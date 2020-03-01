Командир батареи Новости, Летописцы-Победители. Имена и судьбы. — 27-марта-2020 — прочитано 2 раз Командир батареи

НЕВОДОВ

Юрий Борисович

(27.10.1925 – 12.01.1995)































Сын саратовского писателя Б. С. Неводова, автора исторической прозы, Юрий Борисович Неводов посвятил себя изучению истории советской литературы. Но до этого прошел фронтовыми дорогами от Березены до Кенигсберга.

Он из поколения рожденных в 1925-м - юношей, со школьной скамьи шагнувших в огонь и кровь Великой Отечественной. Девять из десяти его сверстников домой не вернулись. А вот Юрия Неводова военная судьба сберегла, хоть и воевал он в частях, в тылу не задерживавшихся - в артиллерии. В составе 48-й армии прошел фронтовыми дорогами от Березины до Кёнигсберга. Награжден орденом «Красная Звезда», медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией».

По окончании филологического факультета СГУ в 1952 году Ю.Б. Неводов учился в аспирантуре (1952–1955). Его научным руководителем был профессор Ю.Г. Оксман. Юрий Борисович входил в «герценовскую группу» (наряду с Г.Н. Антоновой, И.А. Винниковой, В.В. Пугачевым, И.В. Порохом, Т.И. Усакиной), созданную Ю.Г. Оксманом в СГУ для подготовки очередных томов Собрания сочинений А.И. Герцена в 30‑ти томах (М., 1954–1965). В 1957–1959 годах Ю.Б. Неводов – ассистент кафедры русской литературы, в 1959–1966 годах – ученый секретарь СГУ, с 1966 года – старший преподаватель кафедры советской литературы.

В 1972 году Юрий Борисович защитил кандидатскую диссертацию «Героическая драма Всеволода Вишневского: герой, конфликт, традиции». С 1975 года – доцент кафедры советской литературы СГУ.

Ю.Б. Неводов читал основные лекционные курсы по истории советской литературы, литературе народов СССР (белорусской), спецкурсы по творчеству В. Вишневского и советской драматургии 1920‑х годов, по драматургии М. Булгакова, вел спецсеминары «Советская драматургия 1920‑х годов» и «Литература народов СССР», работал над докторской диссертацией «Драматическое искусство 1920‑х годов: Проблемы жанрообразования».

«Юрий Борисович… был очень раним и остро воспринимал человеческую черствость, грубость. В то же время его открытость и незащищенность сочетались с постоянной готовностью встать на защиту человека, природы и животных», - вспоминала К.Е. Павловская, одна из коллег-филологов. В Саратове Ю.Б. Неводов вел активную работу как член Российского общества защиты животных.





Александр Ванюков.



Об авторе



Александр Иванович Ванюков работает на кафедре советской литературы СГУ с 1966 года. В декабре 1971 года в Ученом совете филологического факультета СГУ защитил кандидатскую диссертацию «Проза Александра Неверова советского периода». В 1989 г. на заседании специализированного совета при МГУ им. М.В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук «Русская советская повесть 20-х годов. Поэтика жанра». С сентября 1991 по октябрь 2005 г. – профессор, заведующий кафедрой русской литературы ХХ в., затем кафедры новейшей русской литературы, с сентября 2015 г. – профессор кафедры русской и зарубежной литературы СГУ.

В 1978–1980 гг. работал в должности приглашенного доцента в университете Мартина Лютера (Галле – Виттенберг, ГДР).

Член диссертационных советов при СГУ и Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (1999).



Сын саратовского писателя Б. С. Неводова, автора исторической прозы, Юрий Борисович Неводов посвятил себя изучению истории советской литературы. Но до этого прошел фронтовыми дорогами от Березены до Кенигсберга.Он из поколения рожденных в 1925-м - юношей, со школьной скамьи шагнувших в огонь и кровь Великой Отечественной. Девять из десяти его сверстников домой не вернулись. А вот Юрия Неводова военная судьба сберегла, хоть и воевал он в частях, в тылу не задерживавшихся - в артиллерии. В составе 48-й армии прошел фронтовыми дорогами от Березины до Кёнигсберга. Награжден орденом «Красная Звезда», медалями «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией».По окончании филологического факультета СГУ в 1952 году Ю.Б. Неводов учился в аспирантуре (1952–1955). Его научным руководителем был профессор Ю.Г. Оксман. Юрий Борисович входил в «герценовскую группу» (наряду с Г.Н. Антоновой, И.А. Винниковой, В.В. Пугачевым, И.В. Порохом, Т.И. Усакиной), созданную Ю.Г. Оксманом в СГУ для подготовки очередных томов Собрания сочинений А.И. Герцена в 30‑ти томах (М., 1954–1965). В 1957–1959 годах Ю.Б. Неводов – ассистент кафедры русской литературы, в 1959–1966 годах – ученый секретарь СГУ, с 1966 года – старший преподаватель кафедры советской литературы.В 1972 году Юрий Борисович защитил кандидатскую диссертацию «Героическая драма Всеволода Вишневского: герой, конфликт, традиции». С 1975 года – доцент кафедры советской литературы СГУ.Ю.Б. Неводов читал основные лекционные курсы по истории советской литературы, литературе народов СССР (белорусской), спецкурсы по творчеству В. Вишневского и советской драматургии 1920‑х годов, по драматургии М. Булгакова, вел спецсеминары «Советская драматургия 1920‑х годов» и «Литература народов СССР», работал над докторской диссертацией «Драматическое искусство 1920‑х годов: Проблемы жанрообразования».«Юрий Борисович… был очень раним и остро воспринимал человеческую черствость, грубость. В то же время его открытость и незащищенность сочетались с постоянной готовностью встать на защиту человека, природы и животных», - вспоминала К.Е. Павловская, одна из коллег-филологов. В Саратове Ю.Б. Неводов вел активную работу как член Российского общества защиты животных.Александр Иванович Ванюков работает на кафедре советской литературы СГУ с 1966 года. В декабре 1971 года в Ученом совете филологического факультета СГУ защитил кандидатскую диссертацию «Проза Александра Неверова советского периода». В 1989 г. на заседании специализированного совета при МГУ им. М.В. Ломоносова защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук «Русская советская повесть 20-х годов. Поэтика жанра». С сентября 1991 по октябрь 2005 г. – профессор, заведующий кафедрой русской литературы ХХ в., затем кафедры новейшей русской литературы, с сентября 2015 г. – профессор кафедры русской и зарубежной литературы СГУ.В 1978–1980 гг. работал в должности приглашенного доцента в университете Мартина Лютера (Галле – Виттенберг, ГДР).Член диссертационных советов при СГУ и Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (1999).