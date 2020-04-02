Обратная связь «Не оставляет равнодушным» Новости, Обратите внимание — 3-апреля-2020 — прочитано 16 раз Обратная связь

«Не оставляет равнодушным»





Проект Саратовского регионального отделения Союза журналистов России «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» (победитель конкурса социальных проектов), финансируемый из средств Фонда Президентских грантов, набирает обороты.

О том, что нас читают, свидетельствуют цифры: в первый же день, едва появившись на сайте, материал набирает от 30 до 50 просмотров и дальше идет по нарастающей. Самый первый очерк (опубликован 18 декабря 2019 года) Светланы Дурновой «Фронтовой писатель Борис Озерный», на сегодняшний день набрал уже 969 просмотров. Цифру 200-300 рассказы о фронтовиках набирают дней за десять. Это значит, что сложился постоянный круг читателей, которые внимательно следят за публикациями и с интересом читают их.

Сложился и круг авторов (есть такие кто пишет по пять-шесть статей!), который постоянно расширяется. Прочитав замечательную работу коллеги, все новые и новые редакции подключаются к проекту и добавляют в список фронтовиков-журналистов все новые и новые имена.

Мы получаем не только статьи и очерки о коллегах-журналистах участниках Великой Отечественной войны, но и отклики читателей. Предлагаем вашему вниманию Отклик искусствоведа Ольги Васильевой на статью "Мой Учитель и Мой Отец" (1 марта 2020) http://sarunion.ru/actual/news/2591-moy-uchitel-i-moy-otec.html, который она прислала одному из авторов – О.Б.Панютиной.





Ольга Борисовна! Прочитала ваш рассказ «Мой Учитель и Мой Отец» и не могу не поделиться своими чувствами. Ваш проект не оставит равнодушным никого, кто читает сайт «Летописцы-Победители».

Очень сильное впечатление от самой идеи таких рассказов.

И ваша история об учителе-редакторе вызывает чувство гордости за послевоенное время, за поколение сильных людей. Они и тяжелые испытания достойно перенесли, и в мирное время честно и мощно трудились. Это поколение знало цену труду, дружбе и честности...Много чувств испытаешь, читая ваш сдержанный рассказ. Понимаешь, что за ним стоят десятки историй из вашей жизни и жизни коллег. Представляешь, что происходило в стране и в маленьком городке, чем жил простой народ.

Например, вспомнила с радостью, что, действительно - в редакции газет шли за действенной помощью!..

Этого молодежь не знает сегодня...

Огромное Вам спасибо за то, что разыскали дочку Мухина И.М., а та поделилась дневниками своего отца !

Его дневники читать больно, но эту правду знать просто необходимо. Особенно теперь, когда жизнь сильно изменилась. И молодые люди всего мира не верят в нашу победу и не могут представить ужасы войны.

Очень важная и своевременная ваша работа и работа ваших коллег!



С уважением Ольга Васильева, Москва.



Проект Саратовского регионального отделения Союза журналистов России «Летописцы-Победители. Имена и судьбы» (победитель конкурса социальных проектов), финансируемый из средств Фонда Президентских грантов, набирает обороты.О том, что нас читают, свидетельствуют цифры: в первый же день, едва появившись на сайте, материал набирает от 30 до 50 просмотров и дальше идет по нарастающей. Самый первый очерк (опубликован 18 декабря 2019 года) Светланы Дурновой «Фронтовой писатель Борис Озерный», на сегодняшний день набрал уже 969 просмотров. Цифру 200-300 рассказы о фронтовиках набирают дней за десять. Это значит, что сложился постоянный круг читателей, которые внимательно следят за публикациями и с интересом читают их.Сложился и круг авторов (есть такие кто пишет по пять-шесть статей!), который постоянно расширяется. Прочитав замечательную работу коллеги, все новые и новые редакции подключаются к проекту и добавляют в список фронтовиков-журналистов все новые и новые имена.Мы получаем не только статьи и очерки о коллегах-журналистах участниках Великой Отечественной войны, но и отклики читателей. Предлагаем вашему вниманию Отклик искусствоведа Ольги Васильевой на статью "Мой Учитель и Мой Отец" (1 марта 2020) http://sarunion.ru/actual/news/2591-moy-uchitel-i-moy-otec.html, который она прислала одному из авторов – О.Б.Панютиной.Ольга Борисовна! Прочитала ваш рассказ «Мой Учитель и Мой Отец» и не могу не поделиться своими чувствами. Ваш проект не оставит равнодушным никого, кто читает сайт «Летописцы-Победители».Очень сильное впечатление от самой идеи таких рассказов.И ваша история об учителе-редакторе вызывает чувство гордости за послевоенное время, за поколение сильных людей. Они и тяжелые испытания достойно перенесли, и в мирное время честно и мощно трудились. Это поколение знало цену труду, дружбе и честности...Много чувств испытаешь, читая ваш сдержанный рассказ. Понимаешь, что за ним стоят десятки историй из вашей жизни и жизни коллег. Представляешь, что происходило в стране и в маленьком городке, чем жил простой народ.Например, вспомнила с радостью, что, действительно - в редакции газет шли за действенной помощью!..Этого молодежь не знает сегодня...Огромное Вам спасибо за то, что разыскали дочку Мухина И.М., а та поделилась дневниками своего отца !Его дневники читать больно, но эту правду знать просто необходимо. Особенно теперь, когда жизнь сильно изменилась. И молодые люди всего мира не верят в нашу победу и не могут представить ужасы войны.Очень важная и своевременная ваша работа и работа ваших коллег!