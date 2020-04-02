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Пчеловоды: П.Е. и А.М. Пруцковы.

В апреле 2003 года, накануне 58-ой годовщины празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, корректор хвалынской газеты «Звезда», где я работала зав. отделом писем, Ольга Николаевна Гратевич поделилась своей семейной историей, в которой её родной дядя, девятнадцатилетний лейтенант Борис Павлович Пруцков, начальник химической службы 555- ого отдельного гвардейского миномётного дивизиона, погибает как герой под Сталинградом, а его отец, Павел Емельянович Пруцков, покупает на все свои сбережения самолёт для Красной Армии.

Великая Отечественная война 1941 года осталась далеко в прошлом веке, но примеры мужества, патри¬отизма, благородства нашего старшего поколения остаются самыми высоконравственными. Такое не каждому по плечу, хотя иногда и хочется примерить на себя: а я смог бы так? Вот, например, кто бы из нас сегодня мог отдать все свои сбережения на самолёт для защиты Родины? Лично я верю, что такие найдутся. Просто сейчас нет необходимости, а вот в 1941 году - была. Страна, защищавшая свою территорию, теряла людей, танки, самолёты. Нужно было обновлять армию, ее вооружение. Вот тогда правительство обратилось с призывом к народу помочь своей армии. И люди откликнулись.

П.Е. Пруцков и его жена А.М. Пруцкова были первыми, кто в Хвалынске расстался со своими трудовыми сбережениями. Супруги Пруцковы были пчеловодами. От зари до зари работая в колхозе, жили на квартире в чужом селе, чтобы быть поближе к пасеке и собрать как можно больше мёда. В любую погоду, пока мужчины семьи воевали, Анна Максимовна Пруцкова с дочкой Галей бежали на берег Терешки ухаживать за капризными пчёлами. Их труд был не напрасен: в тот год собрали с трёх качек 233 пуда отличного мёда, 60 килограммов получила на трудодни и 13 килограммов - премию. По тогдашним меркам это было целое состояние. П.Е. Пруцков, вернувшись в 1944 году с войны инвалидом, вскоре получает похоронку на сына. Тяжёлое горе в тоске по любимо-му погибшему сыну камнем давило сердца осиротевших родителей, не давало спать по ночам. И, измучившись от переживаний, пчеловоды Пруцковы принимают непростое решение, выстраданное бессонными но¬чами: купить самолёт. Чтобы лётчики били вра¬га до Победы! Чтобы по¬мочь другим детям остать¬ся в живых.



Лейтенант Борис Павлович Пруцков, в память о котором был куплен самолет.

Павел Емельянович пишет письмо:

“Москва. Кремль. Товарищу Сталину. Дорогой Иосиф Виссарионович! На фронте борьбы с немецкими захватчика¬ми я пролил свою кровь за Родину и вернулся в родной колхоз инвалидом. Следуя вашему призыву, работал в колхозе, не покладая рук, отдавая все свои силы на помощь фронту. В честь 27 годовщины Великого Октября, полного очищения Родины от гитлеровской нечисти и успешного наступления Красной Армии на германской территории, желая быстрее добить врага в его берлоге, я внёс в Банк все свои сбережения: 100 тысяч рублей на приобретение боевого самолёта для нашей славной авиации. Прошу вас разрешить при¬обрести мне самолёт на одном из авиационных заводов и вручить одному из героев летчиков-саратовцев. Желаю вам здоровья и долгих лет жизни на благо нашей счастливой ро¬дины.

Колхозник сельхозартели “По сталинскому пути” Хвалынского района Саратовской области Павел Емельянович Пруцков. 31 октября 1944 года”.

И Сталин прислал Павлу Емельяновичу телеграмму: «Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Павел Емельянович, за вашу заботу о воздушных силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено».

Пруцковы продают своё личное хозяйство: овец, пчёл, к премии жены Павел Емельянович добавляет свои заработанные четыре центнера мёда. Так и собрали 100 тысяч рублей.

Вскоре Павла Емельяновича вызвали в Саратов. Он взял с собой дочь Галину, которой по такому случаю купили пальтишко, шапку, новые галоши. И вот они на военном аэродроме, где самолёт- истребитель должен был испытывать лётчик-испытатель Ерёмин. Сопровождающие сделали несколько фотографии на память и предложили Галине испытать состояние полёта. Павел Емельянович говорил: «Садись в самолёт, дочка, попробуй»,- но она испугалась и отказалась, о чём потом долго жалела.



