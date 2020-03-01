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Котельников Александр Тимофеевич

(22.11.1929- 27.03.1971)





Александр Котельников – сын полка (1945 год).

Фото из фондов Перевесинского школьного краеведческого музея.



Александр Котельников – гвардии разведчик и настоящий журналист.

В советском далёко одной из самых любимой детворой книг о войне была повесть Валентина Катаева «Сын полка». Наверное, все школьники той поры знали бесстрашного разведчика Ваню Солнцева. Появилось два кинофильма, на сцене Ленинградского ТЮЗа был поставлен одноимённый спектакль. Сам автор книги, кстати, отмеченный в 1946 году Сталинской премией, неоднократно упоминал, что этот образ – собирательный, «сотканный» из многих встреч на дорогах войны и рассказов солдат Великой Отечественной. На самом деле у этого известного когда-то на всю страну литературного героя – много реальных прототипов. Десятки, сотни фронтовых историй и человеческих судеб. Сколько их было, таких Солнцевых, в разведке, у артиллеристов и в других воинских частях. Один из них в послевоенные годы жил и трудился в наших краях – в прихопёрском селе Перевесинка Турковского района Саратовской области.

Корреспондент «районки» - в те времена она носила гордое имя «Знамя» - Александр Котельников стал знаменитым на всю страну… после заметки в «Пионерской правде» в ноябре 1969 года. Красные следопыты Перевесинской школы прислали в редакцию газеты письмо с рассказом о своём земляке, бывшем в годы войны сыном полка (тогда главная пионерская газета обратилась к читателям с просьбой собрать «Полк сынов полка»). В сельскую глубинку «полетели» письма изо всех уголков Советского Союза, несколько весточек пришло даже из братской Польши. Главный вопрос, который задавали в письмах сельскому корреспонденту и старшему литературному сотруднику районной газеты «Знамя», – как стать героем?



« Я убежал на фронт»



О детских годах нашего героя мы узнали из писем его одноклассницы Валентины Овсянниковой, хранящихся в школьном краеведческом музее села Перевесинка.

Родом Александр Котельников из села Семёно-Александровка Бобриковского района Воронежской области. Из крестьянской семьи, все «богатство» которой – дом под соломенной крышей. Рос с бабушкой – мать подалась в город на заработки. Смелый, озорной мальчишка, худенький, с вечно взъерошенной головой (стричь было некому), любивший читать книги о войне, особенно «РВС» Аркадия Гайдара. Точь-в-точь как у другого нашего земляка, поэта-фронтовика Венедикта Станцева – «Босой и черный от загара,/ поправ учения плоды,/ я нажимал на А. Гайдара/ и на окрестные сады».

В мае 1941-го Саша окончил 4-й класс. А через месяц «прокричали репродукторы беду». Вставай страна огромная! Вставай на смертный бой! Спустя годы, давая интервью для областной газеты «Заря молодёжи» своему собрату по перу, известному саратовскому журналисту Ивану Болкунову, он так вспоминал это грозовое время: «Мы не играли в войну, мы росли под бомбами. Наш Воронеж ходуном ходил от взрывов. Хотелось мстить за отца, погибшего (летом 1942 года) под Ленинградом, за мать, которая голодала с маленькой сестрой в Киргизии. Хотелось бить фашистов своими руками. И даже умереть хотелось: но, только там, на войне. И я убежал на фронт».

А фронт был уже в каких-то пятидесяти километрах. «Айда воевать!», - бросил Сашка клич окрестным пацанам и стал формировать свою «воинскую часть». Все вскоре вернулись обратно домой, а он остался. Хлебнул и детдомовской жизни, сбежал, долго скитался в прифронтовой полосе. И всё-таки добился своего. На первых порах тринадцатилетнего Александра Котельникова назначили связным при штабе. Прикрепили к воинской части (оказалась строительным батальоном), выдали карабин и поставили на полное довольствие. Но душа рвалась на передовую. «Когда навели переправу через Северный Донец и уставших товарищей сморил сон, я шепотом попрощался со спящими бойцами и ушел туда, где были взрывы».



