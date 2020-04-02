|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
5-марта-2020 — прочитано 406 разПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах Подробнее...
|
Вольские журналисты подарили ветеранам, инвалидам маски и шесть сотен газет
Новости, Главные новости, Обратите внимание — 7-апреля-2020 — прочитано 20 раз
Вольские журналисты подарили ветеранам, инвалидам маски и шесть сотен газет
Социальные работники стали информационными волонтерами
Уточним, речь идет о редакции Информационного центра «Вольская жизнь», которая передала местному Совету ветеранов защитные маски и 100 экземпляров очередного выпуска газеты «Вольская жизнь». Председатель Совета Ольга Шавыкина уже выразила благодарность за эту акцию руководителю районного муниципального СМИ Александру Головачеву. Но число газет, которое безвозмездно получили 7 апреля вольчане от ИЦ «Вольская жизнь», значительно больше – 600 экземпляров.
- Ситуация такова, что система альтернативной подписки, действующая в районе помимо традиционной через почту, в определенной степени нарушена. Получение нашей газеты с доставкой в закрывшиеся учреждения, предприятия пока исключено, а часть людей, привыкших к газетной форме информации, потеряли ее в самое сложное время. Поэтому, по соглашению с вольским центром социальной защиты населения, мы пошли на беспрецедентный шаг, начав выделять еженедельно по 500 экземпляров «Вольской жизни» для бесплатного распространения газеты в городе и в селах. Социальные работники, которые продолжают работать с немалой частью вольчан, добровольно влились в информационное волонтерское движение. Мы, журналисты говорим им спасибо, как и их благодарные подопечные, успевшие позвонить нам в редакцию, - дал пояснение акции А. Головачев.