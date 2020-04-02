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Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: Список участников конкурса на предоставление грантов 14-апреля-2020 — прочитано 82 раз Список участников конкурса на предоставление грантов В соо тветствии с Положением о конкурсе, завершён прием заявок на конкурс социальных проектов 10 апреля. Публикуем список саратовских СМИ, принявших в нем Список участников конкурса на предоставление грантов В соо тветствии с Положением о конкурсе, завершён прием заявок на конкурс социальных проектов 10 апреля. Публикуем список саратовских СМИ, принявших в нем Подробнее... Все конкурсы! ТАНК НА ПЬЕДЕСТАЛЕ Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 15-апреля-2020 — прочитано 32 раз ТАНК НА ПЬЕДЕСТАЛЕ



19 ноября 1998 года. Торжественное открытие мемориала «Мать-Родина», посвященного танкистам -выпускникам трех саратовских танковых училищ города Саратова, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны. Памятник установлен в Пугачевском поселке города Саратова. Авторы статьи присутствовали на этом митинге, посвященном открытию памятнику танкистам-выпускникам трех саратовских училищ. Фото неизвестного автора.

Саратовские танковые училища отправили на фронт тысячи офицеров

В Саратове в годы Великой Отечественной войны 30 военных школ, училищ и курсов готовили и отправляли на фронт офицеров и специалистов. Наибольший вклад внесли первое и второе танковые училища. За годы войны они произвели 50 выпусков, подготовив около 12 тысяч командиров и техников. Среди выпускников – 144 Героя Советского Союза.

В БОЙ ВСТУПИЛИ КУРСАНТАМИ

В самом начале войны в действующую армию ушли многие командиры, преподаватели, политработники, курсанты. Командование 2-го Саратовского танкового училища (далее - 2СТУ) отправило на фронт несколько подразделений. Через два дня после начала войны была сформирована курсантская рота первого батальона в составе 160 человек и в тот же день убыла на пароходе в Сталинград для получения танков Т-34, а затем отправлена на фронт под Могилев. И сразу вступила в бой с отборными частями фашистской армии. За успешное выполнение боевых заданий командования экипаж машины боевой был награжден: В. Баранюк – орденом Красного Знамени, П. Захарченко и К. Демидов – орденами Красной Звезды.

27 июня 1941 года на фронт ушел отдельный танковый батальон (командир И. С. Тарасов). Еще один танковый батальон, который возглавил заместитель начальника училища подполковник К. Д. Шукшин, убыл в действующую армию. Вторая сводная курсантская рота отправилась воевать с немецкими полчищами 1 июля.

Командование 1СТУ осенью 1941 года отправило танковый батальон, состоящий из личного состава и учебно-боевых машин училища, защищать Москву. Храбро сражалась на фронтах Великой Отечественной войны танковая бригада под началом заместителя начальника училища и командира батальона курсантов полковников В. Ф. Минаева и Н. Б. Белочкина.

21 ноября 1941 года всем курсантам, убывшим из училища на фронт, были присвоены воинские звания «лейтенант».

За первые шесть месяцев 1941 года было подготовлено и отправлено на фронт три тысячи политбойцов, шла усиленная подготовка механиков-водителей танков, командиров орудий и заряжающих. В это время уменьшается срок обучения курсантов, увеличивается их набор. В 1942-1943 годах осваивается подготовка командиров и техников средних и тяжелых танков.

За качественную и своевременную подготовку специалистов для фронта 1 сентября 1943 года 2СТУ было присвоено имя генерал-лейтенанта танковых войск П. В. Волоха, погибшего 25 августа 1943 года, а в ноябре 1943 года 1СТУ было вручено Боевое Знамя. Училище стало именоваться «Первое Саратовское Краснознаменное ордена Красной звезды танковое училище имени Героя Советского Союза генерал-майора А. И. Лизюкова.»

НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Выпускники и преподаватели танковых училищ воевали под Москвой, Сталинградом, в битвах под Курском и Орлом. В боях за Донбасс прославились танкисты генерала А. Г. Кравченко, в битве за Днепр отличились танкисты первого и второго танковых училищ. 27-ми танкистам присвоили звание Героя Советского Союза. Выпускники училищ сражались на Правобережной Украине, участвовали в освобождении Одессы, Крыма, Белоруссии и Прибалтики, в штурме Берлина. Сотни воспитанников училищ громили японцев на Дальнем Востоке в составе армий генерал-полковников А. Г. Кравченко и Н. И. Крылова.

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Среди выпускников училищ три человека - дважды Герои Советского Союза. Это маршал Советского Союза Н. И. Крылов (наш земляк, прошел путь от курсанта до заместителя министра обороны, Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения). Это генерал-полковники Д. А. Драгунский и А. Г. Кравченко. На сегодняшний день известно о 144 Героях Советского Союза. Есть среди выпускников и полный кавалер Ордена Славы - М. Ш. Газизов. Три человека получили звание Героя Социалистического Труда. Это Н. Ф. Димитров, Ю. В. Мирошниченко, генерал-майор В. К.Пономарев. Есть и Герой Украины – генерал–лейтенант М. Д. Борисюк. Генералы армии Е.Ф. Ивановский, С. С. Маряхин стали заместителями министра обороны СССР.

Герой Советского Союза А. С. Бурдейный прошел путь от курсанта до генерал-полковника и крупного военачальника. С. Балоножко, генерал-полковник, с первых и до последних дней войны в действующей армии. После войны, окончив Военную академию имени М. В. Фрунзе и военную академию генерального штаба, служил на ответственных должностях. О. А. Лосик, Герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск был командующим Дальневосточным военным округом, начальником военной академии бронетанковых войск.

Среди Героев Советского Союза – выпускников училищ были и уроженцы Саратовской области. Маршал Советского Союза Н. И. Крылов, гвардии полковник А. С. Данилов, майор Г. А. Заварин, младший командир И. М. Кудашев, капитан Е. А. Луппов, генерал-майор П. А. Мельников, подполковник В. В. Платицин, майор В. И. Пономаренко, гвардии подполковник Ю. С. Соколов, гвардии подполковник В. Ф. Суханов.

НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА

В списки воинских частей навечно зачислены Герои Советского Союза, выпускники училищ гвардии майоры Н.Г. Безруков, А.Н. Малахов, техник-лейтенант Н. Зиновьев, младшие лейтенанты И. П. Малоземов и О. П. Матвеев. Почетными солдатами воинских частей стали Герои Советского Союза генерал-полковник А.С. Бурдейный и маршал бронетанковых войск О. А. Лосик.



Памятник курсантам-танкистам в наши дни сделано в наши дни. Фото Э.В. Казымов.

Танки Т-34 установлены на пьедесталах в местах, где воевали выпускники училищ – Герои Советского Союза. В селе Поповичи Житомирской области установлен танк майора П. Ф. Захарченко, в деревне Погост Солигорского района Минской области – танк техника-лейтенанта Н. А. Зиновьева, в городе Штарград (Польша) – танк младшего лейтенанта П. Ф. Конева.

В июле 1982 года К.К. Демидов был приглашен на Украину (Волынская область, село Подберезье) на открытие памятника погибшим танкистам 150-й Отдельной Киевско-Коростеньской Краснознаменной Орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого танковой бригады. Здесь прошла и встреча ветеранов бригады с Боевым Знаменем. Так через сорок лет Константин Константинович встретился со Знаменем, у которого давал клятву танкиста. К. К. Демидов, выступая на митинге, посвященном открытию памятника танку Т-34 в Саратове, поделился воспоминаниями о погибших товарищах-однокурсниках – Героях Советского Союза гвардии Н. Г. Безрукове, П. Ф. Захарченко, о 120 курсантах роты, что не вернулись домой.

Все выпускники училищ достойно прошли фронтовыми дорогами, проявив при этом мужество и стойкость, героизм и высокий профессионализм. На территории училища разбит мемориал в память о воспитанниках, погибших в боях за честь, свободу и независимость нашей Родины, прошедших путь от озера Хасан на Дальнем Востоке до Трептов-парка в Берлине. В Саратове улица Городская переименована в улицу Танкистов.

