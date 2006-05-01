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Захарченко Иван Иванович

(7.07.1915 – 1.05.2006)





И.И. Захарченко.

Захарченко Ивану Ивановичу, боевому офицеру в годы Великой Отечественной войны, в год выхода статьи о нем 6 мая 2000 года исполнилось 85 лет. Война для него была не только смыслом борьбы за свободу Родины, но и жёсткой, а подчас и жестокой школой мужества. И всё-таки, пройдя через круги адовы, Иван Иванович дошёл вместе с доблестной Советской Армией до Победы, но не ожесточился, не растерял веру в добро и справедливость, а наоборот, начал ценить жизнь и историю своей жизни, о которой рассказывал двадцать лет тому назад по нашей просьбе. И вот что мы тогда узнали.

В сентябре 1939 года Ивана Захарченко послали учиться в первое Саратовское бронетанковое училище. А 10 июня 1941 года, на две недели раньше планового, всем выпускникам присвоили звание: лейтенант. Курсантов это не удивило, особенно Ивана Захарченко. Он был родом с Украины. До армии самостоятельно отработал 14 месяцев и 2 октября 1937 года был призван в армию в Полтавскую область. В то время призывной возраст был 21-22 года. Первый год был курсантом полковой школы, второй год - командиром отделения и помкомвзвода. Он вспоминает, как осенью 1939 года «вытряхнули» все аулы и кишлаки, призывая в армию молодежь всех национальностей. Так в его взводе оказались призывники 12 национальностей, но межнациональной вражды тогда не существовало. Русский язык многие из них знали очень плохо, а другие вообще ничего не понимали. Вскоре создали отдельные национальные группы, которые в послеобеденное время изучали русский язык. Иван Захарченко учил группу узбеков и азербайджанцев. Кстати, и сам немного стал понимать их. Дисциплина в армии была строгая, занятия, приближенные в боевым, в основном проводились в поле.

А в воздухе пахло порохом. Немцы первого сентября 1939 года объявили войну Польше. А тут война с Финляндией в 1939-40 годы, где погибло много советских солдат, а ещё больше было обмороженных. Всё это происходило в то время, когда наш ветеран служил в армии. После службы он хотел поступать в Харьковский институт механизации сельского хозяйства, но ребятам, имеющим среднее образование, предложили идти учиться в военные училища. Вот так Иван Иванович Захарченко попал на саратовскую землю.

Война началась для лейтенанта Захарченко тогда, когда по плану они должны были грузиться на платформы и ехать в лагеря под Киев. Это было как раз 22 июня. Так и случилось. Ровно в 4 часа утра, на танковый гараж, где находился И.И. Захарченко, немецкие бомбардировщики сбросили первые бомбы. Промахнулись. Затем на улице людей расстреливали из пулемёта. Аэродром горел, ни один наш самолёт не поднялся в воздух. Потом боевое крещение и - долгая война до Победы.



На танке с экипажем. И.И. Захарченко в центре.

Наши танки КВ, Т-26, Т-28, ОТ-130 были неуклюжие, маломаневренные. БТ-5, БТ-7 бегали быстро, но во всех танках была тонкая броня, мотор бензиновый. Потом лейтенант Захарченко воевал на быстроходных БТ-7 и Т-34. Был ранен, контужен. Ходил в пешую разведку и разведку на танках. Как очень любознательный человек, начал изучать немецкий язык. И до сих пор хорошо на нём разговаривает.



В Лейпциге. И.И. Захарченко в центре.

За войну Иван Иванович получил ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени и медали.

После войны служил в Белоруссии, Германии, Прибалтике в качестве командира линейной танковой роты, командира учебной танковой роты, помощника начальника штаба танкового полка по оперативной работе, начальником штаба мотоциклетного батальона, начальником штаба отдельного разведывательного батальона. Воинское звание- майор. В 1958 году был уволен в запас по возрасту.

