Воевал еще в Гражданскую Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 30-марта-2020 — прочитано 11 раз Воевал еще в Гражданскую

МЕДВЕДЕВ

Александр Петрович

(1898 – 1987гг.)













































Фото из архива Института филологии и журналистики СГУ.



Он читал лекции по истории русской литературы XVIII века, а судьба заставляла его брать в руки винтовку и участвовать в двух войнах.



Научная и личная жизнь Александра Петровича Медведева сложилась под непосредственным влиянием А.П. Скафтымова, учеником которого он был еще со времени пребывания в гимназии Добровольского и затем, после четырех лет службы в Красной армии в Гражданскую войну, в университетские годы. Работая на кафедре А.П. Скафтымова в Педагогическом институте в 1930‑е годы, участвовал в коллективном составлении под его редакцией ряда учебных пособий («рабочих книг») по русской литературе для 7 и 8 групп ФЗС (1932) и хрестоматии для 9 класса немецкой средней школы совместно с Е.И. Покусаевым (1939).

Участник Великой Отечественной войны, Александр Петрович Медведев дошел вместе с Советской Армией до Берлина.

С 1945 года до ухода на пенсию в 1961 году работал в должности ассистента, затем доцента на кафедре русской литературы в СГУ, кандидат филологических наук А.П.Медведев в 1955-1956 годах исполнял обязанности заведующего этой кафедры.

По материалам кандидатской диссертации «Литературные взгляды молодого Чернышевского» (СГУ, 1948 г.), был привлечен Ю.Г. Оксманом к изданию воспоминаний о Чернышевском (1958).

В научных и учебных занятиях (лекционный курс по истории русской литературы XVIII в., спецсеминар по творчеству Чернышевского, спецкурс «Чернышевский – теоретик искусства и литературный критик»), в отношениях со студентами Александр Петрович руководствовался принципами, им самим обозначенными в воспоминаниях об А.П. Скафтымове как «школа нравственного воспитания». Выступал с докладами о научном творчестве своего учителя, работал над библиографией его трудов, помогал Е.И. Покусаеву в комментировании статей, составивших посмертный сборник А.П. Скафтымова «Нравственные искания русских писателей» (1982).

Адольф Демченко.



Об авторе

Адольф Андреевич Демченко – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русской классической литературы Педагогического института СГУ, профессор кафедры русской и зарубежной литературы СГУ (2015–2016); историк русской литературы, биограф Н.Г. Чернышевского.

Окончил филологический факультет СГУ в 1961 году, аспирантуру по кафедре русской литературы в 1965 году. В 1961–1963 годы А.А. Демченко работал учителем русского языка и литературы в сельских школах Саратовской области, в 1963–1972 годах занимал должности старшего научного сотрудника и зам. директора по научной работе в Государственном Доме-музее Н.Г. Чернышевского. Кандидатская и докторская диссертации А.А.Демченко посвящены проблемам научной биографии Н.Г. Чернышевского.».

А.А. Демченко работал на кафедре русской и зарубежной литературы СГПИ в 1972–1974 гг., с 1987 г. – проректор СГПИ, а с 1998 г. после соединения пединститута с СГУ – зам. директора по научной работе и профессор кафедры русской классической литературы Педагогического института СГУ. По инициативе Адольфа Андреевича и при его непосредственном научном руководстве много лет проходили конференции «Н.Г. Чернышевский и его эпоха» (Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского, СГУ), «Междисциплинарные связи при изучении литературы» (Пединститут, СГУ). А.А. Демченко был бессменным научным редактором сборников «Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы» (с 1983), «Междисциплинарные связи при изучении литературы» (с 2002). Он читал лекции по истории русской литературы XVIII века, а судьба заставляла его брать в руки винтовку и участвовать в двух войнах.Научная и личная жизнь Александра Петровича Медведева сложилась под непосредственным влиянием А.П. Скафтымова, учеником которого он был еще со времени пребывания в гимназии Добровольского и затем, после четырех лет службы в Красной армии в Гражданскую войну, в университетские годы. Работая на кафедре А.П. Скафтымова в Педагогическом институте в 1930‑е годы, участвовал в коллективном составлении под его редакцией ряда учебных пособий («рабочих книг») по русской литературе для 7 и 8 групп ФЗС (1932) и хрестоматии для 9 класса немецкой средней школы совместно с Е.И. Покусаевым (1939).Участник Великой Отечественной войны, Александр Петрович Медведев дошел вместе с Советской Армией до Берлина.С 1945 года до ухода на пенсию в 1961 году работал в должности ассистента, затем доцента на кафедре русской литературы в СГУ, кандидат филологических наук А.П.Медведев в 1955-1956 годах исполнял обязанности заведующего этой кафедры.По материалам кандидатской диссертации «Литературные взгляды молодого Чернышевского» (СГУ, 1948 г.), был привлечен Ю.Г. Оксманом к изданию воспоминаний о Чернышевском (1958).В научных и учебных занятиях (лекционный курс по истории русской литературы XVIII в., спецсеминар по творчеству Чернышевского, спецкурс «Чернышевский – теоретик искусства и литературный критик»), в отношениях со студентами Александр Петрович руководствовался принципами, им самим обозначенными в воспоминаниях об А.П. Скафтымове как «школа нравственного воспитания». Выступал с докладами о научном творчестве своего учителя, работал над библиографией его трудов, помогал Е.И. Покусаеву в комментировании статей, составивших посмертный сборник А.П. Скафтымова «Нравственные искания русских писателей» (1982).Адольф Андреевич Демченко – доктор филологических наук, профессор, зав. кафедрой русской классической литературы Педагогического института СГУ, профессор кафедры русской и зарубежной литературы СГУ (2015–2016); историк русской литературы, биограф Н.Г. Чернышевского.Окончил филологический факультет СГУ в 1961 году, аспирантуру по кафедре русской литературы в 1965 году. В 1961–1963 годы А.А. Демченко работал учителем русского языка и литературы в сельских школах Саратовской области, в 1963–1972 годах занимал должности старшего научного сотрудника и зам. директора по научной работе в Государственном Доме-музее Н.Г. Чернышевского. Кандидатская и докторская диссертации А.А.Демченко посвящены проблемам научной биографии Н.Г. Чернышевского.».А.А. Демченко работал на кафедре русской и зарубежной литературы СГПИ в 1972–1974 гг., с 1987 г. – проректор СГПИ, а с 1998 г. после соединения пединститута с СГУ – зам. директора по научной работе и профессор кафедры русской классической литературы Педагогического института СГУ. По инициативе Адольфа Андреевича и при его непосредственном научном руководстве много лет проходили конференции «Н.Г. Чернышевский и его эпоха» (Музей-усадьба Н.Г. Чернышевского, СГУ), «Междисциплинарные связи при изучении литературы» (Пединститут, СГУ). А.А. Демченко был бессменным научным редактором сборников «Н.Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы» (с 1983), «Междисциплинарные связи при изучении литературы» (с 2002).