Гвардии разведчик



Непредсказуемая фронтовая судьба привела Александра в 28-ю гвардейскую (звание присвоено за ожесточённые бои на Курской дуге) Пражскую Краснознамённую орденов Кутузова и Суворова мотострелковую бригаду. «Что ж, делать с тобой, сынок, воюй» - ответил мальчишке комбриг Григорий Пивнев и отправил его к разведчикам.

Вот так вспоминал своё первое боевое крещение под Житомиром в ноябре 1943 года сын полка Александр Котельников (записано красными следопытами Перевесинской школы для «Пионерской правды»). «Одели меня в рваньё. Иду вдоль шоссе, а по нему грохочут вражеские танки. Фашисты на меня – ноль внимания. Мало ли тогда потерявшихся мальчишек блуждало! Смотрю, фрицы кустарник рубят. Пригляделся. Оказывается, маскируют стальные доты – танки, врытые в землю, к обороне готовятся. Двое суток я был в тылу врага. Вернулся с ценными сведениями и с…группой наших кавалеристов. Во время недавних боёв они оказались отрезанными от наших. Я их всех ночью провел через линию фронта. Они мне на память подарили кавалерийскую папаху, в которой я сфотографировался».





Та самая статья в «Пионерской правде».

Фото из фондов Перевесинского школьного краеведческого музея.



…Родина отметила боевые заслуги юного разведчика, гвардии сержанта, комсомольца Александра Котельникова шестью боевыми наградами. На его груди - ордена Боевого Красного Знамени, Славы III-й степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Кенигсберга». По ним можно проследить этапы большого фронтового пути длиной в два года: Левобережная Украина – Польша – Восточная Пруссия. А еще и два ранения, тяжелая контузия и госпиталь под Кенигсбергом. «Право, это так обидно в 16 лет стать инвалидом второй группы. Всего за несколько дней до Победы. Пенсия мне назначена персональная, республиканского значения, пожизненно».





Старший литературный сотрудник «Знамени».

Фото из фондов Перевесинского школьного краеведческого музея. (1970 год)



С лейкой и блокнотом



Пришлось потихоньку встраиваться в новую, мирную жизнь. В нашем Прихопёрье. Александр Тимофеевич обосновался в 50-х годах. Сначала школа рабочей молодежи - ученик фотографа в Турках – внештатный корреспондент районной газеты «Коллективист». Он также сотрудничал и с соседними «районками» - газетами «Сельская новь» (Аркадакский район), «Путь Ленина», «Хопёрская правда» (Макаровский район). Со вторым рождением Турковского района весной 1965 года Александр Котельников стал полноправным литературным сотрудником газеты «Знамя». Вместе с этим – внештатным корреспондентом областных газет «Коммунист» и «Заря молодёжи».

За пять лет работы в турковской «районке» - сотни ярких статей, репортажей с полей и ферм, «живые» фотоснимки. Ничуть не боялся сын полка, поселившийся с семьей в прихопёрском селе Перевесинка, и острых тем. Его добрый товарищ по районной газете, внештатный корреспондент Федор Никоноров из села Чириково живо вспоминает фельетон А.Т.Котельникова «Поросячий бизнес» в областном «Коммунисте». Его «героем» стал председатель колхоза, который вместо трудов праведных по увеличению свинопоголовья в родном хозяйстве, лично вывез всех поросят на рынок в Саратов.

За день на своём верном «ишаке» (мотоцикл «ИЖ-49») Александр Тимофеевич в поисках интересного материала мог свободно проехать полрайона: утром был на редакционной планерке в Турках, а к обеду – уже за пятьдесят верст с гаком – в Старых Гривках, что на ртищевской стороне. Таким – всегда готовым прийти на помощь, с ручкой, блокнотом и фотоаппаратом «ФЭД» через плечо – и запомнили земляки человека щедрой души Александра Тимофеевича Котельникова.

