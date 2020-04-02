Петровчане - в числе победителей и призёров международного конкурса «Страница семейной славы» Новости, Обратите внимание — 9-апреля-2020 — прочитано 19 раз Петровчане - в числе победителей и призёров международного конкурса «Страница семейной славы»



31 марта завершило свою работу жюри международного интернет-конкурса «Страница семейной славы», который проводится Союзом журналистов России и Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова с 2005 года в память о журналисте Владимире Сухомлине. Вчера стали известны его первые результаты: петровчане вошли в число лауреатов — победителей и призёров.

Так, ученица 7 класса Полина Шаповалова стала лауреатом I степени, почётными грамотами будут отмечены ученики школы №8 Кирилл Аблязовский, Дарья Белова, Дарья Бровкина, Владимир Бушунц, Дмитрий Волчков, Валерия Коваленко, Валерия Кравцова, Эвелина Медведева, Анна Осипова, Елизавета Петина, Владислав Петухов, Лазарь Родин, Дмитрий Соколов, Ляйсан Сурмина и Дания Янбулатова. Диплома лауреата II степени удостоен девятиклассник школы №8 Иван Коршунов. Работы выпускников школы №8 - студентов саратовских вузов Кристины Бушунц, Дианы Смирновой и Елизаветы Сарксян жюри соответственно отметило дипломами II, III степеней и почётной грамотой.

Главный редактор газеты «Петровские вести» Татьяна Усольцева, представившая на конкурс «Страница семейной славы» три авторских материала, стала лауреатом II степени, кроме того, одна из её работ удостоена Почётной грамоты Союза журналистов России.

Дипломом I степени отмечена коллективная работа педагогов школы №8 Елены Панчук и Татьяны Сторожевой, получат они и дипломы наставников.

В этом году жюри конкурса получило около 450 работ, голосование за них шло на сайте проекта в течение девяти месяцев.

Из-за введения в стране ограничительных мер, связанных профилактикой заболеваемости коронавирусной инфекцией, итоговая конференция и традиционный медиафорум «Святая память. Итоги конкурса «Страница семейной славы» перенесены на осень. Петровчане планируют принять в них участие. 31 марта завершило свою работу жюри международного интернет-конкурса «Страница семейной славы», который проводится Союзом журналистов России и Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова с 2005 года в память о журналисте Владимире Сухомлине. Вчера стали известны его первые результаты: петровчане вошли в число лауреатов — победителей и призёров.Так, ученица 7 класса Полина Шаповалова стала лауреатом I степени, почётными грамотами будут отмечены ученики школы №8 Кирилл Аблязовский, Дарья Белова, Дарья Бровкина, Владимир Бушунц, Дмитрий Волчков, Валерия Коваленко, Валерия Кравцова, Эвелина Медведева, Анна Осипова, Елизавета Петина, Владислав Петухов, Лазарь Родин, Дмитрий Соколов, Ляйсан Сурмина и Дания Янбулатова. Диплома лауреата II степени удостоен девятиклассник школы №8 Иван Коршунов. Работы выпускников школы №8 - студентов саратовских вузов Кристины Бушунц, Дианы Смирновой и Елизаветы Сарксян жюри соответственно отметило дипломами II, III степеней и почётной грамотой.Главный редактор газеты «Петровские вести» Татьяна Усольцева, представившая на конкурс «Страница семейной славы» три авторских материала, стала лауреатом II степени, кроме того, одна из её работ удостоена Почётной грамоты Союза журналистов России.Дипломом I степени отмечена коллективная работа педагогов школы №8 Елены Панчук и Татьяны Сторожевой, получат они и дипломы наставников.В этом году жюри конкурса получило около 450 работ, голосование за них шло на сайте проекта в течение девяти месяцев.Из-за введения в стране ограничительных мер, связанных профилактикой заболеваемости коронавирусной инфекцией, итоговая конференция и традиционный медиафорум «Святая память. Итоги конкурса «Страница семейной славы» перенесены на осень. Петровчане планируют принять в них участие.