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14-апреля-2020 — прочитано 89 разСписок участников конкурса на предоставление грантов В соо тветствии с Положением о конкурсе, завершён прием заявок на конкурс социальных проектов 10 апреля. Публикуем список саратовских СМИ, принявших в нем Подробнее...
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Этюды о Земляках
Новости, Главные новости, Обратите внимание — 16-апреля-2020 — прочитано 32 раз
Этюды о Земляках
К шестидесятилетнему юбилею передачи «Не за тридевять земель»: Книга «Этюды о земляках» в издательстве «Не за тридевять земель» выпускается двухтомником по предварительной подписке. Книга была задумана автором в конце 90х годов как часть путеводителя по Саратовской области. Издается впервые. Оплативший 1000 рублей сразу получает первый том, уже подготовленный к изданию и к юбилею передачи 2 октября 2020 года - второй том и право участвовать в фестивале «Не за тридевять земель – нам 60 лет» в качестве почетного гостя или участника. Программа фестиваля будет опубликована летом 2020 года, а для подписчиков она будет специально доведена удобным для них способом в печатном или электронном виде. Осуществить перевод за двухтомник можно по номеру сотового телефона +79276217268 или на карту Сбербанка 2202 2014 7091 5642. Счет временный, об его изменении будет сообщено дополнительно.
Для представителей бизнес-сообщества, меценатов и неравнодушных людей есть возможность осуществить материальную помощь в проведении фестиваля «Не за тридевять земель». А так же переиздания краеведческих книг Д.С. Худякова, как никогда ранее не издававшимся, так и уже видевшим свет в прошлом веке, и веке нынешнем. О размещении рекламы и данных спонсоров в изданиях и на баннерах на площадке фестиваля обращаться по вышеуказанному телефону. Главный редактор информационно краеведческого центра Федосеев Владимир Викторович.
В.В. Федосеев,
главный редактор,
Информационно-краеведческий центр "Не за тридевять земель"