Союз журналистов России

Саратовское отделение Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru Новости Членство Летописцы-Победители Поздравления О нас Контакты Популярные новости: Саратовский журналист, фронтовик, орденоносец Аркадий Б ... Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления » Читать... Начинаем работу над новыми проектами! Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Проекты » Читать... Наш капитал на все времена! Новости, Главные новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. » Читать... « Апрель 2020 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Партнеры: RUJ.ru - союз журналистов России

Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"

JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"

Neodin64.ru - "Ты не один"

YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов

SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста



Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: ПОЛОЖЕНИЕ 5-марта-2020 — прочитано 406 раз ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах Подробнее... Все конкурсы! Защищал Ленинград, дошел до Берлина Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 7-апреля-2020 — прочитано 30 раз Защищал Ленинград, дошел до Берлина

Потехин Егор Петрович

(12.11.1922 – 26.09.2001)



Е.П.Потехин, 1943 год.

Потехин Егор Петрович родился 12 ноября 1922 года в селе Спасское Шацкого района Рязанской области. Семья была многодетной – два сына и три дочери.

В 1940 году окончил сельскохозяйственный техникум, и в этом же году был призван в ряды Красной Армии.

На фронтах Великой Отечественной оказался с первых дней войны. Егор Петрович защищал Ленинград и пережил всю блокаду, воевал в Украине, Прибалтике, Болгарии, Румынии и дошел до Берлина. За Ленинград Егор Потехин получил орден Славы II степени. По данным сайта «Подвиг народа» был награжден также орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».

После окончания войны ему пришлось дослуживать срочную службу, так как годы войны не учитывались. И только после этого весь израненный Егор Петрович вернулся домой - на станцию Римско-Корсаковка Краснопартизанского района, где в то время жили родители.

Работал учителем русского языка в школе и заочно получил высшее образование - окончил Саратовский пединститут, филологический факультет.

Затем его направили работать редактором районной газеты в поселок Горный Краснопартизанского района.



Е.П.Потехин со своей женой Зоей.

В 1952 году Потехины переезжают в Красный Кут. С октября 1955 года Егор Петрович становится редактором районной газеты «Сталинский путь». Во время его редакторства газеты поменяла название на «Знамя коммунизма». Редактором Краснокутской районки Егор Петрович был до декабря 1961 года.

Затем Е. Потехина перевели в р.п. Турки редактором газеты «Знамя». На этой должности проработал до 1978 года.

После выхода на пенсию Егор Петрович с семьей переехал в село Трубетчино Турковкого района, где еще работал учителем истории в средней школе.



В Краснокутском народном краеведческом музее им. Г.С. Титова хранится письмо сестры Е.П. Потехина, в котором она рассказывает о своих братьях, ушедших на фронт с первых дней войны.



Два брата



Два брата Потехины Николай Петрович и Егор Петрович были призваны в армию вместе в один день 1940 года. Проводы были очень тяжелыми, так как родители знали, что не избежать войны, и их дети будут первыми солдатами в бою. Так и вышло, в 1941 году началась Великая Отечественная война. Николай и Егор служили вместе, не разлучались и в бою. Только ранения их были разными, и попали они в разные госпитали. После выздоровления они уже не встретились. Николай сражался в битвах за Москву, где был тяжело ранен и умер в госпитале в 1941 году. Помню его последние письма. Он писал, что пролежит лето, лежа на месте. В госпиталь приходили пионеры, такие хорошие. Николай, конечно, вспоминал нас, своих сестер. Нас было трое. Все учились в школе. Николай до армии учился в пединституте на 1-м курсе в городе Кзыл-Орде, где мы тогда жили. Николай очень любил детей, поэтому поступил в пединститут. Мы писали в Москву и нам ответили, что он как офицер занесен в список погибших офицеров в центральном музее в Москве. Он родился в 1921 году, погиб в 1942 году. Ему был всего 21 год. Николай не был женат. У него не было даже девушки. Моя мама Потехина Ирина Филипповна получала пособие за погибшего сына от военкомата с 1970 года по 1979 год, а в 1979 году она умерла. Мы жили в Красном Куте с 1952 года.

Мой отец Потехин Петр Григорьевич тоже принимал участие в борьбе за Родину. Он работал на железной дороге. Под Сталинградом восстанавливали железную дорогу после бомбежек. Там он работал все военные годы. Мама с тремя дочками жила одна. Мы все учились в младших классах.