Очень скупые биографические строки о военной жизни И.И Захарченко. И как ни спрашивай, самое заветное у всех остаётся «за кадром». Как расскажешь о разведочной операции, за которую получил награду! Не хочется называть себя героем, вот победителем - да! Советская армия победила. Дала возможность мирно жить многим государствам. Но сколько русских солдат погибло в Европе - никем ещё не подсчитано до конца. Один пример приводит рассказчик, очень показательный.

«С 1949 по 1953 год я служил в ГДР, много чего повидал на земле немецкой. Но запомнился мне один памятник в Лейпциге, выполненный из белого мрамора и напоминающий православную церковь. В 1813 году неподалеку от Лейпцига состоялось крупнейшее сражение эпохи Наполеоновских войн — Битва народов. К ее столетию в Лейпциге решили построить мемориал памяти павших воинов. Землю для памятника безвозмездно предоставил городской совет Лейпцига, а средства для памятника собирали в России и Германии. В 1913 году построенный храм-памятник освятили, вскоре в нем перезахоронили останки погибших в том бою солдат. Это памятник Славы русского оружия, построенный в 1913 году в честь столетия битвы с французской армией.



Памятник русскому оружию.



Мемориальная доска памятника.

В боях под Лейпцигом участвовали воины 20 государств, но, в основном, русские, которые и разбили наполеоновскую армию. Это мне запомнилось на всю жизнь».

Парадокс жизни. Через год бывшие союзники столкнулись лоб в лоб на полях Первой мировой войны, а через несколько десятков лет русские били немцев за желание править миром во Второй мировой. Так пусть же все памятники, водруженные в разных уголках Европы, будут напоминанием о том, что Победа в Великой Отечественной войне Советской Армии - это победа над злом, которое всегда будет наказано, особенно, если мир защищают такие воины, как майор Иван Иванович Захарченко!

Из архива И. И. Захарченко

На нижней фотографии – группа офицеров в Германии 9 сентября 1950 года. Война уже позади, Ивану Ивановичу Захарченко (в центре) 35 лет, столько же и его друзьям-офицерам. Нетрудно догадаться, что их молодость тоже прошла на войне. Иван Иванович говорит, что на войне нельзя было фотографироваться, поэтому почти все фотографии послевоенной службы. Первая, как память о службе начальником разведки танкового полка, а вторая фотография сделана в Белоруссии. И. И. Захарченко – командир учебно-танковой роты по подготовке механиков-водителей на средние тяжелые танки. Но можно было записывать, вести путевые дневники. Вот так шли его молодые годы.

Однажды, посетив редакцию нашей газеты, чтобы показать фотографии памятника Русскому оружию (это был 2003 год) Иван Иванович произнес: «На моем жизненном счетчике выскочила цифра 88, но я ещё полон энергии, всё прекрасно помню. Собираюсь прожить до ста лет, и мы ещё с вами расшифруем все мои 34 записные книжки, о которых вы однажды написали». Иван Иванович дожил до 91 года. Но на мою часть обещания это не влияет. Я обязательно изучу его сохранившееся литературное наследие.



День Победы в Хвалынске (И.И. Захарченко второй справа).

Галина Перекальская.

Об авторе

Перекальская Галина Юрьевна родилась в 1948 году в городе Пугачеве Саратовской области. В 1979 году окончила филфак Саратовского пединститута. Работала учителем русского языка и литературы в Хвалынской школе-интернате, литсотрудником, зав.отделом писем в местной газете «Звезда». Была главным редактором созданной ей цветной восьмиполосной газеты «Жизнь по-Хвалынски», главным редактором газеты «Жизнь Хвалынска». Сотрудничала с областными газетами «Коммунист», «Саратовские вести», «Репортер», «Новые времена», с международным журналом «Достояние времени», редакцией сборника «Родники Саратовской губернии». В настоящее время ведет большую работу по созданию литературного музея в Хвалынске. Председатель литературного объединения «Радуга».

