Оставил яркий след Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 10-апреля-2020 — прочитано 40 раз Оставил яркий след

Леваков Михаил Иванович

(1905-1988)



Он проработал в нашем районном издании 18 лет, оставив яркий след в виде живых публикаций и добрые воспоминания читателей. Беру на себя смелость делать подобные утверждения потому, что, спустя практически полвека, в 1988 году с появлением в творческом цеху «Нового Заволжья» фамилии Левакова (это моя девичья) в редакции не раз раздавались звонки читателей, пытающихся выяснить наше родство и заодно поделиться отзывами о его творчестве. Честно признаться, было не только приятно, но и тревожно: смогу ли стать достойным продолжателем творческой династии? Это большая ответственность. Но так стало судьбе угодно, что из 103-х лет существования пугачёвской районной газеты моя семья с ней связана уже пять десятилетий.

Михаил Иванович Леваков был в числе тех, кто стоял у истоков становления районки. Он родился и вырос в селе Малая Сакма Чапаевского (Краснопартизанского района), в семье служащих. Его отец был учителем математики, преподавал в соседнем Пугачёвском районе, в селе Берёзово. Михаил вместе с младшим братом Иваном ходил туда пешком учиться. С детства он слыл любознательным мальчуганом, любил читать. И в отличие от брата вместо математики больше внимания уделял словесности и литературе. Потому после окончания рабфака (рабочего факультета - подобные учебные заведения в виде нечто среднего между школой и вузом в 20-е годы прошлого века действовали по всей стране), в 1927 году влился в трудовой коллектив пугачевской районной газеты «Социалистического земледелия». На тот момент ему исполнился всего 21 год. Острый ум, работоспособность начинающего литературного сотрудника, из-под пера которого выходили не только обычные статьи, но и фельетоны, стихи, не могли остаться незамеченными – в 1934-м редакция направляет его в Москву, в творческую командировку на первый съезд Союза писателей. В этом же году при «Соцземледелии» создан литературный кружок, ставшей своего рода творческой мастерской для начинающих. Учёба шла по специальной программе, разработанной Союзом писателей страны по указанию М. Горького. Кружковцам, а это были не только учащиеся местной школы, но и взрослые люди разных профессий – их насчитывалось порядка 20, читали лекции по истории языка, большое внимание уделяли изучению фольклора, проработке произведений русских классиков А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя. Занятия проводились ежедекадно. Кроме сотрудников редакции их проводили и школьные педагоги. Постоянным преподавателем кружка, как рассказывают архивы газет, «числилась тов. Кузнецова». Раз в месяц любители литературного творчества занимались и «разбором» собственных произведений. Лучшие из них помещались на созданную в районной газете «Литературную страницу». Её редактором был назначен Михаил Леваков. Он писал на самые разные темы – от истории, уделяя внимание жизни и деятельности героя гражданской войны В.И. Чапаева, до сельхозпроизводства. Мобильный, общительный, невероятно работоспособный, он всегда был в центре событий. Не случайно его приглашали на постоянную работу в центральное государственное информационное агентство ТАСС, в Москву. Но, уже имея семью, он предпочёл остаться в Пугачёве, совмещая работу в «Соцземледелии» и ТАСС.

И только Великая Отечественная поменяла все планы. Как и тысячи земляков, Михаил Леваков ушёл на фронт.

- Об этом периоде его жизни в нашей семье не сохранилось каких-либо документальных свидетельств, - рассказывает его дочь Юлия Михайловна, которая в настоящее время проживает в Саратове. – Помню лишь по рассказам мамы, что её отец находился в Брянске, был писарем штаба, вёл учёт личного состава. В конце 1944-го по состоянию здоровья его комиссовали, и он возвратился домой, в Пугачёв.

А в 45-м вместе с семьёй переехал в Саратов, получив приглашение из редакции областной газеты «Коммунист». Начинал заведующим отделом писем, а затем возглавил отдел информации. Издание было ежедневным, для новостей области отводилась целая газетная полоса. Так что работы было невпроворот. Михаил Иванович часто выезжал и в командировки, курируя родные районы – Пугачёвский, Краснопартизанский, Ивантеевский. Готовил репортажи о ходе уборочной страды, новости культуры и образования. Закончил к тому времени высшую партийную школу.

- В Пугачёв мы приезжали и к родственникам, - вспоминает Юлия Михайловна. – Папа всегда находил время, чтобы заглянуть в родную редакцию, пообщаться с коллегами. Брал и меня с собой. До сих пор помню здание с крутой лестницей, где в последнее время размещалось «Соцземледелие».

За десятилетия работы в областной газете М.И.Леваков не раз награждался почетными грамотами и благодарностями, но всегда главной наградой для него была благодарность тех, о ком он писал и кто его читал.





Галина Гребёнкина-Левакова.

Об авторе

Гребёнкина Галина Владимировна родилась и выросла в Пугачёве. Закончила филологический факультет Саратовского пединститута. В «Новом Заволжье» работает более 30 лет, с августа 1988 года. Судьбе было угодно привести ее в газету, которую когда-то возглавлял ее дед именно в год его смерти. Выше она написала о том, какую ответственность на нее наложила фамилия.

Начинала заведующей отделом писем, а с мая 2018 года исполняет обязанности редактора районной газеты. Её труд отмечался Почётными грамотами министерства печати и информации Саратовской области и главы администрации Пугачёвского района, Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ. В 2019-м по итогам ежегодного областного конкурса «С саратовским акцентом» в номинации «Сила народа – в его единстве» была удостоена диплома второй степени.

