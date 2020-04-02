Отклик «В бою захватил в плен Новости, Обратите внимание — 10-апреля-2020 — прочитано 27 раз Отклик

«В бою захватил в плен…»

7 апреля на сайте Саратовского регионального отделения СЖР был выставлен очерк «Защищал Ленинград, дошел до Берлина», в котором рассказывалось о боевом пути бывшего редактора турковской районной газеты «Знамя» Е.П. Потехина. Меня многое связывало с этим замечательным журналистом, поэтому я не могу не продолжить тему.

Он очень мало рассказывал о той войне. Тем более о своих боевых делах, наградах. Как вспоминают старожилы районной газеты «Знамя», которую Егор Петрович Потехин поднимал на ноги после второго рождения Турковского района весной 1965 года, в День Победы он был всегда молчалив, позволяя себе наркомовские сто граммов за погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. Многие читатели «районки» даже и не знали, что за плечами её редактора были и окружение, и блокада Ленинграда, и освобождение Украины, Болгарии и Румынии, и Берлинская операция. Только сейчас, когда стал возможен доступ ко многим – ранее закрытым – фондам Центрального архива министерства обороны, удалось проследить основные вехи фронтовой биографии этого удивительного человека. Солдата Великой Отечественной, журналиста, редактора Егора Петровича Потехина.

Всего одна строка из наградного документа на старшего разведчика 3-го дивизиона, сержанта Егора Петровича Потехина, 1922 г. рождения, русского, кандидата в члены ВКП(б). Из приказа по 801-му артиллерийскому полку 259-ой Артёмовской стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта о награждении медалью «За отвагу»: «14.04.1944. вместе с пехотой переправился на правый берег реки Днестр, где в бою захватил в плен солдата противника, давшего ценные сведения». Обыденно, просто, скупо. Помните хрестоматийное – «Много раз ходил в атаку? Да, случалось иногда». А ведь за этим штабным канцеляризмом – остаться в живых на переправе в ледяной воде под непрерывным «ружейно-пулемётным огнём», броском под обстрелом на первую линию окопов противника, и в рукопашной схватке выжить во второй раз, сумев одолеть и взять живьём «ценного» немецкого солдата. И это только один эпизод из большой фронтовой биографии…

…Егора Петровича хорошо знали мои родители. Моя мама Клавдия Николаевна работала в 60-70-х годах прошлого века вместе с его женой Зоей Ивановной в районном узле связи. Отец – Борис Николаевич – часто заглядывал «на огонек» к Потехиным, жившим в селе Трубетчино. У него с Петровичем было много общих тем: рыбалка, пасека, фотография.

А меня, делавшего свои первые шаги в еженедельнике «ГОРОД», он здорово выручил, щедро поделившись редкими фотографиями и своими воспоминаниями о встрече космонавта №2 Германа Титова на краснокутской земле. Это было в апреле 2001-го года. А золотой сентябрьской порой этого же космического года Егора Петровича не стало.

Первый редактор восстановленной в 60-х годах турковской районной газеты «Знамя» нашел упокоение на тихом сельском кладбище ныне уже не существующего села с чудным именем Бабинки. Кстати, неподалеку от единственного воинского захоронения времён Великой Отечественной войны в нашем Турковском районе – братской могилы советских воинов, умерших от ран в 1941-1945 годах в Бабинском эвакогоспитале №4086.

Вечная память Героям!

Олег Косенков.

Об авторе

Косенков Олег Борисович – журналист. Родился в 1963 году в районном поселке Турки Саратовской области. Работал корреспондентом, затем заместителем редактора районной газеты «Знамя» (Турковский район). В настоящее время – корреспондент регионального еженедельника «ГОРОД», руководитель корпункта по Турковскому и Аркадакскому муниципальным районам Саратовской области.

Отмечен благодарственными письмами различных учреждений и ведомств. Победитель журналистского конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности Саратовской областной думы, областного конкурса лучших публикаций об Учителе, лауреат III-го и IV-го конкурсов публикаций Саратовской областной думы.

Награжден общественной медалью «Саратов-любимый город», учрежденной к 420-летию Саратова за цикл историко-краеведческих публикаций в региональном еженедельнике «ГОРОД» в 2005-2010 годах, а также медалью за заслуги в проведении Всероссийской переписи населения.