Отмечена благодарственными письмами главы Хвалынского муниципального района, почетными грамотами, в том числе министерства образования и науки РФ, дипломами Министерства образования Саратовской области, победитель конкурса «Золотое перо» регионального отделения СЖР.

Член Союза журналистов России. Захарченко Ивану Ивановичу, боевому офицеру в годы Великой Отечественной войны, в год выхода статьи о нем 6 мая 2000 года исполнилось 85 лет. Война для него была не только смыслом борьбы за свободу Родины, но и жёсткой, а подчас и жестокой школой мужества. И всё-таки, пройдя через круги адовы, Иван Иванович дошёл вместе с доблестной Советской Армией до Победы, но не ожесточился, не растерял веру в добро и справедливость, а наоборот, начал ценить жизнь и историю своей жизни, о которой рассказывал двадцать лет тому назад по нашей просьбе. И вот что мы тогда узнали.В сентябре 1939 года Ивана Захарченко послали учиться в первое Саратовское бронетанковое училище. А 10 июня 1941 года, на две недели раньше планового, всем выпускникам присвоили звание: лейтенант. Курсантов это не удивило, особенно Ивана Захарченко. Он был родом с Украины. До армии самостоятельно отработал 14 месяцев и 2 октября 1937 года был призван в армию в Полтавскую область. В то время призывной возраст был 21-22 года. Первый год был курсантом полковой школы, второй год - командиром отделения и помкомвзвода. Он вспоминает, как осенью 1939 года «вытряхнули» все аулы и кишлаки, призывая в армию молодежь всех национальностей. Так в его взводе оказались призывники 12 национальностей, но межнациональной вражды тогда не существовало. Русский язык многие из них знали очень плохо, а другие вообще ничего не понимали. Вскоре создали отдельные национальные группы, которые в послеобеденное время изучали русский язык. Иван Захарченко учил группу узбеков и азербайджанцев. Кстати, и сам немного стал понимать их. Дисциплина в армии была строгая, занятия, приближенные в боевым, в основном проводились в поле.А в воздухе пахло порохом. Немцы первого сентября 1939 года объявили войну Польше. А тут война с Финляндией в 1939-40 годы, где погибло много советских солдат, а ещё больше было обмороженных. Всё это происходило в то время, когда наш ветеран служил в армии. После службы он хотел поступать в Харьковский институт механизации сельского хозяйства, но ребятам, имеющим среднее образование, предложили идти учиться в военные училища. Вот так Иван Иванович Захарченко попал на саратовскую землю.Война началась для лейтенанта Захарченко тогда, когда по плану они должны были грузиться на платформы и ехать в лагеря под Киев. Это было как раз 22 июня. Так и случилось. Ровно в 4 часа утра, на танковый гараж, где находился И.И. Захарченко, немецкие бомбардировщики сбросили первые бомбы. Промахнулись. Затем на улице людей расстреливали из пулемёта. Аэродром горел, ни один наш самолёт не поднялся в воздух. Потом боевое крещение и - долгая война до Победы.Наши танки КВ, Т-26, Т-28, ОТ-130 были неуклюжие, маломаневренные. БТ-5, БТ-7 бегали быстро, но во всех танках была тонкая броня, мотор бензиновый. Потом лейтенант Захарченко воевал на быстроходных БТ-7 и Т-34. Был ранен, контужен. Ходил в пешую разведку и разведку на танках. Как очень любознательный человек, начал изучать немецкий язык. И до сих пор хорошо на нём разговаривает.За войну Иван Иванович получил ордена Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени и медали.После войны служил в Белоруссии, Германии, Прибалтике в качестве командира линейной танковой роты, командира учебной танковой роты, помощника начальника штаба танкового полка по оперативной работе, начальником штаба мотоциклетного батальона, начальником штаба отдельного разведывательного батальона. Воинское звание- майор. В 1958 году был уволен в запас по возрасту.Очень скупые биографические строки о военной жизни И.