Главными героями его публикаций, прежде всего, были труженики земли турковской: хлеборобы, токари-фрезеровщики из совхозных мастерских, доярки, овощеводы… «Эх, да люди у нас такие, что мало книгу о них написать!», - громко и азартно говорил он своим друзьям. И в газете - как на передовой, как в бою. Его гражданскую и профессиональную позицию лучше всего отражаете еще один «кусочек» из последнего интервью «Заре молодёжи»: «За нами, журналистами, на все времена остается обязанность воевать. Только не против человека, а за человека».

С фронтовыми друзьями-товарищами А.Т.Котельникову довелось встретиться за несколько месяцев до смерти в дни празднования 25-тилетия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия, посвященные юбилею Победы, проходили в областном центре на речном вокзале города Саратова. По замыслу режиссера традиционной программы областного телевидения Александр Тимофеевич должен был «неожиданно встретиться» со своим легендарным комбригом, полковником Г.Р. Пивневым из города Пугачева. Обоим рассказали одну и ту же «легенду», что, мол, «здоровье не позволило». Поселили в гостиничных номерах на разных этажах, как можно дальше друг от друга. И вдруг, буквально за несколько минут до начала праздничных торжеств, через два столика родное лицо «батяни-комбрига». Как вспоминает дочь А.Т.Котельникова, «эти мужественные, опалённые войной люди, ни разу не проронившие ни слезинки на фронте, крепко обнявшись, плакали, ни в силах сдержать нахлынувших чувств». Это была их первая и последняя послевоенная встреча.







А.Т.Котельников и легендарный комбриг Г.Р.Пивнев. Фото из фондов Перевесинского школьного краеведческого музея.



27 марта 1971 года А.Т.Котельников ушел из жизни. Дали знать о себе старые фронтовые раны. Провожать его в последний путь, несмотря на сплошное весеннее бездорожье, вышли всем миром. Всей родной Перевесинкой и всем Турковским районом.

Александр Котельников до последнего не выпускал из рук своего мирного оружия. Последние строки сына полка увидели свет почти два года спустя после его кончины. В областной газете «Заря молодежи» в первых числах января 1973 года. Это три короткие новеллы «Расплата», «Награда», «Фронтовая песня», которые он передал в больнице своему саратовскому другу, журналисту Ивану Болкунову. Три пронзительных рассказа о той страшной войне, которую мы не вправе забывать.







Комсомольский билет А.Т.Котельникова.

Фото из фондов Перевесинского школьного краеведческого музея.



Земляки хранят память о солдате Великой Отечественной, сыне полка и талантливом журналисте Александре Котельникове. В школьном краеведческом музее есть большая экспозиция, где заботливо собраны личные вещи гвардии разведчика, среди них и армейская гимнастёрка, его мирное оружие – перьевая ручка, чернильница и тот самый фотоаппарат «ФЭД», рабочие блокноты с набросками газетных репортажей, кипы всяко-разных почетных грамот по случаю юбилеев и просто за активную работу в средствах массовой информации. В декабре 2019 года – год 90-летия со дня рождения А.Т.Котельникова – педагоги Перевесинской средней школы рассказали о своем земляке на традиционной 7-ой историко-краеведческой конференции «Аркадакское Прихопёрье. Взгляд сквозь столетия», в работе которой приняли участие журналисты саратовских СМИ во главе с председателем регионального отделения СЖР Лидией Златогорской.

…В Перевесинке, куда каждый год вместе с семьёй приезжает сын А.Т.Котельникова, живы многие деревья, посаженные заботливыми руками отца. Он очень любил сажать деревья и вместе со своими двумя детьми, и с сельскими ребятишками. Жаль только, что пока ещё не написана повесть о сыне полка, гвардии разведчике Александре Котельникове. Ещё одна повесть о настоящем человеке.

Олег Косенков.





Фото из фондов Перевесинского школьного краеведческого музея.



Об авторе

Косенков Олег Борисович – журналист. Родился в 1963 году в районном поселке Турки Саратовской области. Работал корреспондентом, затем заместителем редактора районной газеты «Знамя» (Турковский район). В настоящее время – корреспондент регионального еженедельника «ГОРОД», руководитель корпункта по Турковскому и Аркадакскому муниципальным районам Саратовской области.