П.Е. Пруцков, его дочь, Г.П. Пруцкова и лётчик-испытатель Ерёмин.

Именной самолёт, как наградное оружие, был вручен боевому лётчику Григорию Демьяновичу Онискевичу за восемь месяцев до окончания войны. На его фюзеляже белыми буквами было написано: «Лучшему лётчику от колхозника колхоза «По сталинскому пути» Хвалынского района П.Е. Пруцкова». К концу войны Григорий Демьянович Онискевич выполнил 482 успешных боевых вылета, провёл 106 воздушных боёв, сбил 19 самолётов противника лично и 8 в группе. За образцовые выполнения боевых заданий в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные героизм и мужество Григорию Демьяновичу Онискевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№3468). Полковник Онискевич был награждён Орденами Красного Знамени (трижды), Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. Имя героя носит ГПТУ-№ 1 и улица в Чите, где он родился.

С фронта боевые лётчики Андрей Кочнев с Дальнего Востока, Григорий Онискевич и другие, кому приходилось летать на боевом самолёте от Хвалынска, писали Пруцковым: «Ваш самолёт находится в надёжных руках. Он выполнил много ответственных заданий».



Самолёт из Хвалынска

«Поступок П.Е. Пруцкова вызвал одобрение среди населения и был широко поддержан трудящимися района», - писали хвалынские газеты “Большевистский путь” от 7 ноября 1944 года за № 46 и “Звезда” за 9 мая 1980 г. под № 56. Во время войны 100 тыс. рублей ещё на один самолёт внёс тракторист благодатинской МТС Е.А. Лавров. На строительство танковой колонны трактористы Благодатинской МТС внесли значительные суммы: А.А. Гордеев - 19 тыс. рублей, Н.М. Буяков - 17 тыс. руб¬лей А.И. Зубов - 13,5 тыс. рублей. Колхозники села Чёрный Затон собрали 105 тыс. рублей, комбайнер Александр Арбузов из села Старая Лебежайка внёс 25 тыс. рублей, тракторист из села Елшанка Дмитрий Буланцев - 40 тыс. рублей. Все¬го хвалынцы собрали для обороны Родины 9 млн. 223 тыс. рублей, из них 2 млн. 890 тыс. рублей - на приобретение самолетов для Сталинградского фронта.

А чем отблагодарим таких людей мы, за чьи жизни было заплачено? Перечислим по пунктам, как могло бы быть. Первое. Звание Почётный гражданин города тем, кто покупал самолёты для Красной Армии во время войны. Фотографии тех, кто сдавал свои деньги на танковую колонну - на бессрочную Доску Почета в центре города. Второе. В селе Черный Затон, где жители собрали 105 тысяч рублей, просится мемориальный знак. Это принесёт Хвалынску больше самоуважения, потому что, как я уже пи¬сала, примерить на себя такой патриотический жест не каждый сможет. Для этого нужно трудиться и любить свою Родину так же самозабвенно, как Павел Емельянович и Анна Максимовна Пруцковы. Простые сельские труженики, которым хочется поклониться до земли. Их награди¬ли медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а задача нашего поколения - сохранить эти факты в истории хвалынской земли.



В семье Пруцковых бережно хранят семейные реликвии. В краеведческом музее Хвалынска находятся письма, которые Павел Емельянович получал ото всех экипажей, летавших на его самолете. Внучка, Ольга Николаевна Гратевич, отослала документы в Саратов на областной конкурс “Знатоки истории родного края” и получила благодарственное письмо за сохранность документов и участие. Воспоминания её мамы, Галины Павловны Парамоновой, так и не решившейся полетать на собственном самолёте, опубликованы в «Книге Памяти» села Поповка Хвалынскогго района.

История хранит память о патриотах нашей Родины.

Галина Перекальская.

Об авторе

Перекальская Галина Юрьевна родилась в 1948 году в городе Пугачеве Саратовской области. В 1979 году окончила филфак Саратовского пединститута. Работала учителем русского языка и литературы в Хвалынской школе-интернате, литсотрудником, зав.отделом писем в местной газете «Звезда». Была главным редактором двух собственных проектов, которые сама разработала: цветной 8-полосной газеты «Жизнь по-Хвалынски», а позже - газеты «Жизнь Хвалынска». Сотрудничала с областными газетами «Коммунист», «Саратовские вести», «Репортер», «Новые времена», с международным журналом «Достояние времени», редакцией сборника «Родники Саратовской губернии». В настоящее время ведет большую работу по созданию литературного музея в Хвалынске. С 2014 года на базе литературного музея организовала ежегодный межрегиональный фестиваль поэзии «Радуга-21 век», является редактором и составителем шести коллективных сборников «Радуга -21 век», издаваемых по результатам фестиваля. Председатель литературного объединения «Радуга». Отмечена благодарственными письмами главы Хвалынского муниципального района, почетными грамотами, в том числе Министерства образования и науки РФ, дипломами Министерства образования Саратовской области. Победитель конкурса «Золотое перо» регионального отделения СЖР, номинант премии губернатора за 2014 год.

