Пишем книгу о журналистах-фронтовиках. Присоединяйтесь! Новости, Главные новости, Обратите внимание — 2-апреля-2020 — прочитано 44 раз Пишем книгу о журналистах-фронтовиках.

Присоединяйтесь!



Впервые имя Александра Котельникова, сына полка, журналиста, после войны рано ушедшего из жизни из-за ран, прозвучало набатом для журналистов в декабре в Аркадаке. Вот они, настоящие герои прежних и наших времён! Главное - их помнят, о них рассказывают, бережно хранят в школьных музеях память о поколении Победителей. Опыт муниципальной газеты «Сельская новь» Аркадакского района по восстановлению биографии земляков, Героев Советского Союза, заслуживает уважения и поддержки. Наш зональный семинар проходил с участием энтузиастов-краеведов, и мы были едины в стремлении запечатлеть эпизоды жизни, особенности характера и силы духа тех наших коллег-фронтовиков. И вот, как результат наших дискуссий и такого яркого знакомства - публикация очерка Олега Косенкова «Сын полка» об Александре Котельникове на сайте и в социальных сетях вызвала огромный интерес. Очерк будет также опубликован в книге «Летописцы – Победители. Имена и судьбы».

Таких ярких имен и судеб много среди наших коллег, настоящих героев! Книгу о журналистах-фронтовиках пишут коллеги, активные граждане. Присоединяйтесь!

Проект Саратовского отделения Союза журналистов России с одноимённым названием посвящён 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Он стал победителем конкурса социальных проектов, на его реализацию выделены средства Фонда Президентских Грантов. В него включились многие журналисты, краеведы, дети фронтовиков-журналистов, члены их семей, просто неравнодушные люди. Наша цель – запечатлеть для потомков память о защитниках, наших коллегах, для кого честь и Родина были выше всего. Мы восстанавливаем их имена, детали жизни, черты характера, стараемся передать силу духа, убежденности, храбрость и любовь к Родине, близким, к своему делу.

Мы публикуем на сайте, в социальных сетях статьи и фотографии о жизни наших героев. Одно огорчает ¬– не все, владея достаточными сведениями о журналистах-фронтовиках, включились в наш проект. Время мчится неумолимо, у каждого проекта есть сроки завершения, они уже заставляют проявлять большую активность. Можно ещё успеть – и однозначно получить огромное моральное удовлетворение, оставив память о своём герое. И о себе тоже: каждый очерк сопровождается творческой справкой об авторе.

Можно не успеть, тогда это будет наша общая беда, весь мы так часто говорим « Никто не забыт, ничто не забыто». А можем забыть, не упомянуть, не отдать дань уважения, не оставить в памяти потомков…

Коллеги и друзья, мы также ждем вас ваши отзывы, возможно, вам есть чем дополнить опубликованные очерки. Мы очень надеемся, что они вдохновят и вас на собственное журналистское расследование жизни, творчества, фронтовых событий наших коллег, далёких по времени. Но не по духу!

Читайте публикации о журналистах фронтовиках на нашем сайте sazunion.ru, в группах «Союз журналистов России. Саратовское отделение», в Фейсбуке, в Вконтакте, в Одноклассниках. У нас ещё есть время для редактирования, уточнений и дополнений, сбора новых материалов.

Затем начнётся верстка книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Книга увековечит память о коллегах-фронтовиках, о том героическом времени. Так мы постараемся исполнить наш общий долг по сохранению исторической правды, по восстановлению справедливости в оценке итогов Второй Мировой войны, достойно отметить 75-летие Великой Победы. Гордость за поколение Победителей вновь сплотит нас, повысит доверие к нам.

Лидия Златогорская,

председатель Саратовского отделения

Союза журналистов России,

руководитель проекта.

Впервые имя Александра Котельникова, сына полка, журналиста, после войны рано ушедшего из жизни из-за ран, прозвучало набатом для журналистов в декабре в Аркадаке. Вот они, настоящие герои прежних и наших времён! Главное - их помнят, о них рассказывают, бережно хранят в школьных музеях память о поколении Победителей. Опыт муниципальной газеты «Сельская новь» Аркадакского района по восстановлению биографии земляков, Героев Советского Союза, заслуживает уважения и поддержки. Наш зональный семинар проходил с участием энтузиастов-краеведов, и мы были едины в стремлении запечатлеть эпизоды жизни, особенности характера и силы духа тех наших коллег-фронтовиков. И вот, как результат наших дискуссий и такого яркого знакомства - публикация очерка Олега Косенкова «Сын полка» об Александре Котельникове на сайте и в социальных сетях вызвала огромный интерес. Очерк будет также опубликован в книге «Летописцы – Победители. Имена и судьбы».Таких ярких имен и судеб много среди наших коллег, настоящих героев! Книгу о журналистах-фронтовиках пишут коллеги, активные граждане. Присоединяйтесь!Проект Саратовского отделения Союза журналистов России с одноимённым названием посвящён 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Он стал победителем конкурса социальных проектов, на его реализацию выделены средства Фонда Президентских Грантов. В него включились многие журналисты, краеведы, дети фронтовиков-журналистов, члены их семей, просто неравнодушные люди. Наша цель – запечатлеть для потомков память о защитниках, наших коллегах, для кого честь и Родина были выше всего. Мы восстанавливаем их имена, детали жизни, черты характера, стараемся передать силу духа, убежденности, храбрость и любовь к Родине, близким, к своему делу.Мы публикуем на сайте, в социальных сетях статьи и фотографии о жизни наших героев. Одно огорчает ¬– не все, владея достаточными сведениями о журналистах-фронтовиках, включились в наш проект. Время мчится неумолимо, у каждого проекта есть сроки завершения, они уже заставляют проявлять большую активность. Можно ещё успеть – и однозначно получить огромное моральное удовлетворение, оставив память о своём герое. И о себе тоже: каждый очерк сопровождается творческой справкой об авторе.Можно не успеть, тогда это будет наша общая беда, весь мы так часто говорим « Никто не забыт, ничто не забыто». А можем забыть, не упомянуть, не отдать дань уважения, не оставить в памяти потомков…Коллеги и друзья, мы также ждем вас ваши отзывы, возможно, вам есть чем дополнить опубликованные очерки. Мы очень надеемся, что они вдохновят и вас на собственное журналистское расследование жизни, творчества, фронтовых событий наших коллег, далёких по времени. Но не по духу!Читайте публикации о журналистах фронтовиках на нашем сайте sazunion.ru, в группах «Союз журналистов России. Саратовское отделение», в Фейсбуке, в Вконтакте, в Одноклассниках. У нас ещё есть время для редактирования, уточнений и дополнений, сбора новых материалов.Затем начнётся верстка книги «Летописцы-Победители. Имена и судьбы». Книга увековечит память о коллегах-фронтовиках, о том героическом времени. Так мы постараемся исполнить наш общий долг по сохранению исторической правды, по восстановлению справедливости в оценке итогов Второй Мировой войны, достойно отметить 75-летие Великой Победы. Гордость за поколение Победителей вновь сплотит нас, повысит доверие к нам.