Младший брат Егор Петрович до войны закончил сельскохозяйственный техникум, а после войны заочно получил высшее образование, закончил Саратовский пединститут, филологический факультет.

Вместе с братом Николаем он сражался за Украину. Рассказывал, как они гнали фашистов, мчались в погоню впереди техники, которая застревала на грязных дорогах. Егор служил в пехотном полку. Приходилось в холодную погоду в ледяной воде в одежде, сапогах и шинели переплывать Днепр, правда, на плаву снимать сапоги и шинель. Он говорил, что пехоте не было препятствий: ни грязи, ни воды, а технику надо было переправлять или объезжать грязь, а в грязи она застревала.

Был он и в Прибалтике, защищали самолеты от угона. Но самое страшное пришлось пережить, когда защищали Ленинград, а затем попали в окружение. За Ленинград Егор получил орден Славы II степени, правда, спустя много лет. После освобождения Ленинграда с частями двинулся через Болгарию, Румынию и другие государства и дошел до Берлина.

Он много рассказывал, но подробности позабыты. Егор весь израненный все же вернулся живым. Ему еще после войны пришлось дослуживать срочную службу, так как годы войны не учитывались в службу.

Вернувшись домой, работал учителем русского языка на станции Римско-Корсаковка, где мы жили. Затем его направили работать редактором районной газеты в поселок Горный Краснопартизанского района, затем в Красный Кут, где он жил и работал редактором районной газеты много лет. В 60-х годах перевели его редактором газеты в Турки, где он жил до самой смерти. Он всю жизнь носил осколок пули в ноге. Оперировать было нельзя.

Водолазкая А.П. (Потехина) 20.05.2010 г.





А вот что пишет о нем редактор газеты «Пульс» Турковкого района Татьяна Борисовна Трактиркина: «В Турки он приехал из города Красный Кут Саратовской области, где работал в районной газете. Перед ним стояла непростая задача: в кратчайший срок запустить в жизнь газету. Хорошо, что пока не было района, работала типография, а значит, полиграфическая база сохранилась. Что касалось нового коллектива редакции, то он был сформирован за неделю. Значимую помощь оказывал райком КПСС. И вскоре Егор Петрович был уже не один… Уже в первом номере было опубликовано «Слово к читателям»: «Дорогие товарищи! Сегодня вышел первый номер районной газеты «Знамя».

При Е.П. Потехине в редакции были созданы три отдела: партийной жизни, сельского хозяйства, отдел писем».

Егор Петрович Потехин стал свидетелем приземления космонавта №2 Германа Титова на краснокутской земле. Его воспоминания об этом дне записал наш коллега, журналист Олег Косенков.

- Самый первый звонок в редакцию с утра был из райкома партии: «Внимательно наблюдай¬те за небом!». Особых комментариев к нему и не требовалось, по¬скольку по специальным каналам поступила информация о том, что сегодня, 7 августа 1961, года нужно ожидать в наших краях приземления космонавта №2 Германа Титова со спускаемым аппаратом космического корабля «Восток-2». Видно, больно приглянулась первым советским покорителям космоса земля саратовская, и вслед за Юрием Гагариным место по¬садки было выбрано вновь на ее территории.

Прошел час, другой... Да и нельзя же в самом буквальном смысле воспринимать руководя-щие указания. Дела редакции по¬степенно взяли верх, и после по¬чти трех часов бесплодного ожидания я стал собираться в одно из хозяйств района. Ручка, блок¬нот, вопросник - все на ходу, как неожиданно раздался приглушенный взрыв, отдаленно напоминающий переход звукового барьера реактивным самолетом. И хотя на окраине Красного Кута располагался аэродром летного училища, сердце учащенно забилось. «Он!».

В редакционный «ГАЗик», который стоял “под парами”, кроме нас с водителем успел заскочить только инструктор райкома партии С.И. Зубов. Однако тягаться с «Волгой» председателя Краснокутского райисполкома Н.В. Кириленко было бесполезно. Она пер-вой вырулила на скошенное жнивье поля колхоза «40 лет Октяб¬ря», где приземлился на парашюте Герман Титов.

Картина для чисто земного вос¬приятия была довольно необыч¬ной. Оплавленная, еще пышущая жаром сфера спускаемого аппарата диаметром более двух мет¬ров, опутанная стропами пара¬шютной системы, и в нескольких сотнях метров от нее фигура Германа Титова, также «закутанного» в свой парашют.

