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Союз журналистов России
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Конкурсы:
14-апреля-2020 — прочитано 23 разСписок участников конкурса на предоставление грантов В соо тветствии с Положением о конкурсе, завершён прием заявок на конкурс социальных проектов 10 апреля. Публикуем список саратовских СМИ, принявших в нем Подробнее...
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Список участников конкурса на предоставление грантов
Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы — 14-апреля-2020 — прочитано 36 раз
Список участников конкурса на предоставление грантов
В соответствии с Положением о конкурсе, завершён прием заявок на конкурс социальных проектов 10 апреля. Публикуем список саратовских СМИ, принявших в нем участие. До 20 апреля Экспертный совет рассмотрит все заявки, соответствующие условиям конкурса. Победителями станут СМИ, чьи проекты наберут самый высокий рейтинг.
Участники конкурса Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах массовой информации Саратовской области
в 2020 году
1. Газета «Аргументы и факты Саратов»
2. Газета «Город»
3. Газета «Железнодорожник Поволжья»
4. Газета «Коммерсантъ»
5. Газета «Комсомольская правда» - Саратов»
6. Газета «МК» в Саратове»
7. Газета «Провинциальный телеграфъ»
8. Газета «Российская газета»
9. Газета Общественной палаты Саратовской области «Глас Народа»
10. ИА «Взгляд-Инфо»
11. ИА «Версия-Саратов»
12. ИА «СаратовБизнесКонсалтинг»
13. ИА «САРИНФОРМ»
14. ИА Saratovnews
15. Интернет-газета «Глас народа»
16. Интернет-газета «Четвертая власть»
17. Интернет-портал «Российской газеты»
18. Радиоканал «Европа плюс Саратов»
19. Радиоканал «Наше радио» («Саратов – Новая волна»)
20. Радиоканал «Радио «Комсомольская правда»
21. Радиоканал «Радио Ваня»
22. Радиоканал «Серебряный дождь – Саратов»
23. Радиоканал «Унисон – радио» («Дорожное радио Саратов»)
24. Радиоканал «Эхо Москвы в Саратове»
25. Радиоканал «Юмор ФМ»
26. Сетевое издание «Агентство деловых новостей «Бизнес-Вектор»
27. Сетевое издание «Известия. Саратов и регионы»
28. Сетевое издание «Комсомольская правда»
29. Сетевое издание «МК» в Саратове»
30. Сетевое издание «Новости Саратова»
31. Сетевое издание «Общественное мнение»
32. Сетевое издание «Саратовские областные новости»
33. Сетевое издание saratov24.tv
34. Телеканал «Саратов 24»
35. Телепрограмма «Телестудия «Облака»