Все эти символы свидетельствуют о подвигах танкистов саратовских военных училищ и их вкладе в великую Победу,75-летие которой мы отмечаем в этом году.

Танк Т-34-85, размещенный на постаменте памятника танкистам в Саратове, носит почетное название «Мать-Родина». У него непростая судьба. Вот, что написано на мемориальных досках на памятнике.

В марте 1945 года на сбережения Марии Иосифовны Орловой был построен

танк Т-34-85 и передан в 6-й гвардейский мехкорпус, которым командовал ее сын гвардии полковник Василий Федорович Орлов - Герой Советского Союза (звание присвоено посмертно) всего за несколько дней до его гибели.

Танк принял экипаж гвардии младшего лейтенанта Петра Михайловича Кашникова. В честь Марии Иосифовны Орловой танкисты назвали свою боевую машину «Мать-Родина». В ходе боев танкисты уничтожили на ней 10 вражеских танков,17 единиц другой техники и более двух рот пехоты.

29 апреля 1945 года во время штурма Потсдама танк сгорел вместе с героическим экипажем.

Почетное наименование «Мать-Родина» унаследовал этот танк Т-34-85, который долгое время берегли как дорогую реликвию. К 9 мая 1965 года его торжественно установили на постамент на территории 81 гвардейского мото-стрелкового полка Группы советских войск в Германии в городе Эберсвальде. В 1993 году полк был выведен из Германии в Самару.

С 14 декабря 1994 года по 9 апреля 1995 года полк участвовал в контртеррористической операции в Чеченской Республике. При исполнении своего воинского долга погибли более 150 воинов полка.

В 1997 году в связи с реорганизацией полка было принято решение о передаче танка в город Саратов.

19 ноября 1998 года состоялось торжественное открытие этого мемориала, посвященного танкистам-выпускникам трех танковых училищ города, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

Танк «Мать-Родина» - символ патриотизма и любви, мужества и героизма воинов 17–й гвардейской мехбригады и саратовских воинов-танкистов в годы Великой Отечественной войны, верности воинскому долгу и Присяге, данной Родине, воинами 81 гв. МСП с 1945 года по настоящее время.



Мемориальные доски на памятнике курсантам.

Юрий Усынин,

Эдуард Казымов.



Об авторах.

Усынин Юрий Константинович. Родился 20 ноября 1944 г. в Архангельской области. Кандидат военных наук, доктор социологических наук, профессор. Лауреат премии имени А. В. Суворова, лауреат форума «Общественное признание». Начальник Саратовского высшего военного командно-инженерного Краснознаменного ордена Красной Звезды училища ракетных войск имени Героя Советского Союза А. И. Лизюкова в 1989-2000 годах. Воинский стаж - 37 лет в Вооруженных Силах СССР. Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени. Общественный деятель. Летописец СВВКИ Краснознаменного ордена Красной Звезды училища ракетных войск имени Героя Советского Союза А.И.Лизюкова. Генерал-майор в отставке.