Отмечен благодарственными письмами различных учреждений и ведомств. Победитель журналистского конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности Саратовской областной думы, областного конкурса лучших публикаций об Учителе, лауреат III-го и IV-го конкурсов публикаций Саратовской областной думы.

Награжден общественной медалью «Саратов-любимый город», учрежденной к 420-летию Саратова за цикл историко-краеведческих публикаций в региональном еженедельнике «ГОРОД» в 2005-2010 годах, а также медалью за заслуги в проведении Всероссийской переписи населения.

Член Союза журналистов России. Александр Котельников – гвардии разведчик и настоящий журналист.В советском далёко одной из самых любимой детворой книг о войне была повесть Валентина Катаева «Сын полка». Наверное, все школьники той поры знали бесстрашного разведчика Ваню Солнцева. Появилось два кинофильма, на сцене Ленинградского ТЮЗа был поставлен одноимённый спектакль. Сам автор книги, кстати, отмеченный в 1946 году Сталинской премией, неоднократно упоминал, что этот образ – собирательный, «сотканный» из многих встреч на дорогах войны и рассказов солдат Великой Отечественной. На самом деле у этого известного когда-то на всю страну литературного героя – много реальных прототипов. Десятки, сотни фронтовых историй и человеческих судеб. Сколько их было, таких Солнцевых, в разведке, у артиллеристов и в других воинских частях. Один из них в послевоенные годы жил и трудился в наших краях – в прихопёрском селе Перевесинка Турковского района Саратовской области.Корреспондент «районки» - в те времена она носила гордое имя «Знамя» - Александр Котельников стал знаменитым на всю страну… после заметки в «Пионерской правде» в ноябре 1969 года. Красные следопыты Перевесинской школы прислали в редакцию газеты письмо с рассказом о своём земляке, бывшем в годы войны сыном полка (тогда главная пионерская газета обратилась к читателям с просьбой собрать «Полк сынов полка»). В сельскую глубинку «полетели» письма изо всех уголков Советского Союза, несколько весточек пришло даже из братской Польши. Главный вопрос, который задавали в письмах сельскому корреспонденту и старшему литературному сотруднику районной газеты «Знамя», – как стать героем?О детских годах нашего героя мы узнали из писем его одноклассницы Валентины Овсянниковой, хранящихся в школьном краеведческом музее села Перевесинка.Родом Александр Котельников из села Семёно-Александровка Бобриковского района Воронежской области. Из крестьянской семьи, все «богатство» которой – дом под соломенной крышей. Рос с бабушкой – мать подалась в город на заработки. Смелый, озорной мальчишка, худенький, с вечно взъерошенной головой (стричь было некому), любивший читать книги о войне, особенно «РВС» Аркадия Гайдара. Точь-в-точь как у другого нашего земляка, поэта-фронтовика Венедикта Станцева – «Босой и черный от загара,/ поправ учения плоды,/ я нажимал на А. Гайдара/ и на окрестные сады».В мае 1941-го Саша окончил 4-й класс. А через месяц «прокричали репродукторы беду». Вставай страна огромная! Вставай на смертный бой! Спустя годы, давая интервью для областной газеты «Заря молодёжи» своему собрату по перу, известному саратовскому журналисту Ивану Болкунову, он так вспоминал это грозовое время: «Мы не играли в войну, мы росли под бомбами. Наш Воронеж ходуном ходил от взрывов. Хотелось мстить за отца, погибшего (летом 1942 года) под Ленинградом, за мать, которая голодала с маленькой сестрой в Киргизии. Хотелось бить фашистов своими руками. И даже умереть хотелось: но, только там, на войне. И я убежал на фронт».А фронт был уже в каких-то пятидесяти километрах. «Айда воевать!», - бросил Сашка клич окрестным пацанам и стал формировать свою «воинскую часть». Все вскоре вернулись обратно домой, а он остался. Хлебнул и детдомовской жизни, сбежал, долго скитался в прифронтовой полосе. И всё-таки добился своего. На первых порах тринадцатилетнего Александра Котельникова назначили связным при штабе. Прикрепили к воинской части (оказалась строительным батальоном), выдали карабин и поставили на полное довольствие. Но душа рвалась на передовую. «Когда навели переправу через Северный Донец и уставших товарищей сморил сон, я шепотом попрощался со спящими бойцами и ушел туда, где были взрывы».