И Захарченко. И как ни спрашивай, самое заветное у всех остаётся «за кадром». Как расскажешь о разведочной операции, за которую получил награду! Не хочется называть себя героем, вот победителем - да! Советская армия победила. Дала возможность мирно жить многим государствам. Но сколько русских солдат погибло в Европе - никем ещё не подсчитано до конца. Один пример приводит рассказчик, очень показательный.«С 1949 по 1953 год я служил в ГДР, много чего повидал на земле немецкой. Но запомнился мне один памятник в Лейпциге, выполненный из белого мрамора и напоминающий православную церковь. В 1813 году неподалеку от Лейпцига состоялось крупнейшее сражение эпохи Наполеоновских войн — Битва народов. К ее столетию в Лейпциге решили построить мемориал памяти павших воинов. Землю для памятника безвозмездно предоставил городской совет Лейпцига, а средства для памятника собирали в России и Германии. В 1913 году построенный храм-памятник освятили, вскоре в нем перезахоронили останки погибших в том бою солдат. Это памятник Славы русского оружия, построенный в 1913 году в честь столетия битвы с французской армией.В боях под Лейпцигом участвовали воины 20 государств, но, в основном, русские, которые и разбили наполеоновскую армию. Это мне запомнилось на всю жизнь».Парадокс жизни. Через год бывшие союзники столкнулись лоб в лоб на полях Первой мировой войны, а через несколько десятков лет русские били немцев за желание править миром во Второй мировой. Так пусть же все памятники, водруженные в разных уголках Европы, будут напоминанием о том, что Победа в Великой Отечественной войне Советской Армии - это победа над злом, которое всегда будет наказано, особенно, если мир защищают такие воины, как майор Иван Иванович Захарченко!Из архива И. И. ЗахарченкоНа нижней фотографии – группа офицеров в Германии 9 сентября 1950 года. Война уже позади, Ивану Ивановичу Захарченко (в центре) 35 лет, столько же и его друзьям-офицерам. Нетрудно догадаться, что их молодость тоже прошла на войне. Иван Иванович говорит, что на войне нельзя было фотографироваться, поэтому почти все фотографии послевоенной службы. Первая, как память о службе начальником разведки танкового полка, а вторая фотография сделана в Белоруссии. И. И. Захарченко – командир учебно-танковой роты по подготовке механиков-водителей на средние тяжелые танки. Но можно было записывать, вести путевые дневники. Вот так шли его молодые годы.Однажды, посетив редакцию нашей газеты, чтобы показать фотографии памятника Русскому оружию (это был 2003 год) Иван Иванович произнес: «На моем жизненном счетчике выскочила цифра 88, но я ещё полон энергии, всё прекрасно помню. Собираюсь прожить до ста лет, и мы ещё с вами расшифруем все мои 34 записные книжки, о которых вы однажды написали». Иван Иванович дожил до 91 года. Но на мою часть обещания это не влияет. Я обязательно изучу его сохранившееся литературное наследие.Об автореПерекальская Галина Юрьевна родилась в 1948 году в городе Пугачеве Саратовской области. В 1979 году окончила филфак Саратовского пединститута. Работала учителем русского языка и литературы в Хвалынской школе-интернате, литсотрудником, зав.отделом писем в местной газете «Звезда». Была главным редактором созданной ей цветной восьмиполосной газеты «Жизнь по-Хвалынски», главным редактором газеты «Жизнь Хвалынска». Сотрудничала с областными газетами «Коммунист», «Саратовские вести», «Репортер», «Новые времена», с международным журналом «Достояние времени», редакцией сборника «Родники Саратовской губернии». В настоящее время ведет большую работу по созданию литературного музея в Хвалынске. Председатель литературного объединения «Радуга».Отмечена благодарственными письмами главы Хвалынского муниципального района, почетными грамотами, в том числе министерства образования и науки РФ, дипломами Министерства образования Саратовской области, победитель конкурса «Золотое перо» регионального отделения СЖР.Член Союза журналистов России.