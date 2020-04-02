Вольские журналисты подарили ветеранам, инвалидам маски и шесть сотен газет Новости, Главные новости, Обратите внимание — 7-апреля-2020 — прочитано 20 раз Вольские журналисты подарили ветеранам, инвалидам маски и шесть сотен газет

Социальные работники стали информационными волонтерами



Уточним, речь идет о редакции Информационного центра «Вольская жизнь», которая передала местному Совету ветеранов защитные маски и 100 экземпляров очередного выпуска газеты «Вольская жизнь». Председатель Совета Ольга Шавыкина уже выразила благодарность за эту акцию руководителю районного муниципального СМИ Александру Головачеву. Но число газет, которое безвозмездно получили 7 апреля вольчане от ИЦ «Вольская жизнь», значительно больше – 600 экземпляров.

- Ситуация такова, что система альтернативной подписки, действующая в районе помимо традиционной через почту, в определенной степени нарушена. Получение нашей газеты с доставкой в закрывшиеся учреждения, предприятия пока исключено, а часть людей, привыкших к газетной форме информации, потеряли ее в самое сложное время. Поэтому, по соглашению с вольским центром социальной защиты населения, мы пошли на беспрецедентный шаг, начав выделять еженедельно по 500 экземпляров «Вольской жизни» для бесплатного распространения газеты в городе и в селах. Социальные работники, которые продолжают работать с немалой частью вольчан, добровольно влились в информационное волонтерское движение. Мы, журналисты говорим им спасибо, как и их благодарные подопечные, успевшие позвонить нам в редакцию, - дал пояснение акции А. Головачев. Уточним, речь идет о редакции Информационного центра «Вольская жизнь», которая передала местному Совету ветеранов защитные маски и 100 экземпляров очередного выпуска газеты «Вольская жизнь». Председатель Совета Ольга Шавыкина уже выразила благодарность за эту акцию руководителю районного муниципального СМИ Александру Головачеву. Но число газет, которое безвозмездно получили 7 апреля вольчане от ИЦ «Вольская жизнь», значительно больше – 600 экземпляров.- Ситуация такова, что система альтернативной подписки, действующая в районе помимо традиционной через почту, в определенной степени нарушена. Получение нашей газеты с доставкой в закрывшиеся учреждения, предприятия пока исключено, а часть людей, привыкших к газетной форме информации, потеряли ее в самое сложное время. Поэтому, по соглашению с вольским центром социальной защиты населения, мы пошли на беспрецедентный шаг, начав выделять еженедельно по 500 экземпляров «Вольской жизни» для бесплатного распространения газеты в городе и в селах. Социальные работники, которые продолжают работать с немалой частью вольчан, добровольно влились в информационное волонтерское движение. Мы, журналисты говорим им спасибо, как и их благодарные подопечные, успевшие позвонить нам в редакцию, - дал пояснение акции А. Головачев.