Непредсказуемая фронтовая судьба привела Александра в 28-ю гвардейскую (звание присвоено за ожесточённые бои на Курской дуге) Пражскую Краснознамённую орденов Кутузова и Суворова мотострелковую бригаду. «Что ж, делать с тобой, сынок, воюй» - ответил мальчишке комбриг Григорий Пивнев и отправил его к разведчикам.Вот так вспоминал своё первое боевое крещение под Житомиром в ноябре 1943 года сын полка Александр Котельников (записано красными следопытами Перевесинской школы для «Пионерской правды»). «Одели меня в рваньё. Иду вдоль шоссе, а по нему грохочут вражеские танки. Фашисты на меня – ноль внимания. Мало ли тогда потерявшихся мальчишек блуждало! Смотрю, фрицы кустарник рубят. Пригляделся. Оказывается, маскируют стальные доты – танки, врытые в землю, к обороне готовятся. Двое суток я был в тылу врага. Вернулся с ценными сведениями и с…группой наших кавалеристов. Во время недавних боёв они оказались отрезанными от наших. Я их всех ночью провел через линию фронта. Они мне на память подарили кавалерийскую папаху, в которой я сфотографировался».…Родина отметила боевые заслуги юного разведчика, гвардии сержанта, комсомольца Александра Котельникова шестью боевыми наградами. На его груди - ордена Боевого Красного Знамени, Славы III-й степени, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За взятие Кенигсберга». По ним можно проследить этапы большого фронтового пути длиной в два года: Левобережная Украина – Польша – Восточная Пруссия. А еще и два ранения, тяжелая контузия и госпиталь под Кенигсбергом. «Право, это так обидно в 16 лет стать инвалидом второй группы. Всего за несколько дней до Победы. Пенсия мне назначена персональная, республиканского значения, пожизненно».Пришлось потихоньку встраиваться в новую, мирную жизнь. В нашем Прихопёрье. Александр Тимофеевич обосновался в 50-х годах. Сначала школа рабочей молодежи - ученик фотографа в Турках – внештатный корреспондент районной газеты «Коллективист». Он также сотрудничал и с соседними «районками» - газетами «Сельская новь» (Аркадакский район), «Путь Ленина», «Хопёрская правда» (Макаровский район). Со вторым рождением Турковского района весной 1965 года Александр Котельников стал полноправным литературным сотрудником газеты «Знамя». Вместе с этим – внештатным корреспондентом областных газет «Коммунист» и «Заря молодёжи».За пять лет работы в турковской «районке» - сотни ярких статей, репортажей с полей и ферм, «живые» фотоснимки. Ничуть не боялся сын полка, поселившийся с семьей в прихопёрском селе Перевесинка, и острых тем. Его добрый товарищ по районной газете, внештатный корреспондент Федор Никоноров из села Чириково живо вспоминает фельетон А.Т.Котельникова «Поросячий бизнес» в областном «Коммунисте». Его «героем» стал председатель колхоза, который вместо трудов праведных по увеличению свинопоголовья в родном хозяйстве, лично вывез всех поросят на рынок в Саратов.За день на своём верном «ишаке» (мотоцикл «ИЖ-49») Александр Тимофеевич в поисках интересного материала мог свободно проехать полрайона: утром был на редакционной планерке в Турках, а к обеду – уже за пятьдесят верст с гаком – в Старых Гривках, что на ртищевской стороне. Таким – всегда готовым прийти на помощь, с ручкой, блокнотом и фотоаппаратом «ФЭД» через плечо – и запомнили земляки человека щедрой души Александра Тимофеевича Котельникова.Главными героями его публикаций, прежде всего, были труженики земли турковской: хлеборобы, токари-фрезеровщики из совхозных мастерских, доярки, овощеводы… «Эх, да люди у нас такие, что мало книгу о них написать!», - громко и азартно говорил он своим друзьям. И в газете - как на передовой, как в бою. Его гражданскую и профессиональную позицию лучше всего отражаете еще один «кусочек» из последнего интервью «Заре молодёжи»: «За нами, журналистами, на все времена остается обязанность воевать. Только не против человека, а за человека».