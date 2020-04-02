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Б.М. Смирнов – Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, участник Великой Отечественной войны.

Из тех, кто воевал на фронте, работал в тылу в годы Великой Отечественной войны, сегодня в списке ветеранов НИИ сельского хозяйства Юго-Востока в живых значатся только двое – Вера Анатольевна Копонцева и Павел Николаевич Карюкин. Обоим за 90. Время неумолимо: люди уходят – остается память и дела, совершенные ими.

«О победе над Германией научные сотрудники, рабочие и служащие узнали рано утром по радио. Несмотря на то, что день был воскресный, все проживающие на квартирах института вместе с семьями дружно собрались в зале заседания главного корпуса. Когда пришел Шнайдерман, всю войну бывший секретарем парторганизации института, громко раздалось: «Яков Абрамович, открывайте митинг!» Выступления слушали со слезами на глазах».

Участникам того импровизированного митинга было что и кого вспомнить – за плечами у каждого война с ее безвозвратными потерями и такой трудной и долгожданной Победой. А сохранил для нас, ныне живущих, память о тех святых минутах фронтовик, старейший сотрудник института, профессор Борис Михайлович Смирнов. Его рукопись, охватывающая значительный период истории института, хранится в научной библиотеке. Кстати, в годы войны нынешний НИИ сельского хозяйства Юго-Востока именовался по-другому – «Институт зернового хозяйства Юго-Востока СССР».

Из архивных источников известно, что 92 сотрудника института сражались на фронте, 27 погибли в боях, скончались от полученных ран в госпиталях. Те, кто остался в Саратове, работали в лабораториях и на опытных полях, стойко переносили тяготы военных лет: рыли окопы на подступах к городу, спасались в укрытиях во время бомбежек Саратова, особенно сильные налеты немецкой авиации были в 1942 году, выезжали в колхозы и совхозы области, чтобы оказать помощь в проведении сельхозработ.

В прифронтовом Саратове институту, как и многим другим местным организациям, пришлось основательно «потесниться». Это было связано с дислокацией в городе воинских частей, прибытием большого числа предприятий, эвакуированных из западных областей СССР, захваченных немцами в начале войны.

Один из эвакуированных заводов был размещен в загородных корпусах Саратовского сельскохозяйственного института. Преподавателей и студентов этого вуза «поселили» на первом и третьем этажах главного корпуса Института зернового хозяйства. Студенческое общежитие определили в наскоро переоборудованной, но еще не достроенной станции холода. Большие теплицы у станции переделали под казармы солдат запасного полка. Штаб его расположили в двухэтажной школе. Центральная, недостроенная часть нового селекционного корпуса института была отведена под общежитие и клуб рабочих одного из заводов. Эти подробности о буднях военных лет упомянуты в рукописи профессора Смирнова.

С первых дней Великой Отечественной войны вся научно-производственная деятельность института была подчинена решению задач военного времени. В связи с потерей крупных сельскохозяйственных регионов, прежде всего Украины, резко возросло значение районов Юго-Востока в снабжении продовольствием и сельскохозяйственным сырьем страны и Красной Армии. «Научная работа института в эти годы как раз и была направлена на преодоление трудностей, вставших перед колхозами и совхозами в связи с войной, и на изыскание новых путей подъема урожайности», – отмечается в Научном отчете института за 1941-1942 годы.

Что удалось сделать?

За годы войны селекционеры института вывели и передали на государственное испытание 11 новых сортов сельскохозяйственных культур. А всего на сортоучастках испытывалось 28 сортов саратовской селекции. Блестящий результат.

Особо отличился коллектив лаборатории селекции и семеноводства яровой пшеницы под руководством выдающегося селекционера Алексея Павловича Шехурдина. В период с 1941 по 1944 годы в Госсортсеть им были преданы сорта Лютесценс 758, Лютесценс 605, Саратовская 210 и твердая безостая пшеница Мутико-Валенсия 381. Во время войны получили путевку в производство такие сорта селекционера, как Лютесценс 53/12 и Альбидум 43.



А.П. Шехурдин – Заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Сталинской премии, доктор сельскохозяйственных наук, профессор.

В 1942 году за создание сортов яровой пшеницы Лютесценс 758 и Лютесценс 605Алексей Павлович был удостоенСталинской премии. Денежное вознаграждение Шехурдин передал на строительство самолета. Всего же за годы войны сотрудники института на строительство боевых самолетов перечислили 500 тысяч рублей.

Интенсивно работали селекционеры и других лабораторий. В 1943 году на сортоиспытание передан подсолнечник Саратовский 10 селекционера В.К. Морозова; в 1944 году – озимая рожь Волжанка, созданная А.А. Краснюком; в 1945-46 годах озимая пшеница Лютесценс 230, выведенная Н.Г. Мейстер. На Краснокутской государственной селекционной станции в годы войны на госиспытание были переданы сорта ячменя Прима, Борец (автор А.П. Бреднев); сорта нута Альфа и Скороспелка, районированы житняк Краснокутский узкоколосный 305 и Краснокутский ширококолосный 4.