Первым к космонавту подоспел на мотоцикле бригадир 2-й поле¬водческой бригады колхоза «40 лет Октября» Н.И. Андреев, который к моменту нашего появления уже помогал Титову распутывать лямки парашюта. Освобожден¬ный совместными усилиями Герман Степанович выглядел после перенесенных перегрузок неваж¬но. Серое, землистого цвета лицо, покрытое бисеринками пота, за¬медленная координация движений - все говорило о громадном напряжении последних минут по¬лета и катапультирования (Прим. В отличие от Юрия Гагарина, который приземлился непосредственно в спускаемом аппарате космического корабля «Восток», для Германа Титова выбрали другой - раз-дельный - вариант посадки).

Но в первую очередь он напра¬вился к спускаемому аппарату. «Нужно забрать кассету с записями исследований и режима работы приборов», - пояснил космонавт №2. После того, как кассета ока¬залась у него в руках, Титов успокоился и решил «сориентировать-ся на местности». «Ребята, а где я приземлился?» Отвечаем: «Крас¬ный Кут, примерно в ста километрах от Энгельса». «Однако...». Видимо, координаты посадки не со¬всем совпали с намеченными. «Ну, не беда, главное к телефону по¬быстрее добраться».

Через десять минут Герман Титов уже звонил из кабинета первого секретаря райкома партии. Сначала дали Саратов. Краткое сообщение о приземлении, которое Титов передал первому секретарю обкома партии А.И. Шибаеву, прервалось включением правительственной связи. В телефонной трубке ясно прозвучало: «На проводе – Кремль». Поднявшись со стула, Титов по-военному четко отрапортовал: «Товарищ Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Со¬юза! Летчик-космонавт Титов полет космического корабля «Восток- 2» по заданной программе завершил. Самочувствие хорошее. Готов к выполнению нового задания партии и правительства».

Такое вряд ли повторится еще раз. В один день в стенах райкома партии находился настоящий (!) космонавт, который несколько часов назад вращался на орбите Земли, и одновременно раздавался живой, а не с телеэкрана, голос Генсека.

После рапорта Титов заметно расслабился, порозовел лицом, просто, по-дружески улыбался всем собравшимся и делился своими впечатлениями о заключительной стадии приземления: «Все «наверху» нормально было, и вот те на: несет после катапультирования прямиком на железно¬дорожную ветку, а там товарняк громыхает. Прудок еще небольшой просматривается. Ну, думаю, только бы не под колеса, уж лучше искупаться. Но все-таки подергал стропами и, слава Богу, на поле вырулил».

Несколько раз сфотографировались с Германом Титовым, передавая из рук в руки фотоаппарат, чтобы каждый из присутствующих обязательно попал в кадр. Конечно, изрядно подкачало качество фотоснимков, но здесь ничего не поделаешь. Нельзя же вертеть вместе со стулом только что приземлившегося человека мировой значимости, космонавта №2, чтобы выбрать наиболее удачный ракурс и композицию съемки.



Е.П.Потехин (справа) был среди тех, кто первым встретил космонавта Германа Титова.

Райкомовские девчата нанесли разной снеди, овощей, фруктов. Но Герман Степанович попросил только стакан горячего чаю. Как чувствовал, что спокойно перекусить не придется. И точно. Вскоре появились военные. Кабину спускаемого аппарата «отбуксировали» по воздуху через весь Красный Кут на аэродром летного училища. А космонавта там уже поджидал прибывший спецрейсом военный самолет.

«Волга» председателя райисполкома была в полном распоряжении Титова, но пробиться к ней оказалось делом сложным. Слух о приземлении космонавта №2 с молниеносной быстротой разнесся по округе. Центральная площадь города, на которой находилось здание райкома партии, к этому моменту была уже «запружена» людьми. Все хотели увидеть и поприветствовать живую легенду, услышать хотя бы несколько слов от настоящего космонавта.

Герман Степанович, невзирая на спешку, упрашивать себя не заставил. Поднявшись на праздничную трибуну, он тепло поблагодарил жителей города за радушный, сердечный прием на саратовской земле.

Но служба есть служба. В назначенное время Титов уже был на аэродроме летного училища. Спускаемый аппарат загрузили в отсек военно-транспортного самолета, а плотное кольцо врачей уже «отсекло» космонавта от провожающих. Весь в медицинских приборах и паутине датчиков, он успел лишь на мгновение выглянуть в иллюминатор и помахать на прощание рукой...

Светлана Отрокова.



Об авторе

Отрокова Светлана Александровна родилась 22 мая 1974 года в городе Красный Кут.

