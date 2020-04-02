Союз журналистов России

Саратовское отделение Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru Новости Членство Летописцы-Победители Поздравления О нас Контакты Популярные новости: ПОЛОЖЕНИЕ Новости, Главные новости, Обратите внимание, Конкурсы » Читать... Саратовский журналист, фронтовик, орденоносец Аркадий Б ... Актуально, Новости, Главные новости, Обратите внимание, Поздравления » Читать... Егоренков Анатолий Васильевич Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. » Читать... « Апрель 2020 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Партнеры: RUJ.ru - союз журналистов России

Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"

JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"

Neodin64.ru - "Ты не один"

YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов

SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста



Архив: Летописцы истории страны Конкурсы: ПОЛОЖЕНИЕ 5-марта-2020 — прочитано 324 раз ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах Подробнее... Все конкурсы! Обеспечивала связь на Ялтинской конференции Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 3-апреля-2020 — прочитано 23 раз Обеспечивала связь на Ялтинской конференции

Роскошная Вера Ивановна

(11.08.1923 – 1.07.2010)



Когда она надела шинель, ей было всего восемнадцать лет. Война безжалостно ворвалась в ее юность и разделила жизнь на «до» и «после».



Вера Ивановна родилась 11 августа 1923 года в городе Красный Кут. В 1941 году окончила школу №3.

11 апреля 1942 года по комсомольскому призыву добровольно ушла на фронт. Попала в 99-й отдельный батальон ВНОС (войска воздушного наблюдения, оповещения и связи), созданный в нашей области из девушек-добровольцев. Этот батальон называли «глазами и ушами» противовоздушной обороны. Вера была радиотелеграфистом приемного центра. Ее батальон участвовал в боях под Сталинградом.

В сентябре 1943 года батальон был перебазирован на Украину, в Донецк. Там Вера прошла курс радистов и в составе опергруппы радиотелеграфистов обеспечивала связь во время исторической Ялтинской конференции, на которой встречались Сталин, Рузвельт и Черчилль. Закончила службу Вера Ивановна в звании сержанта на Дальнем Востоке в 270-м отдельном батальоне Приморского фронта в Манчжурии, где была радиотелеграфистом при штабе. Там же вышла замуж за своего однополчанина Роскошного Михаила Васильевича. Домой вернулась в ноябре 1945 года.

За время военной службы была награждена медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», медалью Жукова, орденом Отечественной войны.

С 1963 по 1978 годы Вера Ивановна работала в редакции районной газеты. Военная тематика была очень близка по духу В.И.Роскошной. Она часто писала о ветеранах Великой Отечественной войны, о своих боевых подругах, писала и небольшие рассказы-воспоминания о солдатской жизни. Вот один из них, ярко характеризующий настрой молодых девчонок, волею судьбы оказавшихся на фронте.



Арбуз

Этот маленький эпи¬зод из нашей солдатской жизни я вспоминаю часто. Он так ярко запечатлелся в моей памяти, что поначалу вызывал у меня недоуме¬ние. И только с годами пришло ему объяснение. Этот эпизод наполнен глу¬боким смыслом. Он как бы иллюстрирует нравственные качества девушек-воинов.

...7 ноября 1942 года. День выдался холодный и ветреный. В небольшой ленинской комнате состоя¬лось собрание. Оно было коротким. Обстановка на фронте была исключитель¬но тяжелой. Бои шли в Сталинграде, а мы охраня¬ли небо одного из участков фронта. Все выступающие говорили о повышении бди¬тельности, боевого мастер¬ства, сокращении сроков передачи донесений и мно¬гом другом.

После собрания был со¬всем не праздничный ужин - каша с комбижиром, двес¬ти граммов ржаного хлеба и стакан сладкого чая. По¬ужинали. И только было мы собрались уходить, как дежурный по столовой объ-явил:

- Комроты приказал не расходиться. Он приготовил вам сюрприз.

Все остались на местах и с нетерпением стали ждать. «Сюрприз» всех заинтере¬совал. Некоторые стали вы¬сказывать свои предполо¬жения.

Но вот вошел комроты старший лейтенант Де¬ментьев, а следом за ним Галя Вахитова в обнимку с огромным арбузом.

Мы все были удивлены и тронуты заботой нашего командира. Он был очень строгим и в то же время добрым. Находил способ скрасить суровость нашего солдатского быта. Мы рас¬цвели от улыбок, а он буднично сказал:

- Девчатки, мы вот с Вахитовой сохранили для вас гостинец к празднику. Ешьте на здоровье!

Все удивленно восклик¬нули.

Не помню, чья рука лов¬ко разрезала арбуз на ров¬ные ломтики. Не обделили никого. Свой ломтик полу¬чили и те, кто сидел за столом, и те, кто в это время нес боевую службу.

Столовая наполнилась необыкновенным ароматом. Он напомнил о доме, род¬ных и близких, о мирных счастливых днях. И в эти минуты нам было одновре¬менно необыкновенно хоро¬шо и грустно.

