В бою с первых дней войны Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 27-марта-2020 — прочитано 18 раз В бою с первых дней войны



Велигорский Андрей Евменович

(31.05.1920 – 1.10.2001)







































Андрей Евменович Велигорский родился 31 мая 1920 года на Украине, в селе Чепиговка Репкинского района Черниговской области. После окончания школы поступил в Горьковское артиллерийское училище, которое окончил перед началом войны в 1941-м году.

С первых дней Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях. Изначально был направлен в Саратов, где и познакомился со своей будущей женой Бирюковой Валентиной Ивановной, которая была зенитчицей, в числе многих обеспечивала безопасность Саратова. Тепло коротких встреч они пронесли через годы и поженились в 1944-м году.

Андрей Евменович участвовал в обороне Москвы. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией».

После окончания войны Андрей Евменович вместе с женой отправился на ее родину – в Краснокутский район.

В мирное время А.Е. Велигорский работал на разных должностях. Сначала парторгом в селе Лепехинка, затем третьим секретарем райкома в селе Комсомольское.

В 1969 году семья Велигорских переезжает в Красный Кут. Андрей Евменович устраивается на работу в редакцию районной газеты «За коммунизм» на должность ответственного секретаря. В редакции А.Е. Велигорский проработал 11 лет и в 1980 году ушел на заслуженный отдых.

Андрей Евменович был очень ответственным человеком, во всем любил порядок, четкость и ясность мысли. Его статьи имели партийную и социально-экономическую направленность.

Светлана Отрокова.

Об авторе

Отрокова Светлана Александровна родилась 22 мая 1974 года в городе Красный Кут.

В 1991 году окончила школу №1, в 1993-м - Саратовское педагогическое училище, в 2016году - Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского по направлению «Государственное и муниципальное управление».

На работу в редакцию газеты «Краснокутские вести» пришла в 2004 году на должность корректора. В 2010-м переведена на должность ответственного секретаря. С 2017 года по настоящее время является заместителем редактора.

За время работы в редакции была награждена грамотами главы администрации Краснокутского района и министерства информации и печати Саратовской области, в 2015 году была занесена на районную Доску почета.

Член Союза журналистов с 2017 года. Андрей Евменович Велигорский родился 31 мая 1920 года на Украине, в селе Чепиговка Репкинского района Черниговской области. После окончания школы поступил в Горьковское артиллерийское училище, которое окончил перед началом войны в 1941-м году.С первых дней Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях. Изначально был направлен в Саратов, где и познакомился со своей будущей женой Бирюковой Валентиной Ивановной, которая была зенитчицей, в числе многих обеспечивала безопасность Саратова. Тепло коротких встреч они пронесли через годы и поженились в 1944-м году.Андрей Евменович участвовал в обороне Москвы. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией».После окончания войны Андрей Евменович вместе с женой отправился на ее родину – в Краснокутский район.В мирное время А.Е. Велигорский работал на разных должностях. Сначала парторгом в селе Лепехинка, затем третьим секретарем райкома в селе Комсомольское.В 1969 году семья Велигорских переезжает в Красный Кут. Андрей Евменович устраивается на работу в редакцию районной газеты «За коммунизм» на должность ответственного секретаря. В редакции А.Е. Велигорский проработал 11 лет и в 1980 году ушел на заслуженный отдых.Андрей Евменович был очень ответственным человеком, во всем любил порядок, четкость и ясность мысли. Его статьи имели партийную и социально-экономическую направленность.Отрокова Светлана Александровна родилась 22 мая 1974 года в городе Красный Кут.В 1991 году окончила школу №1, в 1993-м - Саратовское педагогическое училище, в 2016году - Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского по направлению «Государственное и муниципальное управление».На работу в редакцию газеты «Краснокутские вести» пришла в 2004 году на должность корректора. В 2010-м переведена на должность ответственного секретаря. С 2017 года по настоящее время является заместителем редактора.За время работы в редакции была награждена грамотами главы администрации Краснокутского района и министерства информации и печати Саратовской области, в 2015 году была занесена на районную Доску почета.Член Союза журналистов с 2017 года.