В 1991 году окончила школу №1, в 1993-м - Саратовское педагогическое училище, в 2016 году - Саратовский национальный исследовательский государственный университете им. Н.Г. Чернышевского по направлению «Государственное и муниципальное управление».

На работу в редакцию газеты «Краснокутские вести» пришла в 2004 году на должность корректора. В 2010 году переведена на должность ответственного секретаря. С 2017 года по настоящее время является заместителем редактора.

За время работы в редакции была награждена грамотами главы администрации Краснокутского района и министерства информации и печати Саратовской области, в 2015 году была занесена на районную Доску почета.

Является членом Союза журналистов России с 2017 года. Потехин Егор Петрович родился 12 ноября 1922 года в селе Спасское Шацкого района Рязанской области. Семья была многодетной – два сына и три дочери.В 1940 году окончил сельскохозяйственный техникум, и в этом же году был призван в ряды Красной Армии.На фронтах Великой Отечественной оказался с первых дней войны. Егор Петрович защищал Ленинград и пережил всю блокаду, воевал в Украине, Прибалтике, Болгарии, Румынии и дошел до Берлина. За Ленинград Егор Потехин получил орден Славы II степени. По данным сайта «Подвиг народа» был награжден также орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».После окончания войны ему пришлось дослуживать срочную службу, так как годы войны не учитывались. И только после этого весь израненный Егор Петрович вернулся домой - на станцию Римско-Корсаковка Краснопартизанского района, где в то время жили родители.Работал учителем русского языка в школе и заочно получил высшее образование - окончил Саратовский пединститут, филологический факультет.Затем его направили работать редактором районной газеты в поселок Горный Краснопартизанского района.В 1952 году Потехины переезжают в Красный Кут. С октября 1955 года Егор Петрович становится редактором районной газеты «Сталинский путь». Во время его редакторства газеты поменяла название на «Знамя коммунизма». Редактором Краснокутской районки Егор Петрович был до декабря 1961 года.Затем Е. Потехина перевели в р.п. Турки редактором газеты «Знамя». На этой должности проработал до 1978 года.После выхода на пенсию Егор Петрович с семьей переехал в село Трубетчино Турковкого района, где еще работал учителем истории в средней школе.В Краснокутском народном краеведческом музее им. Г.С. Титова хранится письмо сестры Е.П. Потехина, в котором она рассказывает о своих братьях, ушедших на фронт с первых дней войны.Два брата Потехины Николай Петрович и Егор Петрович были призваны в армию вместе в один день 1940 года. Проводы были очень тяжелыми, так как родители знали, что не избежать войны, и их дети будут первыми солдатами в бою. Так и вышло, в 1941 году началась Великая Отечественная война. Николай и Егор служили вместе, не разлучались и в бою. Только ранения их были разными, и попали они в разные госпитали. После выздоровления они уже не встретились. Николай сражался в битвах за Москву, где был тяжело ранен и умер в госпитале в 1941 году. Помню его последние письма. Он писал, что пролежит лето, лежа на месте. В госпиталь приходили пионеры, такие хорошие. Николай, конечно, вспоминал нас, своих сестер. Нас было трое. Все учились в школе. Николай до армии учился в пединституте на 1-м курсе в городе Кзыл-Орде, где мы тогда жили. Николай очень любил детей, поэтому поступил в пединститут. Мы писали в Москву и нам ответили, что он как офицер занесен в список погибших офицеров в центральном музее в Москве. Он родился в 1921 году, погиб в 1942 году. Ему был всего 21 год. Николай не был женат. У него не было даже девушки. Моя мама Потехина Ирина Филипповна получала пособие за погибшего сына от военкомата с 1970 года по 1979 год, а в 1979 году она умерла. Мы жили в Красном Куте с 1952 года.Мой отец Потехин Петр Григорьевич тоже принимал участие в борьбе за Родину. Он работал на железной дороге. Под Сталинградом восстанавливали железную дорогу после бомбежек. Там он работал все военные годы. Мама с тремя дочками жила одна. Мы все учились в младших классах.Младший брат Егор Петрович до войны закончил сельскохозяйственный техникум, а после войны заочно получил высшее образование, закончил Саратовский пединститут, филологический факультет.