Наступила тишина. Каж¬дый держал свой ломтик арбуза как что-то драгоценное и не решался есть. Потом кто-то несмело про¬молвил:

- А у нас на Украине тоже дужэ гаря и кауны. Приезжайте до мэнэ в гос¬ти, угощу.

- А у меня мама такие вкусные вареники с виш¬ней делает, пальчики оближешь! После войны всех вас зову к себе в гости. Места всем хватит. Хата у нас просторная, - зовет вторая.

И пошло...

- А вы соленые огурцы с медом ели? Знаете, как вкусно! Когда ко мне приедете, я повезу вас к своему дедушке на пасеку. Он нарежет меду в сотах.

- Зову на полтавские галушки в Диканьку.

- Это что! Приезжайте ко мне в Белоруссию. Я угощу вас бульбочкой из печки, прямо с разварочку, с томленной ряженочкой. Да постелю на стол выши¬тый рушничок.

Одно приглашение следо¬вало за другим.

Милые мои девчонки! Сколько было в вас веры в нашу победу, сколько было любви к Родине, если вы могли звать в гости в края, занятые врагом. И не знали вы тогда, жива ли та мама, которая мастерски готовит вареники с вишня¬ми, жив ли дедушка - об¬ладатель пасеки, уцелел ли просторный дом с вышиты¬ми рушниками.

Много самого дорогого не найдут девчата, когда на¬конец придет долгожданное освобождение родных мест. Но веру в светлое завтра Родины пронесут они через всю свою жизнь и будут причастны к нему также активно, как в войну.

В. Роскошная

Газета «За коммунизм» №130 (6896) от 30 октября 1984 г.



У Веры Ивановны Роскошной всегда была активная жизненная позиция. Находясь на партийных должностях, она работала заместителем председателя правления артели им. Тельмана, была начальником БТИ, директором кинотеатра им. Карла Маркса, первым редактором местного радиовещания.

За свою трудовую деятельность Вера Ивановна награждена медалью «За доблестный труд», ей присвоено звание «Ветеран труда».

К сожалению, лично я знакома с ней не была, но старшие коллеги отзывались о В.И. Роскошной с неизменной теплотой в голосе, подчеркивая ее добропорядочность и справедливость.

Светлана Отрокова.





Об авторе.

Отрокова Светлана Александровна родилась 22 мая 1974 года в городе Красный Кут.

В 1991 году окончила школу №1, в 1993-м - Саратовское педагогическое училище, в 2016-м - Саратовский национальный исследовательский государственный университете им. Н.Г. Чернышевского по направлению «Государственное и муниципальное управление».

На работу в редакцию газеты «Краснокутские вести» пришла в 2004 году на должность корректора. В 2010-м переведена на должность ответственного секретаря. С 2017 года по настоящее время является заместителем редактора.

За время работы в редакции была награждена грамотами главы администрации Краснокутского района и министерства информации и печати Саратовской области, в 2015 году была занесена на районную Доску почета.