Эдуард Васильевич Казымов. Родился 19 апреля 19 43 года в городе Перми. Окончил исторический факультет Казахского государственного университета, Военно-политическую академию имени В.И. Ленина. Армии отдал четверть века. Служил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). В 2000-2004 годах был главным редактором газет «Детская планета», «Честь имею-Саратов», «Преодоление-Саратов». Награжден десятью медалями, в том числе: «За воинскую доблесть», «За трудовую доблесть», «За безупречную службу в ВС СССР» 3-х степеней. Подполковник в отставке. Член Союза журналистов России. Саратовские танковые училища отправили на фронт тысячи офицеровВ Саратове в годы Великой Отечественной войны 30 военных школ, училищ и курсов готовили и отправляли на фронт офицеров и специалистов. Наибольший вклад внесли первое и второе танковые училища. За годы войны они произвели 50 выпусков, подготовив около 12 тысяч командиров и техников. Среди выпускников – 144 Героя Советского Союза.В самом начале войны в действующую армию ушли многие командиры, преподаватели, политработники, курсанты. Командование 2-го Саратовского танкового училища (далее - 2СТУ) отправило на фронт несколько подразделений. Через два дня после начала войны была сформирована курсантская рота первого батальона в составе 160 человек и в тот же день убыла на пароходе в Сталинград для получения танков Т-34, а затем отправлена на фронт под Могилев. И сразу вступила в бой с отборными частями фашистской армии. За успешное выполнение боевых заданий командования экипаж машины боевой был награжден: В. Баранюк – орденом Красного Знамени, П. Захарченко и К. Демидов – орденами Красной Звезды.27 июня 1941 года на фронт ушел отдельный танковый батальон (командир И. С. Тарасов). Еще один танковый батальон, который возглавил заместитель начальника училища подполковник К. Д. Шукшин, убыл в действующую армию. Вторая сводная курсантская рота отправилась воевать с немецкими полчищами 1 июля.Командование 1СТУ осенью 1941 года отправило танковый батальон, состоящий из личного состава и учебно-боевых машин училища, защищать Москву. Храбро сражалась на фронтах Великой Отечественной войны танковая бригада под началом заместителя начальника училища и командира батальона курсантов полковников В. Ф. Минаева и Н. Б. Белочкина.21 ноября 1941 года всем курсантам, убывшим из училища на фронт, были присвоены воинские звания «лейтенант».За первые шесть месяцев 1941 года было подготовлено и отправлено на фронт три тысячи политбойцов, шла усиленная подготовка механиков-водителей танков, командиров орудий и заряжающих. В это время уменьшается срок обучения курсантов, увеличивается их набор. В 1942-1943 годах осваивается подготовка командиров и техников средних и тяжелых танков.За качественную и своевременную подготовку специалистов для фронта 1 сентября 1943 года 2СТУ было присвоено имя генерал-лейтенанта танковых войск П. В. Волоха, погибшего 25 августа 1943 года, а в ноябре 1943 года 1СТУ было вручено Боевое Знамя. Училище стало именоваться «Первое Саратовское Краснознаменное ордена Красной звезды танковое училище имени Героя Советского Союза генерал-майора А. И. Лизюкова.»Выпускники и преподаватели танковых училищ воевали под Москвой, Сталинградом, в битвах под Курском и Орлом. В боях за Донбасс прославились танкисты генерала А. Г. Кравченко, в битве за Днепр отличились танкисты первого и второго танковых училищ. 27-ми танкистам присвоили звание Героя Советского Союза. Выпускники училищ сражались на Правобережной Украине, участвовали в освобождении Одессы, Крыма, Белоруссии и Прибалтики, в штурме Берлина. Сотни воспитанников училищ громили японцев на Дальнем Востоке в составе армий генерал-полковников А. Г. Кравченко и Н. И. Крылова.Среди выпускников училищ три человека - дважды Герои Советского Союза. Это маршал Советского Союза Н. И. Крылов (наш земляк, прошел путь от курсанта до заместителя министра обороны, Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения). Это генерал-полковники Д. А. Драгунский и А. Г. Кравченко. На сегодняшний день известно о 144 Героях Советского Союза. Есть среди выпускников и полный кавалер Ордена Славы - М. Ш. Газизов. Три человека получили звание Героя Социалистического Труда. Это Н. Ф. Димитров, Ю. В. Мирошниченко, генерал-майор В. К.Пономарев. Есть и Герой Украины – генерал–лейтенант М. Д. Борисюк. Генералы армии Е.