Вместе с братом Николаем он сражался за Украину. Рассказывал, как они гнали фашистов, мчались в погоню впереди техники, которая застревала на грязных дорогах. Егор служил в пехотном полку. Приходилось в холодную погоду в ледяной воде в одежде, сапогах и шинели переплывать Днепр, правда, на плаву снимать сапоги и шинель. Он говорил, что пехоте не было препятствий: ни грязи, ни воды, а технику надо было переправлять или объезжать грязь, а в грязи она застревала.Был он и в Прибалтике, защищали самолеты от угона. Но самое страшное пришлось пережить, когда защищали Ленинград, а затем попали в окружение. За Ленинград Егор получил орден Славы II степени, правда, спустя много лет. После освобождения Ленинграда с частями двинулся через Болгарию, Румынию и другие государства и дошел до Берлина.Он много рассказывал, но подробности позабыты. Егор весь израненный все же вернулся живым. Ему еще после войны пришлось дослуживать срочную службу, так как годы войны не учитывались в службу.Вернувшись домой, работал учителем русского языка на станции Римско-Корсаковка, где мы жили. Затем его направили работать редактором районной газеты в поселок Горный Краснопартизанского района, затем в Красный Кут, где он жил и работал редактором районной газеты много лет. В 60-х годах перевели его редактором газеты в Турки, где он жил до самой смерти. Он всю жизнь носил осколок пули в ноге. Оперировать было нельзя.Водолазкая А.П. (Потехина) 20.05.2010 г.А вот что пишет о нем редактор газеты «Пульс» Турковкого района Татьяна Борисовна Трактиркина: «В Турки он приехал из города Красный Кут Саратовской области, где работал в районной газете. Перед ним стояла непростая задача: в кратчайший срок запустить в жизнь газету. Хорошо, что пока не было района, работала типография, а значит, полиграфическая база сохранилась. Что касалось нового коллектива редакции, то он был сформирован за неделю. Значимую помощь оказывал райком КПСС. И вскоре Егор Петрович был уже не один… Уже в первом номере было опубликовано «Слово к читателям»: «Дорогие товарищи! Сегодня вышел первый номер районной газеты «Знамя».При Е.П. Потехине в редакции были созданы три отдела: партийной жизни, сельского хозяйства, отдел писем».Егор Петрович Потехин стал свидетелем приземления космонавта №2 Германа Титова на краснокутской земле. Его воспоминания об этом дне записал наш коллега, журналист Олег Косенков.- Самый первый звонок в редакцию с утра был из райкома партии: «Внимательно наблюдай¬те за небом!». Особых комментариев к нему и не требовалось, по¬скольку по специальным каналам поступила информация о том, что сегодня, 7 августа 1961, года нужно ожидать в наших краях приземления космонавта №2 Германа Титова со спускаемым аппаратом космического корабля «Восток-2». Видно, больно приглянулась первым советским покорителям космоса земля саратовская, и вслед за Юрием Гагариным место по¬садки было выбрано вновь на ее территории.Прошел час, другой... Да и нельзя же в самом буквальном смысле воспринимать руководя-щие указания. Дела редакции по¬степенно взяли верх, и после по¬чти трех часов бесплодного ожидания я стал собираться в одно из хозяйств района. Ручка, блок¬нот, вопросник - все на ходу, как неожиданно раздался приглушенный взрыв, отдаленно напоминающий переход звукового барьера реактивным самолетом. И хотя на окраине Красного Кута располагался аэродром летного училища, сердце учащенно забилось. «Он!».В редакционный «ГАЗик», который стоял “под парами”, кроме нас с водителем успел заскочить только инструктор райкома партии С.И. Зубов. Однако тягаться с «Волгой» председателя Краснокутского райисполкома Н.В. Кириленко было бесполезно. Она пер-вой вырулила на скошенное жнивье поля колхоза «40 лет Октяб¬ря», где приземлился на парашюте Герман Титов.Картина для чисто земного вос¬приятия была довольно необыч¬ной. Оплавленная, еще пышущая жаром сфера спускаемого аппарата диаметром более двух мет¬ров, опутанная стропами пара¬шютной системы, и в нескольких сотнях метров от нее фигура Германа Титова, также «закутанного» в свой парашют.Первым к космонавту подоспел на мотоцикле бригадир 2-й поле¬водческой бригады колхоза «40 лет Октября» Н.И. Андреев, который к моменту нашего появления уже помогал Титову распутывать лямки парашюта. Освобожден¬ный совместными усилиями Герман Степанович выглядел после перенесенных перегрузок неваж¬но. Серое, землистого цвета лицо, покрытое бисеринками пота, за¬медленная координация движений - все говорило о громадном напряжении последних минут по¬лета и катапультирования (Прим. В отличие от Юрия Гагарина, который приземлился непосредственно в спускаемом аппарате космического корабля «Восток», для Германа Титова выбрали другой - раз-дельный - вариант посадки).