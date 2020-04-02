Ушел из жизни В.К. Семенюк Новости, Главные новости — 2-апреля-2020 — прочитано 50 раз





Ученик профессора Е.И. Покусаева, он оставил по себе благодарную светлую память как талантливый педагог-наставник многих поколений студентов-филологов и журналистов, вдохновенный лектор, умелый руководитель Чеховского семинара, авторитетный редактор университетского издательства.



В перестроечную эпоху Владимир Кузьмич деятельно и инициативно участвовал в саратовском литературном объединении «Контрапункт», был составителем поэтических сборников участников объединения. В.К. Семенюк стал одним из активных организаторов киноклубного движения - неформального объединения саратовской интеллигенции: участвовал в создании киноклубов «Десятая муза», «Диалог», руководил киноклубом «Восхождение». На памяти многих саратовцев его яркие, проникновенные, темпераментные публичные выступления, посвященные выдающимся явлениям мирового и отечественного кинематографа. Он был делегатом Учредительного съезда Всесоюзного общества друзей кино, одним из организаторов альтернативного кинотеатра «Гранд-Мишель», участником проблемно-деловой игры по перестройке советского кинематографа «Перспектива».



На ГТРК «Саратов» В.К. Семенюк вел пользовавшиеся большой популярностью телепередачи «Киноафиша» и «2-я Садовая», неутомимо участвовал в проведении международного фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Всякое дело, которым увлеченно занимался В.К. Семенюк, было неизменно отмечено присущей ему высокой одухотворенностью, подлинным достоинством и благородством.



Коллектив Института филологии и журналистики выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.



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Саратовское региональное отделение Союза журналистов России присоединяется к соболезнованиям коллег в связи с уходом из жизни Владимира Кузьмича Семенюка. 1 апреля 2020 года после тяжелой болезни скончался старший преподаватель кафедры общего литературоведения и журналистики СГУ Владимир Кузьмич Семенюк.Ученик профессора Е.И. Покусаева, он оставил по себе благодарную светлую память как талантливый педагог-наставник многих поколений студентов-филологов и журналистов, вдохновенный лектор, умелый руководитель Чеховского семинара, авторитетный редактор университетского издательства.В перестроечную эпоху Владимир Кузьмич деятельно и инициативно участвовал в саратовском литературном объединении «Контрапункт», был составителем поэтических сборников участников объединения. В.К. Семенюк стал одним из активных организаторов киноклубного движения - неформального объединения саратовской интеллигенции: участвовал в создании киноклубов «Десятая муза», «Диалог», руководил киноклубом «Восхождение». На памяти многих саратовцев его яркие, проникновенные, темпераментные публичные выступления, посвященные выдающимся явлениям мирового и отечественного кинематографа. Он был делегатом Учредительного съезда Всесоюзного общества друзей кино, одним из организаторов альтернативного кинотеатра «Гранд-Мишель», участником проблемно-деловой игры по перестройке советского кинематографа «Перспектива».На ГТРК «Саратов» В.К. Семенюк вел пользовавшиеся большой популярностью телепередачи «Киноафиша» и «2-я Садовая», неутомимо участвовал в проведении международного фестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Всякое дело, которым увлеченно занимался В.К. Семенюк, было неизменно отмечено присущей ему высокой одухотворенностью, подлинным достоинством и благородством.Коллектив Института филологии и журналистики выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.Информация с https://www.sgu.ru/structure/philological/news/2020-04-02/ushel-iz-zhizni-v-k-semenyuk