Член Союза журналистов России с 2017 года. Когда она надела шинель, ей было всего восемнадцать лет. Война безжалостно ворвалась в ее юность и разделила жизнь на «до» и «после».Вера Ивановна родилась 11 августа 1923 года в городе Красный Кут. В 1941 году окончила школу №3.11 апреля 1942 года по комсомольскому призыву добровольно ушла на фронт. Попала в 99-й отдельный батальон ВНОС (войска воздушного наблюдения, оповещения и связи), созданный в нашей области из девушек-добровольцев. Этот батальон называли «глазами и ушами» противовоздушной обороны. Вера была радиотелеграфистом приемного центра. Ее батальон участвовал в боях под Сталинградом.В сентябре 1943 года батальон был перебазирован на Украину, в Донецк. Там Вера прошла курс радистов и в составе опергруппы радиотелеграфистов обеспечивала связь во время исторической Ялтинской конференции, на которой встречались Сталин, Рузвельт и Черчилль. Закончила службу Вера Ивановна в звании сержанта на Дальнем Востоке в 270-м отдельном батальоне Приморского фронта в Манчжурии, где была радиотелеграфистом при штабе. Там же вышла замуж за своего однополчанина Роскошного Михаила Васильевича. Домой вернулась в ноябре 1945 года.За время военной службы была награждена медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», медалью Жукова, орденом Отечественной войны.С 1963 по 1978 годы Вера Ивановна работала в редакции районной газеты. Военная тематика была очень близка по духу В.И.Роскошной. Она часто писала о ветеранах Великой Отечественной войны, о своих боевых подругах, писала и небольшие рассказы-воспоминания о солдатской жизни. Вот один из них, ярко характеризующий настрой молодых девчонок, волею судьбы оказавшихся на фронте.АрбузЭтот маленький эпи¬зод из нашей солдатской жизни я вспоминаю часто. Он так ярко запечатлелся в моей памяти, что поначалу вызывал у меня недоуме¬ние. И только с годами пришло ему объяснение. Этот эпизод наполнен глу¬боким смыслом. Он как бы иллюстрирует нравственные качества девушек-воинов....7 ноября 1942 года. День выдался холодный и ветреный. В небольшой ленинской комнате состоя¬лось собрание. Оно было коротким. Обстановка на фронте была исключитель¬но тяжелой. Бои шли в Сталинграде, а мы охраня¬ли небо одного из участков фронта. Все выступающие говорили о повышении бди¬тельности, боевого мастер¬ства, сокращении сроков передачи донесений и мно¬гом другом.После собрания был со¬всем не праздничный ужин - каша с комбижиром, двес¬ти граммов ржаного хлеба и стакан сладкого чая. По¬ужинали. И только было мы собрались уходить, как дежурный по столовой объ-явил:- Комроты приказал не расходиться. Он приготовил вам сюрприз.Все остались на местах и с нетерпением стали ждать. «Сюрприз» всех заинтере¬совал. Некоторые стали вы¬сказывать свои предполо¬жения.Но вот вошел комроты старший лейтенант Де¬ментьев, а следом за ним Галя Вахитова в обнимку с огромным арбузом.Мы все были удивлены и тронуты заботой нашего командира. Он был очень строгим и в то же время добрым. Находил способ скрасить суровость нашего солдатского быта. Мы рас¬цвели от улыбок, а он буднично сказал:- Девчатки, мы вот с Вахитовой сохранили для вас гостинец к празднику. Ешьте на здоровье!Все удивленно восклик¬нули.Не помню, чья рука лов¬ко разрезала арбуз на ров¬ные ломтики. Не обделили никого. Свой ломтик полу¬чили и те, кто сидел за столом, и те, кто в это время нес боевую службу.Столовая наполнилась необыкновенным ароматом. Он напомнил о доме, род¬ных и близких, о мирных счастливых днях. И в эти минуты нам было одновре¬менно необыкновенно хоро¬шо и грустно.Наступила тишина. Каж¬дый держал свой ломтик арбуза как что-то драгоценное и не решался есть. Потом кто-то несмело про¬молвил:- А у нас на Украине тоже дужэ гаря и кауны. Приезжайте до мэнэ в гос¬ти, угощу.- А у меня мама такие вкусные вареники с виш¬ней делает, пальчики оближешь! После войны всех вас зову к себе в гости. Места всем хватит. Хата у нас просторная, - зовет вторая.И пошло...- А вы соленые огурцы с медом ели? Знаете, как вкусно! Когда ко мне приедете, я повезу вас к своему дедушке на пасеку. Он нарежет меду в сотах.- Зову на полтавские галушки в Диканьку.- Это что! Приезжайте ко мне в Белоруссию. Я угощу вас бульбочкой из печки, прямо с разварочку, с томленной ряженочкой. Да постелю на стол выши¬тый рушничок.Одно приглашение следо¬вало за другим.Милые мои девчонки! Сколько было в вас веры в нашу победу, сколько было любви к Родине, если вы могли звать в гости в края, занятые врагом. И не знали вы тогда, жива ли та мама, которая мастерски готовит вареники с вишня¬ми, жив ли дедушка - об¬ладатель пасеки, уцелел ли просторный дом с вышиты¬ми рушниками.Много самого дорогого не найдут девчата, когда на¬конец придет долгожданное освобождение родных мест. Но веру в светлое завтра Родины пронесут они через всю свою жизнь и будут причастны к нему также активно, как в войну.В. РоскошнаяГазета «За коммунизм» №130 (6896) от 30 октября 1984 г.У Веры Ивановны Роскошной всегда была активная жизненная позиция. Находясь на партийных должностях, она работала заместителем председателя правления артели им. Тельмана, была начальником БТИ, директором кинотеатра им. Карла Маркса, первым редактором местного радиовещания.За свою трудовую деятельность Вера Ивановна награждена медалью «За доблестный труд», ей присвоено звание «Ветеран труда».К сожалению, лично я знакома с ней не была, но старшие коллеги отзывались о В.И. Роскошной с неизменной теплотой в голосе, подчеркивая ее добропорядочность и справедливость.Светлана Отрокова.Об авторе.Отрокова Светлана Александровна родилась 22 мая 1974 года в городе Красный Кут.В 1991 году окончила школу №1, в 1993-м - Саратовское педагогическое училище, в 2016-м - Саратовский национальный исследовательский государственный университете им. Н.Г. Чернышевского по направлению «Государственное и муниципальное управление».На работу в редакцию газеты «Краснокутские вести» пришла в 2004 году на должность корректора. В 2010-м переведена на должность ответственного секретаря. С 2017 года по настоящее время является заместителем редактора.За время работы в редакции была награждена грамотами главы администрации Краснокутского района и министерства информации и печати Саратовской области, в 2015 году была занесена на районную Доску почета.Член Союза журналистов России с 2017 года.