ТВ. Его очерки об А. С. Данилове и танкисте Герое Советского Союза В. В. Платицыне напечатаны в сборнике Приволжского издательства «Ради жизни на земле», а фотографии – в журналах «Огонек» и «Лесное хозяйство».

Модест Иванович с женой учительницей младших классов Антониной Матвеевной вырастили и воспитали двоих детей. При скромных зарплатах заведующего отделом писем и учителя младшеклашек дали им высшее образование.

Сын Юрий стал инженером-энергетиком, работал главным инженером Карагандинской ГЭУ в Казахстане. С распадом Союза вернулся на малую родину в Аткарск. С родителями приехали сын и дочь. Дочь супругов Лебединских Лена закончила филфак СГУ, вышла замуж за одноклассника и работает учителем русского языка и литературы в Жуковке под Москвой. В семье бережно относятся к памяти о замечательном отце и деде.

Полвека отдал Модест Иванович Лебединский аткарской газете «Ленинское знамя» и оставил о себе добрую память. Он лауреат премии Союза журналистов и очень жаль, что не являлся Почетным гражданином Аткарска.

Анатолий ПЕРЕПЕЛКИН,

друг и соратник

М. И. Лебединского.



Об авторе

Перепелкин Анатолий Максимович, журналист. Родился 1 октября 1933 года в селе Гривки Екатериновского района Саратовской области. Окончил Саратовское ремесленное училище №3 и агрономический факультет сельскохозяйственного института.

В 1957 году по решению райкома комсомола был направлен в редакцию газеты «Вперед» Салтыковского района на должность ответственного секретаря, затем работал в газете «Колхозная стройка» Екатериновского района. С июня 1962 года – в районной газете «Ленинское знамя» (сегодня – «Аткарская газета»): в течение двадцати лет – заместитель редактора, в 1991-1992гг. - редактор. На протяжении пятнадцати лет редактировал экологическую страницу «Наш край родной», вел информационную рубрику «По городу и району». Его статьи публиковались в областных газетах «Коммунист», «Заря молодежи», в журналах «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Вестник журналистики», в саратовском экологическом вестнике «Набат».

Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «Ветеран труда», грамотами Верховного Совета СССР, ВЦСПС, Союза журналистов ССС, стипендией Губернатора Саратовской области, Благодарственным письмом администрации Аткарского муниципального района. Был победителем конкурса СЖР «Экология России».

