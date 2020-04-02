Список участников конкурса на предоставление грантов

В соответствии с Положением о конкурсе, завершён прием заявок на конкурс социальных проектов 10 апреля. Публикуем список саратовских СМИ, принявших в нем участие. До 20 апреля Экспертный совет рассмотрит все заявки, соответствующие условиям конкурса. Победителями станут СМИ, чьи проекты наберут самый высокий рейтинг.



1. Газета «Аргументы и факты Саратов»2. Газета «Город»3. Газета «Железнодорожник Поволжья»4. Газета «Коммерсантъ»5. Газета «Комсомольская правда» - Саратов»6. Газета «МК» в Саратове»7. Газета «Провинциальный телеграфъ»8. Газета «Российская газета»9. Газета Общественной палаты Саратовской области «Глас Народа»10. ИА «Взгляд-Инфо»11. ИА «Версия-Саратов»12. ИА «СаратовБизнесКонсалтинг»13. ИА «САРИНФОРМ»14. ИА Saratovnews15. Интернет-газета «Глас народа»16. Интернет-газета «Четвертая власть»17. Интернет-портал «Российской газеты»18. Радиоканал «Европа плюс Саратов»19. Радиоканал «Наше радио» («Саратов – Новая волна»)20. Радиоканал «Радио «Комсомольская правда»21. Радиоканал «Радио Ваня»22. Радиоканал «Серебряный дождь – Саратов»23. Радиоканал «Унисон – радио» («Дорожное радио Саратов»)24. Радиоканал «Эхо Москвы в Саратове»25. Радиоканал «Юмор ФМ»26. Сетевое издание «Агентство деловых новостей «Бизнес-Вектор»27. Сетевое издание «Известия. Саратов и регионы»28. Сетевое издание «Комсомольская правда»29. Сетевое издание «МК» в Саратове»30. Сетевое издание «Новости Саратова»31. Сетевое издание «Общественное мнение»32. Сетевое издание «Саратовские областные новости»33. Сетевое издание saratov24.tv34. Телеканал «Саратов 24»35. Телепрограмма «Телестудия «Облака»