Этюды о Земляках Новости, Главные новости, Обратите внимание — 16-апреля-2020 — прочитано 32 раз Этюды о Земляках



К шестидесятилетнему юбилею передачи «Не за тридевять земель»: Книга «Этюды о земляках» в издательстве «Не за тридевять земель» выпускается двухтомником по предварительной подписке. Книга была задумана автором в конце 90х годов как часть путеводителя по Саратовской области. Издается впервые. Оплативший 1000 рублей сразу получает первый том, уже подготовленный к изданию и к юбилею передачи 2 октября 2020 года - второй том и право участвовать в фестивале «Не за тридевять земель – нам 60 лет» в качестве почетного гостя или участника. Программа фестиваля будет опубликована летом 2020 года, а для подписчиков она будет специально доведена удобным для них способом в печатном или электронном виде. Осуществить перевод за двухтомник можно по номеру сотового телефона +79276217268 или на карту Сбербанка 2202 2014 7091 5642. Счет временный, об его изменении будет сообщено дополнительно.



Для представителей бизнес-сообщества, меценатов и неравнодушных людей есть возможность осуществить материальную помощь в проведении фестиваля «Не за тридевять земель». А так же переиздания краеведческих книг Д.С. Худякова, как никогда ранее не издававшимся, так и уже видевшим свет в прошлом веке, и веке нынешнем. О размещении рекламы и данных спонсоров в изданиях и на баннерах на площадке фестиваля обращаться по вышеуказанному телефону. Главный редактор информационно краеведческого центра Федосеев Владимир Викторович.













В.В. Федосеев,

главный редактор,

Информационно-краеведческий центр "Не за тридевять земель" К шестидесятилетнему юбилею передачи «Не за тридевять земель»: Книга «Этюды о земляках» в издательстве «Не за тридевять земель» выпускается двухтомником по предварительной подписке. Книга была задумана автором в конце 90х годов как часть путеводителя по Саратовской области. Издается впервые. Оплативший 1000 рублей сразу получает первый том, уже подготовленный к изданию и к юбилею передачи 2 октября 2020 года - второй том и право участвовать в фестивале «Не за тридевять земель – нам 60 лет» в качестве почетного гостя или участника. Программа фестиваля будет опубликована летом 2020 года, а для подписчиков она будет специально доведена удобным для них способом в печатном или электронном виде. Осуществить перевод за двухтомник можно по номеру сотового телефона +79276217268 или на карту Сбербанка 2202 2014 7091 5642. Счет временный, об его изменении будет сообщено дополнительно.Для представителей бизнес-сообщества, меценатов и неравнодушных людей есть возможность осуществить материальную помощь в проведении фестиваля «Не за тридевять земель». А так же переиздания краеведческих книг Д.С. Худякова, как никогда ранее не издававшимся, так и уже видевшим свет в прошлом веке, и веке нынешнем. О размещении рекламы и данных спонсоров в изданиях и на баннерах на площадке фестиваля обращаться по вышеуказанному телефону. Главный редактор информационно краеведческого центра Федосеев Владимир Викторович.