Но в первую очередь он напра¬вился к спускаемому аппарату. «Нужно забрать кассету с записями исследований и режима работы приборов», - пояснил космонавт №2. После того, как кассета ока¬залась у него в руках, Титов успокоился и решил «сориентировать-ся на местности». «Ребята, а где я приземлился?» Отвечаем: «Крас¬ный Кут, примерно в ста километрах от Энгельса». «Однако...». Видимо, координаты посадки не со¬всем совпали с намеченными. «Ну, не беда, главное к телефону по¬быстрее добраться».Через десять минут Герман Титов уже звонил из кабинета первого секретаря райкома партии. Сначала дали Саратов. Краткое сообщение о приземлении, которое Титов передал первому секретарю обкома партии А.И. Шибаеву, прервалось включением правительственной связи. В телефонной трубке ясно прозвучало: «На проводе – Кремль». Поднявшись со стула, Титов по-военному четко отрапортовал: «Товарищ Генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Со¬юза! Летчик-космонавт Титов полет космического корабля «Восток- 2» по заданной программе завершил. Самочувствие хорошее. Готов к выполнению нового задания партии и правительства».Такое вряд ли повторится еще раз. В один день в стенах райкома партии находился настоящий (!) космонавт, который несколько часов назад вращался на орбите Земли, и одновременно раздавался живой, а не с телеэкрана, голос Генсека.После рапорта Титов заметно расслабился, порозовел лицом, просто, по-дружески улыбался всем собравшимся и делился своими впечатлениями о заключительной стадии приземления: «Все «наверху» нормально было, и вот те на: несет после катапультирования прямиком на железно¬дорожную ветку, а там товарняк громыхает. Прудок еще небольшой просматривается. Ну, думаю, только бы не под колеса, уж лучше искупаться. Но все-таки подергал стропами и, слава Богу, на поле вырулил».Несколько раз сфотографировались с Германом Титовым, передавая из рук в руки фотоаппарат, чтобы каждый из присутствующих обязательно попал в кадр. Конечно, изрядно подкачало качество фотоснимков, но здесь ничего не поделаешь. Нельзя же вертеть вместе со стулом только что приземлившегося человека мировой значимости, космонавта №2, чтобы выбрать наиболее удачный ракурс и композицию съемки.Райкомовские девчата нанесли разной снеди, овощей, фруктов. Но Герман Степанович попросил только стакан горячего чаю. Как чувствовал, что спокойно перекусить не придется. И точно. Вскоре появились военные. Кабину спускаемого аппарата «отбуксировали» по воздуху через весь Красный Кут на аэродром летного училища. А космонавта там уже поджидал прибывший спецрейсом военный самолет.«Волга» председателя райисполкома была в полном распоряжении Титова, но пробиться к ней оказалось делом сложным. Слух о приземлении космонавта №2 с молниеносной быстротой разнесся по округе. Центральная площадь города, на которой находилось здание райкома партии, к этому моменту была уже «запружена» людьми. Все хотели увидеть и поприветствовать живую легенду, услышать хотя бы несколько слов от настоящего космонавта.Герман Степанович, невзирая на спешку, упрашивать себя не заставил. Поднявшись на праздничную трибуну, он тепло поблагодарил жителей города за радушный, сердечный прием на саратовской земле.Но служба есть служба. В назначенное время Титов уже был на аэродроме летного училища. Спускаемый аппарат загрузили в отсек военно-транспортного самолета, а плотное кольцо врачей уже «отсекло» космонавта от провожающих. Весь в медицинских приборах и паутине датчиков, он успел лишь на мгновение выглянуть в иллюминатор и помахать на прощание рукой...Отрокова Светлана Александровна родилась 22 мая 1974 года в городе Красный Кут.В 1991 году окончила школу №1, в 1993-м - Саратовское педагогическое училище, в 2016 году - Саратовский национальный исследовательский государственный университете им. Н.Г. Чернышевского по направлению «Государственное и муниципальное управление».На работу в редакцию газеты «Краснокутские вести» пришла в 2004 году на должность корректора. В 2010 году переведена на должность ответственного секретаря. С 2017 года по настоящее время является заместителем редактора.За время работы в редакции была награждена грамотами главы администрации Краснокутского района и министерства информации и печати Саратовской области, в 2015 году была занесена на районную Доску почета.Является членом Союза журналистов России с 2017 года.