Член Союза журналистов России. Он проработал в нашем районном издании 18 лет, оставив яркий след в виде живых публикаций и добрые воспоминания читателей. Беру на себя смелость делать подобные утверждения потому, что, спустя практически полвека, в 1988 году с появлением в творческом цеху «Нового Заволжья» фамилии Левакова (это моя девичья) в редакции не раз раздавались звонки читателей, пытающихся выяснить наше родство и заодно поделиться отзывами о его творчестве. Честно признаться, было не только приятно, но и тревожно: смогу ли стать достойным продолжателем творческой династии? Это большая ответственность. Но так стало судьбе угодно, что из 103-х лет существования пугачёвской районной газеты моя семья с ней связана уже пять десятилетий.Михаил Иванович Леваков был в числе тех, кто стоял у истоков становления районки. Он родился и вырос в селе Малая Сакма Чапаевского (Краснопартизанского района), в семье служащих. Его отец был учителем математики, преподавал в соседнем Пугачёвском районе, в селе Берёзово. Михаил вместе с младшим братом Иваном ходил туда пешком учиться. С детства он слыл любознательным мальчуганом, любил читать. И в отличие от брата вместо математики больше внимания уделял словесности и литературе. Потому после окончания рабфака (рабочего факультета - подобные учебные заведения в виде нечто среднего между школой и вузом в 20-е годы прошлого века действовали по всей стране), в 1927 году влился в трудовой коллектив пугачевской районной газеты «Социалистического земледелия». На тот момент ему исполнился всего 21 год. Острый ум, работоспособность начинающего литературного сотрудника, из-под пера которого выходили не только обычные статьи, но и фельетоны, стихи, не могли остаться незамеченными – в 1934-м редакция направляет его в Москву, в творческую командировку на первый съезд Союза писателей. В этом же году при «Соцземледелии» создан литературный кружок, ставшей своего рода творческой мастерской для начинающих. Учёба шла по специальной программе, разработанной Союзом писателей страны по указанию М. Горького. Кружковцам, а это были не только учащиеся местной школы, но и взрослые люди разных профессий – их насчитывалось порядка 20, читали лекции по истории языка, большое внимание уделяли изучению фольклора, проработке произведений русских классиков А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя. Занятия проводились ежедекадно. Кроме сотрудников редакции их проводили и школьные педагоги. Постоянным преподавателем кружка, как рассказывают архивы газет, «числилась тов. Кузнецова». Раз в месяц любители литературного творчества занимались и «разбором» собственных произведений. Лучшие из них помещались на созданную в районной газете «Литературную страницу». Её редактором был назначен Михаил Леваков. Он писал на самые разные темы – от истории, уделяя внимание жизни и деятельности героя гражданской войны В.И. Чапаева, до сельхозпроизводства. Мобильный, общительный, невероятно работоспособный, он всегда был в центре событий. Не случайно его приглашали на постоянную работу в центральное государственное информационное агентство ТАСС, в Москву. Но, уже имея семью, он предпочёл остаться в Пугачёве, совмещая работу в «Соцземледелии» и ТАСС.И только Великая Отечественная поменяла все планы. Как и тысячи земляков, Михаил Леваков ушёл на фронт.- Об этом периоде его жизни в нашей семье не сохранилось каких-либо документальных свидетельств, - рассказывает его дочь Юлия Михайловна, которая в настоящее время проживает в Саратове. – Помню лишь по рассказам мамы, что её отец находился в Брянске, был писарем штаба, вёл учёт личного состава. В конце 1944-го по состоянию здоровья его комиссовали, и он возвратился домой, в Пугачёв.А в 45-м вместе с семьёй переехал в Саратов, получив приглашение из редакции областной газеты «Коммунист». Начинал заведующим отделом писем, а затем возглавил отдел информации. Издание было ежедневным, для новостей области отводилась целая газетная полоса. Так что работы было невпроворот. Михаил Иванович часто выезжал и в командировки, курируя родные районы – Пугачёвский, Краснопартизанский, Ивантеевский. Готовил репортажи о ходе уборочной страды, новости культуры и образования. Закончил к тому времени высшую партийную школу.- В Пугачёв мы приезжали и к родственникам, - вспоминает Юлия Михайловна. – Папа всегда находил время, чтобы заглянуть в родную редакцию, пообщаться с коллегами. Брал и меня с собой. До сих пор помню здание с крутой лестницей, где в последнее время размещалось «Соцземледелие».За десятилетия работы в областной газете М.И.Леваков не раз награждался почетными грамотами и благодарностями, но всегда главной наградой для него была благодарность тех, о ком он писал и кто его читал.Гребёнкина Галина Владимировна родилась и выросла в Пугачёве. Закончила филологический факультет Саратовского пединститута. В «Новом Заволжье» работает более 30 лет, с августа 1988 года. Судьбе было угодно привести ее в газету, которую когда-то возглавлял ее дед именно в год его смерти. Выше она написала о том, какую ответственность на нее наложила фамилия.Начинала заведующей отделом писем, а с мая 2018 года исполняет обязанности редактора районной газеты. Её труд отмечался Почётными грамотами министерства печати и информации Саратовской области и главы администрации Пугачёвского района, Благодарностью Министерства сельского хозяйства РФ. В 2019-м по итогам ежегодного областного конкурса «С саратовским акцентом» в номинации «Сила народа – в его единстве» была удостоена диплома второй степени.