Ф. Ивановский, С. С. Маряхин стали заместителями министра обороны СССР.Герой Советского Союза А. С. Бурдейный прошел путь от курсанта до генерал-полковника и крупного военачальника. С. Балоножко, генерал-полковник, с первых и до последних дней войны в действующей армии. После войны, окончив Военную академию имени М. В. Фрунзе и военную академию генерального штаба, служил на ответственных должностях. О. А. Лосик, Герой Советского Союза, маршал бронетанковых войск был командующим Дальневосточным военным округом, начальником военной академии бронетанковых войск.Среди Героев Советского Союза – выпускников училищ были и уроженцы Саратовской области. Маршал Советского Союза Н. И. Крылов, гвардии полковник А. С. Данилов, майор Г. А. Заварин, младший командир И. М. Кудашев, капитан Е. А. Луппов, генерал-майор П. А. Мельников, подполковник В. В. Платицин, майор В. И. Пономаренко, гвардии подполковник Ю. С. Соколов, гвардии подполковник В. Ф. Суханов.В списки воинских частей навечно зачислены Герои Советского Союза, выпускники училищ гвардии майоры Н.Г. Безруков, А.Н. Малахов, техник-лейтенант Н. Зиновьев, младшие лейтенанты И. П. Малоземов и О. П. Матвеев. Почетными солдатами воинских частей стали Герои Советского Союза генерал-полковник А.С. Бурдейный и маршал бронетанковых войск О. А. Лосик.Танки Т-34 установлены на пьедесталах в местах, где воевали выпускники училищ – Герои Советского Союза. В селе Поповичи Житомирской области установлен танк майора П. Ф. Захарченко, в деревне Погост Солигорского района Минской области – танк техника-лейтенанта Н. А. Зиновьева, в городе Штарград (Польша) – танк младшего лейтенанта П. Ф. Конева.В июле 1982 года К.К. Демидов был приглашен на Украину (Волынская область, село Подберезье) на открытие памятника погибшим танкистам 150-й Отдельной Киевско-Коростеньской Краснознаменной Орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого танковой бригады. Здесь прошла и встреча ветеранов бригады с Боевым Знаменем. Так через сорок лет Константин Константинович встретился со Знаменем, у которого давал клятву танкиста. К. К. Демидов, выступая на митинге, посвященном открытию памятника танку Т-34 в Саратове, поделился воспоминаниями о погибших товарищах-однокурсниках – Героях Советского Союза гвардии Н. Г. Безрукове, П. Ф. Захарченко, о 120 курсантах роты, что не вернулись домой.Все выпускники училищ достойно прошли фронтовыми дорогами, проявив при этом мужество и стойкость, героизм и высокий профессионализм. На территории училища разбит мемориал в память о воспитанниках, погибших в боях за честь, свободу и независимость нашей Родины, прошедших путь от озера Хасан на Дальнем Востоке до Трептов-парка в Берлине. В Саратове улица Городская переименована в улицу Танкистов.Все эти символы свидетельствуют о подвигах танкистов саратовских военных училищ и их вкладе в великую Победу,75-летие которой мы отмечаем в этом году.Танк Т-34-85, размещенный на постаменте памятника танкистам в Саратове, носит почетное название «Мать-Родина». У него непростая судьба. Вот, что написано на мемориальных досках на памятнике.Усынин Юрий Константинович. Родился 20 ноября 1944 г. в Архангельской области. Кандидат военных наук, доктор социологических наук, профессор. Лауреат премии имени А. В. Суворова, лауреат форума «Общественное признание». Начальник Саратовского высшего военного командно-инженерного Краснознаменного ордена Красной Звезды училища ракетных войск имени Героя Советского Союза А. И. Лизюкова в 1989-2000 годах. Воинский стаж - 37 лет в Вооруженных Силах СССР. Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени. Общественный деятель. Летописец СВВКИ Краснознаменного ордена Красной Звезды училища ракетных войск имени Героя Советского Союза А.И.Лизюкова. Генерал-майор в отставке.Эдуард Васильевич Казымов. Родился 19 апреля 19 43 года в городе Перми. Окончил исторический факультет Казахского государственного университета, Военно-политическую академию имени В.И. Ленина. Армии отдал четверть века. Служил в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН). В 2000-2004 годах был главным редактором газет «Детская планета», «Честь имею-Саратов», «Преодоление-Саратов». Награжден десятью медалями, в том числе: «За воинскую доблесть», «За трудовую доблесть», «За безупречную службу в ВС СССР» 3-х степеней. Подполковник в отставке. Член Союза журналистов России.