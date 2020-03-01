|
Союз журналистов России
Сакко и Ванцетти 41, Тел.: 69-54-43, E-mail: zlatln@mail.ru
|
Популярные новости:
Партнеры:RUJ.ru - союз журналистов России
Journalist-virt.ru - журнал "Журналист"
JourMedia.ru - журнал "Журналистика и медиарынок"
Neodin64.ru - "Ты не один"
YoJo.ru - информационный портал для молодых журналистов
SchoolYJSaratov.ru - школа юного журналиста
Архив: Летописцы истории страны
Конкурсы:
5-марта-2020 — прочитано 264 разПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» на предоставление грантов на размещение социально значимой информации в средствах Подробнее...
|
В бою с первых дней войны
Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 27-марта-2020 — прочитано 18 раз
В бою с первых дней войны
Велигорский Андрей Евменович
(31.05.1920 – 1.10.2001)
Андрей Евменович Велигорский родился 31 мая 1920 года на Украине, в селе Чепиговка Репкинского района Черниговской области. После окончания школы поступил в Горьковское артиллерийское училище, которое окончил перед началом войны в 1941-м году.
С первых дней Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях. Изначально был направлен в Саратов, где и познакомился со своей будущей женой Бирюковой Валентиной Ивановной, которая была зенитчицей, в числе многих обеспечивала безопасность Саратова. Тепло коротких встреч они пронесли через годы и поженились в 1944-м году.
Андрей Евменович участвовал в обороне Москвы. Награжден орденом Отечественной войны II степени и медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией».
После окончания войны Андрей Евменович вместе с женой отправился на ее родину – в Краснокутский район.
В мирное время А.Е. Велигорский работал на разных должностях. Сначала парторгом в селе Лепехинка, затем третьим секретарем райкома в селе Комсомольское.
В 1969 году семья Велигорских переезжает в Красный Кут. Андрей Евменович устраивается на работу в редакцию районной газеты «За коммунизм» на должность ответственного секретаря. В редакции А.Е. Велигорский проработал 11 лет и в 1980 году ушел на заслуженный отдых.
Андрей Евменович был очень ответственным человеком, во всем любил порядок, четкость и ясность мысли. Его статьи имели партийную и социально-экономическую направленность.
Светлана Отрокова.
Об авторе
Отрокова Светлана Александровна родилась 22 мая 1974 года в городе Красный Кут.
В 1991 году окончила школу №1, в 1993-м - Саратовское педагогическое училище, в 2016году - Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского по направлению «Государственное и муниципальное управление».
На работу в редакцию газеты «Краснокутские вести» пришла в 2004 году на должность корректора. В 2010-м переведена на должность ответственного секретаря. С 2017 года по настоящее время является заместителем редактора.
За время работы в редакции была награждена грамотами главы администрации Краснокутского района и министерства информации и печати Саратовской области, в 2015 году была занесена на районную Доску почета.
Член Союза журналистов с 2017 года.