Член Союза журналистов России. Еще в школе Модест Иванович Лебединский получил военную подготовку. Он успешно сдал все нормы на значки ГТО (Готов к труду и обороне), закончил планерную школу. После окончания средней школы ушел добровольцем на фронт.Ему предлагали на выбор военное училище, но он решил воевать рядовым, как Василий Теркин из одноименной поэмы Александра Твардовского.После короткого обучения в запасном полку, а оно для Модеста Ивановича было легким, его направили под Сталинград. Он выдержал огромный смерч беспрерывных обстрелов и бомбежек. Вокруг гибли товарищи, но рядовой Лебединский оставался цел и невредим.Его первая награда – «За оборону Сталинграда». В списке стойких защитников города-героя боевой наш земляк Модест Иванович Лебединский. Затем фронтовые пути-дороги привели его на огненную Курскую дугу, где снова пережил ужасы решающего сражения. Освобождал Правобережную Украину. Участвовал во взятии Кенигсберга, где был ранен. Освобождал Венгрию и Чехословакию. За мужество и героизм награжден орденами «Красной звезды», «Отечественной войны», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За взятие Кенигсберга», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и многими юбилейными медалями. Самые дорогие награды, по его утверждению, «Медаль за оборону Сталинграда» и орден «Красной звезды».О войне Модест Иванович не любил рассказывать, но как-то на рыбалке вспомнил об одном трагическом случае. Его напарника-радиста в ветвях дерева сразила пуля вражеского снайпера. Необходимо было скорректировать огонь батареи. Задачу взял на себя радист Лебединский. Прячась за стволом, по шаткой лестнице из обрубков дерева, он забрался почти на вершину, чтобы лучше видеть неприятельские огневые точки. Замаскировавшись в ветках, он первым делом засек, откуда вел огонь вражеский снайпер и передал координаты его расположения, выявил и места нахождения немецких орудий, которые вскоре уничтожили наши артиллеристы. За образцовое выполнение боевого задания Лебединского наградили орденом «Красной звезды», которым он очень дорожил. Это один из эпизодов Курской битвы, а потом освобождал Венгрию и Чехословакию.После демобилизации вернулся в Аткарск, где стал работать в редакции местного радиовещания. В 1957 году при увеличении периодичности аткарской районной газеты, которая тогда называлась «Коммунист», был переведен на работу в редакцию. Занимал ведущие должности: заведующего отделом, ответственного секретаря, заместителя редактора. При острейшем дефиците свободного времени учился на заочном отделении филологического факультета Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского и закончил его весьма успешно. В дипломе – сплошные пятерки и четверки.Опаленные войной люди, как правило, замкнутые и неразговорчивые. Но Модест Иванович был душой любого коллектива: среди рыбаков, охотников, книголюбов, художников. И он всегда дарил людям добро и радость. Благодаря его советам освоили фотодело преподаватель музыки С. Т. Лушникова, рабочий завода «Ударник» И. В. Столяров, машинист локомотивного депо В. С. Нестеров, рабочий учхоза «Красная звезда» В. Тимошенко и другие. Лебединский открыл путь в журналистику Александру Чекиневу, Петру Трущелеву, Геннадию Полкову, генеральному директору канала «Культура» Александру Пономареву.Большой любитель природы и краевед Модест Иванович Лебединский запечатлел на фото заповедные места: Щербиновский водопад, «Громок», урочище «Красненькое», Засеку, Дубраву и другие близкие сердцу уголки малой родины. Знаток всех родников, больших и малых рек, ягодных и грибных полян, с виду мягкий и уступчивый, Модест Иванович постоянно бился за их сохранность. Он лично отстоял Сосновый бор за Домом-интернатом для престарелых. Там намечалась вырубка старых сосен, и он готов был буквально лечь под топор.Его жизненное правило: постоянно находиться в творческом поиске. Это он открыл землякам ранее неизвестного героя – А. С. Данилова, сбившего в первый день войны два фашистских стервятника над белорусским городом Гродно. И когда его истребитель подбили, он таранил фашистский самолет.Модест Иванович помог писателю К. М. Симонову найти «маленькую докторшу» Валентину Владимировну Тимофееву. Журналисты не зря называли его газетным патриархом, а за душевные заметки о природе – Аткарским Песковым. Он был корреспондентом журнала «Огонек», ТАСС, областного радио и ТВ. Его очерки об А. С. Данилове и танкисте Герое Советского Союза В. В. Платицыне напечатаны в сборнике Приволжского издательства «Ради жизни на земле», а фотографии – в журналах «Огонек» и «Лесное хозяйство».Модест Иванович с женой учительницей младших классов Антониной Матвеевной вырастили и воспитали двоих детей. При скромных зарплатах заведующего отделом писем и учителя младшеклашек дали им высшее образование.Сын Юрий стал инженером-энергетиком, работал главным инженером Карагандинской ГЭУ в Казахстане. С распадом Союза вернулся на малую родину в Аткарск. С родителями приехали сын и дочь. Дочь супругов Лебединских Лена закончила филфак СГУ, вышла замуж за одноклассника и работает учителем русского языка и литературы в Жуковке под Москвой. В семье бережно относятся к памяти о замечательном отце и деде.Полвека отдал Модест Иванович Лебединский аткарской газете «Ленинское знамя» и оставил о себе добрую память. Он лауреат премии Союза журналистов и очень жаль, что не являлся Почетным гражданином Аткарска.Анатолий ПЕРЕПЕЛКИН,друг и соратникОб автореПерепелкин Анатолий Максимович, журналист. Родился 1 октября 1933 года в селе Гривки Екатериновского района Саратовской области. Окончил Саратовское ремесленное училище №3 и агрономический факультет сельскохозяйственного института.В 1957 году по решению райкома комсомола был направлен в редакцию газеты «Вперед» Салтыковского района на должность ответственного секретаря, затем работал в газете «Колхозная стройка» Екатериновского района. С июня 1962 года – в районной газете «Ленинское знамя» (сегодня – «Аткарская газета»): в течение двадцати лет – заместитель редактора, в 1991-1992гг. - редактор. На протяжении пятнадцати лет редактировал экологическую страницу «Наш край родной», вел информационную рубрику «По городу и району». Его статьи публиковались в областных газетах «Коммунист», «Заря молодежи», в журналах «Рабоче-крестьянский корреспондент», «Вестник журналистики», в саратовском экологическом вестнике «Набат».Награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», «Ветеран труда», грамотами Верховного Совета СССР, ВЦСПС, Союза журналистов ССС, стипендией Губернатора Саратовской области, Благодарственным письмом администрации Аткарского муниципального района. Был победителем конкурса СЖР «Экология России».Член Союза журналистов России.