В тесной связке с селекционерами работали сотрудники лаборатории технологи зерна, которую возглавлял А.И. Марушев. Не хватало оборудования – и тогда ряд приборов был разработан и изготовлен силами лаборатории. С их помощью обеспечили селекционеров первоклассной аналитикой: исследовали мукомольные, хлебопекарные, макаронные и крупяные качества новых сортов, содержание в их зерне клейковины и белка.

Ни на один день не прекращалась работа по вопросам агротехники, теоретическим проблемам сухого земледелия. Исследования проводили ведущие ученые института А.Г. Дояренко и А.М. Бялый. Вместе с коллегами они обеспечили оперативное научное сопровождение сельскохозяйственного производства Саратовской области, других регионов страны, что помогло повысить его эффективность.

Именно на этом тезисе сделали акцент авторы Научного отчета института за 1943-1945 годы. «За отчетные годы научным коллективом Института проведена большая работа по оказанию научно-агрономической помощи земельным органам и колхозам… Многие предложения Института нашли свое отражение в постановлениях Правительства и Партии и в решениях, принятых в 1944, 1945 и 1946 гг. областными руководящими органами».

Самоотверженная работа ученых и специалистов в годы войны была отмечена правительственными наградами. Указом Президиума Верховного Совета СССР 159 сотрудников института награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Таким был вклад коллектива института в общую Победу над врагом.



Владимир Рязанов.

Об авторе



Рязанов Владимир Васильевич, журналист. Родился в 1946 году в поселке Шиханы Вольского района Саратовской области. Окончил СГУ им. Чернышевского. Работал в Саратовском областном комитете по телевидению и радиовещанию в редакциях информации, пропаганды, народного хозяйства, в главной редакции передач на Центральном телевидении СССР и Всесоюзном радио. В разные годы занимал должности корреспондента, старшего редактора, заместителя главного редактора. Работал собственным корреспондентом Госкомитета по телевидению и радиовещанию СССР по Саратовской области и Всесоюзной телерадиокомпании «Останкино» по Саратовской области, специальным корреспондентом на Кавказе в Нагорно-Карабахской области и в зоне землетрясения в Спитаке. На Саратовском электроагрегатном объединении работал в должности заместителя генерального директора.

Был заместителем главного редактора областной газеты «Саратовские вести», пресс-секретарем в ЗАО «Экономбанк», корреспондентом в Приволжском представительстве «Российской газеты» в Саратове.

Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР, знаком «Отличник телевидения и радио», Почетным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональным сообществом». В 1989 году избирался депутатом Саратовского городского Совета народных депутатов.