Член Союза журналистов России.

В апреле 2003 года, накануне 58-ой годовщины празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне, корректор хвалынской газеты «Звезда», где я работала зав. отделом писем, Ольга Николаевна Гратевич поделилась своей семейной историей, в которой её родной дядя, девятнадцатилетний лейтенант Борис Павлович Пруцков, начальник химической службы 555- ого отдельного гвардейского миномётного дивизиона, погибает как герой под Сталинградом, а его отец, Павел Емельянович Пруцков, покупает на все свои сбережения самолёт для Красной Армии.Великая Отечественная война 1941 года осталась далеко в прошлом веке, но примеры мужества, патри¬отизма, благородства нашего старшего поколения остаются самыми высоконравственными. Такое не каждому по плечу, хотя иногда и хочется примерить на себя: а я смог бы так? Вот, например, кто бы из нас сегодня мог отдать все свои сбережения на самолёт для защиты Родины? Лично я верю, что такие найдутся. Просто сейчас нет необходимости, а вот в 1941 году - была. Страна, защищавшая свою территорию, теряла людей, танки, самолёты. Нужно было обновлять армию, ее вооружение. Вот тогда правительство обратилось с призывом к народу помочь своей армии. И люди откликнулись.П.Е. Пруцков и его жена А.М. Пруцкова были первыми, кто в Хвалынске расстался со своими трудовыми сбережениями. Супруги Пруцковы были пчеловодами. От зари до зари работая в колхозе, жили на квартире в чужом селе, чтобы быть поближе к пасеке и собрать как можно больше мёда. В любую погоду, пока мужчины семьи воевали, Анна Максимовна Пруцкова с дочкой Галей бежали на берег Терешки ухаживать за капризными пчёлами. Их труд был не напрасен: в тот год собрали с трёх качек 233 пуда отличного мёда, 60 килограммов получила на трудодни и 13 килограммов - премию. По тогдашним меркам это было целое состояние. П.Е. Пруцков, вернувшись в 1944 году с войны инвалидом, вскоре получает похоронку на сына. Тяжёлое горе в тоске по любимо-му погибшему сыну камнем давило сердца осиротевших родителей, не давало спать по ночам. И, измучившись от переживаний, пчеловоды Пруцковы принимают непростое решение, выстраданное бессонными но¬чами: купить самолёт. Чтобы лётчики били вра¬га до Победы! Чтобы по¬мочь другим детям остать¬ся в живых.Павел Емельянович пишет письмо:И Сталин прислал Павлу Емельяновичу телеграмму: «Примите мой привет и благодарность Красной Армии, Павел Емельянович, за вашу заботу о воздушных силах Красной Армии. Ваше желание будет исполнено».Пруцковы продают своё личное хозяйство: овец, пчёл, к премии жены Павел Емельянович добавляет свои заработанные четыре центнера мёда. Так и собрали 100 тысяч рублей.Вскоре Павла Емельяновича вызвали в Саратов. Он взял с собой дочь Галину, которой по такому случаю купили пальтишко, шапку, новые галоши. И вот они на военном аэродроме, где самолёт- истребитель должен был испытывать лётчик-испытатель Ерёмин. Сопровождающие сделали несколько фотографии на память и предложили Галине испытать состояние полёта. Павел Емельянович говорил: «Садись в самолёт, дочка, попробуй»,- но она испугалась и отказалась, о чём потом долго жалела.Именной самолёт, как наградное оружие, был вручен боевому лётчику Григорию Демьяновичу Онискевичу за восемь месяцев до окончания войны. На его фюзеляже белыми буквами было написано: «Лучшему лётчику от колхозника колхоза «По сталинскому пути» Хвалынского района П.Е. Пруцкова». К концу войны Григорий Демьянович Онискевич выполнил 482 успешных боевых вылета, провёл 106 воздушных боёв, сбил 19 самолётов противника лично и 8 в группе. За образцовые выполнения боевых заданий в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные героизм и мужество Григорию Демьяновичу Онискевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№3468). Полковник Онискевич был награждён Орденами Красного Знамени (трижды), Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. Имя героя носит ГПТУ-№ 1 и улица в Чите, где он родился.