С фронтовыми друзьями-товарищами А.Т.Котельникову довелось встретиться за несколько месяцев до смерти в дни празднования 25-тилетия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия, посвященные юбилею Победы, проходили в областном центре на речном вокзале города Саратова. По замыслу режиссера традиционной программы областного телевидения Александр Тимофеевич должен был «неожиданно встретиться» со своим легендарным комбригом, полковником Г.Р. Пивневым из города Пугачева. Обоим рассказали одну и ту же «легенду», что, мол, «здоровье не позволило». Поселили в гостиничных номерах на разных этажах, как можно дальше друг от друга. И вдруг, буквально за несколько минут до начала праздничных торжеств, через два столика родное лицо «батяни-комбрига». Как вспоминает дочь А.Т.Котельникова, «эти мужественные, опалённые войной люди, ни разу не проронившие ни слезинки на фронте, крепко обнявшись, плакали, ни в силах сдержать нахлынувших чувств». Это была их первая и последняя послевоенная встреча.27 марта 1971 года А.Т.Котельников ушел из жизни. Дали знать о себе старые фронтовые раны. Провожать его в последний путь, несмотря на сплошное весеннее бездорожье, вышли всем миром. Всей родной Перевесинкой и всем Турковским районом.Александр Котельников до последнего не выпускал из рук своего мирного оружия. Последние строки сына полка увидели свет почти два года спустя после его кончины. В областной газете «Заря молодежи» в первых числах января 1973 года. Это три короткие новеллы «Расплата», «Награда», «Фронтовая песня», которые он передал в больнице своему саратовскому другу, журналисту Ивану Болкунову. Три пронзительных рассказа о той страшной войне, которую мы не вправе забывать.Земляки хранят память о солдате Великой Отечественной, сыне полка и талантливом журналисте Александре Котельникове. В школьном краеведческом музее есть большая экспозиция, где заботливо собраны личные вещи гвардии разведчика, среди них и армейская гимнастёрка, его мирное оружие – перьевая ручка, чернильница и тот самый фотоаппарат «ФЭД», рабочие блокноты с набросками газетных репортажей, кипы всяко-разных почетных грамот по случаю юбилеев и просто за активную работу в средствах массовой информации. В декабре 2019 года – год 90-летия со дня рождения А.Т.Котельникова – педагоги Перевесинской средней школы рассказали о своем земляке на традиционной 7-ой историко-краеведческой конференции «Аркадакское Прихопёрье. Взгляд сквозь столетия», в работе которой приняли участие журналисты саратовских СМИ во главе с председателем регионального отделения СЖР Лидией Златогорской.…В Перевесинке, куда каждый год вместе с семьёй приезжает сын А.Т.Котельникова, живы многие деревья, посаженные заботливыми руками отца. Он очень любил сажать деревья и вместе со своими двумя детьми, и с сельскими ребятишками. Жаль только, что пока ещё не написана повесть о сыне полка, гвардии разведчике Александре Котельникове. Ещё одна повесть о настоящем человеке.Косенков Олег Борисович – журналист. Родился в 1963 году в районном поселке Турки Саратовской области. Работал корреспондентом, затем заместителем редактора районной газеты «Знамя» (Турковский район). В настоящее время – корреспондент регионального еженедельника «ГОРОД», руководитель корпункта по Турковскому и Аркадакскому муниципальным районам Саратовской области.Отмечен благодарственными письмами различных учреждений и ведомств. Победитель журналистского конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности Саратовской областной думы, областного конкурса лучших публикаций об Учителе, лауреат III-го и IV-го конкурсов публикаций Саратовской областной думы.Награжден общественной медалью «Саратов-любимый город», учрежденной к 420-летию Саратова за цикл историко-краеведческих публикаций в региональном еженедельнике «ГОРОД» в 2005-2010 годах, а также медалью за заслуги в проведении Всероссийской переписи населения.Член Союза журналистов России.