Член Союза Журналистов России, председатель Большого жюри Саратовского регионального отделения СЖР. Из тех, кто воевал на фронте, работал в тылу в годы Великой Отечественной войны, сегодня в списке ветеранов НИИ сельского хозяйства Юго-Востока в живых значатся только двое – Вера Анатольевна Копонцева и Павел Николаевич Карюкин. Обоим за 90. Время неумолимо: люди уходят – остается память и дела, совершенные ими.«О победе над Германией научные сотрудники, рабочие и служащие узнали рано утром по радио. Несмотря на то, что день был воскресный, все проживающие на квартирах института вместе с семьями дружно собрались в зале заседания главного корпуса. Когда пришел Шнайдерман, всю войну бывший секретарем парторганизации института, громко раздалось: «Яков Абрамович, открывайте митинг!» Выступления слушали со слезами на глазах».Участникам того импровизированного митинга было что и кого вспомнить – за плечами у каждого война с ее безвозвратными потерями и такой трудной и долгожданной Победой. А сохранил для нас, ныне живущих, память о тех святых минутах фронтовик, старейший сотрудник института, профессор Борис Михайлович Смирнов. Его рукопись, охватывающая значительный период истории института, хранится в научной библиотеке. Кстати, в годы войны нынешний НИИ сельского хозяйства Юго-Востока именовался по-другому – «Институт зернового хозяйства Юго-Востока СССР».Из архивных источников известно, что 92 сотрудника института сражались на фронте, 27 погибли в боях, скончались от полученных ран в госпиталях. Те, кто остался в Саратове, работали в лабораториях и на опытных полях, стойко переносили тяготы военных лет: рыли окопы на подступах к городу, спасались в укрытиях во время бомбежек Саратова, особенно сильные налеты немецкой авиации были в 1942 году, выезжали в колхозы и совхозы области, чтобы оказать помощь в проведении сельхозработ.В прифронтовом Саратове институту, как и многим другим местным организациям, пришлось основательно «потесниться». Это было связано с дислокацией в городе воинских частей, прибытием большого числа предприятий, эвакуированных из западных областей СССР, захваченных немцами в начале войны.Один из эвакуированных заводов был размещен в загородных корпусах Саратовского сельскохозяйственного института. Преподавателей и студентов этого вуза «поселили» на первом и третьем этажах главного корпуса Института зернового хозяйства. Студенческое общежитие определили в наскоро переоборудованной, но еще не достроенной станции холода. Большие теплицы у станции переделали под казармы солдат запасного полка. Штаб его расположили в двухэтажной школе. Центральная, недостроенная часть нового селекционного корпуса института была отведена под общежитие и клуб рабочих одного из заводов. Эти подробности о буднях военных лет упомянуты в рукописи профессора Смирнова.С первых дней Великой Отечественной войны вся научно-производственная деятельность института была подчинена решению задач военного времени. В связи с потерей крупных сельскохозяйственных регионов, прежде всего Украины, резко возросло значение районов Юго-Востока в снабжении продовольствием и сельскохозяйственным сырьем страны и Красной Армии. «Научная работа института в эти годы как раз и была направлена на преодоление трудностей, вставших перед колхозами и совхозами в связи с войной, и на изыскание новых путей подъема урожайности», – отмечается в Научном отчете института за 1941-1942 годы.Что удалось сделать?За годы войны селекционеры института вывели и передали на государственное испытание 11 новых сортов сельскохозяйственных культур. А всего на сортоучастках испытывалось 28 сортов саратовской селекции. Блестящий результат.Особо отличился коллектив лаборатории селекции и семеноводства яровой пшеницы под руководством выдающегося селекционера Алексея Павловича Шехурдина. В период с 1941 по 1944 годы в Госсортсеть им были преданы сорта Лютесценс 758, Лютесценс 605, Саратовская 210 и твердая безостая пшеница Мутико-Валенсия 381. Во время войны получили путевку в производство такие сорта селекционера, как Лютесценс 53/12 и Альбидум 43.В 1942 году за создание сортов яровой пшеницы Лютесценс 758 и Лютесценс 605Алексей Павлович был удостоенСталинской премии. Денежное вознаграждение Шехурдин передал на строительство самолета. Всего же за годы войны сотрудники института на строительство боевых самолетов перечислили 500 тысяч рублей.Интенсивно работали селекционеры и других лабораторий. В 1943 году на сортоиспытание передан подсолнечник Саратовский 10 селекционера В.К. Морозова; в 1944 году – озимая рожь Волжанка, созданная А.А. Краснюком; в 1945-46 годах озимая пшеница Лютесценс 230, выведенная Н.Г. Мейстер. На Краснокутской государственной селекционной станции в годы войны на госиспытание были переданы сорта ячменя Прима, Борец (автор А.П. Бреднев); сорта нута Альфа и Скороспелка, районированы житняк Краснокутский узкоколосный 305 и Краснокутский ширококолосный 4.В тесной связке с селекционерами работали сотрудники лаборатории технологи зерна, которую возглавлял А.И. Марушев. Не хватало оборудования – и тогда ряд приборов был разработан и изготовлен силами лаборатории. С их помощью обеспечили селекционеров первоклассной аналитикой: исследовали мукомольные, хлебопекарные, макаронные и крупяные качества новых сортов, содержание в их зерне клейковины и белка.Ни на один день не прекращалась работа по вопросам агротехники, теоретическим проблемам сухого земледелия. Исследования проводили ведущие ученые института А.Г. Дояренко и А.М. Бялый. Вместе с коллегами они обеспечили оперативное научное сопровождение сельскохозяйственного производства Саратовской области, других регионов страны, что помогло повысить его эффективность.Именно на этом тезисе сделали акцент авторы Научного отчета института за 1943-1945 годы. «За отчетные годы научным коллективом Института проведена большая работа по оказанию научно-агрономической помощи земельным органам и колхозам… Многие предложения Института нашли свое отражение в постановлениях Правительства и Партии и в решениях, принятых в 1944, 1945 и 1946 гг. областными руководящими органами».Самоотверженная работа ученых и специалистов в годы войны была отмечена правительственными наградами. Указом Президиума Верховного Совета СССР 159 сотрудников института награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Таким был вклад коллектива института в общую Победу над врагом.Рязанов Владимир Васильевич, журналист. Родился в 1946 году в поселке Шиханы Вольского района Саратовской области. Окончил СГУ им. Чернышевского. Работал в Саратовском областном комитете по телевидению и радиовещанию в редакциях информации, пропаганды, народного хозяйства, в главной редакции передач на Центральном телевидении СССР и Всесоюзном радио. В разные годы занимал должности корреспондента, старшего редактора, заместителя главного редактора. Работал собственным корреспондентом Госкомитета по телевидению и радиовещанию СССР по Саратовской области и Всесоюзной телерадиокомпании «Останкино» по Саратовской области, специальным корреспондентом на Кавказе в Нагорно-Карабахской области и в зоне землетрясения в Спитаке. На Саратовском электроагрегатном объединении работал в должности заместителя генерального директора.Был заместителем главного редактора областной газеты «Саратовские вести», пресс-секретарем в ЗАО «Экономбанк», корреспондентом в Приволжском представительстве «Российской газеты» в Саратове.Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР, знаком «Отличник телевидения и радио», Почетным знаком СЖР «За заслуги перед профессиональным сообществом». В 1989 году избирался депутатом Саратовского городского Совета народных депутатов.Член Союза Журналистов России, председатель Большого жюри Саратовского регионального отделения СЖР.