С фронта боевые лётчики Андрей Кочнев с Дальнего Востока, Григорий Онискевич и другие, кому приходилось летать на боевом самолёте от Хвалынска, писали Пруцковым: «Ваш самолёт находится в надёжных руках. Он выполнил много ответственных заданий».«Поступок П.Е. Пруцкова вызвал одобрение среди населения и был широко поддержан трудящимися района», - писали хвалынские газеты “Большевистский путь” от 7 ноября 1944 года за № 46 и “Звезда” за 9 мая 1980 г. под № 56. Во время войны 100 тыс. рублей ещё на один самолёт внёс тракторист благодатинской МТС Е.А. Лавров. На строительство танковой колонны трактористы Благодатинской МТС внесли значительные суммы: А.А. Гордеев - 19 тыс. рублей, Н.М. Буяков - 17 тыс. руб¬лей А.И. Зубов - 13,5 тыс. рублей. Колхозники села Чёрный Затон собрали 105 тыс. рублей, комбайнер Александр Арбузов из села Старая Лебежайка внёс 25 тыс. рублей, тракторист из села Елшанка Дмитрий Буланцев - 40 тыс. рублей. Все¬го хвалынцы собрали для обороны Родины 9 млн. 223 тыс. рублей, из них 2 млн. 890 тыс. рублей - на приобретение самолетов для Сталинградского фронта.А чем отблагодарим таких людей мы, за чьи жизни было заплачено? Перечислим по пунктам, как могло бы быть. Первое. Звание Почётный гражданин города тем, кто покупал самолёты для Красной Армии во время войны. Фотографии тех, кто сдавал свои деньги на танковую колонну - на бессрочную Доску Почета в центре города. Второе. В селе Черный Затон, где жители собрали 105 тысяч рублей, просится мемориальный знак. Это принесёт Хвалынску больше самоуважения, потому что, как я уже пи¬сала, примерить на себя такой патриотический жест не каждый сможет. Для этого нужно трудиться и любить свою Родину так же самозабвенно, как Павел Емельянович и Анна Максимовна Пруцковы. Простые сельские труженики, которым хочется поклониться до земли. Их награди¬ли медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», а задача нашего поколения - сохранить эти факты в истории хвалынской земли.В семье Пруцковых бережно хранят семейные реликвии. В краеведческом музее Хвалынска находятся письма, которые Павел Емельянович получал ото всех экипажей, летавших на его самолете. Внучка, Ольга Николаевна Гратевич, отослала документы в Саратов на областной конкурс “Знатоки истории родного края” и получила благодарственное письмо за сохранность документов и участие. Воспоминания её мамы, Галины Павловны Парамоновой, так и не решившейся полетать на собственном самолёте, опубликованы в «Книге Памяти» села Поповка Хвалынскогго района.История хранит память о патриотах нашей Родины.Об автореПерекальская Галина Юрьевна родилась в 1948 году в городе Пугачеве Саратовской области. В 1979 году окончила филфак Саратовского пединститута. Работала учителем русского языка и литературы в Хвалынской школе-интернате, литсотрудником, зав.отделом писем в местной газете «Звезда». Была главным редактором двух собственных проектов, которые сама разработала: цветной 8-полосной газеты «Жизнь по-Хвалынски», а позже - газеты «Жизнь Хвалынска». Сотрудничала с областными газетами «Коммунист», «Саратовские вести», «Репортер», «Новые времена», с международным журналом «Достояние времени», редакцией сборника «Родники Саратовской губернии». В настоящее время ведет большую работу по созданию литературного музея в Хвалынске. С 2014 года на базе литературного музея организовала ежегодный межрегиональный фестиваль поэзии «Радуга-21 век», является редактором и составителем шести коллективных сборников «Радуга -21 век», издаваемых по результатам фестиваля. Председатель литературного объединения «Радуга». Отмечена благодарственными письмами главы Хвалынского муниципального района, почетными грамотами, в том числе Министерства образования и науки РФ, дипломами Министерства образования Саратовской области. Победитель конкурса «Золотое перо» регионального отделения СЖР, номинант премии губернатора за 2014 год.Член Союза журналистов России.