Член Союза журналистов России. 7 апреля на сайте Саратовского регионального отделения СЖР был выставлен очерк «Защищал Ленинград, дошел до Берлина», в котором рассказывалось о боевом пути бывшего редактора турковской районной газеты «Знамя» Е.П. Потехина. Меня многое связывало с этим замечательным журналистом, поэтому я не могу не продолжить тему.Он очень мало рассказывал о той войне. Тем более о своих боевых делах, наградах. Как вспоминают старожилы районной газеты «Знамя», которую Егор Петрович Потехин поднимал на ноги после второго рождения Турковского района весной 1965 года, в День Победы он был всегда молчалив, позволяя себе наркомовские сто граммов за погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. Многие читатели «районки» даже и не знали, что за плечами её редактора были и окружение, и блокада Ленинграда, и освобождение Украины, Болгарии и Румынии, и Берлинская операция. Только сейчас, когда стал возможен доступ ко многим – ранее закрытым – фондам Центрального архива министерства обороны, удалось проследить основные вехи фронтовой биографии этого удивительного человека. Солдата Великой Отечественной, журналиста, редактора Егора Петровича Потехина.Всего одна строка из наградного документа на старшего разведчика 3-го дивизиона, сержанта Егора Петровича Потехина, 1922 г. рождения, русского, кандидата в члены ВКП(б). Из приказа по 801-му артиллерийскому полку 259-ой Артёмовской стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта о награждении медалью «За отвагу»: «14.04.1944. вместе с пехотой переправился на правый берег реки Днестр, где в бою захватил в плен солдата противника, давшего ценные сведения». Обыденно, просто, скупо. Помните хрестоматийное – «Много раз ходил в атаку? Да, случалось иногда». А ведь за этим штабным канцеляризмом – остаться в живых на переправе в ледяной воде под непрерывным «ружейно-пулемётным огнём», броском под обстрелом на первую линию окопов противника, и в рукопашной схватке выжить во второй раз, сумев одолеть и взять живьём «ценного» немецкого солдата. И это только один эпизод из большой фронтовой биографии……Егора Петровича хорошо знали мои родители. Моя мама Клавдия Николаевна работала в 60-70-х годах прошлого века вместе с его женой Зоей Ивановной в районном узле связи. Отец – Борис Николаевич – часто заглядывал «на огонек» к Потехиным, жившим в селе Трубетчино. У него с Петровичем было много общих тем: рыбалка, пасека, фотография.А меня, делавшего свои первые шаги в еженедельнике «ГОРОД», он здорово выручил, щедро поделившись редкими фотографиями и своими воспоминаниями о встрече космонавта №2 Германа Титова на краснокутской земле. Это было в апреле 2001-го года. А золотой сентябрьской порой этого же космического года Егора Петровича не стало.Первый редактор восстановленной в 60-х годах турковской районной газеты «Знамя» нашел упокоение на тихом сельском кладбище ныне уже не существующего села с чудным именем Бабинки. Кстати, неподалеку от единственного воинского захоронения времён Великой Отечественной войны в нашем Турковском районе – братской могилы советских воинов, умерших от ран в 1941-1945 годах в Бабинском эвакогоспитале №4086.Вечная память Героям!Косенков Олег Борисович – журналист. Родился в 1963 году в районном поселке Турки Саратовской области. Работал корреспондентом, затем заместителем редактора районной газеты «Знамя» (Турковский район). В настоящее время – корреспондент регионального еженедельника «ГОРОД», руководитель корпункта по Турковскому и Аркадакскому муниципальным районам Саратовской области.Отмечен благодарственными письмами различных учреждений и ведомств. Победитель журналистского конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности Саратовской областной думы, областного конкурса лучших публикаций об Учителе, лауреат III-го и IV-го конкурсов публикаций Саратовской областной думы.Награжден общественной медалью «Саратов-любимый город», учрежденной к 420-летию Саратова за цикл историко-краеведческих публикаций в региональном еженедельнике «ГОРОД» в 2005-2010 годах, а также медалью за заслуги в проведении Всероссийской переписи населения.Член Союза журналистов России.